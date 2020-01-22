 العلماء يكتشفون الآلية البيولوجية المسببة للشيب! | عالم المنوعات | DW | 23.01.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

منوعات

العلماء يكتشفون الآلية البيولوجية المسببة للشيب!

بعدما ظلت الآلية البيولوجية المسببة للشيب غامضة لفترة طويلة، تمكن خبراء من تحديد السبب المسؤول عن ظهور خصلات بيضاء على الشعر. الدراسات بينت أنه يوجد اختلاف في التعامل مع تغير لون الشعر باختلاف مسبباته، فكيف ذلك؟

لا يظهر الشيب فقط مع التقدم في العمر، بل إن هناك عدة أسباب آخرى.

أخيراً نجح الخبراء في تحديد سبب الإصابة بالشيب.

تروي القصص الشعبية أن شعر ماري أنطوانيت شاب تماما، قبل إعدامها بالمقصلة عام 1793 أثناء الثورة الفرنسية، في مثال صارخ على الشيب المرتبط بالتوتر. كما أن كارل ماركس تأثر بوفاة ابنه الصغير إيدغار لدرجة جعلت شعره يشيب فجأة.

مختارات

معظمنا يرغب في الحفاظ على مظهره الشبابي والحيوي، لكن مع التقدم في العمر تبدأ علامات الكبر تظهر علينا، فما هي الأسباب العلمية لذلك؟ وكيف يمكننا التخفيف من علامات التقدم في السن التي تظهر علينا؟ (19.01.2018)

يبدو أن عجلة العلم ماضية بقوة في اكتشاف بعض أسباب علامات الشيب، الذي يغطي شعر الإنسان غالبا في مراحل عمرية متقدمة نوعا ما. دراسة علمية حديثة تخلص إلى أن هناك علاقة بين الجينات المسؤولة عن تصبغ الشعر والمناعة. فكيف ذلك؟ (08.05.2018)

وظلت الآلية البيولوجية المسببة لهذا النوع من الشيب غامضة لفترة طويلة، لكن الباحثين قالوا إنهم اكتشفوا كيف يحدث ذلك إذ أن الأمر يتعلق بآلية "لا مفر من القتال"، التي يستخدمها الجسم في مواجهة الخطر.

واستخدم الباحثون تجارب على الفئران لدراسة كيف يؤثر التوتر على الخلايا الجذعية في بصيلات الشعر المسؤولة عن صنع الخلايا الصبغية، وهي الخلايا التي تنتج الصبغة التي تعطي الشعر لونه سواء أسود أو بني أو أشقر أو أحمر أو ما بين هذه الألوان. ولدى الإنسان عادة نحو مئة ألف بصيلة شعر في فروة رأسه.

أسباب الإصابة

وكان الباحثون في بادئ الأمر يشتبهون في أن الهجمة المناعية الناجمة عن التوتر تستهدف الخلايا الصبغية الجذعية، لكن هذه الفرضية لم تتأكد. وبعد ذلك بحثوا فيما إذا كان هرمون كورتيزول الذي يفرزه الجسم أثناء التوتر هو السبب، لكن ذلك أيضا لم يوصل إلى شيء.

لكنهم وجدوا أن الجهاز العصبي الودي (السمبثاوي) الذي يتحكم في رد الفعل عند مواجهة الخطر أو ما يطلق عليه آلية "لا مفر من القتال" يلعب دورا محوريا. ويتكون ذلك الجهاز من شبكة أعصاب تمتد في كل مكان بالجسم بما في ذلك الجلد، حيث تمتد مثل شرائط تربط كل بصيلة شعر وتكون قريبة جدا من الخلايا الصبغية الجذعية.

مشاهدة الفيديو 26:06

صحتك بين يديك - محاربة الشيخوخة

وعندما تعرضت الفئران لألم قصير الأمد أو وُضعت في حالة توتر معملية، أفرزت هذه الأعصاب مادة كيماوية تأخذها الخلايا الجذعية في بصيلات الشعر التي تخزن الخلايا الصبغية.

