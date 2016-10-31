العقد الصدرية هي عبارة عن أكياس صغيرة تتكون في أنسجة الثدي وتسبب بعض الآلام. وغالبا ما تكون العقد الصدرية أوراما حميدة ، ويمكن استئصالها بسهولة عبر عمليات جراحية.

ليست العقد الصدرية أوراما سرطانية، بل غالبا ما تكون من الأورام الغدية الليفية تعود أسبابها لعوامل وراثية. ويمكن فحص هذه الأورام بسهولة عند الطبيب المختص. وعلى الرغم من ان هذه العقد ليست أوراما سرطانية، إلا أنه من الضروري فحصها بدقة بواسطة الموجات فوق الصوتية، وأيضا عبر أخذ عينة من أنسجة الثدي. أما علاجها فيتم بالموجات فوق الصوتية إذ يتم تسخين الأورام والمنطقة المراد علاجها إلى 85 درجة مئوية تقريبا، حينئذ تبدأ الأورام بالذوبان.