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العقم

العقم مرض يصيب الجهاز التكاثري بحيث يعيق أو يمنع القدرة على الإنجاب رغم عدم استعمال وسائل منع الحمل. تختلف أسباب العقم، لكن الكثير من الحالات أصبح علاجها ممكنا، والأمر الصعب هو تشخيص سبب العقم الأكيد.

تختلف أسباب العقم، بعضها يعود إلى اضطرابات هرمونية، أو إلى مشاكل في الجهاز التناسلي لدى الانثى أو الذكر، فضلا عن أن الكثير من الدراسات أثبتت أن الأسباب العضوية ليست السبب الوحيد للعقم، بل هناك حالات يكون سببها نفسي أو يرجع إلى التلوث البيئي. بعض الحالات يمكن علاجها بالعقاقير أو بالحقن، وأحيانا يتطلب الأمر تدخلا جراحيا. والتشخيص الصحيح، يساعد كثيرا على اختيار العلاج الملائم.

Befruchtung einer Eizelle, Grafische Darstellung, 3D Animation, Computeranimation, Symbolbild Fecundation © Sashkin #35780004 - Fotolia.com, Undatierte Aufnahme, Eingestellt 03.05.2012

زوجان أمريكيان يرفعان دعوى بسبب استبدال بويضتهما المخصبة 09.11.2021

قدم زوجان من لوس أنجليس شكوى ضد عيادة متخصصة في الإخصاب في المختبر بعدما تبيّن أن بويضتهما المخصبة أبدلت بأخرى وأن مولودهما هو تالياً من بويضة لعائلة أخرى. لكن ما مصير الطفلين؟
07.03.2019, Nordrhein-Westfalen, Bielefeld: Der Angeklagte steht zusammen mit seinen Verteidigern Christina Peterhanwahr (l) und Henning Jansen (r) mit einer Mappe vor dem Gesicht im Gerichtssaal. Der 57-jährige muss sich wegen versuchten Mordes verantworten. Er soll mehrere seiner Arbeitskollegen über Jahre in einem Betrieb in Schloß Holte-Stukenbrock mit gefährlichen Substanzen auf deren Pausenbroten vergiftet haben. Foto: Friso Gentsch/dpa | Verwendung weltweit

ألمانيا.. محاكمة "معالج روحاني" تسبب في وفاة امرأة فلسطينية 02.11.2020

بدأت في العاصمة الألمانية برلين وقائع محاكمة أربعة أشخاص يُعْتَقَد أنهم عذبوا امرأة باستخدام الماء المالح بدعوى طرد الأرواح الشريرة ما أسفر عن موتها.
15.12.2017 This Dec. 15, 2017 photo provided by transplant surgeon Dr. Wellington Andraus shows the baby girl born to a woman with a uterus transplanted from a deceased donor at the Hospital das Clinicas of the University of Sao Paulo School of Medicine, Sao Paulo, Brazil, on the day of her birth. Nearly a year later, mother and baby are both healthy. (Courtesy Dr. Wellington Andraus via AP) |

إنجاز علمي.. حصلت على رحم إمرأة ميتة وأنجبت طفلة 05.12.2018

أصبح لدى النساء اللواتي يعانين من العقم بسبب مشاكل في الرحم، أمل جديد في الإنجاب بعد تمكن العلماء ولأول مرة في العالم من زراعة رحم امرأة ميته لأخرى تعاني من العقم وإنجابها لطفلة. فكيف تمت العملية وصحة المولودة؟
Young woman powdering face in bathroom, Gesicht der jungen Frau im Badezimmer Pudern | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

دراسة: مستحضرات التجميل تضر بخصوبة السيدات! 26.09.2018

استخدام مستحضرات التجميل أمر اعتيادي لدى الكثير من السيدات، لكن ما قد لا يعرفه معظمهن هو أن مواد التجميل تشمل مكونات كيميائية قد تكون لها عواقب وخيمة على الصحة. دراسة جديدة تدق ناقوس الخطر!
ILLUSTRATION - Ein Paar liegt am 08.09.2017 gemeinsam in einem Bett in einem Hotelzimmer in Hamburg und zieht sich erschrocken die Decke ueber den Kopf (gestellte Szene). Foto: Christin Klose | Verwendung weltweit

احذر هذا المرض الجنسي الخطير الذي قد يسبب العقم والولادات المشوهة 16.07.2018

الإيدز والسفلس والسيلان هي أمراض خطيرة تنتقل جنسيا، لكن مرض "بكتيريا الميكوبلازما" لا يقل خطورة عنها. بل يمكنه التسبب بالعقم وعواقب أخرى إذا أهمل علاجه. تعرف على هذا المرض وسبل علاجه.
woman eats sweets at night to sneak in a refrigerator

