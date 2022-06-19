كثُر الحديث عن الغاز الروسي على ضوء بحث أوروبا الحثيث لإيجاد بدائل له على ضوء تبعات الحرب في أوركرانيا. وترتبط آبار الغاز الروسية بشبكة أنابيت ضخمة لا مثيل لها مع أوروبا الغربية عبر أوكرانيا وبحر البلطيق وبولندا.

حتى العام الماضي 2021 كان الغاز الروسي يسد سنويا أكثر من 40 بالمائة من استهلاك الاتحاد الأوربي. وخلال العام المذكور بلغت حجم الصادرات منه إلى دول الاتحاد 155 بليون متر مكعب. غير أن تبعات الحرب في أوركرانيا تقلص الاعتماد عليه بشكل متزايد، في وقت قرر فيه الاتحاد الاستغناء التدريجي عنه.