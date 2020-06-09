 العمل والسكن والدين.. تجارب مغاربة تعرضوا للتمييز في ألمانيا | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 27.06.2020

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سياسة واقتصاد

العمل والسكن والدين.. تجارب مغاربة تعرضوا للتمييز في ألمانيا

أشارت دراسة جديدة إلى أن المغاربة المقيمين في دول أوروبية، ومنها ألمانيا يواجهون، بسبب جذورهم، صعوبات في عدة مجالات في الحياة اليومية كالعثور على وظيفة أو سكن أو ممارسة شعائرهم الدينية. فما هي أسباب هذا التمييز؟

امرأة محجبة تقف إلى جانب امرأة غير محجبة

دراسة تبين أن المغاربة يتعرضون للتمييز والعنصرية في ألمانيا، فما الأسباب؟

"أكثر من 100 طلب عمل تقدمت بها شابة مغربية محجبة في ألمانيا ولم يأت الرد على واحد منها بالإيجاب لدرجة أنه قيل لها في مرات وبشكل مباشر أن حجابها هو السبب. وفي نهاية المطاف اضطرت لتغيير مجال عملها بالكامل إلى مجال آخر. محجبة مغربية أخرى عاشت تجربة عنصرية قاسية عندما كانت تجلس داخل حافلة وجاءت ألمانية بصقت على وجهها".

مختارات

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أظهرت دراسة أجرتها هيئة مكافحة التمييز الألمانية شملت أكثر من 9200 شخص من عدة مدن ألمانية ينحدر 75 بالمائة منهم من أصول مهاجرة أن الأشخاص المنحدرين من أصول أجنبية يشعرون بالتمييز ضدهم خاصة في المصالح الحكومية وسوق العمل. (01.08.2012)

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هاتان القصتان مجرد نموذجين من قصص كثيرة لمغربيات ومغاربة يعيشون أنواعا مختلفة من التمييز في ألمانيا كما تخبرنا بذلك كريمة بنبراهيم مديرة مركز التوثيق والمعلومات لمناهضة العنصرية في ولاية شمال الراين وستفاليا. قصص تؤكدها على نطاق أكبر دراسة جديدة أجراها مجلس الجالية المغربية بالتعاون مع معهد إيبسوس للأبحاث. نتائج الدراسة خلصت إلى أن 64 في المائة من الشباب المغربي في دول أوروبية يواجهون صعوبة في إيجاد عمل، بينما 57 فالمائة يواجهون صعوبات في إيجاد سكن، و42 في المائة تواجههم صعوبات في ممارسة شعائرهم الدينية.

العينة التي خضعت للبحث تشمل 1433 مهاجرا من جنسية مغربية تترواح أعمارهم بين 18 و35 عاما ويعيشون في دول الهجرة الرئيسية وهي فرنسا، إسبانيا، إيطاليا، بلجيكا،هولندا وألمانيا. فما هي أسباب التمييز الممارس على هذه الفئة في ألمانيا، وكيف يمكن مكافحته؟

عنصرية خفية

الدراسة التي تأتي في إطار الجدل الدائر عالميا حول موضوع العنصرية وعنف الشرطة، تقول إن المهاجرين المغاربة الذين يشكلون إحدى أهم الجاليات الأجنبية في أوروبا تعرضوا عدة مرات للتمييز في الدول التي يعيشون فيها، و"هذا التمييز لا يتعلق فقط بعنف الشرطة أو بالهجوم والمضايقات في إطار سياسي، بل أيضا بأشكال مختلفة من التمييز الاجتماعي والاقتصادي المرتبط بالحصول على وظيفة أو سكن أو حرية الممارسة الدينية".

وفيما يخص ألمانيا فإن أكبر صعوبة تواجه الشباب المغربي في هذا البلد حسب الدراسة هو العثور على سكن، إذ عبرت نسبة 69 فالمائة عن إيجادهم صعوبات في هذا الأمر، بينما عبرت نسبة 60 فالمائة عن صعوبة إيجاد عمل، وصرح 58 فالمائة عن وجود عراقيل تواجههم في ممارسة شعائرهم الدينية. وعن الصعوبات التي تواجه الشباب المغاربة في إيجاد عمل يقول محمد عسيلة الخبير والمستشار المغربي في شؤون الهجرة والاندماج في تصريحات لـdw  عربية إن الشباب المغاربة الذين يحاولون الحصول على عمل أو حتى تدريب أو التسجيل في الجامعات يصطدمون بتراتبية هرمية غير معلنة تعطي الأولوية في هذه الأمور للألماني ثم الأوروبي وبعدها يأتي هؤلاء.

