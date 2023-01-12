 العنصرية تهدد الديمقراطية في ألمانيا.. فكيف تكافحها الحكومة؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 16.01.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

العنصرية تهدد الديمقراطية في ألمانيا.. فكيف تكافحها الحكومة؟

في تقريرها السنوي الأول، كشفت مفوضة الحكومة الألمانية لمكافحة العنصرية أن العنصرية تشكل تهديدا للديمقراطية في البلاد. ودعت المسؤولة إلى ضرورة مكافحة العنصرية وإنهاء سنوات من تجاهلها، مشيرة إلى خطة عمل في هذا الإطار.

ريم العبالي-رادوفان، مفوضة الحكومة الألمانية لمكافحة العنصرية أنثاء تقرير عن العنصرية في ألمانيا 11.01.2023

ريم العبالي-رادوفان: العنصرية باتت تشكل تهديدا كبيرا للديمقراطية في ألمانيا وهناك تدابير لمكافحتها سيتم اتخاذها خلال هذا العالم

في تقديمها للتقرير السنوي الأول عن العنصرية في ألمانيا، قالت ريم العبالي-رادوفان، مفوضة الحكومة الفدرالية لمكافحة العنصرية، إن "العنصرية لم تعد مفهوما مجردا، لكنها حقيقة مؤلمة يتعرض لها الكثير من الناس مجتمعنا (الألماني)".

وأضافت في معرض حديثها عن التقرير أن "(العنصرية) باتت تشكل تهديدا كبيرا للديمقراطية، حيث أنها تعد اعتداءً على الناس وكرامتهم الإنسانية التي يكفلها لهم الدستور".

مختارات

وشددت العبالي-رادوفان، التي تولت المنصب الذي تم استحداثه من قبل حكومة المستشار شولتس، على ضرورة تقديم الدعم بشكل أفضل للأشخاص الذين تضرروا من العنصرية، بالتوازي مع الإقرار بشكل أكبر في أنحاء البلاد حيال خطورة العنصرية البنيوية والتي تحدث بشكل يومي لوضع نهاية "لسنوات من التجاهل".

وعلى الرغم من أن المفوضية الاتحادية للهجرة واللاجئين والاندماج تصدر تقارير ودراسات بشكل منتظم عن وضع المهاجرين وعائلاتهم في ألمانيا، إلا أن التقرير الذي كشفت عنه العبالي-رادوفان يعد الأول من نوعه ويرمي إلى سد الثغرات في هذه الدراسات باعتباره "أول تقرير شامل عن العنصرية في ألمانيا."

وخلال إعداد هذا التقرير، قامت مفوضية مكافحة العنصرية بجمع دراسات قامت بها منظمات ذات صلة مثل المرصد الوطني للتمييز والعنصرية الذي يُعرف اختصار بـ "نا. دي. را." الذي قام بإجراء خمسة آلاف مقابلة عبر الهاتف حول قضية العنصرية.

ولم تقتصر الدراسة التي قام بها المرصد على استطلاع آراء غالبية السكان الذين شملهم الاستطلاع، وإنما أيضا تضمنت الدراسة إجراء مقابلات مع فئات من المجتمع من المحتمل أنها تعرضت لتجارب عنصرية، وذلك من أجل الوقوف على آرائهم حيال هذه القضية. ويأتي ذلك على عكس الدراسات السابقة التي تكتفي باستطلاع آراء السكان.

وعلى الرغم من أن ألمانيا لا تمتلك حتى الآن تعريفا قانونيا يحدد العنصرية، إلا أن التقرير الذي كشفت عنه العبالي-رادوفان استخدم التعريف الذي قدمته دراسة حكومية صدرت قبل عامين حيال قضية الاندماج، وعرفت العنصرية باعتبارها: "الاعتقاد والممارسة التي تقوم على فكرة التقليل المنهجي لقيمة فئات معينة من السكان وإقصائهم وحرمانهم بما يشمل الزعم بأن هذه الفئات تُنسب إليها سلوكيات وخصائص قائمة على معايير بيولوجية وثقافية وغير قابلة للتغيير بهدف التقليل من شأنها".

