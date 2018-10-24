 العلاقات المصرية الألمانية...المصالح أولا وأخيرا؟ | سياسة واقتصاد | DW | 30.10.2018

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سياسة واقتصاد

العلاقات المصرية الألمانية...المصالح أولا وأخيرا؟

في إطار القمة الإفريقية الألمانية، يزور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي برلين. وكانت هذه مناسبة للمنظمات الحقوقية للتنديد مجددا بتردي الوضع الحقوقي في مصر بينما ركزت التصريحات الرسمية فقط على أهمية مصر ودورها الإقليمي.

Deutschland Compact with Africa-Konferenz in Berlin (picture-alliance/dpa/B. von Jutrczenka)

في الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الألمانية، تشدد برلين على أن "ألمانيا ومصر يجمعهما منذ وقت طويل علاقات وطيدة ومتشعبة"، وأن "ألمانيا لا تزال تسعى إلى دعم بناء دولة عصرية وديمقراطية في مصر". ويتابع النص الرسمي المنشور على موقع الخارجية الألمانية، أن الحكومة الفدرالية تتابع عن كثب وضع حقوق الانسان كـ"جزء من سياسة استقرار ناشئة في مصر".

مختارات

حظي إعلان المستشارة ميركل نيتها التخلي عن رئاسة حزبها وعدم الترشح لمنصب المستشار بعد 2021، باهتمام وسائل الإعلام العربية وتعليقات رواد مواقع التواصل. ما هي الزوايا التي تم بها تناول الخبر؟ وما مدى عمق ذلك التناول؟ (30.10.2018)

أكدت المستشارة الألمانية ميركل على أهمية العلاقات المصرية الألمانية في مجالات السياسة والاقتصاد والمجتمع المدني، لكنها تجنبت التطرق إلى ملف حقوق الإنسان في مصر في المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس السيسي في برلين. (30.10.2018)

ورغم التطورات التي شهدتها مصر منذ ثورة 25 من يناير إلى غاية اللحظة، والتي أسفرت فصولها الأخيرة عن بسط الجيش سيطرته على السلطة في أكبر دولة في شمال إفريقيا من حيث عدد السكان عبر الرئيس عبد الفتاح السيسي القادم من ثكناته. رغم ذلك لم تنل عمليات الاعتقال والملاحقات بحق المعارضين وتحذيرات المنظمات الحقوقية الدولية من تردي الوضع الحقوقي، من أهمية مصر بالنسبة لألمانيا. وهذا ما شدد عليه الرئيس الألماني فالتر شتاينماير خلال استقباله للرئيس المصري أمس الاثنين (30 أكتوبر/ تشرين الأول)، مشيدا بدور مصر كـ"ركيزة أساسية للاستقرار" في منطقة الشرق الأوسط.

ملف حقوق الإنسان

تصريحات الرئيس الألماني جميعها أكدت وبوضوح على دور القاهرة الإقليمي فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والصراع الإسرائيلي الفلسطيني. والأهم من ذلك على دورها في ملف الهجرة غير الشرعية.

وكانت الزيارة التي قامت بها المستشارة الألمانية انغلا ميركل إلى القاهرة في عام 2017 قد وضعت الحجرة الأساس لتعاون مشترك وطيد بين الجانبين بخصوص ملف الهجرة. وقد جاءت تلك الزيارة عقب توقيع تركيا مع الاتحاد الأوروبي اتفاقية الهجرة، في محاولة من ميركل للبحث عن شركاء جدد وفق النموذج التركي.

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مسائية DW: ماذا حقق السيسي في الخرطوم؟

وتزامنا مع تواجد السيسي في ألمانيا هذا الأسبوع، دعت منظمة العفو الدولية إلى وقفة احتجاجية أمس الاثنين أمام بوابة "براندنبورغ" التاريخية ضد سياسة حقوق الإنسان في مصر. كما ناشدت الحكومة الألمانية التطرق خلال الزيارة الى قضية "انتهاكات" حقوق الإنسان من جانب السلطات المصرية، مطالبة بوقف أعمال كبح جماح المجتمع المدني في مصر. واتهمت المنظمة أيضا النظام المصري باعتقال عشرات الآلاف من الأشخاص خلال الأعوام الأخيرة بشكل "تعسفي".

