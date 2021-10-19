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الغاز الطبيعي

يعد الغاز الطبيعي أحد أبرز مصادر الطاقة الاحفورية إلى جانب أنواع النفط والفحم الحجري، غير أنه أنظف بكثير من الأخيرة، لأن انبعاثاته قليلة وأقل ضررا بالبيئة. أما أبرز الدول المصدرة له فهي روسيا وقطر وإيران.

لا يختلف الغاز في تركيب عناصره الأولية كثيرا عن النفط والفحم فهو مركب هايدروكربوني. يتواجد الغاز في مناطق تحت الأرض بشكل مستقل أو مع النفط، ويستخرج أحيانا كناتج ثانوي. لكنه يستخرج أحيانا كناتج أولي. يوجد الغاز عادة في مناطق أكثر عمقا من مناطق تواجد النفط. يقاس حجم الغاز المستخرج بالقدم المكعب. أكبر دولة تملك احتياطا من الغاز الطبيعي هي روسيا التي يقدر احتياطيها منه بـ 1680 تريليون قدم مكعب.

Kyriakos Mitsotakis (M), Ministerpräsident von Griechenland, Nicos Anastasiades (l), Präsident von Zypern, und Abdel Fattah al-Sisi, Präsident von Ägypten, schütteln sich vor ihrem gemeinsamen Treffen die Hände. Athen ist Gastgeber des neunten trilateralen Gipfels zwischen den drei Ländern. +++ dpa-Bildfunk +++

مصر واليونان وقبرص تتحد في إدانة التحركات البحرية التركية 19.10.2021

دعا رؤساء اليونان ومصر وقبرص تركيا إلى احترام القانون الدولي للبحار، مع تجدد التوترات بشأن موارد الغاز الطبيعي والنزاعات الإقليمية في شرق المتوسط. 
Russia's Prime Minister Vladimir Putin (R) and Gazprom CEO Alexei Miller attend a gas pipeline opening ceremony in Russia's far eastern city of Vladivostok, in this September 8, 2011 file photo. An offer by Gazprom to help rival Rosneft salvage an Arctic oil project shows how tightly sanctions have bound Russia's political and business elite together in the Ukraine crisis - an unintended consequence of the West's punitive measures. Picture taken September 8, 2011. To match Insight UKRAINE-CRISIS/ENERGY-RUSSIA REUTERS/Yuri Maltsev/Files (RUSSIA - Tags: POLITICS ENERGY BUSINESS)

الغاز الطبيعي.. سلاح الدب الروسي لابتزاز أوروبا؟ 10.09.2021

رغم المعارضة الشديدة للولايات المتحدة ولجزء كبير من أوروبا، تمكنت ألمانيا من فرض إنشاء أنبوب الغاز "نورد ستريم 2". ويرى المعارضون في الأنبوب سلاحاً قوياً في يد الكرملين قد لا يتردد مستقبلاً في استعماله لابتزاز أوروبا.
Turkish President Tayyip Erdogan waves as Turkey's drilling vessel Fatih departs for the Black Sea during a ceremony in Istanbul, Turkey May 29, 2020. Picture taken May 29, 2020. Presidential Press Office/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVE.

تركيا "تكتشف" كميات جديدة من الغاز.. فهل تكتفي ذاتياً؟ 04.06.2021

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اكتشاف كميات جديدة من الغاز الطبيعي في البحر الأسود يمكن أن تساعد تركيا في التخلص من اعتمادها على واردات الطاقة.
Thema: US-Regierung hat erstmals Sanktionen gegen Nordstream-2 verhängt. Deren Ziel ist das russische Verlegeschiff Fortuna. Stichworte: Sergey Elkin, Karikatur, Nordstream-2, US-Sanktionen, Gaspipeline

خبيرة ألمانية: خط الغاز الروسي ليس مجديا وواشنطن تعارضه لبيع غازها! 26.03.2021

لا حاجة لخط أنابيب الغاز "نورث ستريم 2" حسب راي البروفسورة كلادويا كمفيرت في حوارها مع DW. لأن تحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ من خلال الطاقات المتجددة يتطلب "الاستغناء عن الغاز الطبيعي حتى عام 2038".
AT SEA, UNSPECIFIED - JULY 11, 2019: (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - TURKISH NATIONAL DEFENCE MINISTRY / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) An aerial photo shows Turkish-flagged drill ship Yavuz' continue offshore drilling operations in company with Turkish battleship in the west of the Island of Cyprus in the Mediterranean Sea on July 11, 2019. Since last spring, Ankara has sent two drilling vessels 'Fatih and most recently Yavuz to the Eastern Mediterranean, asserting the right of Turkey and the TRNC to the resources of the region. Turkish National Defence Ministry / Handout / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

