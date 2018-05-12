 العقاقير... العلاج الوحيد لفرط الحركة عند الأطفال؟ | عالم المنوعات | DW | 10.07.2018

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منوعات

العقاقير... العلاج الوحيد لفرط الحركة عند الأطفال؟

نصحت إرشادات علاجية جديدة بألمانيا بالاستخدام المبكر للعقاقير للأطفال الذين يعانون من اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة، بعدما كان ينصح لهم سابقا باستخدام العلاج السلوكي. فما هو سبب تغيير الأطباء لنصائحهم العلاجية للمرض؟

ADHS - Zappelphilipp (picture-alliance/dpa/J. Stratenschulte)

ستؤدي الإرشادات العلاجية الجديدة في ألمانيا لاضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة إلى توسيع دور العقاقير. ولتقليل الأعراض، سيتم من الآن وضع المحفزات مثل "ريتالين" في الاعتبار خلال العلاج في المرحلة الأولى للأطفال المصابين بحالة متوسطة من المرض النفسي العصبي المزمن.

وفي السابق لم يكن ينصح بالاستخدام المبكر للعقاقير سوى للأطفال الذين يعانون من حالة حادة من اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة. وإلى جانب العقاقير، يشمل العلاج القياسي لهذا الاضطراب العلاج السلوكي. وتتسم أعراض اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة الذي يصيب في الأساس الأطفال ولكن غالباً ما يستمر حتى مرحلة البلوغ، بالتململ وعدم الانتباه وصعوبة التركيز وفرط النشاط والسلوك الاندفاعي.

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أهمية الضوء

وتختلف حدة الأعراض من مريض لآخر، وهو أحد الأسباب التي تجعل تشخيص ومعالجة هذا المرض معقدة. وقال الطبيب توبياس باناشفسكي، المدير الطبي لعيادة طب نفس الأطفال والمراهقين والعلاج النفسي في المعهد المركزي للصحة العقلية في مانهايم بألمانيا: "أظهر تقييم البيانات المتوفرة أنه لم يتم ثبوت فعالية العلاج السلوكي في الأعراض الأساسية لاضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة، وعمليا لا تتحسن غالبا الأعراض". ونسق باناشفسكي مراجعة الإرشادات التي شملت أكثر من 30 جمعية ورابطة متخصصة.

ولن تغير الإرشادات الجديدة سوى القليل لمرضى اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة وأسرهم لأن الكثير من الأطباء يصفون بالفعل العقاقير للأطفال الذين لا تكون الأعراض حادة لديهم. ومما لا شك فيه من المرجح أن يثير التوسيع الواضح للعلاج بالعقاقير لهذا المرض موجة من الانتقاد، نظرا لأن بعض الخبراء يخشون أن يتم المبالغة في وصف العقاقير. ويقولون إن المشكلات السلوكية لبعض المرضى على الأقل ناتجة عن الضغط النفسي والطلبات المفرطة المفروضة عليهم، أو ناتجة عن مرض آخر غير اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة. ويضيفون أنه في بعض الحالات تكون المشاكل جزءا طبيعيا من نمو الأطفال.

ز.أ.ب/ط.أ (د ب أ)

  • Universitätsklinikum Erlangen (picture-alliance/dpa/D. Karmann)

    تعرف على أفضل المستشفيات في ألمانيا

    Universitätsklinikum Erlangen

    حل المستشفى الجامعي في مدينة إيرلانغن في المرتبة العاشرة في قائمة أفضل المستشفيات الألمانية، بعد أن كان يحتل المركز الثاني عشر العام الماضي. ووفقا للاستطلاعات فإن 87 بالمئة من المرضى هناك أعربوا عن رضاهم عن المستوى العلاجي في المستشفى، كما أنه تم فتح سبعة أقسام علاجية جديدة لخدمة المرضى. منها قسم مرض الزهايمر، وقسم سرطان الثدي، وقسم خاص بمرضى باركنسون.

  • Universitätsklinik Köln (picture-alliance/dpa/M. Becker)

    تعرف على أفضل المستشفيات في ألمانيا

    Universitätsklinikum Köln

    تقدم المستشفى الجامعي في مدينة كولونيا بقوة في تقييم المستشفيات لهذه السنة، إذ انتقل من المركز السابع عشر إلى المركز التاسع. وكان المستشفى قد نال العام الماضي تقييما جيدا في كل من تخصصات الزهايمر، وسرطان الثدي، وسرطان القولون، وأمراض القلب، باركنسون والولادات. وفي هذا العام حصل المستشفى على هذه التقييمات بالإضافة إلى تقييم ممتاز لجراحة القلب وعلاج أورام المخ.

  • Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) (picture-alliance/dpa/M. Scholz)

    تعرف على أفضل المستشفيات في ألمانيا

    حل مستشفى هامبورغ- إبندورف في المرتبة الثامنة، وتقدم عن العام الماضي حيث حل عاشرا. ووتحسنت سمعة مركز سرطان القولون والمستقيم بمستشفى هامبورغ، مقارنة بالعام الماضي. ويحتوي المستشفى على عيادة متخصصة في أمراض الدم والأورام تنتمي بالفعل إلى المستشفيات الأفضل عالميا، ما يجعله أفضل مركز لمعالجة السرطان في ألمانيا.

