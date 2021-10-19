يعد الغاز الطبيعي أحد أبرز مصادر الطاقة الاحفورية إلى جانب أنواع النفط والفحم الحجري، غير أنه أنظف بكثير من الأخيرة، لأن انبعاثاته قليلة وأقل ضررا بالبيئة. أما أبرز الدول المصدرة له فهي روسيا وقطر وإيران.

لا يختلف الغاز في تركيب عناصره الأولية كثيرا عن النفط والفحم فهو مركب هايدروكربوني. يتواجد الغاز في مناطق تحت الأرض بشكل مستقل أو مع النفط، ويستخرج أحيانا كناتج ثانوي. لكنه يستخرج أحيانا كناتج أولي. يوجد الغاز عادة في مناطق أكثر عمقا من مناطق تواجد النفط. يقاس حجم الغاز المستخرج بالقدم المكعب. أكبر دولة تملك احتياطا من الغاز الطبيعي هي روسيا التي يقدر احتياطيها منه بـ 1680 تريليون قدم مكعب.