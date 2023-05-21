العنصرية ضد فينيسيوس تطلق موجة هائلة من ردود الفعل والقضاء يبدأ العمل

وصلت تداعيات الهتافات العنصرية، ضد مهاجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور، إلى كل أصقاع العالم. ودخلت على الخط الجهات المسؤولة في إسبانيا، وكذلك في بلده البرازيل، وعلى أعلى المستويات.

وفتحت النيابة العامة في فالنسيا تحقيقًا في "جريمة كراهية" بشأن إهانات عنصرية تعرّض لها فينيسيوس، فيما أقرّ رئيس الاتحاد الاسباني لكرة القدم أن بلاده لديها "مشكلة" مع "العنصرية".

وتعرّض فينيسيوس خلال المباراة، التي خسرها فريقه ضد فالنسيا 1-0 في المرحلة 35 من الليغا الأحد (21 مايو/أيار)، للإهانات من جميع أنواعها، ولا سيما العنصرية وإيماءات "القرد"، من جانب كبير من الجماهير في ملعب ميستايا، ما ولّد ردود فعل شاجبة من كل أنحاء العالم. وكتب الحكم في تقريره بعد اللقاء أن هتافات "القرد" كانت موجهة إلى فينيسيوس. وأدان الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ما حدث، إضافة إلى ردود فعل شاجبة من كل أنحاء العالم.

وكتب النادي الملكي في بيان على موقعه الرسمي: "يعتقد ريال مدريد أن مثل هذه الهجمات تشكّل أيضًا جريمة كراهية، وبالتالي قُدّم التقرير المناسب إلى مكتب المدعي العام بشأن جرائم الكراهية والتمييز، من أجل التحقيق في الوقائع وملاحقة المسؤولين". وتابع "تُحدد المادة 124 من الدستور الإسباني وظائف مكتب المدعي العام لتعزيز عمل العدالة في الدفاع عن الشرعية وحقوق المواطنين والمصلحة العامة".

الريال يهاجم الاتحاد الإسباني للكرة

كما شكر النادي المتابعين بعد العديد من "رسائل الدعم والتضامن والمودة التي تلقاها من جميع أنحاء العالم" لفينيسيوس، لكنه شدّد على أن "الأحداث المؤسفة التي اندلعت يوم الأحد قد مرت حول العالم. وأصابت كرتنا بالعار".

وحثَّ ريال مدريد الاتحاد الإسباني لكرة القدم على التصرف "بطريقة حاسمة وفورية"، مطالبا رئيسه لويس روبياليس "برد حازم"، وأن "لا تطول الإجراءات بطريقة غير مبررة". وقال: "تصريحات رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس تفاجئنا، لأنه المسؤول الأعلى لكرة القدم الإسبانية والتسلسل الهرمي للتحكيم، سمح بعدم التصرف بطريقة حاسمة، باتباع بروتوكولات الفيفا، لتجنب الدخول في الموقف الذي عشناه". وأضاف "إن الحكام، بدلاً من التصرف بحزم وتطبيق البروتوكولات القانونية، قرروا في معظم الحالات عدم اتخاذ القرارات التي يتعين عليهم فرضها".

لاعبون برازيليون يتحدثون عن الإهانات العنصرية

وكان روبياليس أقر في مؤتمر صحافي في مقر الاتحاد بالقرب من مدريد "في البدء، يجب الاعتراف بأنه لدينا مشكلة سلوك، تربية وعنصرية في بلدنا". وأضاف "طالما أن هناك مشجعًا واحدًا أو مجموعة من المشجعين الذين يهينون شخصًا ما بسبب ميوله الجنسية ولون بشرته، فسوف نواجه مشكلة خطيرة والتي تشوّه صورة فريق بأكمله، كل المشجعين وبلد ككل".

