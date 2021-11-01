العنصرية والتمييز العنصري ممارسات تقوم على اضطهاد وتهميش فئات أشخاص ومجموعات لأٍسباب منها العرق أو اللون أو الدين أو الثقافة. وقد تصل هذه الممارسات إلى استخدام العنف والقتل بطرق وحشية كما حصل مع الأمريكي جورج فلويد.

تتخذ العنصرية أشكالا وصورا متعددة كالعنصرية ضد السود في الولايات المتحدة وضد اليهود والمهاجرين في أوروبا وضد الفلسطينيين في إسرائيل. وهناك عنصرية وتمييز عنصري متعدد الأوجه في الدول العربية. وقد يستهدف السلوك العنصري شخصا أو مؤسسة. ومن أعمدته وضع قوانين تعطي امتيازات لفئات معينة منافع وتحرم الباقين منها.