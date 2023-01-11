 العلاقات التركية الروسية ـ بقاء أردوغان يصب في مصلحة بوتين | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 11.01.2023

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سياسة واقتصاد

العلاقات التركية الروسية ـ بقاء أردوغان يصب في مصلحة بوتين

شهدت العلاقات التركية الروسية مؤخرا تقاربا كبيرا رغم اختلاف الأهداف ووجهات النظر إزاء بعض القضايا. ويرى خبراء أن هناك مصالح مشتركة، لذلك تدعم موسكو بقاء أردوغان في الحكم، ورغم ذلك هناك من يشكك في هذا التقارب بين البلدين.

بوتين وأردوغان خلال لقاء في طهران عام 2018

توطدت العلاقة بين الرئيسين بوتين وأردوغان في الآونة الأخيرة رغم بعض القضايا الخلافية

أدت الحرب الأوكرانية إلى عزلة روسيا عن المجتمع الدولي، وخاصة عن الدول الصناعية الكبرى. وتبقى تركيا واحدة من الشركاء المهمين القلائل الذين يحافظون على علاقات جيدة مع روسيا، فالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان تجمعهما منذ أعوام علاقة جيدة. وفي نهاية عام 2021 صرح المتحدث باسم الكرملين ديميتري بسيكوف، أن أردوغان وبوتين تربطهما "علاقة صداقة"، كما أن أردوغان قال نهاية نوفمبر/تشرين الثاني أنه تجمعه ببوتين "علاقة ثقة".

مختارات

عرف أردوغان بداية الحرب الأوكرانية كيف يوسع نفوذه، ففي الوقت الذي أغلقت فيه كل القنوات الدبلوماسية تقريبا في وجه موسكو، قدمت أنقرة نفسها كوسيط بين موسكو وكييف وظلت لحد اليوم اللاعب الأساسي الذي يرغب الطرفان معا في الحديث معه. وما يعكس ذلك لقاءات كبار المسؤولين من أوكرانيا وروسيا في تركيا. ففي 10 من مارس/آذار 2022 اجتمع وزراء خارجية أوكرانيا وروسيا وتركيا في أنتاليا وبعدها بحوالي أسبوعين تفاوض مندوبو البلدين في إسطنبول. وأيضا اتفاقية الحبوب التي سمحت بنقل الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود تم التوقيع عليها في شهر يوليو الماضي في إسطنبول بعد وساطة من تركيا والأمم المتحدة.

"تركيا نافدة روسيا على العالم"

يرى الخبير في السياسة الخارجية والطاقة أيدين سيزار أن الحرب الروسية الأوكرانية ساهمت في التقارب التركي الروسي. ويوضح بهذا الخصوص "بالنسبة لروسيا فإن تركيا بمثابة نافذة على العالم. العلاقة مع أنقرة هي مهمة جدا وذات قيمة كبيرة بالنسبة للكرملين. ولكي يبقى الأمر على هذا النحو يفضل المسؤولون في موسكو أن تظل الحكومة نفسها بعد الانتخابات الرئاسية التركية في 18 من يونيو/حزيران المقبل. فبوتين يعي حسب الخبير سيزار "أنه من مصلحة روسيا أن يواصل شخص مثل أردوغان الحكم في تركيا".

لذلك حاولت موسكو في الفترة الأخيرة مرارا دعم الحكومة التركية الحالية. فعلى سبيل المثال أجلت شركة غازبروم الروسية المملوكة للدولة ديون تركيا من شراء الغاز. وبهذا الخصوص يقول دبلوماسي تركي متقاعد فضل عدم الكشف عن هويته، إن روسيا لا تقوم بذلك بدون مبرر، بل لخدمة مصالحها. وفي أكتوبر/تشرين الأول اقترح بوتين تحويل تركيا إلى ما يسمى مركز طاقة.  وهذا يعني أنه سيتم تسليم الغاز الروسي إلى المستهلكين الأوروبيين عبر تركياوهو ما يعود بالنفع على كلا الرئيسين.

