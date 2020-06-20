 العناية بالرقبة .. أمر حيوي لكنه مهمل! | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 21.06.2020

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منوعات

العناية بالرقبة .. أمر حيوي لكنه مهمل!

تولي النساء اهتماما كبيرا ببشرة الوجه و قد يهملن منطقة مهمة تؤثر على المظهر العام وهي الرقبة، التي يشدد الخبراء على ضرورة ترطيبها بشكل منتظم مع بشرة الوجه، فما هو التعامل الأفضل مع هذا الجزء الهام في الجسم؟

العناية بالرقبة أمر هام وضروري

تعاني الرقبة من عادة الجلوس الخاطئ والساعات الطويلة التي نقضيها في العمل أمام الكمبيوتر والنوم غير المريح

رغم أهميتها للمظهر والصحة إلا أنها كثيرا ما تتعرض للإهمال، إنها الرقبة التي تحتاج العناية والرياضة حتى لا تبدو أنها هرمة، خاصة أن منطقة الرقبة قد تؤثر على مظهرنا العام وتألقنا؟

وتبدأ أولى خطوات العناية بمنطقة الرقبة، بالتقشير الأسبوعي باستخدام المستحضرات المخصصة لإزالة خلايا الجلد الميتة. ولا يجب المبالغة في تقشير البشرة لأن هذا قد يتسبب في حدوث التهابات وحساسية لاسيما لأصحاب البشرة شديدة الجفاف. وبدلا من شراء مستحضرات التقشير، يمكن الاستعانة بمواد طبيعية كالسكر وملح البحر وخلطها مع كمية من زيت اللوز ثم تدليك بشرة الرقبة بها على شكل حركات دائرية دون الضغط على الجلد. وتغسل البشرة بعد ذلك بالماء البارد لسد المسام التي تؤدي عملية التقشير لفتحها.

ومن المهم استخدام نفس الماسكات (الأقنعة) التي تستخدم لبشرة الوجه، على منطقة الرقبة أيضا لضمان اللون والمظهر الموحد للوجه والرقبة. ونظرا لأن بشرة منطقة الرقبة حساسة لعوامل الطقس وغيرها بنفس درجة حساسية بشرة الوجه، يجب استخدام كريمات الترطيب النهارية والليلية للرقبة أيضا، لتجنب ظهور التجاعيد الناتجة عن نقص الترطيب في الرقبة.

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علاج آلام الرقبة

عناية خاصة

مختارات

"لا تميل بجسدك للإمام واجلس بظهر مستقيم" هي نصيحة طالما سمعناها منذ الصغر ومازلنا نحاول اتباعها حتى اليوم لإيماننا بأن الأمر صحي ويساهم في تجنب ألام الرقبة والظهر، ولكن ظهرت مؤخرا أدلة علمية تؤكد العكس! (20.05.2019)

يلجأ البعض إلى طقطقة الرقبة أوالظهر والأصابع أيضاً، وقد يختلف البعض حول مدى خطورة الطقطقة على الجسم. فالبعض يرى أنها غير صحية للمفاصل والعظام، في حين يرى آخرون أنها لا تمثل مشكلة كبيرة. فماذا يقول الخبراء بخصوص ذلك؟ (20.03.2018)

تعاني الرقبة من  عادة الجلوس الخاطئ والساعات الطويلة التي نقضيها في العمل أمام الكمبيوتر  والنوم غير المريح وغيرها من الأمور التي يمكن أن تؤدي لالتهابات ومشاكل صحية وخيمة. ولتجنب هذه المشكلات ينصح الخبراء وفقا لموقع "بيسر غيزوند ليبين" الألماني بعمل تدليك (مساج) يومي لمنطقة الرقبة لمدة 5 إلى 10 دقائق عن طريق دهن الأصابع بأحد الزيوت الطبيعية المرطبة وعمل تدليك للرقبةفي نهاية اليوم.

ويجب الاهتمام بتدليك المنطقة السفلية للذقن للمساعدة على ضخ الدم فيها، من أجل تجنب تكون أي ترهلات غير محببة في تلك المنطقة.

ويؤدي صرير الأسنان (احتكاك الأسنان ببعضها)، الذي يحدث غالبا أثناء النوم، إلى تشنج عضلات الرقبة والإسراع في ظهور التجاعيد. وينصح الخبراء وفقا لموقع "بيسر غيزوند ليبين" الألماني، بتمارين بسيطة لمنطقة الفك قبل النوم تساعد على الاسترخاء وتقلل من صرير الأسنان أثناء النوم.

ا.ف/ ع أ.ج

  • Schlafen Symbolbild

    وصفات للجمال من جعبة الجدات

    من النصائح التي تحرص الجدات على نقلها عبر الأجيال هي النوم على وسائد حريرية لأن هذا يمنع ظهور التجاعيد التي تسببها الوسادات العادية كما أنه مفيد للشعر، وفقا لموقع "غوفيمين" الألماني.

  • Frau benutzt Vaseline

    وصفات للجمال من جعبة الجدات

    رغم تنوع كريمات البشرة إلا أن الفازلين التقليدي مازال محافظا على مكانته كمرطب للبشرة والشفاه خاصة في فصل الشتاء علاوة على ميزة كبيرة وهو أنه لا يترك أي بقع على الفراش أو الملابس.

  • Haartrockner Frau Fön Haare

    وصفات للجمال من جعبة الجدات

    لف عبوات المياه الغازية الفارغة على خصلات وتثبيتها بمشبك الشعر ثم تجفيفه على درجة حرارة منخفضة يعطي تموجا طبيعيا للشعر دون الحاجة لمكواة الشعر.

  • Flasche Olivenöl

    وصفات للجمال من جعبة الجدات

    حمام زيت الزيتون المخلوط باللبن مرة واحدة في الشهر يساعد على ترطيب مثالي لبشرة الجسم أما للوجه فيمكن خلط زيت الزيتون مع القليل من عصير الخيار وبياض البيض واستخدامه كقناع لمدة ساعة على الوجه.

  • Deutschland Kartoffel des Jahres 2015 Heideniere

    وصفات للجمال من جعبة الجدات

    شرائح البطاطا هي أفضل طريقة لامتصاص الالتهابات في المنطقة المحيطة بالعين وإزالة آثار الإجهاد بعد يوم عمل مرهق أو ليلة سهر طويلة.

  • Frau Spiegel

    وصفات للجمال من جعبة الجدات

    خلط عصير الطماطم مع قطرات الليمون من أفضل الخلطات لإنعاش العين. يمكن وضع القطن داخل الخليط ليمتصه تماما ثم وضعه على العين لبضع دقائق.

  • Sinnliche Lippen

    وصفات للجمال من جعبة الجدات

    وضع طبقة رقيقة من عسل النحل على الشفاة يوميا، يحميها من التشقق ويعطيها المظهر الجذاب. الكاتب: ابتسام فوزي


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