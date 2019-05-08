 العلاقات الألمانية الإيرانية.. تاريخ من الود والأزمات | سياسة واقتصاد | DW | 11.05.2019

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سياسة واقتصاد

العلاقات الألمانية الإيرانية.. تاريخ من الود والأزمات

في الوقت الذي تتبادل فيه الولايات المتحدة وإيران وصف "الشيطان الكبير" أو "الدولة المارقة"، جمعت بين ألمانيا وإيران علاقات ودية جيدة تميزت بالنشاط والحيوية والتعاطف بينهما، رغم صعوبة بعض الأوقات من تاريخ علاقات عريقة.

Symbolbild Beziehungen Iran Deutschland (picture-alliance/Xinhua/A. Halabisaz)

"تقليدية ومتعددة الجوانب ومثقلة"، بهذه المفاهيم الثلاثة يصف خبير الشؤون الإيرانية، طبطبائي العلاقات الألمانية الإيرانية. تقليدية لأنه منذ زمن الشاعرين غوته وحافظ قبل 200 عام توجد علاقات بين مفكرين وتجار ألمان وإيرانيين. ومتعددة الجوانب لأن العلاقات تنبني على مستوى ثقافي وسياسي واجتماعي واقتصادي. ومثقلة لأنه يوجد خلافات على المستويين الداخلي والخارجي مع إيران التي لها علاقة أيضا مع موقف إيران من إسرائيل.

مختارات

بعد تهديد طهران بإعادة مزاولة بعض النشاطات النووية، إذا اخفق الأوروبيون في مواجهة العقوبات الأمريكية ورفض الغربيون للتهديد الإيراني، قالت المستشارة انغلا ميركل إن الاتحاد الأوروبي يريد تجنب التصعيد في الخلاف مع إيران. (09.05.2019)

رغم إصرار دول أوروبية كبيرة، مثل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، على الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران، إلا أنهم جميعا يشعرون بالعجز عندما يتعلق الأمر بالدفاع عمليا عن الاتفاق مقابل إصرار ترامب على إفشاله. فما سبب ذلك؟ (09.05.2019)

حليف مرحب به

خلال الحرب العالمية الأولى عندما احتلت بريطانيا وروسيا إيران كانت ألمانيا بالنسبة إلى إيران القوة المضادة المرحب بها. فالألمان لم يكونوا قوة استعمارية ولا معتدين وكانوا محبوبين في البلاد. وخلال الحرب العالمية الثانية كان يشعر شاه إيران رضا بهلوي بنوع من الإعجاب تجاه أدولف هتلر.

وفي عام 1952 أقامت ألمانيا علاقات دبلوماسية مع إيران ولعبت في السنوات والعقود اللاحقة دورا هاما في التحول الصناعي للبلاد. فالآلات من "صنع ألمانيا" كانت تتمتع بسمعة عالية في إيران ( إلى يومنا هذا ).

وتطورت ألمانيا إلى أهم شريك اقتصادي مع إيران. فالعلاقات لم تكن سابقا مثقلة سياسيا، كما يقول خبير الشؤون السياسية الألماني الإيراني علي فتح الله نجاد. "لم توجد هناك مشكلة المواجهة السياسية علما أن إيران كانت الحليف الرئيسي حينها للولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الخليج"، كما يشرح خبير شؤون إيران من الجمعية الألمانية للسياسة الخارجية.

Bundeskanzler Helmut Schmidt im Iran 1975 (picture-alliance/dpa/Sanden)

المستشار الألماني الراحل هلموت شميت عند شاه إيران في 1975

توترات بعد الثورة

الثورة الإسلامية في 1979 غيرت هيكل السلطة جذريا في إيران. فقد أطيح بالشاه رضا بهلوي ومن الملكية الدستورية السابقة شكل آية الله خميني "جمهورية إسلامية". وكانت الثورة تحمل بوضوح سمات معادية للغرب وخضعت العلاقات الألمانية الإيرانية جزئيا لتوترات قوية. لكن التواصل لم ينقطع. كلا الطرفين كان يبذل الجهد للحفاظ على القنوات الدبلوماسية وأخرى مفتوحة، يقول فتح الله نجاد. وأضاف:" الأمريكيون فضلوا دوما أسلوبا قاسيا في الوقت الذي شدد فيه الأوروبيون والألمان على الحفاظ على قنوات الحوار مفتوحة".