هل تصبح تركيا منفذا للغاز الروسي إلى أوروبا؟

بوتين يحتاج لأردوغان وأردوغان يحتاج لبوتين

في حوار مع DW تؤكد الخبيرة في العلاقات الدولية هاندي أورون أوتسداغ أن الدعم السياسي والاقتصادي لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بات من الأهمية بمكان بسبب الصعوبات التي يعيشها الحزب مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية. فمنذ أعوام تسود الخلافات والتوترات علاقة تركيا مع الغرب، سواء تعلق الأمر بالعلاقات مع الاتحاد الأوروبي أو مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وتضيف أوتسداغ بهذا الخصوص "الحرب الأوكرانية منحت حزب العدالة والتنمية الفرصة لتعميق علاقاته الاقتصادية مع روسيا لان أنقرة لا تشارك في العقوبات الأمريكية والأوروبية على موسكو". لذلك وحسب الخبيرة، فإن بوتين حقق لأردوغان أمرين مهمين "الشعبية السياسية من خلال اتفاقية الحبوب والدعم الاقتصادي فيما يتعلق بالغاز". وهذا بالضبط ما يحتاجه حزب العدالة والتنمية قبل الانتخابات لأن شعبيته في أوساط الناخبين آخذة في الانخفاض، كما تؤكد الخبيرة أوتسداغ.

المعارضة الديمقراطية غير مرحب بها

ليس مؤكدا بأي حال من الأحوال أن تبقى الأوضاع السياسية في تركيا كما هي. فمن جهة يريد أردوغان تثبيت منصبه من خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة لكن من جهة أخرى تظهر استطلاعات الرأي أن المنافسة لن تكون سهلة. فالمعارضة قد تفوز فعلافي الانتخابات وتحدث تغييرا في قيادة البلاد بعد حكم دام لأزيد من 20 عاما.

مخيم للاجئين في إدلب بعد هجوم شنه نظام الأسد. كثير من الناس هنا يرون تركيا مصدر أمان لهم

مخيم للاجئين في إدلب بعد هجوم شنه نظام الأسد. كثير من الناس هنا يرون تركيا مصدر أمان لهم

بالمقابل فإن حكومة أردوغان في روسيا تتمتع بسمعة جيدة كما يوضح الخبير التركي في العلوم السياسية أوميت نظمي هزير الذي يجري أبحاثا في موسكو ويقول بهذا الخصوص "بوتين وأردوغان تجمعهما علاقة قائمة منذ 20 عاما، فكلاهما يعرف الآخر ويمكنهما التواصل بشكل مباشر". ويشير هزير إلى أنه إذا فازت المعارضة في الانتخابات في تركيا، فإن ذلك سيتعارض أيضًا مع المصالح الروسية، لأن الحكومة الجديدة قد تكون أكثر ديمقراطية "وعندها ستنخفض قدرة روسيا على توجيه تركيا. إذ سيتعين عليها التعامل مع العديد من الفاعلين."

التنافس بين موسكو وأنقرة على سوريا

ورغم التقارب التركي الروسي فإن هناك نقاط خلافية وتوترات محتملة بين الطرفين، فعلى سبيل المثال فإن كلا البلدين متورطان مع جنودها في الحرب السورية ويدعمان جماعات معادية. لطالما كانت روسيا الحليف الرئيسي للنظام السوري ودعمت تركيا عناصر من المعارضة السورية مثل الجيش السوري الحر، بينما تقوم في الوقت نفسه بعمل عسكري ضد الأكراد في شمال سوريا

ومع ذلك، اتضح أن البلدين يمكن أن يتوصلا إلى تفاهم. فبعد سنوات من الخطاب القاسي ضد الرئيس السوري بشار الأسد، خفف أردوغان لهجته الآن وأعلنت تركيا أنها تريد إجراء محادثات سلام مع سوريا قريبًا، وستكون روسيا حاضرة أيضًا. وجاء في بيان تركي نشر الخميس (5 يناير / كانون الثاني 2023) "بداية سيجتمع وزراء خارجيتنا الثلاثة، وبعدها نحن  القادة الثلاثة".