وبعد المباراة، كتب اللاعب "فيني" في حسابه على موقع انستغرام "هذه ليست كرة قدم. العنصرية أمر طبيعي في الليغا. لم تكن المرّة الأولى، ولا الثانية أو الثالثة. (...) أنا حقًا حزين. البطولة التي كانت ملكًا لرونالدينيو، رونالدو، كريستيانو (رونالدو) وميسي، باتت ملكًا اليوم للعنصريين". وتابع المهاجم المميّز "بلد جميل رحّب بي وأحبّه، لكنه وافق على تصدير صورة دولة عنصرية إلى العالم. أنا متأسف للإسبان الذين لا يتفقون مع هذا الرأي، لكن اليوم، في البرازيل، تُعدّ إسبانيا دولة عنصرية".

سجال بين مسؤولي الكرة في إسبانيا

واستغل رئيس اتحاد الكرة روبياليس الحادثة للرد على رئيس الرابطة الإسبانية خافيير تيباس، الذي لم يتقبل اتهامات اللاعب البرازيلي، فتبادل معه الهجمات على مواقع التواصل الاجتماعي. وبعد أن طالب فينيسيوس تيباس بـ"تصرفات وعقوبات"، قال الإسباني في رد جديد "لا إسبانيا ولا رابطة الليغا عنصرية، من غير العادل قول ذلك"، مذكرًا "تم الإبلاغ عن 9 إهانات عنصرية هذا الموسم (8 منها كانت ضد فيني) ودائما ما تعرفنا على الجناة وتقدمنا بشكوى إلى الجهات المعينة، بغض النظر عن قلة عددهم، لم نظهر الشفقة تجاه أحد".

وردّ روبياليس على تيباس، علمًا أن العلاقة ليست جيدة بين الاتحاد والرابطة، داعياً رئيس الاتحاد البرازيلي للحضور الى إسبانيا: "أريد أن أطلب من رئيس الاتحاد البرازيلي أن يأتي أو أن أذهب حتى يتمكن من رؤية ما يفعله الاتحاد لمحاربة هذه الآفة، أطلب منكم أيضًا ألا تعيروا اهتمامًا لسلوك رئيس رابطة الدوري الإسباني وهو يدخل في نزاع مع لاعب تعرض لهجوم قاس".

الحكومة الإسبانية تستنكر

وأكد رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز مساء الاثنين على تويتر أن "الكراهية وكراهية الأجانب يجب ألا يكون لها مكان في كرة القدم أو في مجتمعنا"، مكررا سياسة "عدم التسامح مطلقا مع العنصرية في كرة القدم". كما اتصلت الحكومة البرازيلية بالسفيرة الإسبانية للتعبير عن "استيائها" من العنصرية ضد فينيسيوس جونيور.

وبعد أن استنكر ما حصل الاحد، أصدر فالنسيا بيانًا الاثنين أعلن فيه "حظر دخول الملعب مدى الحياة للمشجعين" المتورطين بعد فتح تحقيقات مع الشرطة، مضيفًا أن الأخيرة "تعرفت على هوية مشجع قام بإيماءات عنصرية" ضد فينيسيوس.

غضب لاعبي ريال مدريد بعد الهتافات العنصرية الموجهة لزميلهم في المباراة مع فالنسيا

كما أعلنت "الحركة ضد التعصب" ورابطة لاعبي كرة القدم الإسبان من خلال بيان صحافي أنهما تقدمتا بشكوى. جاء في البيان "المنظمتان تعارضان تمامًا السلوك غير المقبول لبعض المشجعين، وتعتقدان أن الوقت قد حان للعمل وبطريقة قاطعة، في مواجهة مثل هذه الحقائق الخطيرة التي، للأسف، ليست فردية".

من جهته، قال تشافي هرنانديز، مدرب الغريم التقليدي برشلونة: "لا يوجد شعار أو خصوم أو أندية. يجب القضاء على العنصرية بشكل نهائي. لا دروع هنا، الأمر يتعلق بالبشر ونحن ندين أي عمل عنصري".