وحصلت انشقاقات كبيرة في العلاقات الألمانية الإيرانية في مطلع التسعينات: في ذلك الوقت تمت تصفية سياسيين أكراد إيرانيين بتفويض من المخابرات الإيرانية داخل مطعم يوناني في برلين. "وحينها تم اعتماد الحوار الانتقادي"، كما يقول فتح الله نجاد.

علاقات في الحضيض

وفي مطلع عام 2000 عُلم أن إيران تدير برنامجا نوويا متقدما. ومارس المجتمع الدولي الضغط على إيران. وفرض مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي عقوبات تطورت ببطيء إلى شبكة مكثفة من الإجراءات العقابية. فإذا كانت ألمانيا قد صدرت في منتصف 2000 بضاعة بقيمة نحو خمسة مليارات يورو إلى إيران، فإن الصادرات الألمانية تقلصت في 2013 إلى نحو 1.8 مليار يورو.

Iran Graffiti von Ruhollah Khomeini in Teheran (picture-alliance/NurPhoto/D. Zarzycka)

غرافيتي يعكس زعيم الثورة الإيرانية آية الله خميني

التحول من خلال التقارب

في 2015 تم اعتماد الاتفاقية النووية الدولية مع إيران. وعلى إثرها تم إلغاء الجزء الأكبر من العقوبات في 2016. ورأت ألمانيا أن هناك فرصة لإحياء العلاقات المتدهورة. فتحت شعار "التحول من خلال التقارب والتجارة" سافر وزير الاقتصاد السابق زيغمار غابرييل كأول سياسي غربي إلى إيران برفقة وفد اقتصادي رفيع. وبعد سنوات العقوبات كانت الآمال كبيرة على كلا الجانبين لربط علاقات اقتصادية وثيقة. وحساب الألمان: من خلال التجارة والتطور الاقتصادي أراد الألمان التأثير على الأوضاع الاجتماعية والسياسية في البلاد التي كان يُنظر إليها بانتقاد.

وهذه الاستراتيجية، حسب وجهة نظر فتح الله نجاد لم تنجح. فعوض فرض تأثيرها الاقتصادي والسياسي على النخب الإيرانية لانتزاع تعديلات في مسار طهران، ركزت ألمانيا كثيرا على مصالحها الاقتصادية. لكن عدنان طبطبائي يعترف بأن الفترة الزمنية لممارسة التأثير كانت قصيرة، والتحول السياسي والاجتماعي يحتاج إلى سنوات، بل ربما عقودا.

ضغط أمريكي على الشركات الألمانية

وظلت العلاقات الاقتصادية الألمانية الإيرانية مثقلة بسبب عقوبات الولايات المتحدة المتبقية. ففي 2018 انسحبت واشنطن كليا من الاتفاقية النووية وفرضت ـ في مخالفة للقانون ـ من جانب واحد عقوبات قاسية ضد إيران. والكثير من الشركات الألمانية انسحبت خوفا من عقوبات أمريكية مؤلمة من السوق الإيرانية، في الوقت الذي دعا فيه الساسة في برلين إلى إنقاذ الصفقة النووية.

Iran Deutschland Beziehungen Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

وزير الاقتصاد الألماني السابق زيغمار غابرييل في زيارة طهران في 2015

وبسبب هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية في قطاع المال والبنوك الدولي لم يتمكن عدد كبير من الشركات الألمانية من الالتزام داخل إيران، كما يلاحظ فتح الله نجاد. فإيران لم تستفد اقتصاديا من التزامها بالاتفاقية. ورغم الموقف السياسي الداعم للاتفاقية النووية مع إيران والسعي لتنفيذ بنوده، شهد التبادل التجاري بين ألمانيا وإيران مطلع العام 2019 تراجعا حادا غير مسبوق، حيث تقلصت الصادرات الألمانية لإيران بنحو 52.6% لتصل إلى أدنى مستوى لها عند 233 مليون يورو خلال شهري كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير الماضيين. أما صادرات إيران إلى ألمانيا فتراجعت هي الأخرى بنسبة 42.2% خلال نفس الفترة لتصل إلى فقط 41 مليون يورو، حسب بيانات غرفة التجارة والصناعة الألمانية.