وعن هذا تبين تشيه شو الأستاذة المساعدة المتخصصة في الخلايا الجذعية، وعلم الأحياء التجديدي في جامعة هارفارد "ذلك يعني أن هذه الخلايا لا تترك شيئا. في غضون بضعة أيام يُستنفد مخزن الخلايا الجذعية التي تجدد الصبغة. وفور النفاد، لا يمكن تجديد الصبغة".

 ما الحل؟

وشيب الشعر واحد من الآثار العديدة التي يتركها التوتر على جسم الإنسان. وهذه النتائج يمكن أن توجه تطوير علاج للشيب المرتبط بالتوتر أو ربما لتغيرات أخرى يحدثها التوتر في الأنسجة، لكن شو تقول إن ذلك قد يستغرق سنوات.

إلا أن ذلك ليس بالضرورة دائما، فإذا أصاب الشيب الشعر بسبب التقدم في العمر، فإنه يمكن صبغه أو التعايش معه. أما إذا كان سبب الشيب يعود إلى المرض أو تجربة مؤلمة في الحياة أو اتباع نظام غذائي غير صحي، فهناك أمل لاستعادة اللون السابق.

وتكمن طريقة القيام بذلك في اتباع نظام غذائي نباتي بالأساس، والذي يمد الجسم بالفيتامينات والمعادن الضرورية والمهمة. كما أن الشوكولاته والنبيذ الأحمر والعنب يمكن أن تساعد في استعادة لون الشعر الأصلي.

ر.م/ع.أ.ج ( رويترز، DW)

  • Macaroon (picture-alliance/Photononstop/B. Bacou)

    هكذا تتحدى الشيخوخة

    الحلوى مضرة للبشرة!

    التركيز على الخيارات الصحية كأسلوب حياة من شأنه تعزيز الصحة البدنية والعقلية بل وطول العمر. ينصح الخبراء في موقع aurorahealth، باتباع عدة خطوات بسيطة لتفادى أمراض الشيخوخة والتمتع بصحة جيدة. إذ أنهم يحذرون من الإكثار من تناول الحلوى، مشيرين إلى أن السكر يزيد أيضا من عمر البشرة ويؤدي لفقدان مرونتها وحيويتها، بحسب الموقع الأمريكي المهتم بالأخبار الطبية.

  • älteres Ehepaar Picknick (picture-alliance/dpa/J.M. Guyon)

    هكذا تتحدى الشيخوخة

    الذكريات الجميلة والنجاح

    أكد البروفيسور كلاوس روترمند، في حواره مع Dw، أن المرء في سن الشيخوخة يحتاج إلى قدر كبير من الثقة بالنفس. وينصح البروفيسور بالتركيز دائما على الأمور الإيجابية، أما السلبية فيجب أن يتعلم الشخص كيفية تقبلها. ويضيف أن الذكريات الجميلة والنجاح الذي يحققه المرء في شبابه، كلها أشياء تجعل من مرحلة الشيخوخة فترة ممتعة.

  • Senioren im Fitnessstudio (picture alliance/PAP)

    هكذا تتحدى الشيخوخة

    الرياضة تحارب الشيخوخة

    "الاستمتاع بالحياة مهم للتقدم بالعمر، ولا يتعارض مع تناول الأطعمة المحببة وممارسة الرياضة"، هذا ما أكده البروفيسور برند كلاينه غونك. وأوضح رئيس الجمعية الألمانية لطب الشيخوخة، لـ Dw، أن الرياضة تٌبطئ التقدم بالعمر. وفسر ذلك بأن "الرياضة في الأساس تُجهد الجسم وتُتلف بعض ألياف العضلات ما يسبب الألم.. وهنا يقوم الجسم بترميم تلك الألياف التالفة لنحصل على كتلة عضلية جديدة أكبر من السابقة."

