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الغزو الروسي لأوكرانيا

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أخبار

١٣ فبراير ٢٠٢٤

مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مساعدات لأوكرانيا وتبقى عقبة النواب

١١ فبراير ٢٠٢٤

غضب بعد تهديد ترامب بـ"تشجيع" روسيا على مهاجمة دول في الناتو

١١ فبراير ٢٠٢٤

أوكرانيا: هجمات جوية روسية جديدة على كييف وجنوب البلاد

١٠ فبراير ٢٠٢٤

بايدن وشولتس يحضان الكونغرس على الإسراع في رصد مساعدة لكييف

٨ فبراير ٢٠٢٤

هل هي مخاطرة؟ زيلينسكي يغير قائد الجيش زالوجني ويعين سيرسكي

١ فبراير ٢٠٢٤

أوكرانيا.. توترات عميقة بين زيلينسكي وقائد القوات المسلحة

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تقارير وتحليلات

Ukraine Oberbefehlshaber der Streitkräfte Walerij Saluschnyj

إعفاء فائد الجيس الأوكراني من منصبه

إعفاء فائد الجيس الأوكراني من منصبه

يعتبر كثيرون الجنرال فاليري زالوجني بطلاً قومياً لإشرافه على الحرب في أوكرانيا.
نزاعات٩ فبراير ٢٠٢٤02:19 دقيقة
UNICEF Foto des Jahres 2023 | Supratim Bhattacharjee

قساوة حياة الأطفال عبر العالم.. صور توجتها يونيسف ألمانيا

قساوة حياة الأطفال عبر العالم.. صور توجتها يونيسف ألمانيا

يونيسف ألمانيا تحتفي بصور من جلّ أنحاء العالم، تركز على الواقع المؤلم لعدد من الأطفال، خصوصاً في مناطق النزاعات والحروب.
سياسة٥ فبراير ٢٠٢٤8 صورة
مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي في هولندا

العدل الدولية تنظر في قضية رفعتها أوكرانيا ضد روسيا

العدل الدولية تنظر في قضية رفعتها أوكرانيا ضد روسيا

تبت محكمة العدل الدولية، بشأن اختصاصها للنظر في قضية رفعتها أوكرانيا للمطالبة بالحصول على تعويضات من موسكو.
سياسة٢ فبراير ٢٠٢٤
Ukrainian service members take their seats in a self propelled howitzer before firing toward Russian troops near a front line in Kharkiv region

مصادرة الأصول الروسية المجمدة لتمويل حرب أوكرانيا؟

مصادرة الأصول الروسية المجمدة لتمويل حرب أوكرانيا؟

تقارير صحفية تفيد بأن الولايات المتحدة تدرس مصادرة نحو 300 مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة
نزاعات١٩ يناير ٢٠٢٤02:09 دقيقة
أفراد من الجيش يقومون بتأمين مقر المنتدى الاقتصادي العالمي في 15 كانون الثاني (يناير) 2024،

أبرز قضايا دافوس 2024.. الذكاء الاصطناعي وأوكرانيا وغزة

أبرز قضايا دافوس 2024.. الذكاء الاصطناعي وأوكرانيا وغزة

ينعقد الاجتماع السنوي لمنتدى دافوس الاقتصادي على خلفية أزمات متعددة تتراوح بين الانقسامات الجيوسياسية وضعف الاقتصاد.
سياسة١٤ يناير ٢٠٢٤
external

التحديات التي تواجه ألمانيا في 2024

التحديات التي تواجه ألمانيا في 2024

تشير استطلاعات الرأي في ألمانيا إلى أن التأييد للمستشار أولاف شولتس وحكومته وصل إلى مستوى قياسي منخفض.
سياسة٥ يناير ٢٠٢٤03:07 دقيقة
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