 العودة لـ ″عرين الأسد″..هل لدى اللاجئين السوريين خيار آخر؟ | سياسة واقتصاد | DW | 26.07.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

سياسة واقتصاد

العودة لـ "عرين الأسد"..هل لدى اللاجئين السوريين خيار آخر؟

بدأت روسيا في الترويج لخطة تقضي بإعادة اللاجئين السوريين إلى ديارهم. والتقى مسئولون رفيعون من الحكومة الروسية بمسئولين في الأردن ولبنان وحتى ألمانيا. فما ملامح هذه الخطة؟ وهل من أمل في تحقيقها؟

Syrien Daraa Zerstörte Häuser (Getty Images/AFP/M. Abazeed)

أعلنت روسيا عن خطتها لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، وهي الخطة التي بدأت الترويج لها بزيارات مكوكية لمسئولين روس إلى الأردن ولبنان وألمانيا.

وتقضي الخطة بإنشاء مركز يختص بتنسيق عودة اللاجئين السوريين تعمل على تأسيسه وزارتا الدفاع والخارجية الروسيتان على أن تنضم إليه جهات أخرى روسية ودول أجنبية ومنظمات دولية. ومن المقرر أن يقوم المركز - الذي سيكون مقره دمشق - باستقبال اللاجئين السوريين الراغبين في العودة لبلادهم ليتم توزيعهم في الأماكن المصنفة بأنها آمنة في سوريا.

وفي هذا الإطار، التقت المستشارة أنغيلا ميركل بوزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف في برلين وناقشا كيفية تهيئة الظروف لإعادة اللاجئين، فيما استقبل رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري القائم بأعمال السفارة الروسية في بيروت لبحث الخطة الروسية، وغرد الحريري على تويتر:

الخطة الروسية .. نوايا معلنة وأهداف خفية

وتبدو روسيا شديدة الحماس لتنفيذ خطتها، وبدأ عدد من المسئولين الروس جولات مكوكية شملت الأردن ولبنان وحتى ألمانيا وفرنسا من أجل الترويج للخطة. لكن لايبدو أن الجميع يتمتع بالقدر ذاته من الحماسة.

DW عربية حاولت الاتصال بمكتب مفوضية اللاجئين في الأردن والذي رفض التعليق على الأمر "لأن الأمر لايزال قيد الدراسة ولا توجد لدينا تصريحات في الوقت الحالي".

Syrien - Syrische Truppen und bewaffnete Regierungsunterstützer (picture-alliance/AP Photo/Sana)

ويرى الدكتور مسلم شعيتو رئيس المركز الثقافي الروسي-العربي أن الخطة الروسية جاءت في وقت حدثت فيه تغييرات استراتيجية وفي ظل ظروف ومعطيات جدت على الأرض جعلت من الممكن الآن عودة أغلب اللاجئين .

وأضاف في لقاء مع DW عربية أن روسيا تريد بإعادة اللاجئين أن تنتج حالة اجتماعية شعبية في سوريا تجعل السلطة الشرعية في سوريا قادرة على لعب دور مهم وسط هذه الشرائح الاجتماعية عكس ما هو حادث حالياً حيث تتعرض لضغوط من قوى خارجية خاصة من المنظمات الإرهابية داخل المخيمات إضافة للإمكانات الضخمة التي جندتها أنظمة عربية تعتمد فكراً متشدداً حاولت الانتشار وسط اللاجئين عبر تقديم المساعدات بجانب البروباغاندا الفكرية بهدف الضغط على النظام السوري- بحسب ما قال.

وأضاف شعيتو أن روسيا تسعى جاهدة لإبعاد التأثير الغربي أو اللعب بورقة اللاجئين في دول عربية "فمثلا في لبنان تعمل بعض المنظمات التابعة لأوروبا من أجل إبقاء اللاجئين السوريين في لبنان لاستعمالهم في الديموغرافيا اللبنانية وفي التأثير على القرار السياسي اللبناني وكذلك في الأردن للتأثير على الوضع الداخلي وتهديد أنظمة في تلك الدول من أجل الرضوخ لما تطلبه الدول الغربية لاحقاً وآنياً لما تطلبه بعض الدول العربية" على حد تعبيره.

