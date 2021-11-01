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العنصرية

العنصرية والتمييز العنصري ممارسات تقوم على اضطهاد وتهميش فئات أشخاص ومجموعات لأٍسباب منها العرق أو اللون أو الدين أو الثقافة. وقد تصل هذه الممارسات إلى استخدام العنف والقتل بطرق وحشية كما حصل مع الأمريكي جورج فلويد.

تتخذ العنصرية أشكالا وصورا متعددة كالعنصرية ضد السود في الولايات المتحدة وضد اليهود والمهاجرين في أوروبا وضد الفلسطينيين في إسرائيل. وهناك عنصرية وتمييز عنصري متعدد الأوجه في الدول العربية. وقد يستهدف السلوك العنصري شخصا أو مؤسسة. ومن أعمدته وضع قوانين تعطي امتيازات لفئات معينة منافع وتحرم الباقين منها.

01/05/2019 *** Teilnehmer eines rechten Aufmarsches der Partei Der dritte Weg gehen vor der Pauluskirche entlang. +++ dpa-Bildfunk +++

"الطريق الثالث" حزب ألماني متطرف.. ما أهدافه وما مدى خطورته؟ 01.11.2021

ضجة في ألمانيا بعد القبض على أشخاص توجهوا صوب حدود بولندا لمنع تدفق المهاجرين. إنهم أعضاء بحزب يميني متطرف يُعرف بـ"الطريق الثالث" له صلات بجماعات النازيين الجدد. فما هو هذا الحزب صاحب النشاط الكبير رغم قلة عدد أعضائه؟
+++ACHTUNG: Das Bild ist für ROAD nicht geeignet!+++ Bruce Springsteen, left, appears with former President Barack Obama during their podcast of conversations recorded at Springsteen's home studio in New Jersey. The eight-episode series covers their upbringings, racism, fatherhood and even recall a White House singalong around a piano. (Rob DeMartin/Spotify via AP)

"المتمردان: مولود في الولايات المتحدة".. كتاب جديد لأوباما وسبرنغستين 28.10.2021

بعد نجاح سلسلة البودكاست "المتمردان.. مولود في الولايات المتحدة" التي جمعت بين باراك أوباما ونجم الروك بروس سبرينغستين، طُرح كتاب يحمل الاسم نفسه ليوثق مسار حياتهما المهنية والشخصية وقضايا العدالة الاجتماعية والتمييز.
(210820) -- FRANKFURT, Aug. 20, 2021 (Xinhua) -- Passengers of a flight of Lufthansa bringing evacuees from Afghanistan arrive at Frankfurt International Airport, in Frankfurt, Germany, Aug. 20, 2021. (Photo by Armando Babani/Xinhua)

تخوف لاجئين قدامى في ألمانيا من موجة لجوء أفغانية.. هل من مبرر؟ 17.09.2021

يتواصل قدوم اللاجئين الأفغان إلى ألمانيا ودول أوروبية أخرى، وسط مخاوف من تكرار سيناريو عام 2015. فيما أعرب لاجئون عن مخاوفهم من أن توسع الأزمة الأفغانية جبهة المناهضين للهجرة والمعادين للمهاجرين وتعطل حصولهم على الجنسية.
Fatima Daas Autorin von Die jüngste Tochter (Claassen, 2021) © Joel Saget/Getty Images French writer Fatima Daas poses during a photo session on July 29, 2020 in Paris. (Photo by JOEL SAGET / AFP) (Photo by JOEL SAGET/AFP via Getty Images)

جائزة أدبية ألمانية دولية لكاتبة شابة جزائرية الأصل 03.07.2021

تتناول فاطمة داس في روايتها الأولى والتي حصلت على جائزة ألمانية دولية، حياة فتاة مسلمة مهاجرة مثلية تشعر بالذنب جراء ذلك. كما تتناول مشكلة الهوية لدى الشباب المهاجرين ومعاناتهم مع العنصرية في فرنسا خلال حياتهم اليومية.
15.03.2019, Bayern, Kempten: ILLUSTRATION - Ein Polizist mit Handschellen und einer Pistole am Gürtel steht vor einem Streifenwagen. Am 18.03.2019 wird die bayerische Kriminalstatistik 2018 bekannt gegeben. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

