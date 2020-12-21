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العنف المنزلي

ازداد الحديث مؤخرا عن العنف المنزلي على ضوء تبعات جائحة كورونا التي فرضت الكثير من القيود على عملنا وحركتنا وحياتنا اليومية. وهذا ما تسبب في توترات وضغوط نفسية متزايدة تؤدي إلى مزيد العنف الأسري وخاصة ضد النساء والأطفال.

للعنف المنزلي أو العنف الأٍسري عدة أشكال لا تقتصر على الاعتداء الجسدي أو الجنسي، بل تشمل أيضا الشتم والتهديد وفرض الرأي وما شابهها. وإذا كانت غالبية الضحايا من النساء، فإن نسبة ضحايا هذه العنف من الرجال تشكل 20 بالمائة. وللعنف المنزلي تبعات خطيرة قد تصل إلى حد إيذاء النفس والميل إلى الانتحار.

CPS cases. PICTURE POSED BY MODEL File photo dated 09/03/15 of a shadow of a man with a clenched fist as a woman cowers in the corner. Alleged sex crimes and domestic abuse offences now account for one in five cases pursued by the Crown Prosecution Service, it has been revealed. Issue date: Tuesday October 10, 2017. They made up nearly 20\% of the organisation's caseload in 2016-17 - compared with less than a tenth a decade ago after a huge surge in the categories, new figures show. See PA story CRIME Prosecutions. Photo credit should read: Dominic Lipinski/PA Wire URN:33223697 |

زمن كورونا.. ألمانيا تستعد لزيادة العنف المنزلي خلال الكريسماس 21.12.2020

يتخذ العنف المنزلي أشكالا عديدة أبرزها الاعتداءات الجنسية والجسدية، "تكثر في فترة عيد الميلاد"، حسب وزيرة الصحة الألمانية. وتتوقع الوزيرة زيادة الأمر سوءً بسبب كورونا، ولذلك زادت عدد الموظفين والماليات لمواجهة المشكلة.

Tami Weissenberg Quelle: Robert Richter, DW Information: Tami Weissenberg, Opfer häuslicher Gewalt gegen Männer

تامي ضحية العنف المنزلي: كنت أقف أمامها مشلولا وأنشد رضاها! 17.11.2020

نحو 20 في المائة من ضحايا العنف المنزلي رجال وهذا ليس فقط في المانيا. وقلما توجد إلى حد الآن عروض لمساعدة هؤلاء الرجال الذين يقعون ضحية هذا العنف، لأنه ما يزال ينظر إلى الرجال على أنهم الأقلية، وهذا يتغير لكن ببطء.
ARCHIV - 24.04.2017, Bayern, Ebenhofen: Ein Mann greift nach einer Frau, von beiden sind nur die Schatten zu sehen. (zu dpa «Landtagsdebatte zu Gewalt gegen Frauen vom 29.11.2018) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

كشفت المستور.. وفاة تونسية تفتح ملف العنف ضد عربيات بألمانيا 16.09.2020

شابة تونسية فقدت حياتها بعد إصابتها خلال شجار مع زوجها في مدينة بون الألمانية، هذه القضية فتحت الجدال مرة أخرى حول العنف ضد النساء العربيات في ألمانيا، وسبل حمايتهن في دولة تعتبر نفسها رائدة في مجال حقوق المرأة.
Die Lichtaufschrift Polizei bei einem Polizeiwagen, aufgenommen am 12.01.2015 in Braunlage. Foto: Frank May/picture alliance | Verwendung weltweit

عنف منزلي؟ وفاة أم تونسية داخل شقتها في ألمانيا واعتقال زوجها 15.09.2020

في قضية يشتبه الادعاء العام في أنها قد تكون مرتبطة بالعنف المنزلي، توفيت سيدة تونسية في مدينة أويسكيرشن الألمانية متأثرة بجراحها إثر شجار مع زوجها. الواقعة أحيت نقاش ارتفاع حالات العنف المنزلي في ألمانيا.
Istanbuler Polizei stoppt nicht genehmigten Frauentags-Protestzug mit Tränengas

قتل النساء في تركيا.. جرائم تتكرر في غياب عقاب رادع 25.07.2020

 صدمت جريمة مقتل طالبة الرأي العام في تركيا ودفعت آلاف النساء للخروج بمظاهرات تطالب بوقف العنف ضد المرأة وتوفير الحماية لها، سيما وأن هذه الجريمة ليست الأولى. فكيف تعاملت السلطات مع الواقعة؟
07.12.2019 *** A Lebanese woman poses with her face painted with a red hand during a demonstration against sexual harassment, rape and domestic violence in the Lebanese capital Beirut on December 7, 2019. (Photo by Patrick BAZ / Abaad / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / ABAAD / PATRICK BAZ - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS -

غوتيريش يدعو لـ"السلام في المنازل" وحماية النساء أثناء الحجر 06.04.2020

مع ازدياد التقارير في عدة دول حول العالم حول ارتفاع نسب العنف الأسري والمنزلي تجاه النساء خلال فترة الحجر المنزلي بسبب انتشار فيروس كورونا، دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى حماية النساء والفتيات اللواتي يتعرضن للعنف.
FILE PHOTO: A protester with her mouth covered with tape takes part in a demonstration against a Spanish court which sentenced five of six men accused of gang-raping a 14-year-old girl to 10 to 12 years in prison for sexually abusing the minor, but acquitted them of rape, outside the Justice Ministry in Madrid, Spain November 4, 2019. REUTERS/Sergio Perez/File Photo

كيف يتصاعد العنف ضد النساء والأطفال بسبب كورونا؟ 30.03.2020

أدى العزل الصحي ومنع التجوال بسبب كورونا إلى تزايد حالات العنف المنزلي في الصين، وفي دول أخرى ومن ضمنها الدول العربية تشير الوقائع أيضا إلى ازدياد العنف ضد المرأة والطفل. DW عربية تروي قصص أشخاص تفاقمت معاناتهم جراء ذلك.
Budget 2017. PICTURE POSED BY MODEL File photo dated 09/03/15 of a shadow of a man with a clenched fist as a woman cowers in the corner. Chancellor Philip Hammond announced funding totalling £20 million to support the campaign against violence against women and girls during his budget speech. Issue date: Wednesday March 8, 2017. See PA story BUDGET Main. Photo credit should read: Dominic Lipinski/PA Wire URN:30454932 |

وجهة نظر: العنف ضد المرأة ليس حكرا على ثقافة أو جنسية معينة 25.11.2018

الـ25 من نوفمبر/ تشرين الثاني هو اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة. وألمان كثر ينزعجون من اضطهاد المرأة في بلدان أخرى. غير أنه يجب عليهم أولا أن ينظروا إلى أخطائهم في هذا المجال، كما ترى بياته هينريكس.
ARCHIV - ILLUSTRATION - Eine Frau versucht sich am 06.06.2012 in Berlin vor der Gewalt eines Mannes zu schützen. Der Landesfrauenrat MV demonstriert am Dienstag unter dem Motto «Frei leben ohne Gewalt - Für ein Recht auf Schutz und Beratung» in Schwerin. Im Anschluss soll die Online-Petition «Opferschutz als Pflichtaufgabe - Zugang für alle!» an den Landtag übergeben werden. Foto: Maurizio Gambarini/dpa (zu dpa vom 25.11.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

العنف المنزلي ضد النساء في ألمانيا - أرقام صادمة 24.11.2018

امرأة من بين ثلاث في العالم تكون ضحية للعنف. اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة في الـ25 من نوفمبر يسلط الضوء على هذه المعضلة. وفي ألمانيا تسجل الشرطة زيادة في حالات العنف الممارس ضد النساء في بيوتهن.
Screenshot von Morroco TV Morroco TV apologize after women are given makeup tips to cover up domestic violence. https://www.youtube.com/watch?v=VaL5qIlGeE0

قناة مغربية تعتذر عن بثها فقرة لإخفاء أثر الضرب عن وجه المرأة 28.11.2016

اعتذرت القناة الثانية المغربية عن نشرها فقرة مصورة توضح للمرأة كيفية إخفاء أثار الضرب بالمكياج، وأشارت القناة إلى أن ما تم بثه"لم يكن لائقا على الإطلاق". وقامت مئات من النساء بتوقيع مذكرة تعرب عن غضبهن من تلك الفقرة.

ARCHIV - ILLUSTRATION - Eine Frau versucht sich in Berlin vor der Gewalt eines Mannes zu schützen (Archivbild vom 06.06.2012). Am 20.06.2013 stellt die Weltgesundheitsorganisation (WHO) einen weltweiten Bericht über sexuelle Gewalt gegen Frauen und die gesundheitlichen Folgen vor. Foto: Maurizio Gambarini/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

حقوقيون سعوديون يرحبون بقانون يمنع العنف المنزلي لكن العبرة في التنفيذ 29.08.2013

رحب ناشطون حقوقيون بإقرار السلطات في السعودية، حيث المجتمع المحافظ يتسم بخصوصية التشدد، قانونا يمنع للمرة الأولى العنف المنزلي بمختلف أنواعه ويتضمن عقوبات، لكنهم أكدوا أن العبرة تبقى في التنفيذ.