لكن عدنان الناشي الناشط السوري في مجال حقوق اللاجئين يختلف مع هذا الطرح، وقال خلال مقابلة له مع DW عربية إن الأمر كله لعبة إعلامية تمارسها روسيا وتهدف من ورائها إلى إيهام أمريكا والاتحاد الأوروبي بأن سياستها نجحت وأن سوريا استقرت وأنها حققت إنجازاً في هذا المجال والحقيقة أن روسيا لايهمها إلا تأمين مصالحها الاقتصادية والسياسية في المنطقة ومن يؤمن هذه المصالح هو النظام السوري ولا يعنيها سلامة لاجئين أو غيره، مشيراً إلى أن "روسيا قد تعمل على تأمين البعض خلال عام أو اثنين لكن بعد ذلك ستسحب قواتها إلى قاعدة حميميم وتغادر البلاد بعد أن يستتب في نظرها ونظر دول العالم الأمن في سوريا".

بعد سياسة الأرض المحروقة.. إلى أين يعود اللاجئون؟

Syrien Krieg | Kämpfe in der Provinz Daraa (picture-alliance/AP Photo/Nabaa Media)

ورغم انتشار مشاهد الدمار الواسع لعشرات القرى والمدن السورية، إلا أن الخطة الروسية تقضي بإعادة اللاجئين إلى ما قالت إنها مناطق آمنة صالحة للحياة إلى حين الانتهاء من جهود إعادة الإعمار شيئاً فشياً.

يقول الناشط السوري عدنان الناشي إن السوريين الذين يتواجدون في الأماكن التي لم تتضرر إما يخافون من السطوة الأمنية لبشار الأسد أو أنهم معه قلباً وقالباً وضد باقي اللاجئين، مشيراً إلى استحالة الحياة مع هؤلاء خصوصاً بسبب "الشرخ المجتمعي الهائل في المجتمع السوري".

لكن الدكتور مسلم شعيتو يرى أن الدولة لم تدمر بشكل تام وإنما دمرت مناطق وبعض القرى وبعض الأحياء في المدن فيما لايزال هناك إمكانية لعودة أغلب اللاجئين الذين يعيشون في ظروف أسوأ مما لو عادوا إلى بلادهم خاصة مع تزايد بسط الأمن في مناطق واسعة في سوريا بحسب ما يرى، مضيفاً أن روسيا وضعت خطة واضحة لاعادة الإعمار في المدن التي يعود إليها المهاجرون بمساعدتهم اجتماعياً وإنسانياً وطبياً وبناء المدارس وتسهيل حياتهم بعكس ما إذا واصلوا الحياة في مخيمات اللجوء بالدول الأخرى.

مخاوف من الملاحقة والانتقام

لكن فكرة عودة اللاجئين الذين فروا على إثر الحرب في سوريا لا تلقى قبول الكثيرين منهم خاصة مع تصريحات سابقة لمسئولين سوريين عن مصادرة أملاك البعض أو مطالبة من فر بعدم العودة للبلاد بخلاف من كان له موقف سياسي من النظام السوري.

يقول الدكتور مسلم شعيتو رئيس المركز الثقافي الروسي-العربي في مقابلته مع DW عربية إن تجربة المصالحات التي اعتمدتها القيادة الروسية في الداخل السوري أثبتت أن النظام لاينتقم حتى من المقاتلين الذين حملوا السلاح ضده لكن يجب العودة إلى السلطة الشرعية والاعتراف بها والمشاركة في المصالحات والتخلي عن السلاح والدخول في الحياة المدنية، خصوصاً أن أغلب من فر إلى الخارج هم من المواطنين الأبرياء وعودتهم لبلادهم ستكون أفضل من أن يكونوا عرضة للابتزاز أو استعمالهم كأوراق ضغط في الدول التي يقيمون فيها مؤكدا على أن روسيا ستكون ضامنة لأمن من يعود.

مختارات

بين مدنيين ومقاتلين محليين يتوزع ضحايا هجمات وتفجيرات لتنظيم "داعش"، شنها على السويداء السورية، مخلفا أكبر حصيلة ضحايا في المحافظة الجنوبية وواحدة من الأكبر في سوريا منذ اندلاع النزاع قبل ما يزيد على سبع سنوات. (25.07.2018)

تنفيذا لاتفاقية اللاجئين بين الاتحاد الأوروبي وتركيا تقوم المفوضية الأوربية بدعم عروض التعليم للاجئين السوريين في تركيا، حيث أعلنت بروكسل عن تقديم 400 مليون يورو، لتركيا، أكبر مستقبل للاجئين من سوريا. (25.07.2018)

ويختلف الناشط السوري عدنان الناشي مع هذا الطرح أيضاً فيقول: "كيف يمكن أن يضمن من تلطخت يداه بدماء السوريين أن يلتزم نظاما يقتل شعبه لثمانية أعوام ولازال يفعل حتى اليوم بكلمة أو وعد؟"، وأضاف أن ما سيحدث هو أنه مع بدء عودة اللاجئين وانتقال الأمور للنظام السوري ستبدأ دوريات المخابرات الجوية و 14 جهاز أمني آخر في عمليات الملاحقة والاعتقال والقتل بحق من عاد ممن تشك تلك الأجهزة في توجهاته السياسية حيال النظام السوري.