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العنصرية باتت جزءاً من الحياة اليومية للبعض في ألمانيا

في هذا السياق يحكي لنا نافع وهو شاب مغربي مقيم في ألمانيا منذ 14 عاما تجربته الخاصة. يقول نافع، الذي يقطن في ضواحي فرانكفورت، إنه جاء إلى ألمانيا ومعه شهادة جامعية في مجال التسويق تمكن من معادلتها في ألمانيا بالإضافة إلى خبرة 7 سنوات من العمل في المغرب في المجال البنكي. وقد اشتغل في ألمانيا أيضا لمدة 4 سنوات موظفا في بنك مغربي.

بعد هذه التجربة، بدأت المشاكل مع الجوب سنتر وهي هيئة رسمية تابعة للوكالة الاتحادية للعمل: "أردت الحصول على  تدريب يؤهلني للعمل في مجال التصدير والاستيراد لأن هذا بالأساس مجال تخصصي في دراستي بالمغرب، لكنني اصطدمت بعراقيل بدأت بالتعامل السيء، ثم قرار الموظف بإرسالي إلى تدريب آخر يتعلق بصياغة السيرة الذاتية مع أني لم أكن أحتاجه".

يقول الشاب المغربي إنه فعل كل شيء للحصول على التدريب المطلوب حتى أنه أحضر موافقة من شركة على أن يعمل لديها بعد إجرائه هذا التدريب أملا منه أن يعزز بذلك طلبه. مع كل ذلك جاءه الرفض وطُلب منه أن يتوجه بدلا من ذلك إلى درس لغة رغم أن لغته الألمانية جيدة بحكم السنوات الطويلة التي عاشها هنا كما يقول.

يضيف الشاب "بما أن المسألة لا تتعلق بمصاريف، لأن الدورات التي قرر الموظف إرسالي إليها ستكلف الجوب سنتر أيضا مبالغ مهمة بالإضافة إلى المبلغ الذي يدفعونه لي شهريا لأني عاطل عن العمل، وفي ظل الإصرار على رفض إرسالي للتدريب رغم موافقة الشركة لم أجد سببا آخر سوى أن هناك تمييزا ضدي".

دور الإعلام

ويقول الخبير المغربي  محمد عسيلة إن المغاربة يعانون من أحكام قيمة مسبقة تلاحقهم وخاصة في ألمانيا: "الألماني مختلف عن الفرنسي والبلجيكي فهو لم يستوعب بعد تماما أن هذا المجتمع متنوع وهذا الأجنبي جزء منه وليس بالضرورة شخصا عاطلا لا يريد أن يعمل أو مشروع مجرم".

ويشير عسيلة كذلك إلى مسألة التغطية الإعلامية للحوادث التي يتم فيها الاعتداء على العرب والمسلمين عموما والتي يرى أنها تلعب أحيانا دورا في مسألة "التسامح" مع هذا النوع من العنصرية.

ويعطي في هذا السياق مثالا بالقول: "عندما يُحرق مسجد، ما يحدث في الإعلام هو تغطية عادية وأقصى ما يذكر هو أنه تم فتح تحقيق. لا يتم دق ناقوس الخطر ولا تسوَق المعلومة كما يجب. وهذا ما يعطي الشعور أن الجريمة ارتكبت في نطاق ضيق ولا تعني الجميع".

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مسح سكاني: أسئلة موجهة للسود في ألمانيا

وعن ما إذا كان ممارسات التمييز الممارس ضد فئة الشباب المغاربة في ألمانيا ترقى إلى مستوى ظاهرة أم أنها تبقى في مستوى ممارسات معزولة، يقول عسيلة إنه يمكن القول بأن هذه الممارسات هي فعلا ظاهرة في شرق ألمانيا حسب الإحصاءات وأيضا بعض المؤشرات منها ظهور حركة بيغيدا المعادية للإسلام في هذه المنطقة.