مستقبل مجهول

مستقبل العلاقات الألمانية الإيرانية رهين إذن بالتطور الحاصل بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران والتطورات في البلدان المجاورة لإيران وعلاقاتها مع إسرائيل. وفي حال حصول مواجهة بين إيران وإسرائيل، فإن هذا سيثقل كثيرا العلاقات الألمانية الإيرانية. "هنا لن تواصل أوروبا دعمها الدبلوماسي والسياسي الذي برهنت عليه إلى حد الآن تجاه طهران"، يقول فتح الله نجاد. ويعتبر هذا الأخير أن الانسحاب الجزئي لإيران من الاتفاقية النووية خطير، لأن إيران يجب أن " تنتبه على أن لا تخسر هذا الدعم الهام من جانب أوروبا".

راهل كلاين/ م.أ.م

  • Iran Wasserkrise in Borazjan (Irna)

    الاقتصاد الإيراني.. انتكاسة واضحة ومستقبل مهدد

    أكبر احتجاجات منذ سنوات

    شهدت إيران مع نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2017 وانطلاق العام الجديد 2018 موجة مظاهرات بمناطق عدة نتيجة ارتفاع الأسعار وزيادة البطالة والأزمة المالية الخانقة بالبلد، وقتل فيها العشرات واعتقلت السلطات الآلاف. وهذه هي الحركة الاحتجاجية الأكبر في إيران منذ المظاهرات المعترضة على إعادة انتخاب محمود أحمدي نجاد رئيسا في العام 2009.

  • Iran Geldwechsel Dollar und Euro (Getty Images/AFP/A. Kenare)

    الاقتصاد الإيراني.. انتكاسة واضحة ومستقبل مهدد

    العملة الإيرانية تفقد قيمتها

    فقدت العملة الوطنية الإيرانية نصف قيمتها. وقد أشارت أرقام صادرة عن البنك الدولي، أن الاقتصاد الإيراني انخفض من المركز 17 إلى 27 على مستوى العالم خلال العقود الأربعة الماضية. لكن طلب الولايات المتحدة من الشركات العالمية وقف استيراد النفط الإيراني يهدد الاقتصاد بأزمة أكبر، إذ يمثل بيع النفط نسبة 64 بالمائة من إجمالي صادرات إيران، كما يشكل مصدرا أولا للعملة الصعبة التي تدخل البلد (الدولار واليورو).

  • Iran Gold (AP)

    الاقتصاد الإيراني.. انتكاسة واضحة ومستقبل مهدد

    الريالات الإيرانية في تدهور

    أشارت بعض المصادر الإعلامية إلى أن ورقة الـ10 آلاف ريال إيراني كانت تساوي قبل عام 1979 حوالي 150 دولارا أمريكيا، أما الآن فهي أكثر بقليل من 10 سنتات في سوق الصرف المتقلبة في طهران. وبالرغم من استعادة الاقتصاد الإيراني لعافيته بعد 2015، إلا أنه بقي هشا. ويُنتظر أن يزيد تدهورا بعد فرض العقوبات التي ستؤثر على الريال الإيراني.

  • Iran Gold (Isna/Rohollah Vahdati)

    الاقتصاد الإيراني.. انتكاسة واضحة ومستقبل مهدد

    ارتفاع أسعار الذهب

    أكد رئيس اتحاد تجار الذهب في طهران، أن الصراع بين إيران وأمريكا، أدى إلى ارتفاع أسعار الذهب في البلاد، حسب ما تناقلته مواقع إخبارية. وسجلت المسكوكة الذهبية في السوق الإيرانية رقما قياسيا جديدا ببلوغها الـ 3 ملايين و400 ألف تومان، حيث زاد سعرها نحو 600 ألف تومان خلال شهر واحد.

  • Zentralbank Iran (Isna)

    الاقتصاد الإيراني.. انتكاسة واضحة ومستقبل مهدد

    البنوك في أزمة!

    يواجه البنك المركزي الإيراني صعوبات كبيرة في تنفيذ المعاملات المالية داخل البلد وخارجه. ويعزي البعض ذلك إلى أخذ البنك لودائع تقدر نسبة فائدتها السنوية بـ20 إلى 23 بالمائة. وبسبب العقوبات الأمريكية، خفضت البنوك معدلات الفائدة ما بين 10 إلى 15 بالمائة، مما دفع الكثير من المودعين إلى سحب أموالهم لشراء الدولار واليورو. وهو ما أدى إلى تفاقم نقص العملات الأجنبية، وإغلاق مكاتب صرافة، لكن دون جدوى.

