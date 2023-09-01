 الغاز الروسي.. سلاح استخدمته موسكو ضد أوروبا فأصابت به نفسها؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 01.09.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

الغاز الروسي.. سلاح استخدمته موسكو ضد أوروبا فأصابت به نفسها؟

قبل عام أوقفت روسيا صادرات الغاز عبر خط أنابيب "نورد ستريم 1" كرد انتقامي على دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا التي مازالت تتعرض لعدوان روسي، لكن استخدام موسكو سلاح الغاز ضد أوروبا ألحق الضرر أكثر بالاقتصاد الروسي.

أوقفت روسيا تدفق الغاز إلى أوروبا ع بر خط أنابيب نورد ستريم 1 العام الماضي إلى أجل غير مسمى (27.04.2022)

أوقفت روسيا تدفق الغاز إلى أوروبا عبر خط أنابيب "نورد ستريم 1" العام الماضي إلى أجل غير مسمى

  على مدى أكثر من خمسين عاما، ظلت روسيا المصدر الموثوق فيه لتوريد الغاز للقارة الأوروبية فيما استمر ذلك حتى في ذروة الحرب البادرة حيث لعبت موسكو دورا كبيرا في تعزيز اعتماد ألمانيا - أكبر اقتصاد أوروبي – على مصادر الطاقة الروسية. وعلى وقع ذلك، شكل  الغاز الروسي  نموذجا تجاريا في أوروبا قوامه الأساسي الصادرات ومصادر الطاقة الرخيصة.

مختارات

بيد أن هذا المسار قد تغير مع بدء التوغل الروسي العسكري في أوكرانيا أواخر فبراير / شباط العام الماضي وفرض عقوبات غربية غير مسبوقة وواسعة النطاق ضد الدب الروسي.

وجرى استثناء الغاز الروسي من العقوبات على النقيض من الفحم والنفط الروسيين فيما حاولت دول أوروبية خاصة ألمانيا، التي كانت تعتمد على روسيا في أكثر من 50% من إمدادات الغاز قبل الحرب،  تقليل الاعتماد على الغاز الروسي.

ولم تقف موسكو صامتة حيال ذلك إذ أقدمت على "تسليح" الغاز داخل أوروبا التي كانت تحصل على أكثر من ثلث احتياجاتها من الغاز من روسيا قبل الحرب حيث أوقفت شركة "غازبروم" المملوكة للحكومة تدفقات الغاز عبر أكبر خط أنابيب ينقل الغاز الروسي إلى أوروبا وهو "نورد ستريم 1" وذلك قبل إغلاقه إلى أجل غير مسمى قبل عام.

وأثار وقف تدفق الغاز الروسي إلى أوروبا مخاوف داخل القارة وسط قلق من  انقطاع التيار الكهربائي  وتقنين استخدام الطاقة في الشتاء فيما ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا إلى مستوى قياسي تجاوز 343 يورو (371 دولاراً) لكل ميجاوات/ساعة في أواخر أغسطس/آب من العام الماضي وهو ما أسفر عن ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات تاريخية.

بيد أن السيناريو الأسوأ لم يجد طريقه إلى أرض الواقع حيث نجت أوروبا من أزمة طاقة كاملة بفضل أن فصل الشتاء الماضي كان أكثر اعتدالا فيما ساهم انخفاض استهلاك الغاز وزيادة واردات الغاز الطبيعي المسال من دول أخرى، في تخفيف أزمة الطاقة داخل بلدان الاتحاد الأوروبي.

وعلى ضوء ذلك، يرى سيمون تاغليابيترا من مركز "بروغل" للأبحاث في بروكسل أن "الاستراتيجية الروسية باتت تضر بروسيا ما يعني أنها حققت فشلا ذريعا حيث اعتقد الكرملين في السابق أنه من خلال تسليح الغاز ضد الاتحاد الأوروبي، سيضطر الاتحاد إلى تقليص دعمه  لأوكرانيا  على الفور. لكنه كان خاطئا بشكل قاطع في ذلك".

