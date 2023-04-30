"العين الوردية".. عرض جديد للإصابة بكوفيد - 19

حذر أطباء من أن العين الوردية أصبحت تعد اليوم أحد أعراض الإصابة بمرض COVID-19 الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا.

ورغم أن المرض لم يعد يصنف كحالة طوارئ عالمية، إلا أنه لايزال يمثل خطرًا على أولئك الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

وقالت الدكتورة أيلين مارتي، خبيرة الأمراض المعدية بجامعة فلوريدا: "حتى الآن فإن المرض الذي رأيناه في السابق هو نفسه اليوم، وباستثناء ذلك، أصبح لدينا خطر متزايد من إصابة الأطفال بالعين الوردية"، بحسب ما نقل عنها موقع (10 لوكال.كوم)

وبحسب الأطباء، فإن أعراض الإصابة بالمرض تشمل "الحمى والحرارة المرتفعة" لأن الفيروس التاجي الذي يسبب مرض COVID-19 يستمر في التطور كلما ازداد انتشاره في الجهاز التنفسي. تقول مارتي إن الفيروس "يستمر في محاولة التكيف وتحسين قدرايته في العدوى لأن هذه هي الطريقة التي يعيش بها في العالم".

أرجع خبراء الأمراض المعدية أعراض "العين الوردية" إلى عدو دائم جديد يُعرف باسم Arcturus (أركتوروس) ويعرف أيضاً باسم (XBB.1.16)، وهو نسخة معدلة من سلالة أوميكرون Omicron أحد سلالات فيروس كورونا، والذي لم يكن مصدر قلق كبير حتى وقت قريب لكنه آخذ في التطور منذ عام 2019.

وقالت الدكتورة روسانا روزا، خبيرة الأمراض المعدية في نظام جاكسون الصحي بالولايات المتحدة: "لم نشهد حقًا زيادة طفيفة في الحالات التي تتطلب دخول المستشفى أو زيارات الطوارئ أو أي شيء من هذا القبيل".

وقال الدكتور ماركوس إيه. ميستري ، كبير المسؤولين الطبيين في مستشفى نيكلوس للأطفال بفلوريدا: "بدأنا نرى بعض الأعراض للإصابة بالعين الوردية في العيادات الخارجية".

بدوره، قال الدكتور علي مقداد، أستاذ الصحة العالمية بجامعة واشنطن، إنه لا يزال من السابق لأوانه التنبؤ بما سيفعله متحور XBB.1.16، "لكن ما نراه حتى الآن لايبدو شديد الخطورة". وأضاف مقداد: "لم نشهد زيادة في حالات دخول المستشفى، ولم نشهد زيادة في أي من المؤشرات التي تثير قلقنا" بحسب ما نقل عنه موقع ان بي سي نيوز الأمريكي.

وبحسب الدكتور ويليام شافنر، أخصائي الأمراض المعدية في المركز الطبي بجامعة فاندربيلت في ناشفيل بولاية تينيسي، فإن اللقاحات الحالية وعلاجات الفيروسات التاجية التي تعمل على مقاومة متحور أوميكرون تعمل بشكل جيد ضد المتحور XBB.1.16، وفق ما نقل موقع صحيفة "يو اس توداي".

وفي وقت سابق من هذا العام، صنف خبراء الأمراض المعدية متحور أوميكرون وسلالاته على أنه شديد العدوى لكنه يستجيب للقاحات الموجودة. وفي الآونة الأخيرة، كانت سلالة Arcturus سبباً في حالة إصابة واحدة من كل 10 حالات إصابة بمرض كوفيد- 19 في الولايات المتحدة، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC.

وطلب ميستري من أولياء الأمور مراقبة أعراض الإصابة على الأبناء عن كثب، وقال: "إذا كنت ترى أعراض الحمى والتهابات الجهاز التنفسي، فلا ترسل الأطفال إلى المدرسة تحت أي ظرف، بغض النظر عن ماهية الإصابة".

وفي بريطانيا، أبدى الأطباء قلقاً من انتشار هذا المتحور، ما جعل عددا منهم يؤكد ضرورة العودة لارتداء الكمامة الطبية مرة أخرى في وسائل النقل العام.

فبحسب صحيفة غارديان البريطانية، توفي خمسة أشخاص بسبب الإصابة بهذه السلالة، وفقًا لوكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة ، بينما تم اكتشاف 135 حالة إصابة في المملكة المتحدة حتى الآن ، ويُعتقد أن هناك حوالي 104 حالات لأشخاص أصيبوا بالمتحور نفسه مرتين.

وقال البروفيسور ستيفن جريفين ، خبير الأمراض المعدية في معهد Independent Sage ، إنه يجب على الأشخاص العودة للاختبار بانتظام وارتداء أقنعة الوجه للحماية من الفيروس. وقال لموقع "ميل اون لاين": "قد يبدو هذا وكأنه عودة إلى الوراء، لكن الحقيقة هي أن الفيروس يواصل إلحاق الضرر بالناس كما أن الأشخاص الأقل قدرة على التأقلم يستمرون في المعاناة".

عماد حسن