أساطير في إندونيسيا .. تناول أجنحة الدجاج يطرد العرسان! 11.06.2018

أطلق خبراء حملة لإنقاذ مراهقات إندونيسيا من أساطير عن أغذية تسبب العقم، أو تؤدي إلى هروب الرجال منهن. قائمة أغذية محرمة طويلة تعتمدها فتيات هذا البلد، تبدأ بأجنحة الدجاج ولا تنتهي بثمار الأناناس، باتت تهدد صحتهن.
Ramses III. mit Sohn Amon-herchopeschef Ramses III., aegypt. Koenig der 20.Dyna- stie; reg. 1198-1167 (1193-1162) v.u.Z. - Ramses III. steht vor seinem Sohn Amon-herchopeschef, der als Zeichen der Jugend eine Haarlocke seitlich traegt. - Ausschnitt aus den Wandmalereien im Grab des Amon-herchopeschef, Theben- West, Tal der Koeniginnen (Nr.85/Nr.55?).

دراسة مصرية: قدماء المصريين عرفوا التبني قبل آلاف السنين 31.01.2018

أفادت دراسة مصرية حديثة بأن قدماء المصريين عرفوا تبني الأطفال قبل آلاف السنين، وأن الزوجين العقيمين كانا يلجآن إلى التبني لتعويض عجزهما عن الإنجاب، كما أشارت نفس الدراسة إلى لجوء الفراعنة لوصفات شعبية لمنع الحمل.
Laparoskopischen Operation in einem Operationssaal in einem Krankenhaus in Bad Neuenahr, Deutschland. 27.03.2012 . Laparoscopic surgery in an operating room at a hospital in Bad Neuenahr, Germany. 27.03.2012 . MODEL RELEASE vorhanden, MODEL RELEASED . Bad Neuenahr Deutschland PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xUtexGrabowskyx laparoscopic Operation in a Operating room in a Hospital in Bath Neuenahr Germany 27 03 2012 Laparoscopic Surgery in to Operating Room AT a Hospital in Bath Neuenahr Germany 27 03 2012 Model Release AVAILABLE Model released Bath Neuenahr Germany PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright xUtexGrabowskyx

تمدد بطانة الرحم- مرض خطير قد يسبب العقم 29.09.2017

بعد ليلة الزفاف ينتظر أغلب المتزوجين طفلاً يملأ البيت ضجيجاً وصراخاً وفوضى. لكنّ الفرحة سرعان ما تخبو إذا لم تحمل الزوجة، ويجري هذا أحياناً لأسباب بسيطة من أهمها تمدد غشاء الرحم وهو مرض سهل العلاج لكنه صعب التشخيص.
ARCHIV - ILLUSTRATION - Eine Iimpfung wird in einer Arztpraxis in Dresden am 13.01.2009 vorbereitet. Foto: Ralf Hirschberger/dpa (zu dpa Jahreswechsel-Paket 2013 vom 02.12.2013) +++(c) dpa - Bildfunk+++

دراسة: تقدم في الكشف عن تطعيم ضد مرض السيلان 11.07.2017

بعد جهود ومساع طبية حثيثة توصلت دراسة مؤخراً لمصل قد يفيد في الوقاية من مرض السيلان الذي ينتقل عبر الاتصال الجنسي، وقد يسبب العقم. وتقدر المنظمة التابعة للأمم المتحدة أن 78 مليون شخص يصابون بعدوى السيلان سنويا.
Ein Paar unter der Bettdecke.

جراحة سد القنوات المنوية ـ وسيلة منع حمل آمنة لكنها دائمة 18.04.2017

غالبا ما تلجأ النساء بالمبادرة إلى استخدام وسائل منع الحمل المتعددة. لكن بعض الرجال لا يحبذون ترك مهمة منع الحمل للنساء فقط، حيث يلجأون في بعض الأحيان إلى جراحة ينتج عنها عقم دائم. فما هي الأسباب التي قد تدفعهم إلى ذلك؟
09.02.2009 ARCHIV - Eine menschliche Eizelle wird am 09.02.2009 in Dresden (Sachsen) in einem Speziallabor zu Demonstrationszwecken injiziert. Foto: Ralf Hirschberger/dpa (zu dpa Baby hat dank neuer Technik Erbgut von drei Menschen vom 27.09.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

