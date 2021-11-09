العقم مرض يصيب الجهاز التكاثري بحيث يعيق أو يمنع القدرة على الإنجاب رغم عدم استعمال وسائل منع الحمل. تختلف أسباب العقم، لكن الكثير من الحالات أصبح علاجها ممكنا، والأمر الصعب هو تشخيص سبب العقم الأكيد.

تختلف أسباب العقم، بعضها يعود إلى اضطرابات هرمونية، أو إلى مشاكل في الجهاز التناسلي لدى الانثى أو الذكر، فضلا عن أن الكثير من الدراسات أثبتت أن الأسباب العضوية ليست السبب الوحيد للعقم، بل هناك حالات يكون سببها نفسي أو يرجع إلى التلوث البيئي. بعض الحالات يمكن علاجها بالعقاقير أو بالحقن، وأحيانا يتطلب الأمر تدخلا جراحيا. والتشخيص الصحيح، يساعد كثيرا على اختيار العلاج الملائم.