غير أن المؤتمر الصحفي الذي جمع الثلاثاء بين الرئيس المصري والمستشارة ميركل لم يتم فيه التطرق على الأقل علنا لهذا الملف. ومع ذلك لا يستبعد دانييل غيرلاخ، رئيس تحرير مجلة "زينيت" للشرق الأوسط التطرق لهذا الملف، "لكنه لن يكون الملف الأساسي للمشاورات"، يقول الخبير الألماني. والسبب يعود إلى طبيعة الزيارة لكونها "تأتي ضمن حدث إفريقي ألماني وفي إطار البحث عن سياسية إفريقية".

Deutschland - Protest für die Einhaltung der Menschenrechte in Ägypten in Berlin (picture alliance/dpa/P. Zinken)

وبالفعل، على المستوى الرسمي، فإن السيسي متواجد في برلين من أجل حضور قمة إفريقية ألمانية تهدف إلى رفع مستوى استثمار القطاع الخاص من أجل أفريقيا، وهي قمة سيحضرها أيضا 11 رئيس حكومة إفريقية إضافة إلى المستشار النمساوي زيباستيان كورتس.

وبالتالي وحسب غيرلاخ  فإن "الحكومة الألمانية في "وضع أكثر أريحية"، لأن الانتقادات حول الوضع الحقوقي لن تأخذ الحيز الرئيسي من الاهتمامات".

الواقعية السياسية

ومهما اختلف إطار الزيارة اليوم، إلا ما يظل ثابتا أن العلاقات المصرية الألمانية تحكمها معادلات المصالح أكثر من الوضع الحقوقي. فالدور الإقليمي لمصر لن يسمح للدول الغربية بالمخاطرة بالتعاون التقليدي المشترك في القضايا الكبرى بما فيها قضية الشرق الأوسط والهجرة وغيرها.

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هل ستنجح مصر في ترسيخ التهدئة بين حماس وإسرائيل؟

فيكفي أنها وكما يؤكد الخبير غيرلاخ قد نجحت الأخيرة في دورها كشرطي للحدود الأوروبية، إذ أن القاهرة باتت "تلعب دورا محوريا في مكافحة الهجرة غير الشرعية. فهي تشكل طريق هجرة بالنسبة لدول شرق ووسط شرق إفريقيا". ونجح المصريون بالفعل "في كبح هذه الموجات بتمويلات البلدان الغربية. وفي حقيقة الأمر، فقد تم كبح هذه الموجات بوسائل مثيرة للجدل فعلى سبيل المثال تمّ احتجاز العديد من الأشخاص ومعاملتهم بطريقة سيئة. كما سُجلت أيضا حالات فساد وقضايا تهريب بشر، تورط فيها موظفو الدولة"، يقول غيرلاخ. وفي هذا الإطار، تدخل حاليا الحوافز الاقتصادية والمساعدات المالية الغربية كوسيلة "لضمان الاستقرار في هذا البلد أيّا كان الثمن. كما أن هناك رغبة في منع حدوث اضطرابات اجتماعية، لأن ما يعيشوه الأوروبيون من ضغوطات بسبب قضية الهجرة لا يتحمل المزيد"، يقول غيرلاخ.

