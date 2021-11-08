 العمالة المتخصصة عملة نادرة في ألمانيا.. كيف يمكن كسبها؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 08.11.2021

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سياسة واقتصاد

العمالة المتخصصة عملة نادرة في ألمانيا.. كيف يمكن كسبها؟

عدد العمال المهرة في ألمانيا يتناقص باستمرار. وحسب دراسة حديثة فإن 16 بالمائة فقط من الشركات استطاعت كسب عمال مهرة متخصصين من الخارج! فما سبب ذلك وكيف يمكن لألمانيا أن تؤمن حاجة سوق العمل من العمالة المتخصصة؟

Migranten Symbolbild

يصل عدد العاملين في ألمانيا إلى نحو 34 مليون شخص، وهذا رقم قياسي. لكن وفي نفس الوقت، يزداد عدد الوظائف الشاغرة أيضا. والتطور الديموغرافي يشير إلى أن عدد العمال المحتملين في سن العمل المناسب سيستمر في الانخفاض. فالكثير من الشركات تشكو من نقص العمالة الماهرة، لدرجة أن هذا الموضوع أصبح أحد أكبر المشاكل بالنسبة للاقتصاد الألماني.

ويظهر استطلاع رأي، أجراه معهد أبحاث الرأي Civey بطلب من مؤسسة برتلسمان الألمانية، إلى أي مدى تدهور الوضع. فمن إجمالي 7500 شركة شملها الاستطلاع، ذكرت 66 في المائة منها أنها لم تتمكن من العثور على عدد كافٍ من العمال المهرة. في العام السابق، كان 55 في المائة فقط يتوقعون حدوث مثل هذه المشاكل هذا العام.

Infografik - Fachkräfteengpässe - AR

الوضع يزداد صعوبة كل عام

مختارات

رغم أن قانون "هجرة العمالة المتخصصة" يتضمن العديد من المزايا لاستقطاب أصحاب الكفاءات والأيدي العاملة الماهرة التي تحتاجها سوق العمل في ألمانيا، إلا أن هناك عقبات عديدة تحول دون استفادة الراغبين بالهجرة من هذا القانون.

في الأول من مارس/ آذار يدخل قانون هجرة العمالة المتخصصة حيز التنفيذ، فماذا يتضمن القانون وعلى من ينطبق وما تأثيره على سوق العمل في ألمانيا؟ وهل يستفيد منه اللاجئون الذين رفضت طلبات لجوئهم؟

قبل ثلاثة أشهر من دخول القانون الجديد لجذب العمالة الأجنبية الماهرة حيز التنفيذ، أكد رئيس اتحاد أرباب العمل الألماني أن بلاده ستكون معتمدة على هجرة العمالة الأجنبية المتخصصة إليها خلال الأعوام المقبلة.

يختلف الوضع بحسب مجال العمل والمنطقة والمهنة والتأهيل المهني. ولدى سؤال الشركات، التي تعاني من مشكلة نقص العمالة المتخصصة عن الخبرات التي تحتاجها بأسرع وقت ممكن؟ تظهر الإحصائيات أن نصف الشركات تبحث عن أشخاص لديهم شهادات تأهيل مهني. أما عندما يتعلق الأمر بالاكاديميين، فإن ربع الشركات تحتاج أكاديميين. وبالنظر إلى التخصصات المهنية، فإن قطاع الرعاية الصحية هو الاكثر تضررا من نقص العمال المتخصصة.

وقد حذر ديتليف شيله، مدير الوكالة الاتحادية للعمل، في أغسطس/ آب الماضي من أن "الحقيقة هي أن: القوى العاملة في ألمانيا تنفد". وأضاف بأنه "من قطاع الرعاية الصحية والتكييف إلى الشحن والأكاديميين، سيكون هناك نقص في العمالة المهارة المتخصصة في كل مكان". ووفقًا لشيله، هناك حاجة إلى حوالي 400 ألف مهاجر كل سنة لسد الفجوات في سوق العمل.

من الناحية العملية، لعبت هجرة العمال المهرة حتى الآن دورا ثانويا في ألمانيا. فقد ذكرت 16 في المائة فقط من الشركات التي شملها الاستطلاع أنها تحاول كسب وجلب عمال مهرة من الخارج. إذ تحاول معظم الشركات جذب العمال المحليين من خلال عروض جيدة ومثيرة للاهتمام.

