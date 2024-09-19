الغالبية تثق بالنصائح المالية من الرجال أكثر من النساء!

توصل باحثون مؤخرًا إلى أنه على الرغم من تمتع كل من الرجل والنساء بمهارات مماثلة في التحليل المالي، تثق الأغلبية في النصائح المالية المقدمة من المحللين الرجال مقارنة بزميلاتهم من النساء. فما السبب؟

بفحص أكثر من 7 ملايين تعليق على 200 ألف مقال منشور على منصة متخصصة في التحليل المالي، توصل باحثون مؤخرًا إلى أن النصائح المالية التي تقدمها النساء "تتلقى مشاركة أقل بكثير وثقة أقل واختلافًا أعلى" مقارنة بنصائح الرجال.

وقام فريق من الباحثين من جامعتي جورج واشنطن وميدل تينيسي في الولايات المتحدة بتحليل التعليقات على المقالات المنشورة على موقع سيكينج ألفا Seeking Alpha حول أداء الأسهم في البورصة.

ووجد الباحثون أن المستخدمين كانوا أكثر عرضة للاختلاف مع المؤلفات وأكثر تمسكًا بمواقفهم المعارضة لهن، وفقًا لمجلة فوربس الأمريكية.

وعلى الرغم من أن المساهمين من الرجال والنساء يُظهرون معلومات ومهارات مماثلة في التحليل المالي، تلقت وجهات النظر التي كتبتها النساء تعليقات أقل بنسبة 40 بالمئة في المتوسط من تلك التي كتبها نظرائهن من الرجال.

وأشارت الدراسة، والمنشورة على شبكة أبحاث العلوم الاجتماعية (SSRN)، إلى أنه لا يمكن تفسير النتائج في ضوء متغيرات مثل خلفيات المؤلفين أو مستويات الخبرة أو الموضوعات التي تناولوها والقدرة على دقة التنبؤ بحركة الأسهم.

كما وجد الباحثون أن الخلاف مع آراء الكاتبات والمحللات حول سهم ما ينعكس على معدلات التداول للسهم بالبورصة في اليوم التالي بما يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع أو انخفاض مصطنع في السعر الحقيقي للسهم.

وتفترض الدراسة أن يكون السبب هو أن مجالات الاستثمار والتمويل والبورصة ”لا تزال يُنظر إليها باعتبارها وظيفة للرجال" حيث أن التحيز الجنسي فيها ”متجذر" ويمكن قياسه على مواقع ومنتديات التحليل المالي والاقتصادي.

د.ب.