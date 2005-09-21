العلاقات السعودية الإسرائيلية

يزداد الحديث عن تقارب وعلاقات متينة بين السعودية وإسرائيل على أكثر من صعيد. وفي الوقت الذي يتحدث فيه الجانب الرسمي ووسائل الإعلام الإسرائيلية عن طبيعة هذه العلاقات، ما يزال الجانب السعودي الرسمي يتحفظ عليها.

منذ سنوات يجري الحديث عن التقارب وعلاقات إسرائيلية سعودية سرية في مجالات عدة أبرزها الجانبان الاستخباراتي والأمني. غير أن خريف هذا العام 2017 شهد تسويقا علنيا لهذه العلاقات من قبل مسؤولين إسرائليين وكتاب سعوديين.ويتزامن هذا التسويق مع التوترات المتزايدة في العلاقة بين إيران والسعودية. وهنا يجري الحديث عن إمكانية تحالف الطرفين ضد طهران ونفوذها في المتنامي في سوريا والعراق.