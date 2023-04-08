 "العيد بعيدين"... بدء تنفيذ عملية تبادل مئات الأسرى في اليمن | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 14.04.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

"العيد بعيدين"... بدء تنفيذ عملية تبادل مئات الأسرى في اليمن

في ضوء الانفراجة بين الرياض وطهران، شرعت الحكومة اليمنية وخصومها الحوثيون في إطلاق دفعة أولى من الأسرى والمحتجزين، في خطوة لاقت ترحيب المبعوث الأممي، الذي أكد أن آلاف العائلات الأخرى "لا تزال تنتظر لم شملها مع أحبائها".

وصول دفعة من الأسرى والمحتجزين إلى مطار صنعاء (14.04.2023)

تشمل عملية تبادل الأسرى والمحتجزين بين أطراف الحرب في اليمن حوالي 900 شخص.

 

انطلقت في اليمن الجمعة (14 نيسان/أبريل 2023) عملية تبادل مئات السجناء بين طرفَي النزاع تشمل أسرى سعوديين، في بارقة أمل تعطي دفعا للجهود الدبلوماسية الهادفة لوضع النزاع الدامي على سكة الحل.

مختارات

أشاد المبعوث الأممي إلى اليمن بالمفاوضات المباشرة بين السعودية والحوثيين في صنعاء، بوساطة عمانية، معتبرا إياها أمرا مشجعا. فيما أعلن مسؤول حكومي يميني عن موعد بدء تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى.

تعد أزمة اليمن واحدة من أعمق الأزمات الإنسانية في العالم بسبب الانهيار الاقتصادي وأسعار الطعام، بحسب ما أعلنت الأمم المتحدة، ودعت المانحين إلى توفير 70 مليون دولار للوصول إلى 3,9 ملايين شخص محتاجين في اليمن.

يأتي ذلك غداة مغادرة وفد سعودي صنعاء في ختام محادثات مع المتمردين الحوثيين بعد التوصل إلى تفاهم "مبدئي" حول العمل على إرساء هدنة في البلاد التي تمزقها الحرب منذ 2014 وتعاني من أزمة إنسانية كبرى، وعقد جولة أخرى من المحادثات.

وأفادت مستشارة الإعلام لدى اللجنة الدولية  للصليب الأحمر  جيسيكا موسان وكالة فرانس برس صباحا بوصول أول طائرة إلى صنعاء قادمة من عدن، المقر المؤقت للحكومة المعترف بها دوليا، وعلى متنها 125 سجينا، وبوصول طائرة أخرى إلى عدن آتية من صنعاء وعلى متنها 35 سجينا من بينهم وزير الدفاع الأسبق اللواء الركن محمود الصبيحي واللواء الركن ناصر منصور هادي، شقيق الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي.

وفي وقت لاحق، حطت طائرة أخرى في صنعاء تحمل على متنها 124 سجينا، وطائرة رابعة في عدن وعلى متنها 34 سجينا، بحسب اللجنة الدولية للصيب الأحمر التي تشرف على عملية التبادل.

وقدم كثرٌ بينهم مئات العسكريين ووزير الدفاع في الحكومة اليمنية محسن الداعري، لاستقبال الأسرى وبينهم وزير الدفاع الأسبق اللواء الركن محمود الصبيحي واللواء الركن ناصر منصور هادي، شقيق  الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي .

ونزل الصبيحي وهادي من الطائرة التابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر وسط انتشار أمني كثيف وتصفيق حار من الحاضرين الذين حمل العديد منهم صورهما.

وعند مدخل مطار صنعاء، انتظر مئات من أقرباء الأسرى وصول أفراد عائلاتهم، وقد جلس معظمهم على الأرصفة وفي ظل الأشجار، في يوم اعتبروا أنه سيجعل عيد الفطر الذي يحلّ الأسبوع المقبل "عيدين".

تم في برن الشهر الماضي الاتّفاق على تبادل حوالي 880 أسيراً

تم في برن الشهر الماضي الاتّفاق على تبادل حوالي 880 أسيراً

ترحيب أممي

ورحب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، اليوم الجمعة، ببدء عملية الإفراج عن الأسرى والمحتجزين في اليمن. وقال غروندبرغ، في بيان: "تأتي عملية الإفراج في وقت يسوده الأمل في اليمن كتذكير بأن الحوار البنّاء والتسويات المتبادلة أدوات قوية قادرة على تحقيق نتائج مهمة. تستطيع مئات العائلات اليمنية الآن أن تحتفل بالعيد مع ذويها لأن الأطراف تفاوضوا وتوصلوا إلى اتفاق".

