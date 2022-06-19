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الغاز الروسي

كثُر الحديث عن الغاز الروسي على ضوء بحث أوروبا الحثيث لإيجاد بدائل له على ضوء تبعات الحرب في أوركرانيا. وترتبط آبار الغاز الروسية بشبكة أنابيت ضخمة لا مثيل لها مع أوروبا الغربية عبر أوكرانيا وبحر البلطيق وبولندا.

حتى العام الماضي 2021 كان الغاز الروسي يسد سنويا أكثر من 40 بالمائة من استهلاك الاتحاد الأوربي. وخلال العام المذكور بلغت حجم الصادرات منه إلى دول الاتحاد 155 بليون متر مكعب. غير أن تبعات الحرب في أوركرانيا تقلص الاعتماد عليه بشكل متزايد، في وقت قرر فيه الاتحاد الاستغناء التدريجي عنه.

الحكومة الألمانية سترد قريبا على الارتفاع الكبير لأسعار الطاقة

الحكومة الألمانية سترد "قريبا" على الارتفاع الكبير لأسعار الطاقة 19.06.2022

رغم تفاقم أزمة الطاقة وتناقص كميات الغاز الروسي المسلمة لألمانيا، قال المستشار شولتس إنه لا يعول على تمديد عمل المفاعلات النووية. من جانبه كشف نائبه أن الحكومة الألمانية سترد "قريبا" على الارتفاع القوي لأسعار الطاقة.
ألمانيا تواجه تقليص الغاز الروسي بتدابير طارئة لترشيد الاستهلاك

ألمانيا تواجه تقليص الغاز الروسي بتدابير طارئة لترشيد الاستهلاك 19.06.2022

يعتزم وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك اتخاذ تدابير إضافية في ظل تقلص واردات الغاز من روسيا وذلك بغرض ترشيد استهلاك الغاز وزيادة الاحتياطات. وتشمل هذه التدابير الإضافية تقليل استخدام الغاز في قطاع الصناعة.
موسكو تواصل تقليص إمدادات الغاز لأوروبا والأسعار تسجل أكبر زيادة أسبوعية

موسكو تواصل تقليص إمدادات الغاز لأوروبا والأسعار تسجل أكبر زيادة أسبوعية 17.06.2022

خفضت شركة غازبروم الروسية صادراتها من الغاز إلى عدة دول أوروبية من ضمنها ألمانيا وإيطاليا. ووصف وزير الاقتصاد الألماني الوضع بأنه "خطير"، فيما ذكرت الوكالة الألمانية للشبكات أن وضع إمدادات الغاز "متوتر" ولكنه "مستقر".
برلين: خفض إمدادات الغاز الروسي قرار سياسي وليس لأسباب تقنية

برلين: خفض إمدادات الغاز الروسي "قرار سياسي" وليس لأسباب تقنية 15.06.2022

بعد خفض شركة غازبروم الروسية إمدادات الغاز إلى ألمانيا لأسباب قالت إنها تقنية، اعتبر وزير الاقتصاد الألماني هابيك أن القرار سياسي. فيما أعلن وزير المالية أن قيمة الأصول الروسية المجمدة في ألمانيا تتجاوز 4 مليارات يورو.
الاتحاد الأوروبي ومصر وإسرائيل يوقعون اتفاقا لتصدير الغاز لأوروبا

الاتحاد الأوروبي ومصر وإسرائيل يوقعون اتفاقا لتصدير الغاز لأوروبا 15.06.2022

تتطلع مصر وإسرائيل لزيادة صادراتهما من الغاز الطبيعي لأوروبا بموجب مذكرة تفاهم جرى التوقيع عليها في وقت تسعى دول الاتحاد الأوروبي لتعويض واردات الطاقة الروسية.
روسيا تخفض شحنات الغاز إلى ألمانيا... هل بدأت حرب الغاز؟

روسيا تخفض شحنات الغاز إلى ألمانيا... هل بدأت "حرب الغاز"؟ 14.06.2022

أعلنت شركة الطاقة الروسية العملاقة "غازبروم" خفض الحد الأقصى لحجم الغاز الذي يتم ضخه عبر خط أنابيب "نورد ستريم 1" إلى ألمانيا بنسبة 40%، وأرجعت التقليص إلى تأخر شركة "سيمنز" الألمانية في تسليم أعمال إصلاحات.
شولتس يعترف بارتكاب ألمانيا أخطاء بشأن إمدادات الطاقة الروسية

شولتس يعترف بارتكاب ألمانيا أخطاء بشأن إمدادات الطاقة الروسية 12.06.2022

قال المستشار الألماني إن المعادلة القديمة القائلة إن روسيا شريك اقتصادي موثوق في الأزمات، لم تعد سارية وأن بلاده اعتمدت على إمدادات الطاقة الواردة من روسيا لفترة أطول من اللازم وبشكل أحادي زائد عن الحد.
هل تصبح ألمانيا رجل أوروبا المريض بسبب روسيا والصين؟