مصر وتركيا.. مزيد من الإشارات الإيجابية فهل اقتربت المصالحة؟ 06.03.2021

إشارات إيجابية انطلقت قبل عدة أشهر بشأن العلاقات بين القاهرة وأنقرة كان آخرها تصريحات وزير الخارجية التركي بأن البلدين قد تتفاوضان على ترسيم الحدود في شرق البحر المتوسط إن سنحت الظروف.. فهل حانت لحظة المصالحة؟
ARCHIV - 15.11.2018, Mecklenburg-Vorpommern, Laage: Das Verlegeschiff Audacia des Offshore-Dienstleisters Allseas verlegt in der Ostsee vor der Insel Rügen Rohre für die Gaspipeline Nord Stream 2. Auf der 1.230 Kilometer langen Strecke durch die Ostsee wurden bereits 250 Kilometer der zwei Stränge der Pipeline verlegt. (Luftaufnahme mit einer Drohne /Copter) Foto: Bernd Wüstneck/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

نورد ستريم 2 ـ كيف تختبر واشنطن صبر ألمانيا وأوروبا؟ 08.01.2021

أكدت عديد المنابر الإعلامية الألمانية أن مشروع نورد ستريم 2 عاد ليضع العلاقات الأطلسية على المحك، بعدما لوحت واشنطن من جديد بفرض عقوبات على الشركات المشاركة في المشروع العملاق الذي شارفت أشغاله على الانتهاء.
dpatopbilder - 01.07.2020, Berlin: Heiko Maas (SPD), Außenminister, winkt vor dem Brandenburger Tor nach einem Bildtermin mit symbolischer Staffelstabübergabe durch seinen kroatischen Amtskollegen Grlic Radman anlässlich der Übernahme der EU-Ratspräsidentschaft durch Deutschland von Kroatien mit dem Staffelstab. Vom 01.07. an übernimmt Deutschland die EU-Ratspräsidentschaft unter dem Motto «Gemeinsam. Europa wieder stark machen». Im Logo ist ein Möbiusband zu sehen - ein Symbol für Einigkeit und Verbundenheit. Foto: Christoph Soeder/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

ألمانيا تطالب تركيا بـ "الكف عن الاستفزاز" في نزاع شرق المتوسط 13.10.2020

عقب إرسال أنقرة لسفينة تنقيب عن الغاز إلى شرق المتوسط مجدداً، طالب وزير الخارجية الألماني تركيا بـ "الكف عن الاستفزاز" في النزاع على الغاز، مضيفاً أن بلاده "تتضامن" مع قبرص واليونان كشريكين في الاتحاد الأوروبي.
3.10.2018, FILE PHOTO: Turkish seismic research vessel Oruc Reis sails in the Bosphorus in Istanbul. Picture taken October 3, 2018. REUTERS/Yoruk Isik/File Photo

جهود وساطة على قدم وساق لاحتواء أزمة شرق المتوسط 22.09.2020

تعقد المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اجتماعا ثلاثيا مع رئيس المجلس الأوروبي إلى جانب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، استعداداً للقمة الأوروبية الطارئة حول شرق المتوسط بعد أن بات ملف التنقيب عن الغاز يهدد المنطقة برمتها.

3.10.2018, FILE PHOTO: Turkish seismic research vessel Oruc Reis sails in the Bosphorus in Istanbul. Picture taken October 3, 2018. REUTERS/Yoruk Isik/File Photo

سفينة التنقيب التركية تغادر المنطقة المتنازع عليها وأثينا ترحب 13.09.2020

عادت سفينة الأبحاث التركية "أوروتش ريس" إلى مياه أنطاليا بعد أن كانت تواصل عملياتها لاستكشاف الغاز الطبيعي في البحر المتوسط وأججت خلافا حادا بين أنقرة وأثينا، وهو من شأنه خفض حدة التوتر في شرق لمتوسط.
Greek Foreign Minister Nikos Dendias and German Foreign Minister Heiko Maas (L) attend a news conference in Athens, on August 25, 2020. (Photo by STR / Eurokinissi / AFP) (Photo by STR/Eurokinissi/AFP via Getty Images)

وزير الخارجية الألماني يحذر تركيا واليونان من "اللعب بالنار" 25.08.2020

في إطار جهود برلين للوساطة في الأزمة المتفاقمة في شرق المتوسط، طالب وزير الخارجية الألماني تركيا واليونان بإصدار إشارات تهدئة وإبداء الاستعداد للحوار، محذراً من أن الوضع بمثابة "لعب بالنار قد تؤدى شرارة منها إلى كارثة".
March 9, 2020*** Turkish President Recep Tayyip Erdogan arrives before a meeting with European Commission President and EU Council President at the EU headquarters in Brussels on March 9, 2020. (Photo by JOHN THYS / AFP)

خبير ألماني: أردوغان يريد عودة أمبراطورية عثمانية تملأ فراغ انسحاب أميركا 24.07.2020