  • Frau kauft frisches Obst in einem Markt (picture-alliance/Photononstop)

    هكذا تتحدى الشيخوخة

    مضادات الأكسدة

    مع مرور الزمن يفقد الجسم قدرته على محاربة آثار الجذور الحرة التي تتكون نتيجة التعرض للمواد الكيماوية والملوثات، مما يؤدي للشيخوخة المبكرة. وينصح خبراء الصحة بتناول مضادات الأكسدة مثل الفيتامينات A و C و E وبيتا كاروتين الموجودة في الخضروات الطازجة والفاكهة. والتي تحارب الحرة وتصلح الخلايا وتوقف من تأثيرها عليها والحد من أضرارها.

  • Meditation am Meer (Colourbox)

    هكذا تتحدى الشيخوخة

    التأمل ضد الشيخوخة

    أكدت سارة لازار، عالمة الأعصاب بجامعة هارفارد، أن التأمل يلعب دورا كبيرا في تأخير الشيخوخة. وأظهرت دراستها في 2005 أن التأمل بانتظام قد يبطئ ضمور الدماغ الطبيعي المرتبط بالتقدم في السن. فالتأمل يحافظ على المادة الرمادية في الدماغ، وهى الأنسجة التي تحتوي على الخلايا العصبية المسؤولة عن معالجة المعلومات، وتتآكل تلك المادة مع التقدم في العمر، حسب المختصين بالأعصاب.

  • Junge Leute in einer Gruppe am Strand (picture-alliance/blickwinkel)

    هكذا تتحدى الشيخوخة

    علاقات جيدة لعمر أطول

    تابعت دراسة هارفارد لتنمية البالغين أكثر من 700 رجل منذ عام 1938. أظهرت النتائج أن العلاقات الاجتماعية الجيدة تعزز الصحة البدنية والعقلية وتقي من الشعور بالوحدة وتطيل العمر وتمنح الشعور بالسعادة. وفسر الخبراء ذلك بأن العلاقات الاجتماعية الآمنة تساعد على تقليل هرمونات الإجهاد مثل الكورتيزول، ما يعنى تأخير شيخوخة الدماغ والجسم. إعداد: سارة إبراهيم

    الكاتب: سارة إبراهيم


مختارات

هكذا تتحدى الشيخوخة

العمر ليس مجرد رقم مكتوب في شهادة ميلادك.. عمرك الحقيقي هو التمتع بالصحة والشعور الداخلي بصغر السن مهما تقدمت السنوات بك.. كيف يمكن أن تحارب الشيخوخة وآثار التقدم في السن؟ نصائح يقدمها الخبراء لشيخوخة سعيدة! (21.03.2019)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

صحتك بين يديك - محاربة الشيخوخة  

مواضيع ذات صلة

Symbolbild Depressionen

هل يسبب التوتر الشيب؟ 22.01.2020

من المعروف أن التوتر قد يؤدي إلى تغييرات على صحة المرء، ولكن هل هناك علاقة بين التوتر واشتعال الرأس شيباً؟

Symbolbild Selbstmord Depression Männer

احترس! إنها أكثر من مجرد شعور غير مريح.. الوحدة قاتلة 11.01.2020

الإحساس بالوحدة ليس مجرد شعور غير مريح، إذ يمكن أن تكون له آثار خطيرة على الصحة. ومن يعيش وحيدا يتعرض بشكل أكبر للإصابة بارتفاع ضغط الدم والسرطان. ولذا فالوحدة خطرها أكبر من التدخين والكحول والبدانة. كيف ذلك؟

Frau mit Taschentuch

"مرض وقت الراحة".. ما أعراضه؟ وكيف يمكن تجنبه؟ 23.12.2019

قبل أن تبدأ العطلة يجب عليك إتمام جميع المهام المتراكمة، قد تنجز ذلك، لكن الأمر ينعكس على جهازك المناعي، لتكون النتيجة إصابتك بـ "مرض وقت الراحة"، فما هو؟ وكيف نقي أجسامنا منه؟

إعلان
Themenbild Facebook

 