Infografik - Fachkräfteengpässe - AR

 اللغة أكبر الحواجز!

منذ الأول من مارس/ آذار 2020، بدأ تطبيق قانون في ألمانيا يهدف إلى تسهيل  جلب العمال المتخصصين المؤهلين من دول خارج الاتحاد الأوروبي إلى ألمانيا. ومع ذلك، فإن العديد من الشركات تتردد كثيراً في توظيف العمالة الأجنبية الماهرة. ومن بين العديد من الأسباب، يبقى السبب الرئيسي المثير للقلق متعلقاً بالتواصل اللغوي وصعوبة التقييم الصحيح لمؤهلات المتقدمين.

ردود الشركات التي قامت بالفعل بتوظيف عمال مهرة أجانب متشابهة، ولكنها تنشط في مجالات مختلفة جدا. وهذا يدل على أن بعض التحفظات لا أساس لها من الصحة، خاصة عندما يتعلق الأمر باللغة. لكن من الناحية العملية، تبين أن العقبات البيروقراطية صارت أقل مما كانت سابقاً.

Infografik - Fachkräfteengpässe - AR

المعوقات تتضاءل

تشكك مؤسسة برتلسمان في أن الجهود السياسية لجلب المزيد من العمال المهرة من الخارج تؤتي ثمارها. ومن أمثلة هذه الجهود: الإجراءات المعجلة للعمال المهرة والتدريب اللغوي والاعتراف بالمؤهلات المهنية الأجنبية. لكن ماتياس ماير، خبير شؤون الهجرة في مؤسسة برتلسمان، يحذر من أنه "على الرغم من التقدم الكبير، لا تزال هناك عقبات أمام جذب العمالة الأجنبية المتخصصة".

وحسب الدراسة ، تتوقع أعلب الشركات (67 في المائة) التي شملها الاستطلاع، أنها ستتوفر على عدد أقل من العمال المتخصصين التي هي في حاجة إليههم خلال العام المقبل. ويقول ماير "إن النقص في العمالة المتخصصة يزداد، وليس هناك حل في الأفق. نحن كمجتمع بحاجة إلى حلول مستدامة من أجل التعامل مع التغير الديموغرافي والتحول الاجتماعي والبيئي".

Infografik - Fachkräfteengpässe - AR

شراكات تدريب عابرة للحدود!

إن التطبيق المنهجي لقانون هجرة العمالة المتخصصة أمر بالغ الأهمية. أما بالنسبة لخبير الهجرة، ماتياس ماير، فإن الأمر يتعلق أيضًا بجعل المهارات المكتسبة في الخارج أكثر قابلية للفهم والاستفادة منها بسهولة.

ويمكن أن تكون شراكات التدريب بين ألمانيا ودول أخرى مفيدة للغاية، لأنها يمكن أن تساعد أيضا في تحسين العلاقات بين الشركات والعمال الراغبين في الهجرة. 57 بالمئة من الشركات التي شملها الاستطلاع، تعتبر أنه من المفيد الاستفادة من اتفاقيات دولية لتوظيف أو تدريب العمال المهرة.

زابينه كينكارتس/ م.ب

  • Immer Bunter - Einwanderungsland Deutschland (Bildergalerie)

    ألمانيا المتعددة - حصيلة 60 عاما من الهجرة

    في سنة 2013 وحدها هاجر أكثر من 1.2 مليون شخص إلى ألمانيا. بدأت الهجرة إلى ألمانيا في خمسينات القرن الماضي حيث قصدها خاصة الباحثون عن العمل، أما أغلب المهاجرين الجدد حاليا فهم من دول الاتحاد الأوروبي.

  • Immer Bunter - Einwanderungsland Deutschland (Bildergalerie)

    ألمانيا المتعددة - حصيلة 60 عاما من الهجرة

    خلال خمسينات القرن الماضي بدأت "المعجزة الاقتصادية في ألمانيا الغربية" وساهم المهاجرون في سد النقص الحاصل في الأيدي العاملة. قدم أغلبهم بأمتعة قليلة ودون أسرهم.

