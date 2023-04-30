 "العين الوردية".. عرض جديد للإصابة بكوفيد - 19 | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 30.04.2023

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صحة

"العين الوردية".. عرض جديد للإصابة بكوفيد - 19

قال أطباء إن تغير لون العين إلى اللون الوردي خصوصاً لدى الأطفال أصبح من علامات الإصابة بأحد متحورات فيروس كورونا. لكن الخبراء أكدوا أن المتحور Arcturus قابل للمواجهة باستخدم لقاحات فيروس كورونا.

طبيبة في مختبر تفحص عينات للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة

مع تصاعد أعداد الإصابات بمتحور Arcturus والذي يسبب تغير لون العين، أوصى أطباء باستمرار عمليات الفحص وارتداء الأقنعة

حذر أطباء من أن العين الوردية أصبحت تعد اليوم أحد أعراض الإصابة بمرض COVID-19 الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا.

مختارات

ورغم أن المرض لم يعد يصنف كحالة طوارئ عالمية، إلا أنه لايزال يمثل خطرًا على أولئك الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

وقالت الدكتورة أيلين مارتي، خبيرة الأمراض المعدية بجامعة فلوريدا: "حتى الآن فإن المرض الذي رأيناه في السابق هو نفسه اليوم، وباستثناء ذلك، أصبح لدينا خطر متزايد من إصابة الأطفال بالعين الوردية"، بحسب ما نقل عنها موقع (10 لوكال.كوم)

وبحسب الأطباء، فإن أعراض الإصابة بالمرض تشمل "الحمى والحرارة المرتفعة" لأن الفيروس التاجي الذي يسبب مرض COVID-19 يستمر في التطور كلما ازداد انتشاره في الجهاز التنفسي. تقول مارتي إن الفيروس "يستمر في محاولة التكيف وتحسين قدرايته في العدوى لأن هذه هي الطريقة التي يعيش بها في العالم".

أرجع خبراء الأمراض المعدية أعراض "العين الوردية" إلى عدو دائم جديد يُعرف باسم Arcturus (أركتوروس) ويعرف أيضاً باسم (XBB.1.16)، وهو نسخة معدلة من سلالة أوميكرون Omicron أحد سلالات فيروس كورونا، والذي لم يكن مصدر قلق كبير حتى وقت قريب لكنه آخذ في التطور منذ عام 2019.

وقالت الدكتورة روسانا روزا، خبيرة الأمراض المعدية في نظام جاكسون الصحي بالولايات المتحدة: "لم نشهد حقًا زيادة طفيفة في الحالات التي تتطلب دخول المستشفى أو زيارات الطوارئ أو أي شيء من هذا القبيل".

 

وقال الدكتور ماركوس إيه. ميستري ، كبير المسؤولين الطبيين في مستشفى نيكلوس للأطفال بفلوريدا: "بدأنا نرى بعض الأعراض للإصابة بالعين الوردية في العيادات الخارجية".

بدوره، قال الدكتور علي مقداد، أستاذ الصحة العالمية بجامعة واشنطن، إنه لا يزال من السابق لأوانه التنبؤ بما سيفعله متحور XBB.1.16، "لكن ما نراه حتى الآن لايبدو شديد الخطورة". وأضاف مقداد: "لم نشهد زيادة في حالات دخول المستشفى، ولم نشهد زيادة في أي من المؤشرات التي تثير قلقنا" بحسب ما نقل عنه موقع ان بي سي نيوز الأمريكي.

وبحسب الدكتور ويليام شافنر، أخصائي الأمراض المعدية في المركز الطبي بجامعة فاندربيلت في ناشفيل بولاية تينيسي، فإن اللقاحات الحالية وعلاجات الفيروسات التاجية التي تعمل على مقاومة متحور أوميكرون تعمل بشكل جيد ضد المتحور XBB.1.16، وفق ما نقل موقع صحيفة "يو اس توداي".

وفي وقت سابق من هذا العام، صنف خبراء الأمراض المعدية متحور أوميكرون وسلالاته على أنه شديد العدوى لكنه يستجيب للقاحات الموجودة. وفي الآونة الأخيرة، كانت سلالة Arcturus سبباً في حالة إصابة واحدة من كل 10 حالات إصابة بمرض كوفيد- 19 في الولايات المتحدة، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC.

وطلب ميستري من أولياء الأمور مراقبة أعراض الإصابة على الأبناء عن كثب، وقال: "إذا كنت ترى أعراض الحمى والتهابات الجهاز التنفسي، فلا ترسل الأطفال إلى المدرسة تحت أي ظرف، بغض النظر عن ماهية الإصابة".

 

وفي بريطانيا، أبدى الأطباء قلقاً من انتشار هذا المتحور، ما جعل عددا منهم يؤكد ضرورة العودة لارتداء الكمامة الطبية مرة أخرى في وسائل النقل العام.

فبحسب صحيفة غارديان البريطانية، توفي خمسة أشخاص بسبب الإصابة بهذه السلالة، وفقًا لوكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة ، بينما تم اكتشاف 135 حالة إصابة في المملكة المتحدة حتى الآن ، ويُعتقد أن هناك حوالي 104 حالات لأشخاص أصيبوا بالمتحور نفسه مرتين.