  • Haupteingang des Universitätsklinikums Freiburg (imago/M. Heuberger)

    تعرف على أفضل المستشفيات في ألمانيا

    Universitätsklinikum Freiburg

    تراجع مستشفى جامعة فرايبورغ إلى المرتبة السابعة، بعد أن كان يحتل العام الماضي المركز السادس.وبشكل عام لم يتراجع المستوى العلاجي في المستشفى، بل بالعكس أحرز العديد من التقدم بحسب الاستطلاعات، خاصة في مجال علاج الاكتئاب الذي ارتفع مستوى تقديم الخدمات فيه إلى المراتب الأولى مقارنة بالعام الماضي.

  • Universitätsklinikum in Frankfurt Archiv 2007 (imago)

    تعرف على أفضل المستشفيات في ألمانيا

    Universitätsklinikum Frankfurt a.M

    في المرتبة السادسة حل المستشفى الجامعي في فرانكفورت، بعد أن كان في المركز 11العام الماضي، أيضا مستوى رضى المرضى من الخدمات العلاجية المقدمة ارتفع إلى نسبة 77 بالمئة، متقدما بثلاث نقاط عن العام الماضي. إلى ذلك، ساعدت السمعة الممتازة لقسم علم الأعصاب وقسم جراحة المخ والأعصاب في المستشفى إلى إحراز هذا التقدم في تصنيف أفضل المستشفيات، كذلك قسم علاج أورام المخ الذي شهد تصنيفا جيدا.

  • Universitätsklinikum Tübingen (picture-alliance/dpa/F. Kraufmann)

    تعرف على أفضل المستشفيات في ألمانيا

    Universitätsklinikum Tübingen

    في المركز الخامس حل مستشفى توبنغن الجامعي والذي يعتبر نموذجا في الخدمات العلاجية المقدمة في ألمانيا خاصة في مجالات علاج مرض الزهايمر، واضطرابات القلق، وسرطان الثدي، والاكتئاب، وجراحة القلب، وأمراض القلب والشلل الرعاشي وسرطان البروستاتا والولادات عالية الخطورة والعلاج الإشعاعي، إضافة إلى علاج أورام الدماغ. كما أن المستشفى يعتبر عنوانا مهما للأطباء الباحثين في مجال مرض السكري.

  • UniversitätsKlinikum Heidelberg (UniversitätsKlinikum Heidelberg)

    تعرف على أفضل المستشفيات في ألمانيا

    Universitätsklinikum Heidelberg

    المركز الرابع: مستشفى جامعة هايدلبيرغ. وفي السنة الماضية، حصل المستشفى على تقييم كبير في عشرة أقسام علاجية من ضمن 16 قسما علاجيا في المستشفى. وتميز المستشفى في علاج أورام المخ وجراحة الأوعية الدموية.

  • Universitätsklinikum Carl Gustav Carus in Dresden (picture-alliance/dpa/S. Kahnert)

    تعرف على أفضل المستشفيات في ألمانيا

    Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden

    في المركز الثالث لهذا العام ضمن قائمة أفضل المستشفيات في ألمانيا، جاء مستشفى كارل غوستاف كاروس الجامعي في دريسدن، وذلك بتقييم بلغ 88 بالمئة فيما يتعلق بالخدمات العلاجية المقدمة. وتميزت أقسام علاج أورام الدماغ وجراحة الأوعية الدموية في المستشفى، حيث تم تصنيف هذه الأقسام ضمن المراكز المتخصصة الأفضل في ألمانيا.

  • Chirurgische Klinik der Universität München (Klinikum der Universität München)

    تعرف على أفضل المستشفيات في ألمانيا

    Klinikum der Universität München (KUM)

    وكما هو الحال في العام الماضي، احتل المستشفى الجامعي في ميونخ المركز الثاني في قائمة أفضل المستشفيات الألمانية. وحصل 17 مركزا علاجيا يضمه المستشفى على أفضل التقييمات وذلك من أصل 18 مركزا. فقط مركز قسم جراحة الأوعية الدموية في المستشفى هو من لم يحصل على تقييمات عالية.

  • Berliner Universitätsklinik Charité (picture-alliance/dpa/J. Carstens)

    تعرف على أفضل المستشفيات في ألمانيا

    Charité – Universitätsmedizin Berlin

    في المركز الأول ضمن قائمة أفضل المستشفيات الألمانية حصل مستشفى Charité الجماعي في برلين على الصدارة في مستوى التقييمات. وأحرزت جميع العيادات العلاجية والتي يبلغ عددها 13 على تقييمات عالية، كما حصلت بعض الأقسام العلاجية على أفضل التقييمات على مستوى ألمانيا. (ترجمة وإعداد: علاء جمعة)

    الكاتب: علاء جمعة


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أهمية الضوء  

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