طريقة جديدة لمعرفة فرص الحمل قبل الحقن المجهري 28.11.2016

ساعد الحقن المجهري العديد من الأزواج الذين يعانون من العقم في تحقيق أمنية الإنجاب، وإضافة إلى استخدام هذه التكنولوجيا المتطورة ابتكر الباحثون الآن طريقة تحدد فرص نجاح عملية الإخصاب الصناعي.
Investigating sperm quality of fertile men. Foto: LEHTIKUVA / Martti Kainulainen +++(c) dpa - Report+++

هل يسبب فيروس زيكا العقم لدى الرجال؟ 02.11.2016

أظهرت دراسة أمريكية أن فيروس زيكا لا يشكل خطرا فقط على صحة النساء الحوامل والأجنة، بل أيضا على الرجال. إذ قد يتسبب الفيروس في تلف دائم بخلايا مهمة بالجهاز التناسلي لدى الذكور.

Human sperm, artwork Human sperm, computer artwork. PUBLICATIONxINxGERxSUIxHUNxONLY SCIEPRO/SCIENCExPHOTOxLIBRARY F007/7676 Human Sperm Artwork Human Sperm Computer Artwork PUBLICATIONxINxGERxSUIxHUNxONLY SCIEPRO SCIENCExPHOTOxLIBRARY

علماء صينيون قد ينجحون في قهر العقم للأبد 02.04.2016

بشرت نتائج أبحاث صينية بإمكانية علاج العقم عند الرجال، وذلك بعد نجاحها في تحويل خلايا جذعية مستخلصة من جلد الفئران إلى حيوانات منوية. الخبراء يقولون إن تطبيق هذه التقنية على البشر لا يزال بحاجة للمزيد من التجارب.
*** Verwendung nur Berichterstattung Produkt *** You can now protect your crown jewels with this 'radiation-blocking' underwear (c) Kronjuwelen

ملابس داخلية لحماية الرجال من مخاطر "الجوال" 08.03.2016

سراويل داخلية مصنوعة من أقمشة وخيوط الفضة، صممها طلاب ألمان، لحماية الرجال من مخاطر الهواتف المحمولة، خاصة بعد أن رأت دراسة حديثة أن هنالك رابطا بينها وبين قلة الحيوانات المنوية. إلا أن علماء آخرين لا يرون ضرورة لذلك.
This photo provided by Xiao-Yang Zhao of the Southern Medical University in Guangzhou, China on Thursday, Feb. 25, 2016, shows one of the offspring produced with rudimentary mouse sperm derived from stem cells. The sperm, although not fully mature, were developed far enough to fertilize eggs. The researchers' findings were released Thursday by the journal Cell Stem Cell. (Courtesy Xiao-Yang Zhao/Southern Medical University via AP)

تجارب علمية صينية على الفئران قد تقود لعلاج العقم 29.02.2016

هل يصبح العقم عند الرجال تاريخا من الماضي؟ هذا ما يأمله العلماء بعد نجاح أبحاث صينية من تحويل الخلايا الجذعية الموجودة بجلد الفئران إلى حيوانات منوية. لكن الخبراء يقولون إن تطبيق هذه التقنية على البشرلا يزال غير وارد.
15.11.2015 *** Bildunterschrift:To go with Climate-warming-UN-COP21-India,FOCUS by Trudy Harris In this November 15, 2015 photo, Indian joggers exercise on a smoggy morning near the India Gate monument in New Delhi. India's capital, with 18 million residents, has the world's most polluted air with six times the amount of small particulate matter (pm2.5) than what is considered safe, according to the World Health Organization (WHO). The air's hazardous amount of pm2.5 can reach deep into the lungs and enter the blood, causing serious long term health effect, with the WHO warning India has the world's highest death rate from chronic respiratory diseases. India, home to 13 of the world's top 20 polluted cities, is also the third largest emitter of greenhouse gases behind the United States and China. In Delhi, the air pollution is due to vehicle traffic including cargo trucks running on low-grade diesel, individual fires that residents burn in winter, crop being burnt by farmers in neighboring states, and construction site dust. Burning coal in power plants is also major contributor that is expected to increase hugely in the coming decades to match electricity needs of the ever-growing city and its booming satellite towns. (Photo credit should read ROBERTO SCHMIDT/AFP/Getty Images) Copyright: Getty Images/AFP/R. Schmidt

دراسة: عوادم السيارات من أسباب العقم! 20.01.2016

السكن في مناطق تلوث جوها بسبب عوادم السيارات قد يكون أحد أسباب العقم، وفقا لما خلصت إليه دراسة استمرت عشر سنوات وتعتبر الأولى من نوعها، إذ تم رصد علاقة بين العقم وبين الجسيمات الدقيقة المنتشرة في الجو نتيجة للتلوث.
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