اعتقال مشجعين يشتبه بأنهم من جمهور أتلتيكو

من جهة ثانية، اعتُقل ثلاثة أشخاص على خلفية التحقيق في شنق دمية بقميص فينيسيوس جونيور، على جسر في العاصمة الإسبانية في كانون الثاني/يناير الماضي، بحسب ما أعلنت الشرطة المحلية. وقالت الشرطة الإسبانية في بيان: إنه تم اتهام الأشخاص الذين اعتقلوا في العاصمة مدريد بارتكاب "جريمة كراهية"، وهي فئة جنائية تشمل جرائم عنصرية في إسبانيا. وأضافت الشرطة أن ثلاثة منهم "أعضاء نشطون في مجموعة الألتراس من مشجعي ناد في العاصمة مدريد" من دون أن تحدد هوية هذا النادي.

ولكن الحديث يدور عن مشجعي أتلتيكو مدريد. حيث عُثر على الدمية بقميص فينيسيوس جونيور مشنوقة في 26 كانون الثاني/يناير، في اليوم ذاته لمباراة الدربي التي فاز فيها ريال مدريد على جاره اللدود أتلتيكو 3-1 في ربع نهائي مسابقة كأس الملك، تحت لافتة كتب عليها "مدريد تكره ريال".

وبعد هذه الحادثة، ندّد ريال مدريد بـ "العمل العنصري الخبيث والبغيض الذي ينم عن كراهية الأجانب" ضد مهاجمه البالغ 22 عاماً، والذي بات هدفا منتظماً للإهانات العنصرية، قائلاً في بيان صحافي إنه يأمل في أن "تتم معاقبة المسؤولين"، ليتم فوراً الإعلان عن فتح تحقيق بهذه المسألة. وأتاحت التحقيقات التي استندت بشكل خاص إلى الشهادات إثبات أن المشجعين الأربعة "الذين تم التعرف عليهم أثناء المباريات المصنفة على أنها عالية الخطورة" في إطار "التدابير الوقائية للعنف في الرياضة"، هم "الجناة المفترضون" للشنق، حسب ما أشارت الشرطة.

ضحايا العنصرية في ملاعب الكرة – من إيتو إلى بالوتيلي العنصرية من الحكم في موقف غير مسبوق، توقفت مباراة باريس سان جيرمان وضيفه التركي باشاك شهير ضمن دوري أبطال أوروبا، عقب توجيه الحكم الرابع الروماني سباستيان كولتيسكو شتيمة عنصرية للكاميروني بيير ويبو، مساعد مدرب النادي التركي. الموقف حمل اللاعبين على مغادرة الملعب ورفض استنئاف المباراة. واقعة لقيت استهجانا أوروبيا وعالميا.

ضحايا العنصرية في ملاعب الكرة – من إيتو إلى بالوتيلي دموع بالوتيلي النجم الإيطالي ماريو بالوتيلي، أحد أكثر اللاعبين تعرضا للعنصرية من المدرجات. كما حدث معه في هذا اللقاء ضمن الدوري المحلي بين ناديه بريشيا وفريق فيرونا. حيث قلد بعض جماهير فيرونا صيحات القردة، موجهين إهانات عنصرية ضده، ما تسبب بإطلاق حملة تضامن واسعة مع بالوتيلي.

ضحايا العنصرية في ملاعب الكرة – من إيتو إلى بالوتيلي داني ألفيس البرازيلي داني ألفيس، الذي احترف لسنوات طويلة في صفوف برشلونة الإساني، تكررت الحوادث العنصرية ضده من مشجعي بعض الأندية في الدوري الإسباني، حيث تم إلقاء الموز عليه، إضافة إلى صيحات وإهانات أخرى. ولكن رد فعله كان تقشير الموز وتناوله، قبل أن يستأنف اللعب.

ضحايا العنصرية في ملاعب الكرة – من إيتو إلى بالوتيلي روبرتو كارلوس رمي الموز استهدف أيضا النجم البرازيلي الشهير، وأحد أشهر من شغل مركز الظهير الأيسر في العالم، روبرتو كارلوس. كارلوس الذي عاش أوج شهرته في صفوف ريال مدريد الإسباني، احترف بعدها أيضا مع نادي أنجي محج قلعة الروسي. ومن اللقطات الشهيرة له كيف غادر الملعب، في 2011، ورفض استئناف اللعب، عقب رمي الموز عليه.