يمضي أردوغان بإصرار نحو تنفيذ خطته للبحث عن الغاز في بحر إيجه، ولو باستخدام السلاح. فهل باتت الحرب وشيكة بين تركيا واليونان؟ وما دور ألمانيا في هذا النزاع؟ الخبيرفي الشؤون التركية، غونتر زويفرت يعطي صورة للوضع الحالي.
epa02998085 A night scene shows flames rising from a gas pipeline following a new blast in Al-Arish northern Sinai, Egypt, 10 November 2011. According to local sources, a blast hit an Egyptian pipeline that transports gas to Israel and Jordan, the seventh explosion to hit the pipeline since a popular uprising forced former president Hosni Mubarak to step down in February. Authorities have blamed the incidents on activists protesting against gas exports to Israel, which have been running since 2008 under a 15-year deal with preferential terms. Officials of the new government have been trying to amend the deal since Mubarak's toppling. EPA/STR +++(c) dpa - Bildfunk+++

"داعش" يتبنى عملية الهجوم على خط غاز في سيناء 03.02.2020

تبنى تنظيم "داعش" عملية استهداف خط غاز في سيناء المصرية في قرية التلول شرق مدينة بئر العبد بشمال سيناء، فيما أكد مسؤول مصري أن تفجير خط الغاز غرب العريش لن يؤثر على المشتركين والمشروعات التي تعمل بالغاز في المحافظة.
The Bayraktar TB2 drone is pictured on December 16, 2019 at Gecitkale Airport in Famagusta in the self-proclaimed Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC). - The Turkish military drone was delivered to northern Cyprus today amid growing tensions over Turkey's deal with Libya that extended its claims to the gas-rich eastern Mediterranean. The Bayraktar TB2 drone landed in Gecitkale Airport in Famagusta around 0700 GMT, an AFP correspondent said, after the breakaway northern Cyprus government approved the use of the airport for unmanned aerial vehicles. It followed a deal signed last month between Libya and Turkey that could prove crucial in the scramble for recently discovered gas reserves in the eastern Mediterranean. (Photo by Birol BEBEK / AFP) (Photo by BIROL BEBEK/AFP via Getty Images)

هل تصبح ليبيا ساحة مواجهة عسكرية مباشرة بين مصر وتركيا؟ 06.01.2020

تصعيد بين مصر وتركيا في التصريحات، ومصر تجري تدريبات عسكرية. وفي خلفية المشهد معركة اقتصادية تدور رحاها بين عدة دول حول مخزون هائل من الغاز الطبيعي في البحر المتوسط. فهل يمكن أن تصبح ليبيا ساحة حرب بين البلدين؟
HANDOUT - 31.03.2013, Israel, ---: ARCHIV - Eine israelische Förderplattform und zwei Spezialschiffe liegen auf dem Mittelmeer über einem Gasfeld vor der israelischen Küste (undatierte Aufnahme). (zu dpa Erdgas im Mittelmeer: Chance und Zündstoff für die Diplomatie) Foto: Albatross Aerial Photgraphy/epa/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ |

أنبوب غاز شرق المتوسط - مشروع ضخم بمزالق ومطبات 04.01.2020

وقعت اليونان وقبرص وإسرائيل على اتفاق لمد خط أنابيب تحت البحر بطول 1900 كيلومتر لنقل الغاز الطبيعي من شرق البحر المتوسط إلى أوروبا. غير أن تمويل المشروع يبدو غير مضمون لعدة أسباب منها الشكوك في جدواه.
In this Tuesday, July 9, 2019 photo, a helicopter flies over Turkey's drilling ship, 'Fatih' dispatched towards the eastern Mediterranean, near Cyprus. Turkish officials say the drillships Fatih and Yavuz will drill for gas, which has prompted protests from Cyprus. (Turkish Defence Ministry via AP, Pool) |

تكتلات غاز المتوسط.. وسيط للسلام أم بؤرة للصراعات؟ 02.01.2020

على وقع اكتشاف الغاز الطبيعي في شرق المتوسط نشأت تكتلات جديدة تبرز فيها إسرائيل وتركيا ودول أخرى متناقضة المصالح. وهو الأمر الذي يطرح تساؤلات ما إذا كانت الثروة الجديدة وسيلة لخدمة السلام أم لتأجيج الصراعات؟
January 31, 2019*** FILE PHOTO: An aerial view shows the newly arrived foundation platform of Leviathan natural gas field, in the Mediterranean Sea, off the coast of Haifa, Israel January 31, 2019. Marc Israel Sellem/Pool/File Photo

من مستورد إلى مصدر ـ إسرائيل توافق على بيع الغاز لمصر 17.12.2019

في عملية ستجعل إسرائيل تتحول من مستورد للغاز الطبيعي من مصر إلى مصدر له إليها. كما تصبح لاعبا محتملا في مجال الطاقة في المنطقة. الحكومة الإسرائيلية وافقت على صفقة لتصدير الغاز إلى مصر بقيمة 15 مليار دولار.
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