واختتم الناشي حديثه بالقول إن "السوريين في الخارج لم يعودوا يصدقون مثل هذه الوعود كما لم يصدقوا تصريحات دول عربية عن عدم إجبار اللاجئين السوريين للعودة إلى بلادهم في الوقت الذي تم فيه فصل 650 مدرس سوري يعملون في مخيم الزعتري بالأردن تحت مظلة منظمة اليونيسيف وبالسؤال عن السبب قيل لهم إن الضغوط السرية بدأت من أجل إعادة السوريين إلى بلادهم. وأشار إلى أن الجامعة العربية والدول العربية تخلت عن مساندة الشعب السوري ومن ثاروا ضد بشار الأسد كنوع من التأديب للشعب السوري ولباقي الشعوب العربية كي لا يثوروا ضد طغيان الأنظمة العربية القمعية

أما إلياس بيرابو أحد مؤسسي منظمة (تبني ثورة) الإغاثية الألمانية فقال خلال مقابلة له مع DW عربية أنه لايوجد أي ضامن لحياة ولا لحريات السوريين العائدين لبلادهم  لنظام، مشيراً إلى استمرار عمليات الملاحقة والاعتقال والقتل والاخفاء القسري، ويضيف أنه "مع انعدام سيادة القانون تمت مصادرة ونهب ممتلكات من فروا خارج البلاد من منازل ومنقولات وعقارات وغيرها فإلى أي شيء يعود هؤلاء؟ وما الذي يجعل النظام السوري من الأصل على استعداد لتقديم تنازلات وهو يكسب المزيد من الأراضي باستمرار؟.

عماد حسن

 

  • Deutschland Flüchtlinge Familiennachzug (picture-alliance/dpa/S. Pförtner)

    محطات في الدور الألماني خلال الأزمة السورية

    منفذ اللاجئين

    منذ بداية الأزمة في سوريا سنة 2011، يبحث السوريون عن منافذ لمغادرة بلدهم نحو بلدان أكثر أمانا. وكانت ألمانيا واحدة من المنافذ التي فتحت الباب أمامهم منذ 2015، كما أتاحت لهم فرصة النفاذ من ويلات الحرب حتى صار عدد السوريين من غير الحاملين للجنسية الألمانية، عام 2017، يقدر بحوالي 699 ألف شخص، في ألمانيا، أي ثالث أكبر جالية أجنبية في البلاد، حسب ما أفاد "مكتب الإحصاء الاتحادي".

  • Deutschland Syrische Flüchtlinge machen ein Selfie mit Angela Merkel (Reuters/F. Bensch)

    محطات في الدور الألماني خلال الأزمة السورية

    "ماما ميركل" محبوبة اللاجئين السوريين

    لعبت قرارات ميركل في ملف اللاجئين دورا رياديا. وكان قرارها الشهير عام 2015، بفتح الحدود الألمانية أمام اللاجئين السوريين خاصة وقد وصلوا أوروبا عبر البحر المتوسط، محط أنظار العالم بأسره، إذ لم تقف عند "اتفاقية دبلن" و"فضاء شينغن" والهدنة مع دول أوروبا الشرقية. وتمسكت بشعارها "نستطيع أن ننجز ذلك"، في إشارة منها إلى تفاؤلها بالتغلب على أزمة اللاجئين. قرارات ميركل جعلتها تُنعت بـ"ماما ميركل".

  • Muslimische Frau holt ihre Kinder von der Schule ab (picture-alliance/W. Rothermel)

    محطات في الدور الألماني خلال الأزمة السورية

    إدماج وإندماج

    تعمل ألمانيا بشكل مكثف على إدماج اللاجئين في الحياة العامة. وتخصص ميزانيات مهمة من أجل تعليم اللغة وتوفير دورات للاندماج ، فضلا عن دورات التأهيل للعمل لصالح اللاجئين. علاوة على ذلك، يحظى الأطفال باهتمام خاص، إذ يذهبون، بعد وصولهم بفترة بسيطة إلى ألمانيا، إلى المدارس أو إلى دور الحضانة وذلك بهدف الانفتاح على العالم الجديد والتأقلم معه.

