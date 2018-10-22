 العلاقات الاقتصادية الألمانية-السعودية تترنح مع كل توتر سياسي | سياسة واقتصاد | DW | 23.10.2018

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سياسة واقتصاد

العلاقات الاقتصادية الألمانية-السعودية تترنح مع كل توتر سياسي

لم تمضِ سوى أيام على عودة السفير السعودي إلى برلين حتّى عادت العلاقات إلى سابق عهدها من التوتر على خلفية قضية خاشقجي. ما حجم التبادل التجاري بين البلدين؟ وما أهم مشتريات المملكة من السلاح الألماني؟

Deutschland Hafen von Mukran | Küstenschutzboot für Saudi-Arabien (picture-alliance/dpa/S. Sauer)

تأمل شركات ألمانية في إبرام صفقات مربحة مع المملكة العربية السعودية، خاصة وأن المملكة وألمانيا أنهيتا فترة الجمود السياسي بينهما، وما يعنيه ذلك أيضا من آثار على الصفقات بينهما. ولكن قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي الآن وضعت الاقتصاد الألماني هو الآخر في حالة تأهب، خاصة وأنه لم يُعرف بعد ما إذا كان ولي العهد متورطاً في هذه القضية.

عن ذلك، قال هولغر بينغمان، رئيس الاتحاد الألماني للتجارة الخارجية: "أصبنا بخيبة أمل عميقة لأن أملاً كبيراً أصبح يساورنا بعد التطور الذي شهدته الشهور الماضية بأن هناك مزيداً من الانفتاح في السعودية"، مضيفاً أمس الاثنين: "تعيدنا الأحداث الحالية للوراء بقوة حيث لا أستطيع أن أتصور أن تسير الأمور على ما كانت عليه من قبل أن يتم الكشف بشكل نهائي عن ملابسات الواقعة".

فائض تجاري لصالح برلين

صدّرت شركات ألمانيا وفقاً لبيانات مكتب الإحصاء الاتحادي بضائع للسعودية بقيمة 6.6 مليار يورو عام 2017 مقابل 10 مليار يورو عام 2015، في حين أن ألمانيا استوردت من السعودية بضائع بقيمة 0.8 مليار يورو، مما يعني أن لدى ألمانيا فائضاً تجارياً بالمليارات مع المملكة. تعتبر الآلات والمركبات والمواد الغذائية والأدوية والتقنيات الكهربائية وتقنيات القياس، وتقنيات التحكم من أهم الصادرات الألمانية للسعودية.

فيما يتعلق بالواردات النفطية، فإن المملكة تلعب دوراً ثانوياً بالنسبة لألمانيا حيث أن السعودية تحتل الترتيب الحادي عشر بين موردي النفط لألمانيا في حين تحتل روسيا والنرويج وبريطانيا المراكز الأولى في تصدير النفط لألمانيا، مما يعني أن أهمية المملكة كشريك تجاري لألمانيا واضحة وغير معقدة.

مختارات

وافقت الحكومة الألمانية على بيع أسلحة قيمتها نحو نصف مليار يورو إلى المملكة العربية السعودية لتصبح المملكة ثاني أكبر مستورد للأسلحة من ألمانيا هذا العام، حسب وثيقة صدرت عن وزارة الاقتصاد الألمانية. (19.10.2018)

لو صدقت تحقيقات الحكومة التركية، فإن الصحفي السعودي جمال خاشقجي قد قتل في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر من قبل عملاء بلاده. الرياض تنكر ذلك. في حين يطالب وزير الخارجية الألماني بإلحاح توضيحاً بشأن مصير خاشقجي. (19.10.2018)

ومع ذلك، فإن السعودية تعتبر سوقاً ينطوي على فرص كبيرة لألمانيا وذلك لأسباب، أهمها عملية إعادة البناء التي تقدم عليها السعودية والتي من بينها مدينة "نيوم" العملاقة، التي ينتظر إقامتها على البحر الأحمر والتي ستكون أكبر من ولاية ميكلنبورغ فوربومرن الألمانية كلها. ينتظر لهذه المدينة أن تكون مركزاً لقطاعات مثل تقنية الصناعات الحيوية والطاقة والمياه، وكلها قطاعات تحتل الشركات الألمانية فيها مركزاً قوياً.

شركة سيمنس من بين نحو 800 شركة ألمانية عاملة في السعودية حيث تشارك سيمنس للتقنية في مشروعين شهيرين بالمملكة، حيث تقيم خمسة توربينات لمفاعل طاقة عملاق ينتظر له أن يزود منشأة جديدة للغاز الطبيعي و1.1 مليون وحدة سكنية بالتيار الكهربائي. كما تقدم الشركة الألمانية 67 قطاراً وتقنيات إشارة لمترو أنفاق العاصمة السعودية الرياض، وهو قيد الإنشاء في إطار صفقة بقيمة نحو 1.5 مليار يورو.

