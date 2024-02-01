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الغزو الروسي لأوكرانيا
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أخبار
2024/2/13
١٣ فبراير ٢٠٢٤
مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مساعدات لأوكرانيا وتبقى عقبة النواب
2024/2/11
١١ فبراير ٢٠٢٤
غضب بعد تهديد ترامب بـ"تشجيع" روسيا على مهاجمة دول في الناتو
2024/2/11
١١ فبراير ٢٠٢٤
أوكرانيا: هجمات جوية روسية جديدة على كييف وجنوب البلاد
2024/2/10
١٠ فبراير ٢٠٢٤
بايدن وشولتس يحضان الكونغرس على الإسراع في رصد مساعدة لكييف
2024/2/8
٨ فبراير ٢٠٢٤
هل هي مخاطرة؟ زيلينسكي يغير قائد الجيش زالوجني ويعين سيرسكي
2024/2/1
١ فبراير ٢٠٢٤
أوكرانيا.. توترات عميقة بين زيلينسكي وقائد القوات المسلحة
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تقارير وتحليلات
إعفاء فائد الجيس الأوكراني من منصبه
إعفاء فائد الجيس الأوكراني من منصبه
يعتبر كثيرون الجنرال فاليري زالوجني بطلاً قومياً لإشرافه على الحرب في أوكرانيا.
نزاعات
2024/2/9
٩ فبراير ٢٠٢٤
02:19 دقيقة
قساوة حياة الأطفال عبر العالم.. صور توجتها يونيسف ألمانيا
قساوة حياة الأطفال عبر العالم.. صور توجتها يونيسف ألمانيا
يونيسف ألمانيا تحتفي بصور من جلّ أنحاء العالم، تركز على الواقع المؤلم لعدد من الأطفال، خصوصاً في مناطق النزاعات والحروب.
سياسة
2024/2/5
٥ فبراير ٢٠٢٤
8 صورة
العدل الدولية تنظر في قضية رفعتها أوكرانيا ضد روسيا
العدل الدولية تنظر في قضية رفعتها أوكرانيا ضد روسيا
تبت محكمة العدل الدولية، بشأن اختصاصها للنظر في قضية رفعتها أوكرانيا للمطالبة بالحصول على تعويضات من موسكو.
سياسة
2024/2/2
٢ فبراير ٢٠٢٤
مصادرة الأصول الروسية المجمدة لتمويل حرب أوكرانيا؟
مصادرة الأصول الروسية المجمدة لتمويل حرب أوكرانيا؟
تقارير صحفية تفيد بأن الولايات المتحدة تدرس مصادرة نحو 300 مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة
نزاعات
2024/1/19
١٩ يناير ٢٠٢٤
02:09 دقيقة
أبرز قضايا دافوس 2024.. الذكاء الاصطناعي وأوكرانيا وغزة
أبرز قضايا دافوس 2024.. الذكاء الاصطناعي وأوكرانيا وغزة
ينعقد الاجتماع السنوي لمنتدى دافوس الاقتصادي على خلفية أزمات متعددة تتراوح بين الانقسامات الجيوسياسية وضعف الاقتصاد.
سياسة
2024/1/14
١٤ يناير ٢٠٢٤
التحديات التي تواجه ألمانيا في 2024
التحديات التي تواجه ألمانيا في 2024
تشير استطلاعات الرأي في ألمانيا إلى أن التأييد للمستشار أولاف شولتس وحكومته وصل إلى مستوى قياسي منخفض.
سياسة
2024/1/5
٥ يناير ٢٠٢٤
03:07 دقيقة
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