ضحايا العنصرية في ملاعب الكرة – من إيتو إلى بالوتيلي صامويل إيتو ومن أشهر الشخصيات التي مرت بمرارة العنصرية، ما تعرض له النجم الكاميروني صامويل إيتو، الذي مر بعدة محطات احترافية، لعل أبرزها مسيرته في برشلونة الإسباني، واضطر في أكثر من مرة إلى قطع اللعب وأصر على الخروج من المباريات، بسبب الهتافات العنصرية من جمهور الفريق الخصم.

ضحايا العنصرية في ملاعب الكرة – من إيتو إلى بالوتيلي كاليدو كوليبالي يغادر الملعب قائد المنتخب السنغالي كاليدو كوليبالي، والمحترف مع نادي نابولي الإيطالي، واجه في عام 2018، إهانات عنصرية من قبل بعض جماهير إنتر ميلان. ما خلق موجة تضامن واسعة مع اللاعب. شارك فيها البرتغالي رونالدو، وكذلك المصري محمد صلاح، الذي نشر حينها على تويتر صورة له مع كوليبالي، وعلق عليها بالقول: "لا للعنصرية في كرة القدم ولا في أي مكان".

ضحايا العنصرية في ملاعب الكرة – من إيتو إلى بالوتيلي إيفرا وسواريز الأورغوياني لويس سواريز لاعب ليفربول حينها في مواجهة الفرنسي إيفرا، قائد مانشستر يونايتد. المواجهة في أكتوبر/ تشرين الأول 2011. من أشهر اللقطات في الدوري الإنكليزي. سواريز رفض مصافحة إيفرا قبل المباراة. وخلال المباراة قال له: "لا تلمسني. أنا لا أتحدث مع شخص أسود". سواريز عوقب يومها بالإيقاف لثماني مباريات وبغرامة مالية.

ضحايا العنصرية في ملاعب الكرة – من إيتو إلى بالوتيلي أنطونيو روديغر مدافع المنتخب الألماني وتشيلسي الإنكليزي، أنطونيو روديغر، كتب على حسابه على تويتر: "إنه لأمر مؤسف أن العنصرية مازالت موجودة ونحن في عام 2019". اللاعب كتب ذلك عقب إهانته بشكل عنصري من بعض مشجعي توتنهام هوتسبر، في مباراة ضمن البريميرليغ.

ضحايا العنصرية في ملاعب الكرة – من إيتو إلى بالوتيلي في الملاعب الألمانية الملاعب الألمانية، لم تسلم بدورها من مثل هكذا أحداث. ومنها مباراة في مسابقة كأس ألمانيا بين شالكه وهيرتا برلين، في فبراير/شباط 2020. مدافع هيرتا برلين والمنتخب الألماني الأولمبي، جوردان توروناريغا، وهو ألماني من أصل نيجيري، يتعرض للعنصرية من بعض مشجعي شالكه، الذين قلدوا صيحات القرود خلفه.

ضحايا العنصرية في ملاعب الكرة – من إيتو إلى بالوتيلي استقالات بالجملة وحتى على صعيد المنتخبات كانت العنصرية حاضرة. خسارة ثقيلة لبلغاريا أمام إنكلترا، بسداسية، في 2019، ضمن تصفيات كأس الأمم الأوروبية، وانتهاء أمل بلغاريا بالتأهل. ولكن هذه لم تكن الفضيحة الأكبر. وإنما عنصرية بعض الجماهير ضد لاعبي المنتخب الإنكليزي، ومنهم رحيم سترلينغ (الصورة)، وأيضا إظهار ما يعرف بتحية هتلر النازية. الفضيحة أدت لاستقالة كل أعضاء الاتحاد البلغاري للعبة ومدرب المنتخب بلاكوف. إعداد: ف.ي



ف.ي/ع.ج.م (ا.ف.ب، رويترز)