 العمل من المنزل: نافذة للتجسس الاقتصادي؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 27.03.2021

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سياسة واقتصاد

العمل من المنزل: نافذة للتجسس الاقتصادي؟

ما هو مستوى حماية الاقتصاد الألماني من التجسس والسرقة؟ هذا سؤال بات ملحاً خاصة في ظل جائحة كورونا، إذ باتت الشركات أكثر عرضة لتلك الأعمال الاحتيالية.

Symbolbild Home Office Arbeiten von Zuhause mobiles Arbeiten

خلال جائحة كورونا أصبح العمل والدراسة من المنزل جزءاً من الحياة اليومية. هذا يترتب عليه وجود جهاز كمبيوتر أو هاتف ذكي متصل بالإنترنت، مع عدد من الأجهزة المساعدة أيضاً. البيانات المتعلقة بالعمل والدراسة والترفيه باتت تمر عبر شبكة إنترنت واحدة.

مختارات

وقعت كبرى الشركات الألمانية ضحية لاختراقات وكالات الاستخبارات الأجنبية. سرقة الأسرار العلمية كلف هذه الشركات خسائر بالمليارات.

تلجأ بعض البلدان إلى التجسس في المجال الإقتصادي والصناعي لمجاراة الشركات المنافسة والفوز بالصفقات العالمية. وتتزايد مخاطر التعرض للتجسس كلما ظهرت برامج رقمية جديدة قد تحتوي على فيروسات للتجسس عبر شبكة الانترنيت.

هذا الأمر ينطوي على مخاطر كبيرة، بحسب رولاند فايل، مدير شركة "دالماير سيستمز" لأمن المعلومات في ميونيخ: "ربما يكون لديك طفلان أو ثلاثة يستخدمون الإنترنت من خلال أجهزتهم. كل جهاز إلكتروني هو بوابة للاختراق". هذه الأجهزة ربما تتسبب في اختراق يصل إلى النظام الداخلي للشركات.

في بداية الجائحة، لم يأخذ كثير من الشركات ذلك على محمل الجد، إذ يقول فايل: "لقد اعتبره الكثيرون من الضرورات من أجل تمكين الناس من العمل من منازلهم .. نحن نرى الوضع الآن بتمييز أكبر".

كل جهاز يتصل بأنظمة الشركة من الخارج بات يشكل نافذة يمكن من خلالها الدخول إلى أسرارها

كل جهاز يتصل بأنظمة الشركة من الخارج بات يشكل نافذة يمكن من خلالها الدخول إلى أسرارها

نظام إنذار لتدفق البيانات

الوصول إلى بيانات حساسة من المنزل يمنح الجواسيس الاقتصاديين فرصاً جديدة للوصول إلى أسرار الشركات. لكن الطرق التقليدية للوصول إلى تلك البيانات، مثل اقتحام أجهزة الشركة في مقرها، ما تزال تلعب دوراً كبيراً، ذلك أن قدراً أكبر من البيانات يُحفظ الآن بشكل رقمي. تأمين الأنظمة المساعدة على ذلك يجب أن يحظى بأقصى أولوية، طبقاً لفولكر فاغنر، المسؤول عن قطاع الأمن في عملاق الصناعات الكيميائية الألماني "بي إيه إس إف"، ويرأس تحالف الأمن في الاقتصاد.

يسوق فاغنر مثالاً على ذلك بأدوات تراقب تدفق البيانات بشكل أوتوماتيكي: "هنالك أنظمة إنذار ذكية تكشف عن أي أنماط غير مألوفة في حركة البيانات". تطلق تلك الأنظمة صافرة الإنذار عندما يتم تحميل حجم كبير للغاية من البيانات، أو عندما يتم الوصول إلى قاعدة بيانات الأبحاث في الشركة في أوقات غير مألوفة وبشكل متكرر.

