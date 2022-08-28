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الغبار الدقيق

الغبار الدقيق عبارة عن جسيمات مجهرية حجمها عشرة ميكرومتر بحد أقصى. وتشكل هذه الجسيمات خطراً على الصحة نظرا لقدرتها على اختراق الرئة والمجاري الدموية.

ينتشر الغبار الدقيق في الغلاف الجوي للأرض وتتنوع مصادره انبعاثاته. وفي ظل انتشار التلوث على كوكبنا الأزرق يحذر الخبراء أيضا من مخاطر "غبار الجسيمات الدقيقة" للبلاستيك في الغلاف الجوي. وبهدف حماية صحة الإنسان والبيئة، وضعت الدول الأوروبية ودول أخرى منذ 2005 معايير للحد من انتشاره.

الهباء الجوي خلال الرحلات الجوية والبرية

الهباء الجوي خلال الرحلات الجوية والبرية 28.08.2022

خلال السفر بالحافلة أو القطار لا يتشارك الناس غالبًا الطريق مع أشخاص آخرين فحسب، وإنما الهواء الذي يتنفسونه أيضًا، وهنا يمكن أن تنتقل فيروسات كورونا. قام باحثون بدراسة كيفية انتشار الهباء الجوي داخل القطارات والطائرات.
المستقبل الآن - التنويم المغناطيسي ومواضيع أخرى

المستقبل الآن - التنويم المغناطيسي ومواضيع أخرى 28.08.2022

يوظف التنويم المغناطيسي لدى أطباء الأسنان أو في العلاج النفسي. بدأت الأبحاث مؤخراً لمعرفة ما يحدث في الدماغ أثناء الغشية. وأيضا: كيف تنتشر فيروسات كورونا في القطارات أو الطائرات؟ وكذلك: كيف يحدث دوار السفر؟
هل تستخدم روسيا القنابل الفراغية المُحرّمة دوليا في أوكرانيا؟

هل تستخدم روسيا القنابل الفراغية المُحرّمة دوليا في أوكرانيا؟ 03.03.2022

توجه أوكرانيا إلى روسيا اتهامات باستخدام ما تسمى بالقنابل الفراغية الفتاكة والمحرمة دوليا خلال غزوها لأوكرانيا، فما هي المعلومات المتوفرة عن هذا الأمر؟ وما هي عواقب استخدام مثل هذه الأسلحة؟
ألمانيا: حظر الألعاب النارية قلل تلوث الغبار الدقيق في رأس السنة

ألمانيا: حظر الألعاب النارية قلل تلوث الغبار الدقيق في رأس السنة 01.01.2022

كشفت تقديرات أولية للمنظمة الألمانية لحماية البيئة أن حظر بيع الألعاب النارية في ألمانيا انعكس إيجاباً على تراجع تلوث الهواء في ليلة رأس السنة بنسبة زادت عن 90 بالمائة في كثير من المواقع.

الساكنون بجوار المطارات يتعرضون لخطر قد لا يشعرون به!

الساكنون بجوار المطارات يتعرضون لخطر قد لا يشعرون به! 16.03.2021

هل تقطن بجوار أحد المطارات أو ترغب في ذلك مستقبلاً؟ إذن عليك إعادة النظر في ذلك، بعد الاطلاع على نتائج دراسة حديثة وجدت أن الأشخاص الذين يقطنون بالقرب من المطارات معرضون إلى خطر قد لا يشعرون به، فما هو؟
الهباء الجوي - خطر الجزيئات العالقة في الهواء

الهباء الجوي - خطر الجزيئات العالقة في الهواء 03.02.2021

الهباء الجوي هو القطرات الصغيرة التي نطلقها أثناء الكلام أو السعال أو الغناء على سبيل المثال والتي تظل عالقة في الهواء لبعض الوقت. وقد تحتوي هذه القطرات على جزيئات الفيروس للأشخاص المصابين بـ كوفيد 19 والتي قد تنتقل للآخرين عبر الهواء. فما هو حجم خطر انتقال العدوى عبر الهواء؟

الغناء من أجل البحوث

الغناء من أجل البحوث 17.08.2020

ما الدور الذي يلعبه الهباء الجوي (الايروسول) في نقل سارس كوف 2؟ أثناء التحدث أو الغناء يمكن أن تصيب الفيروسات الآخرين. مع كورال موسيقي يدرس الباحثون مدى نشر الهباء الجوي في جميع الاتجاهات عند الغناء.
حقيقة مرعبة.. فيروس كورونا ينتقل مع ذرات الغبار الدقيقة!

حقيقة مرعبة.. فيروس كورونا ينتقل مع ذرات الغبار الدقيقة! 13.08.2020

ظل انتشار فيروس كورونا المستجد لغزا يحير العلماء لما له من آثار دمار باتت معالمها واضحة على الصحة والحياة العامة وشكلت تحديا للعالم برمته. الآن علماء أمريكيون يؤكدون أن فيروس كورونا ينتقل عبر الهباء الجوي "الإيروسول".
أسلوب الحياة ودوره في تجنب الإصابة بأنواع عديدة من السرطان

أسلوب الحياة ودوره في تجنب الإصابة بأنواع عديدة من السرطان 05.09.2018

للسرطان أسلحة كثيرة يصيب بها عشرات آلاف المرضى في ألمانيا سنويا. وبناء على دراسات للمركز الألماني لأبحاث السرطان، فإن ما يزيد على 37 في المئة من حالات الإصابة بالسرطان في ألمانيا هذا العام، كان يمكن تجنب الإصابة بها.

هل يتسبب السجاد والحُصر بالحساسية؟

هل يتسبب السجاد والحُصر بالحساسية؟ 04.05.2015

يعتقد العديد من الناس أن الغبار الدقيق وما يحتويه من حشرات القراد في الحُصر والسجاد يتسبب في الإصابة بالحساسية، فهل هذه حقيقة أم اعتقاد خاطئ؟ تأكد بنفسك.
اختراع هولندي لتخليص هواء المدن من الغبار الدقيق

اختراع هولندي لتخليص هواء المدن من الغبار الدقيق 31.07.2009

طور فريق من العلماء الهولنديين منظومة لتحسين نوعية الهواء في المدن من خلال تخليصه من ذرات الغبار الدقيق. الاختراع الجديد، الذي تم نصبه في أحد أنفاق هولندا، أثبت نجاحاً كبيراً في التجارب المعملية.