وأضاف "آمل أن تنعكس هذه الروح في الجهود الجارية للدفع بحل سياسي شامل". وأوضح المبعوث الأممي أن آلاف العائلات الأخرى "لا تزال تنتظر لم شملها مع أحبائها. آمل أن تبني الأطراف على نجاح هذه العملية للوفاء بالالتزام الذي قطعوه على أنفسهم تجاه الشعب اليمني في اتفاقية ستوكهولم بالإفراج عن جميع المحتجزين لأسباب تتعلق بالنزاع لإنهاء هذه المعاناة."

وحث غروندبرغ، الأطراف على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأفراد المحتجزين تعسفيًا وعلى الالتزام بالمعايير القانونية الدولية فيما يتعلق بالاحتجاز والمحاكمات العادلة.

وشكر المبعوث الأممي، الأطراف على تعاونهم مع مكتبه واللجنة الدولية للصليب الأحمر لتنفيذ الخطة المتفق عليها في ذار/مارس الماضي. وعبر عن امتنانه للجنة الدولية للصليب الأحمر على دورها وعلى الشراكة المستمرة في اللجنة الإشرافية.

وكان الحوثيون والحكومة توصلوا خلال مفاوضات عقدت في برن بسويسرا الشهر الماضي إلى اتّفاق على تبادل أكثر من 880 أسيراً. وبموجب الاتفاق، يُفرج الحوثيون عن 181 أسيرًا، بينهم سعوديون وسودانيون، مقابل 706 معتقلين لدى القوات الحكومية.

وستجري عملية التبادل على مدار ثلاثة أيام، وتشمل صنعاء والمخا (غرب) ومأرب (وسط شمال) وعدن، وكذلك الرياض وأبها (جنوب) في السعودية التي تدعم الحكومة المعترف بها دوليا ضد المتمردين عسكريا منذ 2015. وسيجري الإفراج عن الأسرى السعوديين الذين لم يعرف عددهم السبت.

وفي آخر عملية تبادل كبرى جرت في تشرين الأول/أكتوبر 2020، تمّ "إطلاق سراح أكثر من 1050 أسيرا وإعادتهم إلى مناطقهم أو بلدانهم"، بحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وتمّ التوصل الى اتفاق التبادل بعد أيام على إعلان السعودية وإيران توصلهما الشهر الماضي الى اتفاق على استئناف علاقاتهما الدبلوماسية بعد سبع سنوات من القطيعة.

مرتفعات اليمن تفوح برائحة القهوة بعدما كانت تفوح برائحة القات.

"مهمة لبناء الثقة"

ورأى المحلّل السياسي اليمني هشام العميسي أن عملية التبادل "خطوة مهمة لبناء الثقة ... الأمر الذي قد يعزّز عملية السلام ويمهّد الطريق نحو المصالحة"، مضيفًا "لكننا بحاجة إلى مواصلة هذه التبادلات ... والأهم من ذلك، نحن بحاجة إلى مواصلة جهود خفض التصعيد".

من جهتها، اعتبرت الباحثة في معهد الشرق الاوسط ندوى الدّوسري ان "تبادل الأسرى في حد ذاته هو خطوة مرحب بها. ومع ذلك، دعونا لا نخلط بين ذلك وبين السلام". وتابعت ان "الإفراج عن جميع السجناء المدنيين وغير المدنيين دون قيد أو شرط من قبل أطراف النزاع سيشير فقط إلى الالتزام الجاد بالسلام".

أما مدير عمليات اللجنة الدولية  للصليب الأحمر لمنطقة الشرق الأدنى والأوسط،  فابريزيو كاربوني، فقال في مؤتمر صحافي إنّ عملية الافراج عن السجناء "خطوة لبناء الثقة ... في إطار مبادرة أوسع"، معتبرا انها تعطي "زخما" لجهود إنهاء الحرب.

"تصور سعودي" للحل

أجرى وفد سعودي برئاسة السفير محمد آل جابر محادثات مع الحوثيين في صنعاء هذا الأسبوع. وبحسب مصادر حكومية يمنية، وافق أعضاء مجلس الرئاسة اليمني مؤخّراً على تصوّر سعودي بشأن حلّ النزاع يقوم على هدنة لمدة ستة أشهر في مرحلة أولى لبناء الثقة، ثم فترة تفاوض لمدة ثلاثة أشهر حول إدارة المرحلة الانتقالية التي ستستمرّ سنتين يتمّ خلالها التفاوض حول الحلّ النهائي بين كلّ الأطراف.

وكان طرفا النزاع قد توصّلا العام الماضي إلى هدنة في 2 نيسان/أبريل بوساطة من الأمم المتحدة انتهت مفاعيلها في تشرين الأول/أكتوبر.