رجال شرطة يتعرضون للهجوم في برلين ليلة رأس السنة الجديدة 31.012.2022

أعمال الشغب ومهاجمة رجال الشرطة والإطفاء خلال احتفالات رأس السنة الجديدة في برلين جددة الجدل حول المهاجرين والاندماج في ألمانيا

أعمال الشغب أثناء احتفالات رأس السنة

وأفاد قرابة 90 بالمائة ممن تم استطلاع رأيهم بأنهم يدركون خطورة العنصرية وأنها مشكلة في ألمانيا. فيما أفاد قرابة  22 بالمائة أنهم  تعرضوا لحوادث عنصرية بشكل شخصي.

يشار إلى أنه في عام 2022، سجلت السلطات 1042 جريمة عنف "ذات دوافع سياسية" حوالي 65 بالمائة كانت ذات طبيعة عنصرية. فيما ذكرت منظمات مستقلة أنها تلقت ما لا يقل عن 1391 مكالمة عن وقوع اعتداءات جسدية.

ويأتي التقرير الذي كشفت عنه العبالي-رادوفان في وقت تجدد فيه الجدل والنقاش حول الاندماج عقب سلسلة من أعمال عنف وشغب عشية رأس السنة في العاصمة برلين ومدن أخرى خاصة في مناطق ذات تعدد إثني.

وقد جدد مشاركة عدد كبير نسبيا من الشبان المهاجرين أو المنحدرين من الأصول المهاجرة في الأحداث الجدل حول سياسة الهجرة والاندماج في ألمانيا.

بدورها، قالت العبالي-رادوفان إن هذا الأمر أصبح ذريعة للتعبير عن افتراضات متحيزة حول أصول الأشخاص الذين قِيل إنهم استخدموا مفرقعات لمهاجمة الشرطة ورجال الإطفاء.

وأضافت أن "الجدل حيال ما وقع عشية رأس السنة الجديدة يُظهر أنه حتى في عام 2023 هناك حاجة إلى أن نتعلم كيفية إجراء نقاشات حول القضايا المجتمعية من دون دعم الصور النمطية العنصرية".

مرشحون من أصول أجنبية يسعون لتعزيز حضورهم في الحياة السياسية

"العنصرية ليس جرائم عنف وكراهية فقط"

وفي تصريحاتها، كانت العبالي-رادوفان حريصة على تسليط الضوء على أن العنصرية ليست فقط "جرائم عنف وكراهية" وإنما يدخل في إطارها الأنماط المستترة والخفية من التمييز والتحيز التي يُطلق عليها مصطلح "العدوان المصغر/ Mikroaggression". وأضافت أنه يدخل في إطار العنصرية الإقصاء المنهجي من سوق العمل والعقارات ونقص التمثيل في دوائر السلطة وحتى عنف الشرطة وأشكال التمييز في المدارس أو في عيادات الأطباء.

وأكد التقرير على ضرورة عدم الخلط دائما بين العنصرية وكراهية الأجانب، مع ضرورة فحص حوادث العنصرية التي يتعرض لها الألمان السود والألمان المسلمون والألمان من أصول آسيوية واليهود والسنتي والروما كظاهرة بعينها.

وقالت "لا يجوز أن يكون احتمال دعوة مرأة ترتدي حجابا لإجراء مقابلة عمل، أقل بمعدل أربع مرات من احتمال دعوة امرأة أخرى تحمل اسما ألمانيا ولديها نفس المؤهلات".

وأضافت العبالي-رادوفان أن استطلاعا قامت بها المفوضية كشف عن أن "ثلث من اُستطلعت آراؤهم قالوا إنه يجب تقييد هجرة المسلمين إلى ألمانيا فيما قال 27 بالمائ أن هناك مسلمين كثيرون يعيشون في ألمانيا".