ورغم ذلك يشكك العديد من المراقبين في التقارب الروسي التركي. وفي هذا الخصوص يقول الخبير هزير إن أنقرة تتدخل في مجال نفوذ موسكو. ويرى خبير أوروبا الشرقية في جامعة بون، زاور جاسيموف أن أردوغان بدأ "بلعب سياسة أكثر نشاطًا في فضاء ما بعد الاتحاد السوفيتي وفي الشرق الأوسط. وقبول هذا الأمر ليس بالسهل بالنسبة لروسيا ".  وخلص غاسيموف في حديثه مع DW إلى أن "الكرملين لا يرى تركيا كحليف. ففي قضية سوريا وفي الصراع الأرميني الأذربيجاني وفي ليبيا لدى الكرملين أهدافا مختلفة تمامًا عن تركيا. وينظر الكرملين إلى تركيا أكثر كشريك منافس"..

أنفيرين بوراك/هـ.د

  • Bulgarien Warna EU Türkei Gipfel Erdogan, Donald Tusk und Jean-Claude Juncker (Reuters/Bulgarian Government Press Office)

    التقارب التركي مع إيران وروسيا - أطراف لا تراه بعين الود

    الغرب في المقدمة

    قد يكون الاتحاد الأوربي أول الأطراف غير الراغبة في تشكيل المثلث الروسي التركي الإيراني. فبعد أن كان ينتظر من تركيا أن تلعب دوراً؛ بصفتها عضواً في الناتو، وساعية للانضمام للاتحاد الأوروبي، فتضيق على الجار الروسي اقتصادياً وسياسياً، اختارت أنقرة التحالف مع ذلك الجار. وقد ساهمت محاولة الإنقلاب الفاشلة بتركيا عام 2016 في بداية تشنجات واضحة في العلاقات بين أنقرة والغرب.

  • Türkei Gipfeltreffen der Organisation für Islamische Zusammenarbeit in Istanbul (Getty Images/AFP/B. Ozkan)

    التقارب التركي مع إيران وروسيا - أطراف لا تراه بعين الود

    السعودية من المتضررين

    تشهد العلاقات بين الرياض وأنقرة بروداً شديداً منذ فترة، خاصةً بعد أن صارت السعودية ترى في تركيا منافساً على زعامة العالم الإسلامي، مثلما ترى في إيران منافسا أيضاً لها في دول الجوار، ولذلك صارت السعودية تتجه نحو التعاون مع إسرائيل، ولن تروق لها فكرة "الحلف المحتمل" بين إيران وتركيا، وهو ما جعل مراقبين، يذهبون نحو فرضية إعداد السعودية لخطة استباقية بهدف تشكيل حلف مقابل "الحلف الجديد".

  • Bildkombo Ajatollah Ali Chamenei und Mohammed bin Salman (picture-alliance/dpa/AP/Office of the Iranian Supreme Leader/R. Jensen)

    التقارب التركي مع إيران وروسيا - أطراف لا تراه بعين الود

    الرياض وطهران

    لا يقف مسلسل العداء بين الرياض وطهران عن التنامي يومياً. وفي ظل التحالف الجديد ستكون السعودية في مواجهة مع أعداء اتهمتهم مراراً بالرغبة في السيطرة على العالم الإسلامي. وكان تصريح محمد بن سلمان لمجلة "أتلانتيك" الأميركية (3 أبريل/ نيسان2018) أقوى دليل على استمرار المواجهة العلنية بين بلده وإيران، إذ أشار إلى أن النظام الإيراني يريد نشر فكرة "ولاية الفقيه" المتطرفة، ويعتقدون أن فكرهم سيحكم العالم".

  • Symbolbild - Isreal Premierminister Benjamin Netanjahu (DAN BALILTY/AFP/Getty Images)

    التقارب التركي مع إيران وروسيا - أطراف لا تراه بعين الود

    العداء الإسرائيلي الإيراني

    التقاء روسيا بتركيا وإيران من الخطوات التي لن تعجب إسرائيل. ويرى مراقبون في تقارب إسرائيل والسعودية خطوة لمواجهة المد الإيراني الشيعي. وتشهد العلاقات بين طهران وتل أبيب توتراً شديداً خصوصاً بسبب البرنامج النووي الإيراني، وقد اعترف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي بأن "إسرائيل تقف إلى الجانب نفسه مع السعودية بخصوص معاداة إيران".