وقال البروفيسور ستيفن جريفين ، خبير الأمراض المعدية في معهد Independent Sage ، إنه يجب على الأشخاص العودة للاختبار بانتظام وارتداء أقنعة الوجه للحماية من الفيروس. وقال لموقع "ميل اون لاين": "قد يبدو هذا وكأنه عودة إلى الوراء، لكن الحقيقة هي أن الفيروس يواصل إلحاق الضرر بالناس كما أن الأشخاص الأقل قدرة على التأقلم يستمرون في المعاناة".

عماد حسن

  • Deutscher Zukunftspreis 2018 | Team 2 | Schutz bei fehlendem Immunsystem (Deutscher Zukunftspreis/A. Pudenz)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    "يخبو سريعاً"

    خلصت دراسات أولية أجريت في الصين وألمانيا وبريطانيا ودول أخرى إلى أن المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد يطورون أجساماً وقائية مضادة للفيروس كجزء من النظام الدفاعي لجهاز المناعة في الجسم، لكن يبدو أن تلك الأجسام لا تظل فعالة سوى لبضعة أشهر فقط. دانييل ألتمان، أستاذ علم المناعة من جامعة (إمبريال كوليدج لندن) قال إن "تأثيرها (الأجسام الوقائية المطورة ذاتياً) في الغالب يخبو سريعاً".

  • Symbolfoto Impfstoff (picture-alliance/Geisler-Fotopress/C. Hardt)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    خياران أمام مطوري اللقاح

    يقول الخبراء إن الضعف السريع للمناعة يثير مشكلات كبرى أمام مطوري اللقاحات، وأمام سلطات الصحة العامة كذلك ممن يسعون لنشر تلك اللقاحات لحماية رعاياهم من موجات تفشي الوباء في المستقبل. وقال ستيفن جريفين، أستاذ الطب المساعد في جامعة ليدز: "لكي تكون اللقاحات فعالة في الحقيقة، فإن هناك خيارين: إما الحاجة لتطوير حماية أكثر قوة وأطول أمداً ... أو أن يجري الحصول على اللقاح بانتظام".

  • Corona Impfstoff wird gestestet. (picture-alliance/SvenSimon/F. Hoermann)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    سباق عالمي

    تسعى أكثر من 100 شركة وفريق بحثي لتطوير لقاحات، ومن بينها 17 لقاحاً على الأقل تجري تجربتها حالياً على البشر. وأعلنت شركة "موديرنا" الأميركية الثلاثاء (15 تموز/يوليو 2020) أنّ التجارب السريرية ستدخل المرحلة النهائية في 27 تموز/يوليو. وبذلك تكون "موديرنا" أول شركة تبلغ هذه المرحلة. وأعلنت روسيا أنها أكملت التجارب السريرية الأولى للقاح تجريبي اختُبر على البشر على أن تُنجز بالكامل بنهاية تموز/يوليو.

  • Symbolbild Bluttest Antikörpertest Test Coronavirus (Imago Images)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    جرعتان "أفضل" من واحدة

    وفي تجارب قبل السريرية على الخنازير لرصد تأثير لقاح طورته شركة صناعة الأدوية (أسترازينيكا) لعلاج كوفيد-19، ويعرف باسم (إيه.زد.دي 1222)، تبين أن جرعتين من اللقاح أسهمتا في استجابة الأجسام المضادة بشكل أفضل من جرعة واحدة. لكن وحتى الآن ليس هناك بيانات سجلتها أي تجارب للقاحات على البشر تظهر ما إذا ما كانت أي استجابة مناعية للأجسام المضادة ستكون قوية أو طويلة الأمد بالقدر الكافي.

  • Bosch entwickelt Corona-Schnelltest (picture-alliance/dpa/Bosch)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    ضغط الزمن

    قال جيفري أرنولد، الأستاذ الزائر في علم الأحياء الدقيقة بجامعة أكسفورد البريطانية والخبير السابق في سانوفي باستور، إن التطوير والاختبار السريع جداً للقاحات المحتملة ضد فيروس كورونا يجريان منذ ستة أشهر فقط وهي مدة غير طويلة بما يكفي لإظهار المدة الزمنية التي ربما توفرها اللقاحات. ويتوقع الخبراء أن يستغرق إنتاج لقاح آمن وفعال بين 12 و 18شهراً من بداية التطوير.

  • Symbolbild | Welt Bevölkerung (Imago-Images/Ikon Images/J. Ziewe)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    جرعات معززة

    قال جريفين أرنولد إن أحد الأساليب قد يكون أنه عندما يتم تطوير تلك اللقاحات، فإنه يجب على السلطات أن تفكر في الحصول على جرعات معززة لملايين الأشخاص على فترات منتظمة أو حتى الجمع بين نوعين أو أكثر من اللقاحات لكل شخص للحصول على أفضل حماية ممكنة. غير أن ذلك ربما يمثل تحدياً كبيراً على المستوى العملي. وقال "إعطاء العالم كله جرعة واحدة من اللقاح شيء... وإعطاؤهم جرعات متعددة هو شيء آخر تماماً".