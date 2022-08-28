الغبار الدقيق عبارة عن جسيمات مجهرية حجمها عشرة ميكرومتر بحد أقصى. وتشكل هذه الجسيمات خطراً على الصحة نظرا لقدرتها على اختراق الرئة والمجاري الدموية.
ينتشر الغبار الدقيق في الغلاف الجوي للأرض وتتنوع مصادره انبعاثاته. وفي ظل انتشار التلوث على كوكبنا الأزرق يحذر الخبراء أيضا من مخاطر "غبار الجسيمات الدقيقة" للبلاستيك في الغلاف الجوي. وبهدف حماية صحة الإنسان والبيئة، وضعت الدول الأوروبية ودول أخرى منذ 2005 معايير للحد من انتشاره.
الهباء الجوي هو القطرات الصغيرة التي نطلقها أثناء الكلام أو السعال أو الغناء على سبيل المثال والتي تظل عالقة في الهواء لبعض الوقت. وقد تحتوي هذه القطرات على جزيئات الفيروس للأشخاص المصابين بـ كوفيد 19 والتي قد تنتقل للآخرين عبر الهواء. فما هو حجم خطر انتقال العدوى عبر الهواء؟