  • USA trump und Erdogan Treffen in New York (Reuters/K. Lemarque)

    التقارب التركي مع إيران وروسيا - أطراف لا تراه بعين الود

    الأمل الضائع

    عقدت تركيا آمالا عريضة على ترامب، الدي رأت في ولايته بداية عصر جديد للعلاقة بين البلدين. لكن الأمر لم يستمر طويلاً، إذ اختلفت أنقرة وواشنطن بخصوص تحديد الجماعة الأكثر تهديداً في سوريا. وفي الوقت الذي ضاعفت واشنطن دعمها العسكري لوحدات حماية الشعب الكردية؛ رأت أنقرة في هذه الوحدات تهديداً وجودياً لمستقبل الجمهورية التركية. لهده الأسباب اتجهت تركيا للبحث عن متعاونين آخرين، شكلت روسيا وإيران أهمهما.

  • Kombobild Trump Putin

    التقارب التركي مع إيران وروسيا - أطراف لا تراه بعين الود

    انهيار العلاقة الروسية الأمريكية

    انهارت العلاقة بين واشنطن وموسكو بشكل غير مسبوق بعد حادث تسميم العميل الروسي السابق سيرغي سكريبال في بريطانيا. حيث ردت واشنطن بطرد 60 موظفاً في البعثات الروسية في أرجاء البلاد وفي بعثة روسيا في الأمم المتحدة، كما قررت إغلاق القنصلية الروسية في سياتل. وفي المقابل أعلن وزير الخارجية الروسي أن بلاده ستطرد 60 دبلوماسياً أميركياً وستغلق قنصلية الولايات المتحدة في سان بطرسبورغ.

  • Türkei | Nato-Generalsekretär Stoltenberg (picture-alliance/dpa/S. Suna)

    التقارب التركي مع إيران وروسيا - أطراف لا تراه بعين الود

    الناتو منزعج!

    أكدت تركيا في أكثر من مرة على أن تحالفها مع روسيا لا يعني خروجها من حلف شمال الأطلسي (الناتو). وبالرغم من أن الناتو قد عبر في أكثر من مرة عن قلقه إزاء الصفقات التي تعقدها أنقرة وموسكو، إلا أن هذا لم يمنع تركيا من الإقدام على ربط علاقات مع حليفتها روسيا. ويمكن لهذا القلق أن يتزايد في حالة تشكيل تحالف بين تركيا وروسيا وإيران.

  • Istanbul Sheikh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan bei Erdogan (picture-alliance/AP/Y. Bulbul)

    التقارب التركي مع إيران وروسيا - أطراف لا تراه بعين الود

    توترات مستمرة

    شهدت علاقة الإمارات بتركيا توتراً شديداً في الآونة الأخيرة، وخصوصاً بسبب دعم أنقرة لقطر. وطالبت الإمارات تركيا، في وقت سابق، باحترام سيادة الدول العربية، وقالت إن دعم الجماعات الإسلامية الساعية إلى تغيير الأنظمة بالعنف لا يمثل توجها عقلانياً نحو دول الجوار. بينما هاجم أردوغان وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد بسبب إعادته نشر "تغريدة" تسيئ لقائد عثماني كان مسؤولاً عن حماية المدينة المنورة.

  • Symbolbild Iran Vereinigte Arabische Emirate Flagge (AP Graphics/DW Fotomontage)

    التقارب التركي مع إيران وروسيا - أطراف لا تراه بعين الود

    الإمارات وإيران.. عداء وتعاون

    تعتبر الإمارات إيران من التحديات التي يلزمها مواجهتها إلى جانب تركيا. وتشهد العلاقة بين الإمارات وإيران، توتراً بسبب جزر أبو موسى، و‌طنب الكبرى، و‌طنب الصغرى بمضيق هرمز، والتي تتهم الإمارت إيران باحتلالها. وبالرغم مما تعلنه أبوظبي بوسائل إعلامها من عداء لإيران، إلا أنها تصدرت قائمة الدول العربية من حيث حجم التبادل التجاري مع طهران. إعداد: مريم مرغيش.

    الكاتب: مريم مرغيش