وككثير من الشركات الأخرى، تأمل سيمنس في أن يكون لها نصيب في إعادة بناء المملكة، حيث أكد رئيس الشركة، جو كيزر، أمس الاثنين أن الشركة "شريك موثوق به" من قبل المملكة و"رؤية 2030" الخاصة بها. ولكن كيزر ألغى في الوقت ذاته مشاركته في المؤتمر الاستثماري في السعودية وذلك بعد الانتقاد الواسع لهذه المشاركة. على خلفية قضية خاشقجي تعطي اتحادات اقتصادية بارزة في ألمانيا الأولوية للسياسة، حيث أدان رئيس اتحاد قطاع الصناعة الألماني، ديتر كيمب، مقتل خاشقجي قائلاً في تصريح لإذاعة ألمانيا "دويتشلاند فونك" إن مقتل خاشقجي "جريمة شنعاء".

يطالب رئيس اتحاد قطاع الصناعة الألماني بالكشف عن ملابسات موت خاشقجي، ولكنه قال في الوقت ذاته إن تجميد شركات ألمانية علاقاتها الاقتصادية القديمة بالسعودية أو إلغاء هذه العلاقات قرار صعب جداً يختلف من حالة لأخرى، وقال إن على كل شركة أن تبت في ذلك بنفسها.

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تبعات مقتل خاشقجي و"أسلحة" السعودية في مواجهة الغرب!

عقدة تصدير السلاح

لا تمثل الأسلحة سوى جزء صغير من صادرات ألمانيا للسعودية، حيث كانت هذه الصادرات العام الماضي أكثر بقليل من 2% من إجمالي الصادرات الألمانية للمملكة. ولكن هذه الصادرات لها قيمة رمزية عالية بالنسبة للشراكة الاستراتيجية بين البلدين، حيث إن موازنة الدفاع الخاصة بالسعودية من أكبر موازنات الدفاع في العالم ،كما أن السعوديين يريدون شراء أفضل الأسلحة، فقد سعوا على سبيل المثال على مدى سنوات لشراء دبابات "ليوبارد 2" الألمانية ولكن حكومة برلين رفضت السماح بتصدير هذه الدبابات للمملكة.

ولكن السعوديين حصلوا مؤخراً على زوارق بحرية وأنظمة رادار ألمانية. هناك جدل منذ سنوات كثيرة بشأن صادرات الأسلحة الألمانية للسعودية بسبب وضع حقوق الإنسان في المملكة.

كما أن حرب اليمن التي تقودها السعودية فاقمت هذا الوضع أكثر. ونجح الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا في فرض حظر تصدير أسلحة ألمانية للدول المشاركة "بشكل مباشر" في هذه الحرب، ولكن ظل هناك باب خلفي للتراخيص التي تمت الموافقة عليها في السابق بالفعل.

وأعلنت المستشارة الألمانية الآن أنها تعتزم التوقف عن منح تراخيص تصدير سلاح للسعودية، قبل الكشف عن ملابسات مقتل خاشقجي. ولن تعود الأمور لطبيعتها بسهولة بعد ذلك في ضوء الضغط الداخلي الهائل على المستشارة في هذا الجانب.

ماذا سيعني وقف تصدير الأسلحة الألمانية للسعودية على المدى البعيد؟ قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) في شباط/فبراير الماضي ردا على هذا السؤال: "لسنا بحاجة لأسلحتكم، سنحصل عليها من مكان آخر".

لن يصبح الأمر صعباً بالنسبة للسعوديين إلا إذا أوقفت الولايات المتحدة صادراتها التي بمليارات الدولارات للرياض، حيث إن مبيعات الأسلحة الأمريكية للسعودية تمثل أكثر من 60% من مشتريات السعودية من السلاح على الإطلاق.

خ.س/ع.ج.م (د ب أ)

  • Zitat-Tafel Jamal Khashoggi ARA

    اغتيال صحفي كل أسبوع حول العالم

    خاشقجي.. جريمة في القنصلية

    بعد 18 يوما من اختفائه وتصريحات متضاربة حول مصيره أعلنت الرياض السبت (20 أكتوبر/ تشرين الأول 2018) موت الصحفي السعودي جمال خاشقجي إثر "شجار واشتباك بالأيدي" مع أشخاص آخرين داخل مبنى القنصلية السعودية باسطنبول. وتزامناً مع ذلك تم إعفاء عدد من كبار المسؤولين الأمنيين من مناصبهم وتوقيف 18 سعوديا على ذمة القضية. غير أن ذلك لم يمح الشكوك من أن يكون خاشقجي تمت تصفيته بسبب انتقاده لسياسات بلاده.