أما إقليميا، فيقول الخبير الألماني إنه و"في السابق كانت مصر شريكا يعوّل عليه، فحين كانت الدول الأوروبية تواجه مشكلة في الشرق الأوسط، فإنهم كانوا يتوجهوا للمصريين. وهؤلاء كانوا يتعاملون دبلوماسيا مع الوضع من منطق دولة كبرى. لكن، اليوم، الأمر اختلف، لأن مصر باتت منشغلة بنفسها وأصبحت في وضع لا يسمح لها بإيجاد الحلول". والآن هناك "رغبة لدى الغرب في عودة مصر الى دورها الأول لكي لا يتم الاعتماد فقط على السعودية وإسرائيل، وحتى يُعاد الى القاهرة دورها الدبلوماسي والسياسي لتصبح قوة فاعلة في المنطقة"، يختم رئيس تحرير مجلة "زينيت" المتخصصة في شؤون الشرق الأوسط، دانييل غيرلاخ في حديثه مع DW عربية.  

و.ب  

  • Ägypten Sinai Sicherheit Polizei Terror (picture-alliance/dpa/Gharnousi/Alyoum)

    السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى

    محاصرة الإرهاب في سيناء

    استطاعت مصر خلال فترة رئاسة السيسي أن تحصر بؤرة الحركات المسلحة في سيناء. وحققت، حسب مراقبين، نجاحات عديدة فيما يخص مكافحة الإرهاب. وبالرغم من اعتماد استراتيجيات جديدة، كـ "قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب"، في فبراير 2018، لا تزال مصر تشهد هجمات إرهابية بين فترة وأخرى.

  • Frankreich ägyptischer Präsident Al Sissi in Paris (H. Tiruneh)

    السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى

    تنويع الشركاء الاقتصاديين

    تمكن السيسي خلال أربع سنوات من تنويع شركائه الإقتصاديين. إذ قام بعدة زيارات لبلدان عرفت علاقتها بمصر فتورا منذ ثورة 25 يناير، وكانت فرنسا وأمريكا من أهمها. وشهد التعاون بين الجيشين المصري والأمريكي تقدما ملحوظا، وهو ما أشار إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضا. كما تعتبر صفقات الأسلحة بين مصر وفرنسا وكذلك روسيا من النجاحات التي حققها السيسي.

  • Ägypten Börse in Kairo (picture-alliance/AP Photo/A. Nabil)

    السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى

    تحسن الوضع الاقتصادي

    شهد الاقتصاد المصري تحسنا خلال السنوات الأربع الأخيرة. وقد رصدت صحيفة "اليوم السابع" مؤشرات مهمة على ذلك، أبرزها: تراجع العجز في الميزان التجاري بمعدل 5 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، وارتفاع حصيلة صادرات السلع الاستهلاكية بمعدل 11 بالمائة لتصل إلى نحو 5,8 مليار دولارا بالإضافة إلى زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتسجل نحو 6 مليارات دولار.

  • Bildergalerie Ägypten Neuer Suezkanal (picture-alliance/dpa/Str)

    السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى

    إطلاق مشاريع ضخمة

    عرفت المشاريع في مصر قفزة نوعية خلال فترة رئاسة للسيسي، فقد تم إطلاق مشاريع عملاقة مثل توسيع قناة السويس، فضلا عن بناء عاصمة إدارية جديدة في شرق القاهرة،ن تتضمن بناء 240 ألف وحدة سكنية جديدة خلال خمس سنوات. كما تمت زيادة الرقعة الزراعية عبر مشروع "المليون ونصف فدان".

  • Berlin Treffen al-Sisi Gabriel German-Egyption Joint Economic Committee (Getty Images/AFP/T. Schwarz)

    السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى

    حل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي

    كان ملف الطاقة من بين الملفات الشائكة في مصر، لكنه عرف نوعا من التحسن مؤخراً. لا سيما مشكلة انقطاع الكهرباء التي عرفت انفراجا مهما بعد توقيع شراكات دولية، بينها أربع مذكرات تفاهم مع شركة سيمنس الألمانية لإقامة مشروعات في مجال الطاقة بإجمالي استثمارات تصل إلى عشرة مليارات دولار. وقال بيان لوزارة الكهرباء المصرية إن الشراكة شملت إنشاء محطات لتوليد الكهرباء بنظام الدورة المركبة.