  • Tankred Stöbe Ärzte ohne Grenzen syrische Flüchtlinge (Ärzte ohne Grenzen)

    محطات في الدور الألماني خلال الأزمة السورية

    إنقاذ وتطبيب ومليارات اليورو للدعم

    قدمت ألمانيا مساعدات كثيرة للسورين خلال الحرب. فبالإضافة إلى التطبيب، رصدت عام (2017) للمساعدات الإنسانية في سوريا 720 مليون يورو. فضلا عن 2.2 مليار يورو، قدمتها لسوريا منذ بداية الحرب الأهلية هناك في عام 2012، وكان وزير الخارجية الألمانية زيغمار غابرييل، قد تعهد بعشرة ملايين يورو إضافية للمساعدات المقدمة لسوريا في ظل الوضع المأساوي في الغوطة الشرقية.

  • Deutschland Flüchtlinge in München Hauptbahnhof Hilfsgüter (DW/B. Knight)

    محطات في الدور الألماني خلال الأزمة السورية

    مساعدات إنسانية في الداخل والخارج

    لا تنحصر المساعدات الإنسانية الألمانية على المحتاجين اليها في سوريا فحسب، بل تشملهم في ألمانيا أيضا، حيث تتظافر جهود الدولة والمجتمع المدني لمد اللاجئين بالمعونة الضرورية، خاصة في الأيام الأولى من التحاقهم. وتعتبر موائد "تافل" من بين الجهات التي يتوجه إليها اللاجئون بهدف الحصول على الطعام.

  • Jordanien Wirtschaftsminister Gabriel besucht das Flüchtlingslager Saartari (picture-alliance/dpa/B.v. Jutrczenka)

    محطات في الدور الألماني خلال الأزمة السورية

    حضور ألماني أنساني حتى في مخيمات اللجوء عبر العالم

    تقديم ألمانيا لمساعداتها الإنسانية لصالح اللاجئين لا يقتصر على سوريا أو ألمانيا، وإنما يتجاوزه وصولاً الى مخيمات اللاجئين في الأردن ولبنان، مثلا. وقد مولت الحكومة الألمانية مشاريع مهمة في المخيمات، كمشروع الكهرباء الذي استفاد منه مخيم الزعتري والذي بلغت طاقته 12.9 ميغاوات. وبالإضافة إلى توفير الكهرباء، فقد أتاحت المحطة بيئة أكثر أماناً للأطفال والبالغين في هذا المخيم.

  • Syrien Damaskus Wasserkrise (picture-alliance/dpa/Y. Badawi)

    محطات في الدور الألماني خلال الأزمة السورية

    إنقاذ من الجوع والعطش

    عانى الدمشقيون من ندرة المياه وانقطاعها المتواصل بسبب الحرب واستمرار المعارك، خاصة في منطقة وادي بردى، قرب دمشق. وكانت الحكومة الألمانية أول من بادر لحل هذا المشكل، إذ قالت وزارة الخارجية الألمانية، في يناير/ كانون الثاني 2017، إن دبلوماسيين ألمانا ساعدوا في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة السورية وقوات المعارضة في وادي بردى، بهدف إعادة إمدادات المياه إلى دمشق.

  • Bildergalerie - Deutschland in der NATO - 1955 bis heute (Getty Images/Hulton Archive/USAF)

    محطات في الدور الألماني خلال الأزمة السورية

    محاربة داعش

    شارك الجيش الألماني في الحملة العسكرية الدولية ضد تنظيم داعش في سوريا. وقد شارك في العملية ما يناهز 1200 جندي ألماني. المهمة العسكرية الألمانية في سوريا، شملت عناصر المشاة، إضافة إلى طائرات استطلاع من نوع "تورنادو" وطائرة للتزود بالوقود وسفينة حربية لدعم حاملة الطائرات الفرنسية "شارل ديغول" في البحر المتوسط، فضلا عن عمليات استطلاعية عبرالأقمار الصناعية.

