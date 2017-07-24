العملة الورقية

هو ما يعرف في التداول بنكنوت، وهي إصدارات من لدائن خاصة مخلوطة بعجينة الورق وعالية التكلفة. وتغطي قدرتها الشرائية أسعار السلع إضافة إلى كلفة إصدارها. وتكون مغطاة عادة بالذهب واحتياطات العملات الصعبة كالدولار الأمريكي.

تمثل إصدارات البنكنوت الوطني مقاولة رسمية بين المصرف المركزي وبين السوق بشكل يحدد قوة الورقة الشرائية، وإذا ما حدثت اختلالات لهذا السبب أو ذاك فإن ذلك يؤدي إلى تغيرات في قوة الورقة الشرائية، أما التضخم فيعني فقدانها لجزء من هذه القيمة. وكلما ارتفعت نسبة التضخم كلما تزعزت الثقة بالعملة.