النموذج الإقتصادي الألماني "قيد النظر"

لكن ورغم ذلك، فإن الاضطرابات في أسواق الغاز أجبرت الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الكيماويات والأسمدة والورق على إغلاق المصانع أو تقليل الإنتاجية. وفي ألمانيا، انخفض الإنتاج في القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة بنحو 20% عن مستويات ما قبل الحرب بين أواخر عام 2021 وأواخر عام 2022.

وقد ألقى ذلك بظلاله على قدرة ألمانيا التنافسية على المستوى الدولي حيث أشار تقرير صدر مؤخرا عن غرفة التجارة والصناعة الألمانية إلى أن ما يقرب من ثلث الشركات الصناعية الألمانية تفكر في نقل خطوط الإنتاج إلى الخارج أو أنها بدأت بالفعل في ذلك جراء ارتفاع تكاليف الطاقة داخل البلاد.

ورغم تراجع اسعار الغاز بشكل كبير العام الماضي حيث وصلت عند مستوى 35 يورو لكل ميجاوات في الساعة، إلا أنها لا تزال أعلى بكثير من مستويات السنوات السابقة.

وفي منتصف الشهر الجاري، أعلنت المفوضية الأوروبية امتلاء منشآت تخزين الغاز في الاتحاد الأوروبي بنسبة 90 بالمئة قبل شهرين ونصف الشهر من المهلة المحددة لبلوغ هذا المستوى في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني.

وُيضاف إلى ذلك تمكن  الاتحاد الأوروبي  من استبدال مصادر الطاقة الروسية بمصادر من الولايات المتحدة والنرويج وقطر فيما لا يزال الطلب على الغاز ضعيفا وسط التباطؤ في قطاع التصنيع مما يمهد الطريق أمام بقاء الأسعار تحت السيطرة.

ورغم ذلك، خرجت بعض الأصوات لتحذر من أن سوق الغاز ما زال معرضا للخطر مع توقع أن يكون فصل الشتاء المقبل قاسيا ما يدفع إلى زيادة الطلب على الغاز للتدفئة ما قد يؤدي إلى استنزاف مخزون أوروبا من الغاز.

روسيا فقدت مكانتها الدولية في سوق الغاز

وفي سياق متصل، قال الخبراء إن روسيا بقرارها بإغلاق نورد ستريم، قد سجلت هدفا لكن في مرماها. ووفقا للبيانات، فقد انخفضت حصة روسيا في سوق الاتحاد الأوروبي بشكل كبير إلى نحو 10% مع صعوبة قيام روسيا بإعادة توجيه إمداداتها من الغاز الاحتياطي.

وعلى وقع انخفاض صادرات الغاز الروسي  إلى أوروبا بنحو 60% ليصل إلى قرابة 62 مليار متر مكعب العام الماضي، أقدمت غازبروم على خفض الإنتاج بمقدار الخمس فيما يتوقع استمرار الانخفاض خلال العام الجاري.

وفي ذلك، قال تاغليابيترا إن روسيا "قد فقدت مكانتها كمصدر دولي رئيسي للغاز إلى الأبد".

 

ورغم تمكن روسيا من إعادة توجيه النفط إلى دول أخرى مثل الصين والهند، إلا أنها لم تستطع تحقيق الأمر ذاته فيما يتعلق بالغاز نظرا إلى صعوبة نقله فضلا عن الحاجة إلى ضخ استثمارات ضخمة في مجال خطوط الأنابيب ومصانع التسييل وإعادة التحويل.

وفي ضوء أنه جرى إنشاء جُل البنية التحتية لتصدير الغاز في روسيا لتلبية احتياجات أوروبا، فإن روسيا  تجد صعوبة في إعادة توجيه إمدادات الغاز  إلى الصين ودول أخرى.

وأفادت وزارة المالية الروسية بتراجع إيرادات الغاز 45% تقريبا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري إلى 710 مليارات روبل (8.3 مليار دولار) مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي.