هل تصبح ألمانيا "رجل أوروبا المريض" بسبب روسيا والصين؟ 03.06.2022

يرى خبراء أن ألمانيا تواجه خطر انكماش اقتصادها لتصبح "رجل أوروبا المريض" بعد أزمة كورونا والحرب في أوكرانيا، خصوصاً بسبب أزمة سلاسل التوريد وتداعيات قطع العلاقات الاقتصادية مع روسيا. فما مدى واقعية هذه المخاوف؟
روسيا تقطع إمدادات الغاز عن الدنمارك وهولندا وشركة تورد لألمانيا

روسيا تقطع إمدادات الغاز عن الدنمارك وهولندا وشركة تورد لألمانيا 31.05.2022

علقت شركة غازبروم الروسية إمدادات الغاز إلى هولندا والدنمارك وشركة شل، بعد رفضهم التسديد بالروبل مقابل ثمنه. ومسؤولون في هولندا والدنمارك يؤكدون أن هذه الخطوة سوف لن تؤدي إلى اختناقات في إمدادات الغاز.
تحليل: ألمانيا والغاز القطري الموعود وخطر خسارة المنافسة

تحليل: ألمانيا والغاز القطري الموعود وخطر خسارة المنافسة 23.05.2022

سعي ألماني غير مسبوق لاستبدال الغاز الروسي بغاز من قطر ودول أخرى، غير أن المشكلة ليست في قلة العرض وحسب، بل وفي صعوبة الخضوع للشروط القطرية والتخلص من العقود الروسية، فما المخاطر المحتملة لذلك على الاقتصاد الألماني؟
روسيا توقف تدفق الغاز لفنلندا وزيلنسكي يطالب بصندوق تعويضات

روسيا توقف تدفق الغاز لفنلندا وزيلنسكي يطالب بصندوق تعويضات 21.05.2022

بعد أيام من تعليق إمدادات الكهرباء إلى فنلندا، أعلنت روسيا وقف صادرات الغاز أيضاً إلى البلد الأوروبي الساعي للانضمام إلى الناتو. في حين طالب الرئيس الأوكراني زيلنسكي بصندوق تعويضات لأوكرانيا من الأصول الروسية المصادرة.
ألمانيا وقطر توقعان إعلانا لتعزيز شراكتهما في مجال الطاقة

ألمانيا وقطر توقعان إعلانا لتعزيز شراكتهما في مجال الطاقة 20.05.2022

في مؤتمر صحفي مشترك، قال المستشار الألماني أولاف شولتس إن قطر ستلعب دورا محوريا في استراتيجية ألمانيا للتنوع بعيدا عن الغاز الروسي، فيما أكد أمير قطر أن بلاده تعتزم بدء توريد الغاز الطبيعي المسال إلى ألمانيا في عام 2024.
أردوغان يعلن معارضة بلاده لانضمام السويد وفنلندا للناتو

أردوغان يعلن معارضة بلاده لانضمام السويد وفنلندا للناتو 13.05.2022

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن معارضته انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي، ما يهدد بعرقلة العملية التي تستلزم إجماع دول الحلف. وسيلتقي وزراء خارجية السويد وفنلندا وتركيا السبت، لبحث الأمر.
الأرجنتين تقدم نفسها كمورد بديل للمواد الغذائية والطاقة لألمانيا

الأرجنتين تقدم نفسها كمورد بديل للمواد الغذائية والطاقة لألمانيا 11.05.2022

قدمت الأرجنتين نفسها كمورد بديل للطاقة والمواد الغذائية لألمانيا، في ظل القلق المتزايد حيال إمدادات المواد الغذائية والطاقة بسبب الحرب في أوكرانيا. جاء ذلك على لسان الرئيس الأرجنتيني البرتو فيرنانديز خلال زيارته لبرلين.
الاقتصاد الألماني وتحديات تضخمية نادرة تضعه على مفترق طرق

الاقتصاد الألماني وتحديات تضخمية نادرة تضعه على مفترق طرق 10.05.2022

تضخم وارتفاع أسعار بمعدلات لم يعرفها أقوى اقتصاد أوروبي منذ عقود على خلفية الحرب في أوكرانيا وجائحة كورونا. ما هي الخصوصية التي تجعل الاقتصاد الألماني أكثر حساسية تجاه المتغيرات العالمية وهل من فرصة لتجاوز نقاط ضعفه؟
أوكرانيا تُشعل حرب أنابيب الغاز بين المغرب والجزائر

أوكرانيا تُشعل حرب أنابيب الغاز بين المغرب والجزائر 07.05.2022

دخلت حرب أنابيب الغاز بين المغرب والجزائر فصلا جديدا بعد إعلان نيجيريا وصول مشروع خط الأنابيب الذي سيربطها بالمغرب ثم أوروبا مرحلة البحث عن التمويل، وذلك بعد أيام من تلويح الجزائر باستعمال سلاح الغاز ضد إسبانيا.
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