  • Immer Bunter - Einwanderungsland Deutschland (Bildergalerie)

    ألمانيا المتعددة - حصيلة 60 عاما من الهجرة

    في الفترة ما بين 1955 و1968 وقعت حكومة ألمانيا على تسع اتفاقيات تعاون مع إيطاليا وإسبانيا واليونان وتركيا والمغرب وجنوب كوريا والبرتغال وتونس ويوغسلافيا، لاستقدام عمال من هذه الدول.

  • Immer Bunter - Einwanderungsland Deutschland (Bildergalerie)

    ألمانيا المتعددة - حصيلة 60 عاما من الهجرة

    من ضمن شروط القبول للعمل في ألمانيا القيام بإجراء فحوصات طبية تثبت خلو الباحث عن العمل من الأمراض وقدرته على العمل. وتم إجراء الفحوصات الطبية في البلدان الأصلية.

  • Immer Bunter - Einwanderungsland Deutschland (Bildergalerie)

    ألمانيا المتعددة - حصيلة 60 عاما من الهجرة

    كان المهاجر البرتغالي أرماندو رودريغز دي سا المهاجر رقم مليون عندما وصل إلى محطة قطارات كولونيا – دويتس. فوجئ أرماندو باحتفال استقباله وبدراجة ناريه هدية له. أخذه شعور الخوف من ترحيله للبرتغال عندما سمع إسمه في مكبر الصوت .

  • Immer Bunter - Einwanderungsland Deutschland (Bildergalerie)

    ألمانيا المتعددة - حصيلة 60 عاما من الهجرة

    بهذه السيارة "فورد ترانزيت" وصل المهاجر التركي صبري غولير إلى ألمانيا قادما من تركيا عن طريق البر. كان المهاجرون الأتراك يفضلون هذه السيارة التي أطلق عليها آنذاك إسم "عربة الأتراك".

  • Ausstellung Immer Bunter - Einwanderungsland Deutschland

    ألمانيا المتعددة - حصيلة 60 عاما من الهجرة

    في ألمانيا الشرقية بدأت هجرة العمال إليها خلال منتصف ستينيات القرن الماضي ووقعت حكومتها على اتفاقيات مع دول المعسكر الاشتراكي ومع فيتنام لاستقدام عمال لمصانع النسيج والألبسة.

  • Immer Bunter - Einwanderungsland Deutschland (Bildergalerie)

    ألمانيا المتعددة - حصيلة 60 عاما من الهجرة

    مكث "العمال الضيوف" في ألمانيا واستقدموا عائلاتهم لاحقا للعيش معهم في ألمانيا. انتشرت المطاعم والأطباق الأجنبية مع انتشار المهاجرين الأجانب في ألمانيا، فأصبحت أكلة الشاورما التركية "دونر" من أكثر الأكلات الشعبية مبيعا في البلد.

  • Immer Bunter - Einwanderungsland Deutschland (Bildergalerie)

    ألمانيا المتعددة - حصيلة 60 عاما من الهجرة

    في سنة 1989 وقبل سقوط الجدار بلغ عدد العمال الأجانب في ألمانيا الشرقية نحو 190 ألف عامل، أما في ألمانيا الغربية فكان عددهم 5 ملايين شخص. وبدأت مخاوف البعض من زيادة أعداد المهاجرين تظهر للعيان وتتصدر عنوانين الصحف والمجلات.

  • Immer Bunter - Einwanderungsland Deutschland (Bildergalerie)

    ألمانيا المتعددة - حصيلة 60 عاما من الهجرة

    كانت هناك تخوفات أيضا لدى بعض الأجانب من الاندماج في المجتمع الجديد. المخرج التركي الأصل فاتح أكين سلط الضوء على هذه الظاهرة في فلمه "ضد الجدار"، والذي حاز على جائزة "البرليناله" عام 2004.

  • Immer Bunter - Einwanderungsland Deutschland (Bildergalerie)

    ألمانيا المتعددة - حصيلة 60 عاما من الهجرة

    عام 2011 تم اختيار مواطن من أصل أوغندي أميرا لاحتفالات الكرنفال التقليدية في إحدى الجمعيات، فأصبح بذلك رمزا للاندماج في مدينة آخن وإيقونة ضد أي مظهر عنصري.