  • Istanbul Saudischer Journalist Khashoggi betritt Konsulat von Saudi-Arabien (Reuters TV)

    اغتيال صحفي كل أسبوع حول العالم

    منتقد لسياسة ولي العهد السعودي

    كان جمال خاشقجي قد دخل القنصلية السعودية باسطنبول ظهر الثلاثاء 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018 للحصول على أوراق من أجل الزواج من خطيبته التركية، التي انتظرته خارج القنصلية. وبعد ساعات من الانتظار لم يخرج جمال فأبلغت السلطات، ليتم التكهن حول مصير الصحفي البارز، الذي كان ينتقد قبل اختفاءه سياسة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

  • Journalistin Viktoria Marinova Bulgarien (BGNES)

    اغتيال صحفي كل أسبوع حول العالم

    فيكتوريا مارينوفا

    عثر على جثة الصحفية البلغارية فيكتوريا مارينوفا (30 عاما) في متنزه قرب نهر الدانوب في مدينة روسي مسقط رأسها. وقال ممثلون عن الادعاء العام إنها تعرضت للاغتصاب والضرب ثم قتلت خنقا. وقال وزير الداخلية ملادن مارينوف إنه ليست هناك أدلة تشير إلى أن قتلها مرتبط بعملها الصحفي. لكن وسائل الإعلام ركزت على القضية التي كانت مارينوفا تتناولها وهي قضية فساد محتملة تتعلق بأموال من الاتحاد الأوروبي.

  • Slowakei Mord an den Journalisten Jan Kuciak Trauer (Getty Images/AFP/V. Simicel)

    اغتيال صحفي كل أسبوع حول العالم

    جان كوسياك

    لقي الصحفي السلوفاكي جان كوسياك وخطيبته حتفهما بالرصاص في منزلهما، فيما يبدو بسبب تحقيقهما في التهرب الضريبي من جانب رجال أعمال. وقُتل كوسياك (27 عاما) وخطيبته بطلقات نارية في الرأس والصدر. وكان كوسياك مساهم منتظم في بوابة "اكتواليتي دوت إس كيه" ويركيز على التهرب الضريبي من قبل رجال الأعمال الذين لهم علاقات قوية مع الساسة والأحزاب.

  • Sechs Monate nach dem Anschlag auf maltesische Journalistin Daphne Caruana Galizi (picture-alliance/dpa/L.Klimkeit)

    اغتيال صحفي كل أسبوع حول العالم

    دافنه كاروانة غاليسيا

    حسب بيانات منظمة "مراسلون بلا حدود" يتعرض كل أسبوع في المتوسط صحفي واحد للاغتيال في العالم. وفي أوروبا ساد الغضب والاستياء بسبب الاعتداء بالمتفجرات على الصحفية الاستقصائية دافنه كاروانة غاليسيا في الـ 16 من أكتوبر/ تشرين الأول 2017 في مالطا.

  • Samir Kassir, libanesischer Journalist ermordet (picture-alliance/dpa)

    اغتيال صحفي كل أسبوع حول العالم

    سمير قصير

    في الثاني من حزيران 2005 اغتيل الصحفي اللبناني البارز في صحيفة النهار سمير قصير، بتفجير قنبلة وضعت تحت سيارته بمنطقة الأشرفية في بيروت. واغتيال قصير كان لكمّ الأفواه وقمع حرية الر\اي والتعبير، وترسيخ القمع والترهيب. إلا أنّ ما أراده من يقف وارء اغتياله انقلب عليه، فهذه الجريمة لم تكمم الأفواه وإنّما كسرت كلّ حواجز الخوف لدى اللبنانيين.

  • Karen Fischer Kabul Afghanistan (DW)

    اغتيال صحفي كل أسبوع حول العالم

    كارين فيشر

    قتلت الصحفية الألمانية كارين فيشر في أفغانستان بتاريخ 07 تشرين الأول/ أكتوبر 2006. وقد تم العثور على جثتها وحثة زميلها التقني كريستيان شتوفه مقتولين بالرصاص في خيمتهما في شمال أفغانستان أثناء إقامتهما هناك. وقد كتبت كارين وأعدت تقارير لدويتشه فيله أيضا.

  • Berlin - Tag der Pressefreiheit 2017 | Schild Reporter ohne Grenzen (picture-alliance/Eventpress/Stauffenberg)

    اغتيال صحفي كل أسبوع حول العالم

    اغتيالات مستمرة حول العالم

    مهنة الصحافة من المهن الخطيرة واغتيال وقتل الصحفيين لا يقتصران فقط على المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة. وتعد أفغانستان وسوريا من الدول الأكثر خطرا على حياة الصحفيين حيث قتل في أفغانستان 11 صحفيا في النصف الأول من عام 2018 وفي سوريا 7 صحفيين. ورغم أن المكسيك لا تشهد نزاعا مسلحا، إلا أنها خطرة جدا بالنسبة للصحفيين حيث قتل فيها 11 صحفيا عام 2017 حسب إحصائيات منظمة مراسلون بلا حدود.


مختارات

اغتيال صحفي كل أسبوع حول العالم

لم تكد منظمة مراسلون بلا حدود تصدر في تقرير حديث لها أن كل أسبوع يتم اغتيال صحفي، حتى جاء تأكيد خبر مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، ليؤكد أن حياة الصحفيين عرضة للخطر. ففي النصف الأول من 2018 فقط قتل 36 صحفياً محترفاً. (08.10.2018)  

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تبعات مقتل خاشقجي و"أسلحة" السعودية في مواجهة الغرب!  

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