الغبار الدقيق

الساكنون بجوار المطارات يتعرضون لخطر قد لا يشعرون به!

هل تقطن بجوار أحد المطارات أو ترغب في ذلك مستقبلاً؟ إذن عليك إعادة النظر في ذلك، بعد الاطلاع على نتائج دراسة حديثة وجدت أن الأشخاص الذين يقطنون بالقرب من المطارات معرضون إلى خطر قد لا يشعرون به، فما هو؟