  • Ägypten Tourismus Architektur (picture-alliance/dpa/F. El-Geziry)

    السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى

    تراجع السياحة في مصر

    توفر السياحة في مصر عائدات مالية مجزية، لكنها شهدت تراجعا في السنوات الأخيرة بسبب غياب الاستقرار الأمني حسب ما ذكر تقرير مجلس السياحة والسفر العالمي سنة 2016. وكان لسقوط الطائرة الروسية عام 2015، تأثير كبير على تراجع توافد السياح الروس إلى مصر. وتحاول القاهرة استقطاب السياح مجددا.

  • Ägypten Slum von Ramlet Bulaq in Kairo (Picture alliance/dpa/EPA/K. Elfiqi)

    السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى

    تحرير الجنيه وارتفاع الأسعار

    لم تنعكس بعض القرارات الهامة التي اتخذت في السنوات الأخيرة إيجابيا على المصريين. فقد أدى تحرير سعر صرف الجنيه المصري إلى ارتفاع كبير في الأسعار أثر بشدة على الأسر المصرية وخاصة الفقيرة، فضلا عن ارتفاع التضخم لمستويات قياسية، بالرغم من القروض التي حصلت مصر عليها من الصندوق الدولي.

  • Ägypten Pumpe mit Dieselbetrieb an einem Bewässerungskanal in der Naehe von Qena am Nil (Imago/photothek)

    السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى

    أزمة مياه

    في حين يتحدث خبراء وتقارير إعلامية عن وجود أزمة مياه في مصر، قال السيسي في تصريح له مؤخرا، إن الدولة والحكومة لن يسمحا بحدوث أزمة مياه في البلاد! وكانت مصر على خلاف مع إثيوبيا بشأن بناء سد النهضة، وهو مشروع لتوليد الطاقة الكهرومائية قيمته أربعة مليارات دولار، وتخشى القاهرة أن يقلص السد كمية المياه التي تصل لحقولها من إثيوبيا عبر السودان.

  • Ägypten Die Inseln Sanafir und Tiran (Getty Images/AFP/Str)

    السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى

    جدل حول جزيرتي تيران وصنافير

    أثارت موافقة مصر عام 2016 على تسليم السعودية جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين في البحر الأحمر، انتقادات واسعة في مصر لا يزال صداها يتردد حتى الآن، ويعتبر الكثير من المصريين الأمر تنازلا عن أراض مصرية. وكان القضاء الإداري قد أصدر أحكاما بعدم قانونية تسليم الجزيرتين اللتين تقعان في مدخل خليج العقبة، إلا أن المحكمة الدستورية العليا في مصرأبطلتهما في 3 مارس/ آذار 2018.

  • Ägyptische Polizei schafft neue Rollen (DW/M. Hashem)

    السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى

    انتقادات دولية لملف حقوق الإنسان

    عرف ملف حقوق الانسان في مصر تدهورا في السنوات الأخيرة. ويعتبر كثير من منتقدي السيسي أن تراجع شعبيته جاء نتيجة تكميم أفواه المعارضين والنشطاء ووسائل الإعلام المستقلة، حسب ما نقلت عنهم رويترز. بالإضافة إلى إصدار عقوبات بالإعدام ضد المئات. وفي هذا الإطار، وجهت الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية انتقادات للقاهرة بخصوص الاعتقالات وتخويف المعارضين. إعداد: مريم مرغيش.

    الكاتب: مريم مرغيش


مختارات

السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى

سجل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال السنوات الأربع الماضية، يتضمن نجاحات على صعد مختلفة مثل حصار الإرهاب في سيناء وإطلاق مشاريع عملاقة. لكنه لا يخلو من الإخفاق أيضا خاصة فيما يتعلق بالوضع المعاشي وحقوق الإنسان. (26.03.2018)  

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