ووفقا لمسؤول حوثي، غادر الوفد السعودي صنعاء ليل الخميس، بعد أن تمّ التوصل الى اتفاق مبدئي "على هدنة قد يتمّ الإعلان عنها لاحقا اذا تم التوافق حولها بشكل نهائي". وأضاف أن "هناك اتفاقا على عقد جولة أخرى من المحادثات لبحث نقاط الاختلاف".

من جهته، أكّد المتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السلام في تغريدة أن "الوفود أنهت أعمال التفاوض في العاصمة صنعاء بعد نقاشات اتسمت بالجدية والإيجابية، وبتقدّم في بعض القضايا على أمل استكمال البحث في القضايا العالقة في وقت لاحق".

وقُتل في النزاع مئات الآلاف من الأشخاص لأسباب مباشرة وغير مباشرة، فيما نزح 4,5 ملايين شخص داخليًا، وأصبح أكثر من ثلثي سكان اليمن يعيشون تحت خط الفقر، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة.

خ.س/ ع.ج.م(أ ف ب، د ب أ)

  • Jemen Taiz | Wassertank

    جدلية الحرب والحياة.. مشاهد من صراع اليمنيين من أجل البقاء

    يعاني سكان اليمن عموما ليس فقط من شح المياه ولكن أيضا من صعوبة الوصول إليها. مصدر الماء الآبار والأمطار الصيفية، وضاعفت الحرب من معاناة الحصول عليها...

  • Jemen | Alltag in Sanaa

    جدلية الحرب والحياة.. مشاهد من صراع اليمنيين من أجل البقاء

    والحصول على المياه النظيفة، في بعض الأحيان، صار هما من هموم اليمنيين الكثيرة. ويضطر السكان لشراء المياه، أو الاعتماد على فاعلي الخير الذين يوزعون المياه في حاويات موزعة في شوارع المدينة.

  • Jemen | Alltag in Sanaa

    جدلية الحرب والحياة.. مشاهد من صراع اليمنيين من أجل البقاء

    خلّف النزاع في اليمن عشرات آلاف من القتلى ودفع نحو 80 في المئة من السكّان للاعتماد على الإغاثة الإنسانية وسط أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفقاً للأمم المتحدة. وتسبّب كذلك بنزوح نحو 3.3 ملايين شخص. والمأساة ما تزال مستمرة..

  • Hungersnot im Jemen

    جدلية الحرب والحياة.. مشاهد من صراع اليمنيين من أجل البقاء

    أطفال اليمن هم أكثر الفئات تضررا من الحرب وتداعياتها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وقدرت اليونيسيف أن عدد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية في اليمن قد يصل إلى 2.4 مليون بنهاية عام 2020.

  • Jemen Taiz | Demonstrant

    جدلية الحرب والحياة.. مشاهد من صراع اليمنيين من أجل البقاء

    من أسباب الوضع الكارثي على سكان اليمن انهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، ووجود إصدارين من العملة الوطنية (قديم وجديد)، وما نجم عن ذلك من ارتفاع جنوني في أسعار السلع المستوردة. وزاد الوضع المعيشي تعقيدا عدم صرف مرتبات موظفي الدولة منذ سنوات، وفقد الآلاف لمصادر دخلهم.

  • Jemen | Alltag in Sanaa

    جدلية الحرب والحياة.. مشاهد من صراع اليمنيين من أجل البقاء

    الحصول على الاحتياجات الأساسية بات مهمة شاقة في الكثير من الأحيان. أزمات إسطوانات الغاز المنزلي المتكررة شاهد على تردي الخدمات.

  • Jemen | Alltag in Sanaa

    جدلية الحرب والحياة.. مشاهد من صراع اليمنيين من أجل البقاء

    عادت بعض الأسر اليمنية إلى استخدام الأدوات التقليدية كالحطب بسبب أزمات الخدمات المتكررة والأوضاع الاقتصادية الصعبة

  • Jemen Symbolbild Arbeiter

    جدلية الحرب والحياة.. مشاهد من صراع اليمنيين من أجل البقاء

    يطل اليمن على البحرين الأحمر والعربي الغنيين بالثروة السمكية، لكن غلاء الأسعار والمعارك وارتفاع تكاليف الصيد والنقل والمخاطر الأمنية جعلت الحصول على السمك رفاهية لا يستطيع المعدم أن يحلم بها (الصورة من عدن)

  • Jemen Taiz | Fischhändler

    جدلية الحرب والحياة.. مشاهد من صراع اليمنيين من أجل البقاء

    حتى تصل الأسماك إلى "سوق الصيد" في مدينة تعز (جنوب غرب اليمن) تكون أسعارها قد تضاعفت.