  • Einkaufsszene auf einem Bazar in Teheran (AP)

    الاقتصاد الإيراني.. انتكاسة واضحة ومستقبل مهدد

    أسعار خيالية!

    من بين المؤشرات على تأزم الوضع الاقتصادي في إيران، انخفاض قيمة الريال الإيراني الذي أدى إلى ارتفاع أسعار بعض السلع المستوردة بنسبة 100 بالمائة، علاوة على ارتفاع أسعار السلع الأساسية بشكل جنوني. هذا بالإضافة إلى انخفاض نشاط بورصة السلع الإيرانية إلى حد أدنى. وتشير توقعات خبراء في شركة "بي أم آي" للأبحاث الاقتصادية العالمية، أن يشهد الاقتصاد الإيراني انكماشاً بنحو 4 في المئة العام المقبل.

  • Offene Inflation (ILNA)

    الاقتصاد الإيراني.. انتكاسة واضحة ومستقبل مهدد

    التضخم يرفع الأسعار

    شكل التضخم خلال السنوات الماضية عاملا أساسيا في تدهور الاقتصاد الإيراني حيث يبلغ متوسط معدل التضخم ما بين 19 و20 بالمائة سنويا. وحسب مركز الإحصاء الإيراني الحكومي في طهران فإن معدل التضخم وصل في يونيو/ حزيران الماضي إلى نحو 8.7 %، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، الأمر الذي يكشف عن ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، وانخفاض قيمة العملة المحلية مؤخرا.

  • Iran - Obdachlose übernachten in Gräbern (shahrvanddaily.ir)

    الاقتصاد الإيراني.. انتكاسة واضحة ومستقبل مهدد

    فقر وبطالة وهجرة

    ساهمت مشكلة التضخم في ظهور الطبقات المجتمعية بإيران وانتشار الفقر والبطالة. وحسب تقديرات البنك الدولي فإن متوسط ​​نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في إيران استنادا إلى القدرة الشرائية الحقيقية للعملة الإيرانية بين عامي 1976 و2017، يكشف أنه خلال هذه الفترة أصبح الإيراني أكثر فقرا بنسبة 32 بالمئة. كما تشير الاحصائيات إلى أن عددا كبيرا من الشباب الإيراني يحاول الفرار من الأوضاع المتأزمة.

  • Symbolbild Amnesty International zu Gewerkschaften im Iran (picture-alliance/dpa)

    الاقتصاد الإيراني.. انتكاسة واضحة ومستقبل مهدد

    صفقات في مهب الريح!

    من بين الجوانب المرجح تأثرها السلبي بالعقوبات الأمريكية، الصفقات المعقودة مع كبرى الشركات الدولية على الصعيد العالمي وعلى صعيد النفط وأيضا والأجهزة الإلكترونية، مثل الصفقات التي عقدتها طهران مع شركة توتال النفطية وشركة فولكسفاغن الألمانية لصناعة السيارات وجنرال إلكتريك للأجهزة والمعدات الإلكترونية.

  • Iran Asseman Airline (Imago/United Archives)

    الاقتصاد الإيراني.. انتكاسة واضحة ومستقبل مهدد

    انتكاسة السياحة

    توتر العلاقات مع الاقتصاديات الكبرى وبعد العقوبات المفروضة جعل الحالة الإقتصادية لإيران مُقبلة على عزلة تشمل عدة قطاعات مثل السياحة. فبعد أن دشنت شركات طيران كبرى، مثل الخطوط الجوية البريطانية، رحلات إلى البلد بهدف الترويج له كوجهة سياحية، وفتح سلسلة فنادق عالمية مثل Accor عام 2015، يرى مراقبون أن هذه الصفقات قد يتم التراجع عنها بسب قلة السياح ومحدودية رحلات الطيران القادمة من أوروبا. مريم مرغيش

    الكاتب: مريم مرغيش


مختارات

الاقتصاد الإيراني.. انتكاسة واضحة ومستقبل مهدد

يشهد الوضع الاقتصادي بإيران تراجعا. فبعد انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي وفرضها عقوبات اقتصادية وضغوط على إيران، فضلا عن خروج متظاهرين إلى الشارع احتجاجا على الوضعية الإقتصادية، صارت إيران تعيش على وقع أزمة مرجح تفاقمها. (25.07.2018)  

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