وفي السياق ذاته، ترغب روسيا في جذب مشترين جدد بما في ذلك الدول السوفياتية السابقة مثل كازاخستان وأوزبكستان فضلا عن تطلعها إلى تعزيز صادراتها من الغاز الطبيعي المسال وتوسيع شبكات الغاز في البلاد للحفاظ على تدفقاته.

وتنظر موسكو إلى الصين باعتبارها بديلا عن السوق الأوروبي، لكن استبدال  السوق الأوروبي  بالسوق الصيني في مجال الغاز سوف يتطلب بناء خطوط أنابيب جديدة لتوسيع خط أنابيب "طاقة سيبيريا" الحالي إلى الصين.

وفي مقابلة مع DW، قال ميخائيل كروتيخين، الخبير الروسي في مجال الطاقة، "إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يخطط لبناء خطوط أنابيب إلى الصين بنفس قدرة خطوط الأنابيب إلى أوروبا، فسيتعين عليه الانتظار لعقدين من الزمن."

وأشار كروتيخين إلى إشكالية أخرى تتمثل في تردد الصين في شراء المزيد من الغاز الروسي  في الوقت الراهن.

انهاء الاعتماد على الغاز الروسي كاملا

انخفض اعتماد أوروبا على مصادر الطاقة الروسية منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا

انخفض اعتماد أوروبا على مصادر الطاقة الروسية منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا إلى مستويات قياسية

الجدير بالذكر أن استمرار دول أوروبية في شراء الغاز الروسي – حتى لو كان ضئيلا – قد أثار دعوات إلى التخلص التدريجي من واردات الغاز الطبيعي المسال من روسيا التي ارتفعت إلى 22 مليار متر مكعب العام الماضي مقارنة بـ 16 مليار متر مكعب العام الماضي.

وكانت بلجيكا وفرنسا وإسبانيا قد أقدمت على شراء كميات كبيرة قياسية من الغاز الروسي المسال العام الماضي.

وتستند دعوات التحرر من الحاجة للغاز الروسي المسال إلى أن هذا الأمر يقوض خطة الاتحاد الأوروبي لإنهاء الاعتماد بشكل كامل على مصادر الطاقة الروسية  بحلول عام 2027 فضلا عن أن ذلك يساعد بوتين على الحصول على موارد مالية لتمويل آلة الحرب الروسية.

وكان مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي كادري سيمسون قد دعا في وقت سابق من العام الجاري الشركات الأوروبية إلى الكف عن توقيع عقود جديدة مع موردي الغاز الطبيعي المسال من روسيا.

وفي المقابل، يعزو الطرف الآخر استمرار شراء الغاز الروسي إلى مشاكل قانونية محتملة مع غياب الخروج بتدابير ذات صلة على مستوى الاتحاد الأوروبي فضلا عن مخاطر ارتفاع التضخم والافتقار إلى البدائل.

يشار إلى أن دولا مثل هولندا وإسبانيا تمضي قدما في اتخاذ خطوات لوقف شراء الغاز الطبيعي المسال من روسيا، لكن في ظل استثناءه من العقوبات الأوروبية، فإن خطط اوروربا للتخلص من الغاز الروسي إلى الأبد قد تستغرق بعض الوقت.

ويرى مراقبون أن تسليح روسيا للغاز دفع أوروبا إلى البحث عن دول أخرى وإلى تسريع التحول نحو  الطاقة النظيفة  ومصادر الطاقة المتجددة مما كتب نهاية لمكانة روسيا باعتبارها المورد الأول للغاز إلى أوروبا.

وقال كروتيخين إنه رغم أن روسيا قد تخفض أسعار الغاز في المستقبل، إلا أن "الدول الأوروبية سوف يأتي في أذهانها دائما أن موسكو قد تنتهك عقود الغاز في أي وقت لأسباب سياسية... لا يمكن الاعتماد على العقود من الجانب الروسي، لأنه لا  يمكن الوثوق بموسكو".