وفيما يتعلق بالعنصرية ضد السود، أفاد مشروع "Afrozensus" أن قرابة 886 شخصا ممن جرى استطلاع آرائهم عام 2020 قالوا إنهم "كانوا ضحية أو تعرضوا لمثل هذه الهجمات" فيما قال 74,1 بالمائة ممن أبلغوا عن تعرضهم لحوادث عنصرية بأنهم غير راضين عن طريقة تعامل السلطات مع الشكاوى التي تقدموا بها.

أربع نصائح ضد العنصرية في الشركات

وقال التقرير إن هناك عقبات تواجه الكثير حيال الإبلاغ عن تعرضهم لحوادث عنصرية سواء أكان ذلك الخوف من تعرضهم لأي إجراءات انتقامية أو حتى عدم إدراك أن ما تعرضوا له يعد جريمة.

وسلطت الدراسة الضوء أيضا على حوادث التمييز ضد الألمان من أصول آسيوية خاصة منذ تفشي جائحة كورونا. إذ قالت إن حوالي نصف الألمان من أصول آسيوية ممن شملهم الاستطلاع وعددهم 700 أفادوا بأنهم تعرضوا لحوادث عنصرية ترتبط بشكل مباشر بالمفاهيم الخاطئة والمغلوطة بشأن الوباء.

ورغم ذلك، يشير التقرير إلى أن العنصرية ضد الألمان من أصول أسيوية كانت قضية رئيسية في ألمانيا حتى قبل الوباء.

وجاء فيه أن الألمان من أصول تعود لطائفتي السينتي والروما (الغجر) كانت الأكثر عرضة للعداء الصريح، وإن "حوالي 29 بالمائة من السكان ... اعترفوا بأنهم يبغضون الطائفتين. ما يعد أمرا مقلقا بالنظر إلى الإبادة الجماعية لمئات الآلاف من طائفتي السينتي والروما إبان الحكم النازي (خلال الهولوكوست)".

إنهاء عقود من التجاهل

وفي ضوء هذه النتائج، قالت العبالي-رادوفان إن مفوضية مكافحة العنصرية تخطط لتدابير عديدةفي عام 2023 مثل تعزيز تقديم الخدمات الاستشارية المجتمعية مع ضمان وجود تعاون وثيق بين المنظمات والجمعيات التي تقدم مثل هذه الخدمات. وأيضا إنشاء لجنة تضم خبراء من أجل تقديم الاستشارات للحكومة حيال تدابير مكافحة العنصرية.

وأضافت أن هذا الأمر يشمل وضع تعريف قانوني للعنصرية وسن تشريعات تُجرم خطاب الكراهية على الإنترنت، مع انخراط المسؤولين المحليين على مستوى الولايات الألمانية بشكل أكبر في مكافحة العنصرية. وقد لاقى التقرير ترحيبا من رئيسة مكتب مكافحة التمييز في ألمانيا، فيردا أتامان، التي حذرت من أن التقرير يظهر أن "العنصرية لا تزال مشكلة في ألمانيا". وأضافت "هذه أول مرة تؤكد فيها الحكومة أن مكافحة العنصرية يجب أن تكون على رأس أولوياتها."

إليزابيث شوماخر / م ع

  • Amadeu Antonio (Amadeu Antonio Stiftung)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    أول ضحايا اليمين المتطرف انغولي

    يعد الأنغولي آمادو أنتونيو كيوا من أول ضحايا عنف اليمين المتطرف في ألمانيا، وقد هاجمته مجموعة من النازيين الجديد في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 1990، وقتله المهاجمون ومثلوا بجثته.

  • Deutschland Mölln Anschläge 1992 (AP)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    ضحايا أتراك في هجوم بمدينة مولن

    مبنى في مدينة مولن شمال ألمانيا، تعرض لهجوم نفذه النازيون الجدد في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 1993، وأسفر إحراق البناء عن مصرع 3 أشخاص من أصول تركية، والبمنى كان يسكنه بشكل أساسي مهاجرون أتراك إلى ألمانيا.