د. ياسمين المنور الباحثة الألمانية في الشؤون الإسلامية والهجرة تشاطر أيضا القول إن شرق ألمانيا يشهد ارتفاعا أكبر في ظاهرة العنصرية ضد المسلمين مقارنة مع غرب البلاد رغم أن عدد الملسمين في الشرق أقل بكثير. وتضيف المنور في مقابلة مع dw  عربية بأن ذلك "قد يرجع لأسباب منها أن هجرة العمالة المسلمة إلى غرب ألمانيا ظاهرة قديمة وحدث احتكاك وتواصل وتعود أكبر، عكس الولايات الشرقية حيث ماتزال هذه الهجرة ظاهرة جديدة".

المنعطف.. ليلة رأس السنة 2016

يشار إلى أن دراسة أجريت السنة الماضية أفادت بأن أكثر من نصف الألمان يعتبرون الإسلام تهديدا. وفي مطلع الشهر الحالي صرحت الهيئة الاتحادية الألمانية لمكافحة التمييز بأن وقائع الإهانات والتمييز ضد أفراد بسبب لون بشرتهم صارت منتشرة على نطاق واسع في ألمانيا.

وقال المدير المؤقت للهيئة، برنهارد فرانكه، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية إن "التمييز صار ظاهرة يومية. يمكنني أن اقول ذلك من واقع تجربتنا.. الهيئة موجودة منذ عام 2006، واستقبلنا منذ ذلك الحين نحو 28 ألف بلاغ"، مضيفاً أن هذا يدل على أن الأمر لا يتعلق بحالات فردية.

من جانبها تشير المنور إلى مسألة أن العنصرية باتت ملاحظة الآن أكثر من ذي قبل ليس فقط لأنها زادت بل أيضا لأن الجيل الأول من المهاجرين المسلمين كانوا يعانون من العنصرية بشكل كبير لكنهم لم يكونوا يتحدثون عن الأمر لأنه لم تكن لديهم انتظارات أن تتم معاملتهم كالسكان الأصليين، بينما الجيل الثاني والثالث مختلفون فهم يطالبون باعتراف ومعاملة بالمثل.

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ازدياد العنصرية بسبب فيروس كورونا في ألمانيا

ويوجد نوع من الإجماع بين الخبراء على أن أحداث التحرش الجماعي بنساء في كولونيا ليلة رأس السنة 2015-2016 أثرت على موضوع التمييز ضد المغاربة والمهاجرين من شمال افريقيا عموما.

يذكر أن أحداث التحرش تحولت وقتها إلى قضية رأي عام خلفت ضجة كبيرة وشغلت الإعلام لشهور وأرخت بظلالها حتى على قرارات سياسية مهمة. وتقول كريمة بنبراهيم "إن صورة الشباب المغاربي والمغربي خصوصا  تضررت كثيرا بسبب هذا الجدل رغم أن ما آلت إليه نتائج التحقيق أظهر أن ما تم تصويره في الإعلام في البداية لم يكن هو الواقع. مع ذلك بقيت هذه الصورة ويعاني منها الكثيرون الآن".

من جانبها تقول المنور "إن الشباب المسلمين عموما تلاحقهم دائما أحكام قيمة. ما تغير بعد الأحداث هو أن الجنسية التي كان يتم التركيز عليها بشكل أكبر هم الأتراك بحكم عددهم الكبير في ألمانيا، أما العرب والمغاربيون فقد باتوا أيضا مستهدفين أكثر منذ أحداث ليلة رأس السنة".

وعما يمكن فعله للتخفيف من حدة هذه الظاهرة، يقول محمد عسيلة إن "جهود الكثير من الأطراف المختلفة يجب أن تتكاتف معا لتحقيق النتائج المرجوة". والمقصود هنا بالدرجة الأولى الأسر والمدراس والهيئات التطوعية ومكتب شؤون الأطفال واليافعين والمساجد بالإضافة طبعا إلى دور السياسة. أما التعاون بين كل هؤلاء "فيمكن أن يكون على شكل دورات تدريبية للأسر وتنسيق مثلا بين المدارس والمساجد، وإن اختلفت الآراء والتوجهات مادام الهدف واحد" يقول عسيلة.

سهام أشطو

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    الكاتب: ملهم الملائكة


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