أشوتوش باندي / م. ع

  • زبون يدفع عملة ورقية بفيمة 5 يورو

    عربيا ودوليا.. تداعيات حرب بوتين على الأسعار ومعيشة الناس

    ألمانيا.. التسوق بات مكلفا

    أدت الحرب في أوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا إلى ارتفاع تكلفة المعيشة في ألمانيا وهو ما أثر على المستهلكين. ففي مارس/ آذار، ارتفع معدل التضخم في ألمانيا إلى أعلى مستوى له منذ عام 1981. وبالنسبة للعقوبات، تبدي الحكومة الألمانية حرصا على المضي قدما في فرض حظر على الفحم الروسي، لكنها لم تتخذ قرارا بعد حيال حظر الغاز والنفط الروسي.

  • سيارات تصطف أمام محطة وقود في نيروبي

    عربيا ودوليا.. تداعيات حرب بوتين على الأسعار ومعيشة الناس

    كينيا.. ازدحام أمام محطات الوقود

    شهدت محطات الوقود في العاصمة الكينية نيروبي ازدحاما كبيرا مع شعور الناس بارتفاع سعر الوقود بشكل كبير، مع عدم توفره جراء الحرب فضلا عن تداعياتها على أزمة الغذاء في هذا البلد الفقير. وقد أعرب سفير كينيا لدى الأمم المتحدة، مارتن كيماني، عن بالغ قلقه إزاء الأمر أمام مجلس الأمن، إذ أجرى مقارنة بين الوضع في شرق أوكرانيا والأحداث التي شهدتها أفريقيا عقب الحقبة الاستعمارية.

  • عمال في مخبر في اسطنبول

    عربيا ودوليا.. تداعيات حرب بوتين على الأسعار ومعيشة الناس

    تركيا.. تأمين إمدادات القمح

    تعد روسيا من أكبر منتجي القمح في العالم. وبسبب الحظر على الصادرات الروسية، ارتفع سعر الخبز في دول عدة ومنها تركيا. كما أدت العقوبات الدولية إلى تعطيل سلاسل التوريد. وتعد أوكرانيا واحدة من أكبر خمس دول مصدرة للقمح في العالم، لكن بسبب الغزو الروسي لا تستطيع كييف شحن الإمدادات من موانئها المطلة على البحر الأسود.

  • عامل في سوق جميلة، أحد أسواق الجملة في بغداد

    عربيا ودوليا.. تداعيات حرب بوتين على الأسعار ومعيشة الناس

    العراق.. ارتفاع كبير في أسعار القمح

    يعمل هذا العامل في سوق جميلة، أحد أسواق الجملة في بغداد. ارتفعت أسعار القمح في العراق إلى معدلات قياسية منذ غزو روسيا لأوكرانيا. وبما أن روسيا وأوكرانيا تستحوذان على نسبة 30 بالمائة من تجارة القمح في العالم، فلم يكن العراق بمنأى عن تأثير العقوبات. ورغم أن الحكومة العراقية اتخذت موقفا محايدا من الأزمة الأوكرانية، إلا أن الملصقات المؤيدة لبوتين باتت محظورة في البلاد.

  • محل لبيع المواد الغذائية في القاهرة

    عربيا ودوليا.. تداعيات حرب بوتين على الأسعار ومعيشة الناس

    مصر.. رفوف ممتلئة وأسواق خالية

    تضررت مصر بشدة من الارتفاع الراهن في أسعار السلع الأساسية بسبب الحرب في أوكرانيا فقد أصبحت بعض الأسواق خالية رغم أن الأسواق تكون مزدحمة عادة وتشهد رواجا في شهر رمضان. وبلغ معدل التضخّم في مصر 10 بالمائة على أساس سنوي في فبراير/ شباط في ارتفاع يعزوه الخبراء بشكل أساسي إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 20 بالمائة.