  • NSU Rechtsrakdikale Rechtsterrorismus Uwe Böhnhardt Ralf Wohlleben (privat/dapd)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    الخلية النازية السرية في 1996

    يمينيون راديكاليون بمدينة أيرفورت. لأكثر من 10 سنوات ينشطون في إطار ما يسمي بالخلية النازية السرية انطلاقا من مدينة تسفيكاو بشرق ألمانيا. ومن بين المتهمين بجرائم متنوعة أوفه موندلوز وأوفه بونهارت ومانفريد لودر (صورة ملتقطة للثلاثة في عام 1996)

  • ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    هجمات اليمين المتطرف طالت حتى المراقص

    صورة تظهر 3 من ضحايا هجوم اليمين المتطرف، حيث هاجم ذوو الرؤوس الحليقة مرقصاً للديسكو في ألمانيا في 19 كانون الثاني/ يناير 2003، وقتلوا طعنا 3 شبان يظهرون في الصورة.

  • Porträtfotos der zehn Neonazi-Mordopfer, Gedenkveranstaltung (picture-alliance/dpa)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    الأجانب هدف دائم لخلية "إن إس يو"

    قتلت خلية "إن إس يو" اليمينية المتطرفة عشرة أشخاص على الأقل من عام 2000 إلى 2007. تسعة من الضحايا من أصول أجنبية، كانوا يعيشون كلهم في ألمانيا. كما قتلت المجموعة الارهابية شرطية ألمانية. وقد قُتل الضحايا بدم بارد.

  • Leipzig Moscheegelände Schweineköpfe (picture-alliance/dpa)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    مسجد في لايبزغ تعرض لهجوم اليمين المتطرف

    مجهولون يلقون براس خنزير في باحة مسجد بمدينة لايبزغ في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013. ويُحسب إضرام الحرائق في مآوي اللاجئين أو في البنايات المخصصة لإيواء اللاجئين أحداث - وإن لم تقتصر على ولايات شرق ألمانيا - على اليمين المتطرف وعلى كارهي الأجانب بصفة عامة واللاجئين بصفة خاصة.

  • Symbolbild Rechte Gewalt hat zugenommen (picture-alliance/dpa/M. Balk)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    عنف اليمين أكثر نشاطا في شرق ألمانيا

    في عام 2014 سجل 47 اعتداء ذي دوافع عنصرية في شرقي ألمانيا، على الرغم من عدد السكان فيها لا يشكل سوى 17 بالمائة من إجمالي سكان البلاد. صورة لعنصر من حليقي الرؤوس في برلين عام 2015.

  • Rechte Proteste gegen das Flüchtlingslager in Freital (picture-alliance/AP Photo/J. Meyer)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    اليمين المتطرف يرفض اللاجئين

    كثيرا ما شهدت مدن شرق ألمانيا احتجاجات متكررة ضد اللاجئين وتنديد بالمستشارة ميركل التي يتهمونها بفتح الأبواب على مصراعيها أمام "من هب ودب" دون أن تعير اهتماما لمخاوفهم ومشاكلهم. الصورة من تظاهرات في مدينة فرايتال ضد اقامة مراكز ايواء اللاجئين عام 2015.

  • Rechtsextremismus Deutschland Symbolbild (picture-alliance/dpa/J. Schlueter)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    المشاعل من شعارات اليمين المتطرف

    عناصر من اليمين المتطرف يستعرضون قوتهم في مدينة ماغديبورغ في 16 يناير 2015، وذلك في مناسبة لاحياء ذكرى قيام الحرب العالمية الثانية. وتسجل مدن شرق المانيا على وجه الخصوص ارتفاعا متسارعا في عدد الموالين لحركات اليمين المتطرف والنازيين الجدد.

  • Düsseldorf Prozess Attentat auf Kölner OB-Spitzenkandidatin Henriette Reker (picture-alliance/dpa/R. Vennenbernd)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    المتهم بمهاجمة المرشحة لمنصب عمدة كولونيا

    صورة من عام 2016، لعنصر من اليمين المتطرف ألقي القبض عليه بعد مهاجمته المرشحة لمنصب عمدة كولونيا هنريتا ريكر قبل يوم من انتخابها. الصورة تظهر المتهم وهو يدخل صالة المحكمة في دوسلدورف في 29 نيسان 2016.

