الغزو الروسي لأوكرانيا ـ هل يسرع أم يعقد مفاوضات نووي إيران؟

بقيت مباحثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني في منأى عن تبعات الأزمة بين موسكو والغرب في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، لكن خبراء يخشون من أن يلقي النزاع بظلاله، عاجلاً أم آجلاً، على مفاوضات بلغت مراحل الحسم.

وتشهد أروقة فنادق فيينا مباحثات شاقة لإحياء اتفاق عام 2015. حول طاولة واحدة، يجتمع دبلوماسيو إيران وممثلو القوى المنضوية في الاتفاق (فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين)، والاتحاد الأوروبي ذي الدور التنسيقي. وتستمر الاجتماعات وسط درجة عالية من الاستقطاب، مع بلوغ التوتر الدولي مستويات لم يعرفها في 2014.

مراحل فاصلة في المفاوضات

يجلس هؤلاء أيضاً، باستثناء الإيرانيين، مع الأمريكيين الذين يشاركون بشكل غير مباشر في المباحثات الهادفة لإعادة واشنطن الى الاتفاق الذي انسحبت منه العام 2018، ورفع عقوبات أعادت فرضها على طهران، لقاء عودة الأخيرة للامتثال لكامل التزاماتها بموجب الاتفاق.

وقد بلغت المباحثات مراحل فاصلة، وقد يحسم مصيرها - سلباً أم إيجاباً - خلال أيام لا أكثر، وفق المعنيين بمسارها.

ومع تصاعد حدة الأزمة الجيوسياسية الدولية نتيجة غزو أوكرانيا، أكد معنيون بمباحثات فيينا أن ما تشهده العاصمة النمسوية لن يتأثر بضجيج المعارك حول العاصمة الأوكرانية.

ثمة سابقة تدعم هذا الموقف: فقد شهد العام 2014 بداية التوتر الدولي بشأن أوكرانيا، مع إعلان موسكو ضمّ شبه جزيرة القرم. لكن ذلك لم يحل دون مواصلة إيران والقوى الكبرى، بما فيها الولايات المتحدة وروسيا، المباحثات النووية وتتويجها بابرام اتفاق تاريخي في تموز/يوليو 2015، أيضا في العاصمة النمسوية.

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وضع "أكثر هشاشة"

تتابع إيران ملفي المباحثات والغزو باهتمام. هي رفضت الحرب، لكنها حمّلت واشنطن مسؤولية أسبابها، في موقف يرى محللون أنه أقرب إلى روسيا، وقد يكون له تأثير في مباحثات فيينا.

ويقول الباحث الإيراني في الشؤون الدولية فياض زاهد لوكالة فرانس برس "المجتمع الدولي يرى إيران بطبيعة الحال كحليفة لروسيا في هذه الأزمة". ويضيف بأن النزاع "يؤثر على التوافق"، ويجعل الوضع "أكثر هشاشة".

ويحذّر المحلل الإيراني رضا نصري من أن إطالة أمد الحرب سيزيد التوتر في فيينا. وقال، بحسب وكالة "إسنا"، إنه "في حال تسببت الأزمة بكارثة انسانية، مواجهة عسكرية بين الغرب والروس، سيصبح التعاون في فيينا مهدداً".

وساهمت العقوبات الغربية التي فرضت على موسكو والتلويح بفرض مزيد منها، في زيادة الاضطراب في أسعار الطاقة.

الحاجة إلى النفط الإيراني

هل يؤثر هذا الأمر على المفاوضات؟ لا مفرّ من ذلك، بحسب محللين، إذ يرى الباحث في مجموعة "أوراسيا غروب" هنري روم، إن ارتفاع النفط "سيضغط على الحكومات الغربية، خصوصا الأمريكيين، لانجاز الاتفاق سريعاً".

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عودة واشنطن الى الاتفاق، وبالتالي رفع عقوباتها خصوصا عن قطاع النفط، ستتيح عودة الخام الإيراني الى الأسواق بما يزيد العرض ويخفض الأسعار. لكن روم يرى أن إيران قد تكون راهناً، أقل عجلة من الغربيين لإحياء الاتفاق.

وعكست التصريحات الإيرانية في الأيام الماضية، تمسّك طهران بـ "خطوط حمر" خصوصا في ملفي رفع العقوبات وضمان عدم تكرار الانسحاب الأمريكي.

وشدد المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زاده على أن واشنطن "سبق وأدارت ظهرها لخطة العمل الشاملة المشتركة (الاسم الرسمي للاتفاق). علينا التأكد من أن ذلك لن يتكرر مطلقا".

وتصر إيران على طلب آخر مثير للجدل: إغلاق الوكالة الدولية للطاقة الذرية ملف العثور على مواد نووية في مواقع لم تصرّح عنها طهران مسبقا. وأبدى المدير العام للوكالة الأممية رافايل غروسي مراراً عدم رضاه عن تفسيرات إيران في المسألة التي استحالت محور تجاذب أساسي في فيينا.

وأكدت المفاوِضة البريطانية ستيفاني القاق الثلاثاء رفض الدول الأوروبية "أي محاولة للتأثير على استقلالية الوكالة الدولية للطاقة الذرية". وأتى ذلك في أعقاب تحذير نظيرها الفرنسي فيليب إيريرا من أن إيران "تلعب بالنار"، مؤكداً ضرورة عدم الذهاب "أبعد مما يجب" في المطالب.

ع.ح./ع.ج.م. (أ ف ب)