  • رجل يجر اسطوانة غاز في مدينة أريانا التونسية

    عربيا ودوليا.. تداعيات حرب بوتين على الأسعار ومعيشة الناس

    تونس ..مخاوف من أزمة هجرة

    ارتفعت أسعار أسطوانة الغاز والخبز في تونس إلى معدلات مذهلة بسبب الحرب في أوكرانيا ليواجه مهد "الربيع العربي" حاليا أزمة حادة في توفير الغذاء للجميع. فهل ستتسبب الأزمة في موجة جديدة من الهجرة؟

  • سيارات أمام محطة وقود في صنعاء

    عربيا ودوليا.. تداعيات حرب بوتين على الأسعار ومعيشة الناس

    اليمن.. السير على الأقدام

    أدى ارتفاع أسعار الوقود إلى ارتفاع أجور النقل في اليمن، وهو ما دفع البعض إلى السير على الأقدام بدل ركوب السيارة. ففي الأسابيع الأولى للحرب، ارتفعت أسعار الوقود فتضاعف سعر التنقل من 100 ريال إلى 200 ريال يمني. وقد حذر برنامج الأغذية العالمي في مارس/ آذار الماضي من تدهور الأمن الغذائي الحاد وسوء التغذية في اليمن في ظل حاجة قرابة 17,4 مليون شخص إلى مساعدات فورية.

  • محتجون في ليما عاصمة بيرو

    عربيا ودوليا.. تداعيات حرب بوتين على الأسعار ومعيشة الناس

    بيرو.. موجة احتجاجات

    اندلعت مظاهرات ووقعت اشتباكات بين محتجين ورجال الشرطة في العاصمة ليما التي شهدت موجة من احتجاجات ضد ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغيرها من السلع الأساسية، خاصة مع تفاقم الأزمة مع اندلاع حرب أوكرانيا. ومع اتساع رقعة الاحتجاجات وزيادة حدتها، فرض الرئيس بيدرو كاستيلو حظر تجول وأعلن حالة الطوارئ بشكل مؤقت. لكن مع انتهاء سريان حالة الطوارئ، خرجت مظاهرات جديدة في البلاد.

  • محتجون في محافظة كولومبو في سريلانكا

    عربيا ودوليا.. تداعيات حرب بوتين على الأسعار ومعيشة الناس

    سريلانكا.. حالة طوارئ

    عصفت بسريلانكا أيضا موجة احتجاجات ضد ارتفاع أسعار المواد الغذائية، لكن تزايدت حدتها مع محاولة عدد من المتظاهرين اقتحام المقر الخاص للرئيس غوتابايا راجاباكسا. ومع اتساع رقعة الاحتجاجات ضد ارتفاع تكاليف المعيشة ونقص الوقود وانقطاع التيار الكهربائي، أعلن راجاباكسا حالة الطوارئ، داعيا في الوقت نفسه الهند والصين إلى مساعدة بلاده في تأمين احتياجاتها الغذائية.

  • محتجون في غلاسكو- اسكتلندا

    عربيا ودوليا.. تداعيات حرب بوتين على الأسعار ومعيشة الناس

    اسكتلندا.. المظاهرات تصل أوروبا

    شهدت اسكتلندا احتجاجات ضد ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة، كما نظمت النقابات العمالية في جميع أنحاء المملكة المتحدة مظاهرات ضد ارتفاع تكاليف المعيشة. وعقب انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، ارتفعت الأسعار، لكن الحرب في أوكرانيا زادت الوضع سوءً.

  • وجبات سمك وبطاطا مقلية في أحد مطاعم برايتون

    عربيا ودوليا.. تداعيات حرب بوتين على الأسعار ومعيشة الناس

    بريطانيا.. ارتفاع أسعار الأسماك

    يعد طبق "السمك مع البطاطا المقلية" من الأطباق المفضلة والشعبية في بريطانيا، إذ يتم تناول حوالي 380 مليون حصة من السمك ورقائق البطاطس في المملكة المتحدة كل عام. بيد أن العقوبات الصارمة على روسيا أدت إلى ارتفاع أسعار السمك الأبيض المستورد من روسيا فضلا عن زيادة أسعار زيت الطهي والطاقة. وقد وصل معدل التضخم في المملكة المتحدة 6.2 بالمائة على أساس سنوي في فبراير/ شباط الماضي.