  • Besuch des türkischen Premiers Tahib Erdogan bei der EU-Kommission (Reuters/Yves Herman)

    محطات في الدور الألماني خلال الأزمة السورية

    اتفاق مع تركيا ساهم في إنقاذ أرواح آلاف من طالبي اللجوء

    في بدايات عام 2016، وقع الاتحاد الأوربي وأنقرة اتفاقية للحد من تدفق اللاجئين من السواحل التركية إلى أراضي الاتحاد. هذا الاتفاق الذي تعرض لانتقادات، وتبعه توتر كبير بين الطرفين التركي والأوروبي، كانت ألمانيا من بين مناصريه. فقد اعتبرته اتفاقا ناجحا ما دام قد حقق هدفه، و"ساهم في مكافحة أعمال التهريب المميتة للاجئين عبر بحر إيجة بشكل فعال"، حسب تصريح المتحدث باسم الحكومة الألمانية.

  • Syrien - US-Militärschlag auf Damaskus (picture alliance/AP Photo/H. Ammar)

    محطات في الدور الألماني خلال الأزمة السورية

    محاربة الأسلحة الكيماوية

    لعبت ألمانيا دورا بارزا في محاربة الأسلحة الكيماوية في سوريا، وكانت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل، قد أعلنت دعمها للضربة العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا على أهداف منتخبة في سوريا يوم 14 أبريل/ نيسان2018، كما رأتها "ضرورية وملائمة للحفاظ على فعالية الحظر الدولي لاستخدام الأسلحة الكيماوية ولتحذير النظام السوري من ارتكاب انتهاكات أخرى".

  • Merkel empfängt dänischen Ministerpräsidenten Rasmussen (picture-alliance/dpa/W. Kumm)

    محطات في الدور الألماني خلال الأزمة السورية

    ألمانيا وسيط محايد محتمل و"رسول سلام"

    تساءل البعض عن سبب عدم مشاركة ألمانيا في الضربة العسكرية على النظام السوري، فيما أعتبر آخرون إمكانية لعب ألمانيا دور الوسيط المحايد للبحث عن حل للنزاع. وتشير معطيات إلى إمكانية تأثير ألمانيا في إيجاد حل للأزمة السورية، خاصة بعد تصريح وزير الخارجية الألمانية هايكو ماس، الذي أكد أن الصراع السوري بحاجة إلى حل يتم التوصل إليه عبر التفاوض وتشارك فيه كل القوى في المنطقة. مريم مرغيش.

    الكاتب: مريم مرغيش


مختارات

محطات في الدور الألماني خلال الأزمة السورية

إلى جانب الدور الإنساني، لعبت ألمانيا أدوارا أمنية وسياسية في الأزمة السورية. وعلى مدى سبع سنوات، لم تتخلف برلين عن تسجيل حضورها في ملفات الأزمة داعية دائماً إلى وقف الحرب و"الجرائم ضد الإنسانية" في سوريا. (16.04.2018)  

مواضيع ذات صلة

Bundeskanzlerin Merkel in Jordanien

أزمة اللاجئين ـ خيط رفيع يربط استقرار الأردن بمصالح برلين 21.06.2018

استهلت المستشارة أنغيلا ميركل زيارتها، التي تستمر يومين للأردن ولبنان، بحلقة نقاش مع نحو مائة طالب في الجامعة الألمانية الأردنية. بيد أن موضوع اللاجئين يتصدر اهتمامات المستشارة وبات يربط بين أجندتها الداخلية والخارجية.

Deutschland Angela Merkel und Sergej Lawrow ARCHIV

بعد لقائه بنتنياهو .. لافروف يبحث الملف السوري مع ميركل 24.07.2018

بعد يوم من محادثاته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو حول الملف السوري والنفوذ الإيراني، التقى وزير الخارجية الروسي لافروف بالمستشارة ميركل في برلين للغرض نفسه. الجانب الألماني شدد على أن ملف اللاجئين تصدر المحادثات.

Bundestag Fraktionssitzungen Angela Merkel und Horst Seehofer

زيهوفر "لم يطلب" اعتذاراً من ميركل لكن الخلاف معها "انتهى" 08.07.2018

فيما يعتبر إشارة نهاية لنزاعه مع المستشارة أنغيلا ميركل بشأن سياسة اللجوء قال وزير الداخلية هورست زيهوفر إنه ينظر إلى الأمام. في حوار لصحيفة ألمانية كشف زيهوفر تفاصيل عن خلافه الشخصي والسياسي مع ميركل.

Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر! 

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

المزيد من الموضوعات السياسية  