ألمانيا.. اعتداء على سوري ممدد على نقالة إسعاف أمام أعين الشرطة 12.03.2021

رجل مخمور يثير الشغب فتمّت الاستعانة بالشرطة، واقعة عادية قد يقول البعض، لكن الأمور انزلقت باتجاه تحول فيها "الجاني" السوري إلى ضحية. الشرطة قدمت بداية معلومات ناقصة لكن فيديو تم تسريبه كشف عن زوايا أخرى صادمة.
August 29, 2020, Minneapolis, Minnesota, USA: Memorials to George Floyd take many forms at 38th St. and Chicago Ave. in Minneapolis, Minnesota Saturday August 29, 2020. Floyd died after Minneapolis police officer Derek Chauvin knelt on his neck for almost nine minutes after a call from Cup Foods that someone was trying to pass a counterfeit $20 bill. (Credit Image: Â© Mark Hertzberg/ZUMA Wire |

هكذا أطلق مقتل جورج فلويد حركة تضامن عالمية مع السود ضد العنصرية! 08.03.2021

بعد عدة أشهر على مقتل الأمريكي الأسود جورج فلويد، يمثل ضابط الشرطة السابق المتهم بقتله أمام المحكمة. وإثر مقتل فلويد انتشرت المظاهرات الاحتجاجية في مختلف أنحاء أمريكا وحول العالم. لكن هل تحسن وضع السود بعد ذلك؟
A woman looks at the bullet holes on the window of IV Deli Mark where Friday night's mass shooting took place by a drive-by shooter on Saturday, May 24, 2014, in Isla Vista, Calif. The shooter went on a rampage near a Santa Barbara university campus that left seven people dead, including the attacker, and seven others wounded, authorities said Saturday. Attorney Alan Shifman says the family of a man suspected in the shooting rampage called police several weeks ago after being alarmed by YouTube videos regarding suicide and the killing of people. Shifman is the attorney for Peter Rodger, who was an assistant director on The Hunger Games film series. Authorities have not confirmed the identity of the shooter. (AP Photo/Jae C. Hong) |

ألمانيا- ماذا وراء كراهية اليمين المتطرف للنساء؟ 02.08.2020

لا تحظى معاداة النسوية باهتمام السياسة في ألمانيا، رغم ارتباطها بالفكر اليميني المتطرف بشكل قد يؤدي إلى الإجرام. ولهذا السبب يحذر خبراء ألمان من الاستهانة بخطورتها على المجتمع.
Tunisians lift placards during a rally in the capital Tunis, on June 6, 2020, in solidarity with Americans protesting the killing of George Floyd, an unarmed black man who died after a white policeman knelt on his neck during an arrest in the US. (Photo by FETHI BELAID / AFP) (Photo by FETHI BELAID/AFP via Getty Images)

الجدل حول العنصرية ينتقل لبلدان الشرق الأوسط.. لكن كيف؟ 05.07.2020

بعد مقتل جورج فلويد في الولايات المتحدة الأمريكية وردود الفعل الواسعة التي أثيرت حوله عالميا، يلتزم كثيرون في العالم العربي الاسلامي أيضا بمناهضة العنصرية. ويسعون إلى تغيير الوضع في مجتمعاتهم.
Seyum Belete, center, holds a Black Lives Matter sign during a Juneteenth Freedom March for Juneteenth, which commemorates the end of slavery in Texas, two years after the 1863 Emancipation Proclamation freed slaves elsewhere in the United States, in Seattle, Washington, U.S. June 19, 2020. REUTERS/Lindsey Wasson

مستشارة في منظمة إغاثية ألمانية: لهذا لا أستعمل كلمة عنصرية 27.06.2020

"النقاش حول العنصرية يخفي حقيقة المشكلة"، تقول مستشارة الهجرة في ميونيخ جين ماري سينداني. لكن ما هي المشكلة الحقيقية إذاً التي تواجه المهاجرين والآخرين المختلفين، إن لم تكن العنصرية؟!
15.01.2020 Honduran migrants walk along a road bordering the Caribbean sea in Omoa, going from San Pedro Sula to Corinto, Honduras, in the border with Guatemala, as part of a new caravan heading to the US, on January 15, 2020 early morning. - Some 1,000 Hondurans started a new caravan from San Pedro Sula, in the north of Honduras, to the US, in search of the American dream and fleeing unemployment and violence. At least 30,000 Honduran migrants of the first caravans remain in Mexico waiting for US asylum. (Photo by ORLANDO SIERRA / AFP) (Photo by ORLANDO SIERRA/AFP via Getty Images)

مخاوف مهاجرين عرب في أمريكا.. فهل أوروبا هي البديل؟ 07.06.2020

تمثل التظاهرات التي تشهدها الولايات المتحدة، صدمة للعديد من العرب المقيمين هناك. فهل تبقى أمريكا وجهة العرب الهاربين من الشرق الأوسط أم أنها سيتحولون إلى أوروبا. مهاجر نيوز يحاور حول ذلك عربا يعيشون في أمريكا ألمانيا.
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حياة السود في ألمانيا ـ مشروع يسعى للحد من التمييز ضدهم 28.04.2020

السود هم أكبر أقلية يراها المرء في ألمانيا، لكن حجم معاناتهم من العنصرية والتمييز يبقى دائما مسكوتاً عنه. مشروع "Afrozensus" يريد تغيير هذا الواقع من خلال التحري لدى ذوي الأصول الإفريقية عن خبراتهم في هذا البلد.