100 مليار يورو سنوياً من الخسائر

ويشير فاغنر إلى أن الجواسيس الاقتصاديين يركزون على ثلاثة قطاعات: الأول هو البحث والتطوير، لأن تكلفته المرتفعة تجعله أكثر جذباً للجواسيسالباحثين عن "تقصير" وقت تطوير منتجاتهم. القطاع الثاني هو قطاع الوصفات وتركيب المنتجات، وهو قطاع لا يتوفر إلا لدى قدر ضئيل من الشركات "مثل لقاحات فيروس كورونا، على سبيل المثال". القطاع الثالث هو الخبرات الألمانية في التصنيع والإنتاج، وهي جذابة للغاية للجواسيس.

ما يزال النفاذ إلى حواسيب الشركات في مقراتها من الخيارات المتاحة والحقيقية لدى الجواسيس الاقتصاديين

ما يزال النفاذ إلى حواسيب الشركات في مقراتها من الخيارات المتاحة والحقيقية لدى الجواسيس الاقتصاديين

وبحسب إحصاءات الجمعية الرقمية "بيتكوم"، يتسبب التجسس الاقتصادي وسرقة البيانات وتخريب الشركات الألمانية بخسائر تقدّر بنحو مائة مليار يورو سنوياً. وبينما تعدّ الشركات الكبرى محصنة أكثر من هذه الهجمات، إلا أن الشركات المتوسطة والناشئة هي الأكثر عرضة للضرر. حول ذلك يقول ميشائيل كيلشلينغ، الباحث في معهد ماكس بلانك لأبحاث الجريمة والأمن والقانون: "كلما كانت الشركة أضعف اقتصادياً، كلما كانت قدرتها على مقاومة الهجمات الإلكترونية أقل، وكلما كانت الهجمات ضدها أنجح".

المتدرب قد يكون جاسوساً

ويضيف كيلشلينغ أن التجسس الاقتصادي له عدة لاعبين، سواءً من ترسلهم الشركات المنافسة، أو عاملين في الشركة يتعرضون للابتزاز، أو موظفين سابقين يسعون للانتقام. وقد يكونون أحياناً متدربين في قسم الأبحاث أو صحفيين أو زواراً في معرض.

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السحابة الأوروبية ضرورة أمنية واقتصادية

كما تزايدت حالات التجسس الاقتصادي التي تقف وراءها أجهزة مخابرات أجنبية. ويتابع كيلشلينغ بالقول: "هذا الأمر لا يقتصر على الدول المعروفة بذلك، مثل الصين وروسيا وكوريا الشمالية. يجب أن نوسّع رؤيتنا. موظفو الجمارك في الولايات المتحدة يقومون بفحص أجهزة الكمبيوتر المحمول على الحدود الأمريكية. كما أنظر بشغف شديد إلى مدرسة الحرب الاقتصادية، التي تشرف عليها الحكومة الفرنسية، وتقوم من خلالها بتدريب الموظفين الحكوميين".

حرب تقنية باردة

يقول توماس هالدنفانغ، رئيس هيئة حماية الدستور (المخابرات الداخلية)، إن التجسس الاقتصادي تحد ذو أهمية متزايدة بالنسبة للاقتصاد الألماني، مضيفاً: "نحن نعلم أن العديد من الدول تستخدم أجهزة مخابراتها من أجل تحقيق النمو في بعض النشاطات الاقتصادية". ومن أجل تحقيق ذلك، تستند تلك المخابرات أكثر إلى تجنيد موظفين ألمان لأهدافها بدلاً من الدفع بعملائها.

ويشير رئيس جهاز المخابرات الداخلية الألماني إلى أنه في الوقت الراهن، باتت التقنيات الحديثة والكفاءة في العمل أهم مفاتيح القوة الاقتصادية والسيادة والنفوذ للدول: "هناك صورة باتت تتكون حول حرب تقنية باردة، تدور رحاها في دوائر نفوذ تقنية". أحد أوجه هذه الحرب، مثلاً، هو النقاش حول توسيع شبكة الجيل الخامس من الإنترنت المحمول ودور شركة "هواوي" الصينية في ذلك.