  • شخص يعبئ الطحين في نيجيريا

    عربيا ودوليا.. تداعيات حرب بوتين على الأسعار ومعيشة الناس

    نيجيريا.. اغتنام الفرصة

    يقوم هذا التاجر بتعبئة الدقيق لإعادة بيعه في منطقة إيبافو بنيجيريا. وتسعى نيجيريا منذ زمن طويل لتقليل اعتمادها على استيراد المواد الغذائية. فهل يمكن أن توفر الحرب في أوكرانيا الفرصة لنيجيريا لتقليل استيرادها للمواد الغذائية؟ وفي هذا السياق، دشن أليكو دانغوت، أغنى رجل في نيجيريا وأحد أثرياء إفريقيا، مؤخرا أكبر مصنع للأسمدة في البلاد فيما يحدوه الأمل في سد حاجة نيجيريا من الأسمدة.


مواضيع ذات صلة

28.12.2022, Finnland, Inkoo: Das Schiff «FSRU Exemplar», ein schwimmendes LNG-Terminal, das von Finnland gechartert wurde, um russisches Gas zu ersetzen, liegt im Hafen von Inkoo. Finnland hat einen 10-Jahres-Chartervertrag für die schwimmende Speicher- und Wiederverdampfungsanlage abgeschlossen, die sowohl den finnischen als auch den baltischen Markt bedienen und zusätzliche Ressourcen bereitstellen wird, da Europa mit einer Energiekrise zu kämpfen hat. Foto: Jussi Nukari/Lehtikuva/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

تراجع أسعار الغاز في أوروبا لأدنى مستوى منذ بدء الحرب في أوكرانيا 02.01.2023

بدأت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا العام الجديد متراجعة بعد أن خفف الطقس المعتدل الطلب المتزايد على السوق، وانخفضت إلى أدنى مستوياتها منذ بدء الحرب في أوكرانيا. لكن هذه التغيّرات قد لا تنعكس بشكل مباشر على المستهلكين.

FILE PHOTO: A view of the ExxonMobil Baton Rouge Refinery in Baton Rouge, Louisiana, U.S., May 15, 2021. Picture taken May 15, 2021. REUTERS/Kathleen Flynn/File Photo

انتعاش طلب الصين على النفط يثير غضب الغرب وحماة البيئة 18.02.2023

أعلنت أكبر خمس شركات غربية للنفط والغاز عن أرباح بنحو مائتي مليار دولار بعد أن أدت الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار النفط. ويرى خبراء أن انتعاش طلب الصين على النفط سيصب في صالح زيادة أرباح الشركات.

27.04.2022 Lubmin - Blick auf Rohrsysteme und Absperrvorrichtungen in der Gasempfangsstation der Ostseepipeline Nord Stream 1 und der Übernahmestation der Ferngasleitung OPAL (Ostsee-Pipeline-Anbindungsleitung). Der russische Energiekonzern Gazprom reduziert die maximalen Gasliefermengen durch die Ostseepipeline Nord Stream 1 nach Deutschland erneut. (zu dpa «Gazprom drosselt Lieferung durch Nord Stream 1 noch weiter»)

هل يُستأنف ضخ الغاز الخميس عبر نورد ستريم بعد انتهاء الصيانة؟ 20.07.2022

تشير الدلائل إلى أنّ روسيا تعتزم ضخ الغاز باتجاه ألمانيا مجددا الخميس، بعد انتهاء الصيانة السنوية لخط أنابيب الغاز نورد ستريم 1. لكن وتحسبا لأي مفاجآت وضع الاتحاد الأوروبي خطة طوارئ لتخفيض استهلاك الغاز في دوله.