Displaced Sudanese women at the Zam Zam refugee camp are seen just outside the town of El-Fashir in the Darfour region of Sudan, Thursday July 1, 2004 during a visit by U.N. Secretary General Kofi Annan. Annan told Sudan's government that he wants to see progress within 48 hours resolving a bitter conflict in the Darfur region, which his officials say has led to the world's worst humanitarian crisis. +++ (C) picture-alliance/AP Photo/K. Prinsloo

اللاجئون الأفارقة في مصر .. هروب من الحروب لمواجهة العنصرية! 06.01.2020

كانت القاهرة تحديداً ومصر بصورة عامة ولقرون حضناً للهاربين من الضيم والاضطهاد. بيد أن خبراء ومنظمات دولية تتحدث عن بلطجة وعنصرية مجتمعية تمارس بحق مهاجرين من جنوب الصحراء. ما مدى تحرك السلطات لردع المعتدين؟
Demonstration der Pegida Patriotische Europäer gegen Islamisierung des Abendlandes in der Innenstadt von Dresden.

"طوارئ ضد النازية" .. مبادرة مدينة دريسدن لمكافحة العنصرية 02.11.2019

قرر مجلس إدارة مدينة دريسدن الألمانية إصدار مبادرة تهدف إلى التصدي لجذور التطرف اليميني وعواقبه خصوصا معاداة السامية والعنصرية وكراهية المسلمين، بعد النجاحات التي حققها حزب البديل لألمانيا الشعبوي في الولاية.
BERLIN, GERMANY - APRIL 17: A billboard for the European elections by the right-wing Alternative for Germany (AfD) political party depicts part of the painting The Slave Market by Jean-Leon Gerome with the text: So That Europe Doesn't Become Eurabia! and Europeans vote AfD on April 17, 2019 in Berlin, Germany. Political parties across Germany have launched their campaigns for European parliamentary elections that will be held at the end of May. (Photo by Sean Gallup/Getty Images)

حزب "البديل من أجل ألمانيا" وتسخير الفن لمعاداة الإسلام 09.06.2019

في إطار اعتماده استراتيجية ثقافية جديدة استخدم حزب البديل الشعبوي في ألمانيا الفن من أجل الترويج لدعايته في حملة الانتخابات الأوروبية. مراقبون يحذرون على ضوء ذلك من العنصرية ومعاداة الإسلام المتخفية وراء قناع ثقافي.

Thema Titel: Wassim Mukdad Foto Titel: W. Mukdad und V. Bellanova auf einem Konzert Berlin Aufnahme Datum: 2018 Kopierechte: V.Bellanova

أنغام العود في مواجهة الديكتاتورية والتعصب والعنصرية 23.09.2018

وظف عازف العود الدمشقي والمولود في ألمانيا، وسيم مقداد، موسيقاه في محاربة التشدد الديني والديكتاتورية في وطنه. وفي ألمانيا يواصل الشاب مسيرته في محاربة العنصرية والعداء للأجانب. DW عربية تنقلكم إلى وسيم وعالمه.
***Archivbild*** ARCHIV - 02.09.2011, Nordrhein-Westfalen, Gelsenkirchen: Mesut Özil steht im Spiel gegen Österreich vor einer Deutschlandfahne auf dem Platz. (zur dpa-Berichterstattung zum Rücktritt von Mesut Özil aus der Nationalmannschaft vom 23.07.2018) Foto: Rolf Vennenbernd/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

حملة #MeTwo : ألماني .. لكن ليس بالقدر الكافي؟ 08.08.2018

ميشيل عبد الله، يكوتو وإديل بايدار لديهم تجربة مع العنصرية في ألمانيا. هل يمكن للجدل من خلال حملة #MeTwo أن يغير شيئا؟ الفنانون الثلاثة أجابوا من منطلق نظرتهم الشخصية على السؤال حول الهوية.
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