الأبحاث المتعلقة بتطوير لقاحات ضد فيروس كورونا باتت هدفاً يثير شهية الكثير من الدول ولصوص الإنترنت

الأبحاث المتعلقة بتطوير لقاحات ضد فيروس كورونا باتت هدفاً يثير شهية الكثير من الدول ولصوص الإنترنت

حالياً، يركز جهاز حماية الدستور على مراقبة الشركات ومعاهد البحث والسلطات المنخرطة في محاربة فيروس كورونا المستجد. فهذه المؤسسات باتت أهدافاً جذابة، كما برهن على ذلك الهجوم الإلكتروني على أنظمة سلطة الأدوية الأوروبية في ديسمبر/ كانون الأول، والذي يُعتقد أن قراصنة إنترنت روسيين كانوا يقفون وراءه.

قليلون من يتقدمون بشكوى

يرى القائمون على جهاز حماية الدستور أن من بين أهم واجباتهم هو منع حالات التجسس الاقتصادي قبل وقوعها، وذلك من خلال رفع الوعي وتقديم المشورة. كما أنهم مستعدون للتحقيق في حال تعرض شركة ما لاختراق. لكن غالبية المتضررين من تلك الهجمات يترددون في تقديم شكاوي، ويفضلون عدم الحديث عن تلك الهجمات، بحسب ما يعتقد الباحث في علم الجريمة، ميشائيل كيلشلينغ، وذلك خوفاً من تضرر سمعة الشركة.

ويضيف كيلشلينغ: "الأمر يتعلق بصورة الشركة وكونها غير قادرة على ضمان أمنها بنفسها، ولهذا قد تخسر سمعتها لدى زبائنها". كما أن شركات أخرى تخشى أن تؤدي التحقيقات إلى تعطيل سير العمل: "من يريد عملاء جهاز حماية الدستور في مقر عمله، والذين من الممكن أن يقرروا أخذ كل أجهزة الكمبيوتر لفحصها".

زابينه كينكارتز/ ي.أ

  • Berlin Kanzleramt Flüchtlingsgipfel PK (picture-alliance/dpa/B. von Jutrczenka)

    عملاء تغلغلوا في مواقع حساسة ـ أشهر فضائح التجسس في ألمانيا

    جاسوس مصري في المكتب الاعلامي للمستشارة ميركل!

    أحدث تقرير لـ"هيئة حماية الدستور" (الاستخبارات الداخلية الألمانية) يكشف وفق صحيفة "بيلد" الألمانية واسعة الانتشار، أنه في ديسمبر/ كانون الأول 2019 قامت الشرطة الجنائية الاتحادية بإجراءات تنفيذية نيابة عن المدعي العام ضد موظف في المكتب الإعلامي للحكومة الألمانية، الذي يقوده شتيفن زايبرت، المتحدث باسم المستشارة ميركل، قيل إنه عمل في جهاز استخبارات مصري لسنوات. والتحقيقات مستمرة حول هذا الملف.

  • في براثن إطلاعات الإيرانية

    عملاء تغلغلوا في مواقع حساسة ـ أشهر فضائح التجسس في ألمانيا

    في براثن "إطلاعات" الإيرانية

    عمل الألماني ـ الأفغاني عبدول إس (51 عاماً) موظفاً مدنياً ومستشاراً للجيش الألماني في الشؤون الأفغانية. وحسب قرار الاتهام فقد ارتكب "خيانة في قضية تتسم بخطورة وانتهاك للأسرار المهنية في 18 حالة". وأفاد جهاز الاستخبارات الداخلية لألماني أن إيران واحدة من أنشط الدول في مجال التجسس في البلاد، إلى جانب روسيا والصين. في التسعينات صفت طهران أربعة معارضين في برلين. (يسار الصورة محامي المتهم أولريش سومر).