  • Chemnitz jüdisches Restaurant Schalom (Getty Images/AFP/J. MacDougall)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    اليهود مازالوا هدفاً للنازيين الجدد

    أوفه أوتسي اوبالا صاحب المطعم اليهودي في مدينة كيمنيتس، يصف للصحفيين ما جرى في هجوم نفذته مجموعة من المقنعين المعادين لليهود والسامية، ويكشف عن اصابته في كتفه بحجر رماه به المهاجمون المقنعون في (27 آب / اغسطس 2018).

  • Bildergalerie Jahresrückblick 2018 (Reuters/G. Nakamura)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    الصليب المعقوف ما زال شعارهم

    محموعة من النازيين الجدد يرفعون الصليب المعقوف وقد توهج فيه اللهيب في نيسان/ ابريل 2018. الصورة من طقوس خاصة جرت في منطقة لم يعلن عنها تمجيدا للحزب النازي.

  • Deutschland Trauerfeier für getöteten Regierungspräsidenten Lübcke (picture-alliance/dpa/S. Pförtner)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    اغتيال فالتر لوبكه

    في الثاني من يونيو/ حزيران 2019 عُثِرَ على جثة فالتر لوبكه، رئيس المجلس المحلي لبلدية مدينة كاسل، في شرفة منزله مقتولا برصاصة في رأسه. ووجه الادعاء العام تهمة قتل لوبكه، لشتيفان إي. وداعمه المشتبه به ماركوس إتش.، وشتيفان معروف في السابق بأنه من النازيين الجدد. وكان لوبكه المتنمتي لحزب المستشارة ميركل من مؤيدي قضايا اللاجئين.

  • Nach Angriff in Halle/Saale - Kundgebung (picture-alliance/dpa/H. Schmidt)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    معبد يهودي كهدف ليميني متطرف

    سكان مدينة هاله الألمانية (شرق) يرفعون شعار:"سكان هاله ضد اليمين - الاتحاد من أجل الشجاعة الأخلاقية"، احتجاجا على جريمة وقعت في مدينتهم في 09.10.2019 عندما كان 52 شخصا يحتفلون بيوم الغفران داخل المعبد اليهودي بالمدينة، وحاول شتيفان ب. وهو شاب يميني متطرف (28 عاما) اقتحام المعبد، ولكنه فشل فأطلق النار على امرأة وشاب وجدهما في طريقه وقتلهما. وكان يعتقد أن "المرأة مسلمة" وفق تصريحه أمام المحكمة.

  • Deutschland Hanau | Schießerei & Tote, Angriff auf Shisha-Bars (Getty Images/AFP/T. Lohnes)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    هجمات بمدينة هاناو على مقاهي الشيشه

    شهدت مدينة هاناو بولاية هسن مقتل 9 أشخاص في موقعين مختلفين ليلة 19 شباط/ فبراير 2020، ثم عثرت الشرطة بعد الجريمة بساعات على جثة المشتبه بأنه مطلق النار على الأشخاص التسعة وعلى على جثة والدته في مسكنه. إعداد م.أ.م / م.س

    الكاتب: ملهم الملائكة


مواضيع ذات صلة

11. Januar 2023 *** Die Beauftragte der Bundesregierung fuer Migration, Fluechtlinge und Integration und Beauftragte fuer Antirassismus, Staatsministerin Reem Alabali-Radovan, SPD-MdB, stellt am 11. Januar 2023 in Berlin den 13. Lagebericht Rassismus in Deutschland vor. In dem Bericht werden Ausgangslage, Handlungsfelder, Massnahmen aufgefuehrt. (Siehe epd-Meldung vom 11.01.2023)

"إدانة وفقا للأفعال وليس الأسماء": تقرير جديد عن العنصرية في ألمانيا 12.01.2023

نقاش حول تقرير حكومي يرصد العنصرية في المدارس وسوق العمل والسكن في ألمانيا. يتزامن التقرير مع المناقشات حول الاعتداء على رجال الشرطة ليلة العام الجديد والتي رأت مفوضة شؤون الاندماج أنه يستند على أحكام مسبقة.