  • Jemen Taiz | Händler

    جدلية الحرب والحياة.. مشاهد من صراع اليمنيين من أجل البقاء

    ترتفع أسعار المواد الخضار والفواكه خصوصا في المدن التي تدور داخلها أو حولها المعارك، مثل مدينة تعز (الصورة). وفي هذه الحالة يلجأ الباعة إلى إدخال المواد الغذائية من خلال طُرُق بديلة وعرة ملتفة وهو ما ينعكس على ارتفاع أسعارها.

  • Jemen | Alltag in Sanaa

    جدلية الحرب والحياة.. مشاهد من صراع اليمنيين من أجل البقاء

    المقابر في اليمن تحولت إلى مزارات تشبه الحدائق، لكنها ليست للفسحة، بقدر ما هي تعبير عن زيادة أعداد قتلى الحرب أو موتى الأمراض والأوبئة.

  • Jemen Taiz | Hochzeitsfeier

    جدلية الحرب والحياة.. مشاهد من صراع اليمنيين من أجل البقاء

    على الجانب الموازي هنا الفرح فوق ركام الحرب! شباب يحتفلون في عرس في الشارع. الموسيقى تصدح وتطغي أحيانا على صوت الرصاص. لكن في اليمن إطلاق الرصاص ليس فقط بسبب الحرب، ففي الأعراس يطلق الرصاص عادة في الجو للتعبير عن الفرح، إلأ أن ذلك اصبح يثير الرعب لدى البعض بسبب الحرب.

  • Musik im Jemen

    جدلية الحرب والحياة.. مشاهد من صراع اليمنيين من أجل البقاء

    رغم الحرب والأوضاع الصعبة، وقيود العادات والتقاليد الاجتماعية والتضييق على الحريات، إلا أن الحياة تستمر. شباب وشابات قرروا أن يعزفوا للحب وللحياة ولمستقبل أفضل..


 

مواضيع ذات صلة

A Yemeni prisoner, center, performs a traditional dance during his arrival after being released by the Saudi-led coalition at the airport in Sanaa, Yemen, Friday, Oct. 16, 2020. Yemen's warring sides completed a major, U.N.-brokered prisoner swap on Friday, officials said, a development that could revive the country's stalled peace process after more than five years of grinding conflict. (AP Photo/Hani Mohammed) |

تبادل أسرى مع السعودية ووفد عماني في صنعاء.. الانفراج قادم؟ 08.04.2023

في سعي لإحياء عملية السلام وتمديد الهدنة باليمن، وصل وفد عماني إلى صنعاء لإجراء مباحثات مع الحوثيين، بالتزامن مع وصول 13 من أسرى الحوثيين إلى المدينة. فهل تشهد الأزمة اليمنية انفراجًا أخيرًا مع التقارب السعودي الإيراني؟

The head of the Houthi Supreme Political Council, Mahdi al-Mashat, shakes hands with Saudi ambassador to Yemen Mohammed Al-Jaber at the Republican Palace in Sanaa, Yemen April 9, 2023. Saba News Agency /Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

المبعوث الأممي لليمن يشيد بمفاوضات السعودية والحوثيين 11.04.2023

أشاد المبعوث الأممي إلى اليمن بالمفاوضات المباشرة بين السعودية والحوثيين في صنعاء، بوساطة عمانية، معتبرا إياها أمرا مشجعا. فيما أعلن مسؤول حكومي يميني عن موعد بدء تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى.

06.04.2023 This handout picture provided by the Iranian foreign ministry shows Iran's Foreign Minister Hossein Amir-Abdollahian (L) shaking hands with Saudi Foreign Affairs Minister Prince Faisal bin Farhan and Chinese Foreign Minister Qin Gang (C) during a meeting in Beijing on April 6, 2023. - The foreign ministers of Middle East rivals Iran and Saudi Arabia met in Beijing, paving the way for normalised ties under a surprise China-brokered deal. (Photo by Iranian Foreign Ministry / AFP) / === RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / HO / IRANIAN FOREIGN MINISTRY - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS ===

حراك حثيث.. وفد سعودي في طهران.. وآخر يزور صنعاء 09.04.2023

ذكرت وسائل إعلام حوثية إن وفدا سعوديا وآخر من سلطنة عمان وصلا إلى صنعاء للتفاوض مع الحوثيين بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار بشكل دائم، هذا في حين ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن بعثة إيرانية ستزور الرياض لإعادة فتح السفارة.