  • في خدمة شتازي

    عملاء تغلغلوا في مواقع حساسة ـ أشهر فضائح التجسس في ألمانيا

    في خدمة "شتازي"

    اخترق غونتر غولام (على يسار الصورة) النظام السياسي في ألمانيا الغربية لصالح جهاز الاستخبارات الألمانية الشرقية "شتازي". وكان من المقربين للمستشار الألماني السابق فيلي برانت (على يمين الصورة)، الذي استقال من منصبه 1974 بعد افتضاح أمر مساعده.

  • تجسس لسبعة أجهزة مخابرات

    عملاء تغلغلوا في مواقع حساسة ـ أشهر فضائح التجسس في ألمانيا

    عمل مزدوج لسبعة أجهزة مخابرات

    الموظف في جهاز الاستخبارات الخارجية الألماني، هاينز فيلفي، عمل لصالح سبعة أجهزة مخابرات، على رأسها المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي ايه) والبريطانية والسوفياتية (كي جي بي). انكشف أمره عام 1961.

  • مصيدة الابتزاز

    عملاء تغلغلوا في مواقع حساسة ـ أشهر فضائح التجسس في ألمانيا

    مصيدة الابتزاز

    عمل الألماني ألفرد فرينتزل جاسوساً لصالح المخابرات في تشيكوسلوفاكيا السابقة. لم يقدم ألفرد، الذي كان سياسياً في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، على فعلته بدوافع ايدلوجية، وإنما على خلفية الابتزاز: كانت المخابرات التشيكوسلوفاكية تملك دليلاً على تهريب ألفرد في شبابه للكوكائين. في عام 1960 افتضح أمره وتم اعتقاله، وفي السجن حصل على جنسية تشيكوسلوفاكيا وعلى عفو رئاسي ليبعد إلى تشيكوسلوفاكيا.

  • إدوارد سنودن

    عملاء تغلغلوا في مواقع حساسة ـ أشهر فضائح التجسس في ألمانيا

    إدوارد سنودن

    قبل خمس سنوات أصابت بعض شظايا فضيحة "وكالة الأمن القومي الأمريكية" ألمانيا. كشف الموظف السابق في الجهاز إدوارد سنودن عن الأنشطة التجسسية لواشنطن ولندن. أهداف ألمانية وأوروبية جرى اختراقها، ولكن حتى اليوم يدور الجدل حول حجم ذلك الاختراق وفيما إذا كان ذلك يتم بشكل منهجي أم لا. وقد لجأ سنودن إلى روسيا حيث تم تجديد إقامته حتى 2020.

  • جاسوس صغير

    عملاء تغلغلوا في مواقع حساسة ـ أشهر فضائح التجسس في ألمانيا

    جاسوس "صغير"

    تسريبات إدوارد سنودن قادت لكشف أمر ماركوس رايشل. في 2016، حكم على ماركوس رجل الاستخبارات الألمانية السابق، بالسجن ثماني سنوات بتهمة "الخيانة العظمى" بعد اعترافه بالتعاون مع وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي ايه) وروسيا. أطلقت عليه صحيفة ألمانيا لقب "الجاسوس الصغير"، على خلفية أن عملياته لم تكن بتلك الخطورة مقارنة بغيره.

  • تجسس لصالح الهند

    عملاء تغلغلوا في مواقع حساسة ـ أشهر فضائح التجسس في ألمانيا

    تجسس لصالح الهند

    في الوقت الحالي تجري في ألمانيا محاكمة زوجين من الهند بتهمة جمع معلومات عن معارضين من السيخ والحركة المعارضة للهند من إقليم كشمير في لإقليم كشمير. حسب المعلومات المتوفرة، تلقى الزوجان 7200 يورو مكافأة على خدماتهما. وفي حال إدانة الزوجين قد يصل الحكم بحقهما إلى السجن حتى خمس سنوات. إعداد: ليزا هينل/خ.س


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