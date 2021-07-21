 العفو الدولية: يجب وقف بيع تقنيات التجسس بعد فضيحة ″بيغاسوس″ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 24.07.2021

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العفو الدولية: يجب وقف بيع تقنيات التجسس بعد فضيحة "بيغاسوس"

طالبت منظمة العفو الدولية بوقف بيع واستخدام تقنيات التجسس بشكل مؤقت بعد فضيحة برنامج بيغاسوس الإسرائيلي إلى حين وضع إطار تنظيمي لها، محذرة من التأثير المدمر لصناعة برامج التجسس غير المنظمة على حقوق الإنسان في العالم.

شركة ان اس او الإسرائيلية منتجة برمجية التجسس بيغاسوس

حذرت منظمة العفو الدولية من التأثير المدمر لصناعة برامج التجسس غير المنظمة على حقوق الإنسان في العالم

دعت منظمة العفو الدولية إلى فرض وقف مؤقت على بيع واستخدام تقنيات التجسس، قائلة إن المزاعم عن استخدام الحكومات برنامجاً زودتها به شركة إسرائيلية للتجسس علىصحافيين ونشطاء ورؤساء دول "كشفت أزمة حقوق إنسان عالمية".

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أكدت المنظمة التي كشفت تورط عدة دول في استخدام برنامج تجسس إسرائيلي أن جهازاً أمنياً مغربياً استهدف أرقام الرئيس الفرنسي ماكرون بالتجسس. والملك المغربي وزوجته ومقربين منه على قائمة المستهدفين.

ما يزال دوي فضيحة التجسس على هواتف أكثر من 50 ألف صحفي وسياسي وناشط حقوقي من مختلف دول العالم يتردد في كل القارات. فيما يلي نظرة على آخر مستجدات الفضيحة وأبرز الدول التي تم التجسس على هواتف فيها.

وحذرت المنظمة غير الحكومية في بيان نشرته أمس الجمعة (23 يوليو/ تموز 2021) من "التأثير المدمر لصناعة برامج التجسس غير المنظمة على حقوق الإنسان في العالم".

وأصبح برنامج بيغاسوس التابع لمجموعة "إن إس أو" والقادر على تشغيل كاميرا الهاتف أو الميكروفون وجمع بياناتهما في صلب فضيحة كبرى بعد تسريب قائمة تضم أسماء نحو 50 ألف هدف مراقبة محتمل لمنظمات حقوقية.

وتعاونت منظمتا "العفو الدولية" و"فوربيدن ستوريز" الفرنسية مع مجموعة من المؤسسات الإعلامية بينها "واشنطن بوست" و"غارديان" و"لوموند" لتحليل القائمة ونشرها. واضطر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي كان على قائمة الأهداف المفترضة إلى تغيير رقمه وجهاز الهاتف الذي كان يستخدمه.

وقالت أغنيس كالامارد الأمينة العامة لمنظمة العفو في البيان، إن هذه التقنيات "لا تعرض الأشخاص المستهدفين بشكل غير قانوني للأذى والضرر فحسب، بل لها أيضاً عواقب مزعزعة للاستقرار على حقوق الإنسان العالمية وأمن البيئة الرقمية بشكل عام". وأضافت أن مجموعة "أن أس أو" الإسرائيلية "هي مجرد شركة واحدة فقط"، ولفتت إلى أن "هذه صناعة خطيرة عملت على حدود المشروعية القانونية لفترة طويلة، ولا يمكن السماح لها بالاستمرار"، وتابعت "الآن نحن بحاجة بشكل عاجل إلى تنظيم أكبر لصناعة المراقبة الإلكترونية، والمحاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان، ومزيد من الإشراف على هذه الصناعة الغامضة".

ودعت منظمة العفو إلى الوقف الفوري لأي تصدير أو بيع أو نقل أو استخدام لتقنيات المراقبة "حتى يتم وضع إطار تنظيمي لها يتوافق مع حقوق الإنسان". وقالت كالامارد: "حقيقة أن قادة سياسيين من العالم وغيرهم كانوا ضحية تقنيات برامج التجسس، يؤمل منه أن يكون بالنسبة إليهم ولدولهم بمثابة دعوة طال انتظارها للتيقظ للإسراع بتنظيم هذه الصناعة".

وتشمل قائمة الأهداف المفترضة 180 صحافياً على الأقل و600 سياسي و85 ناشطاً في مجال حقوق الإنسان و65 رجل أعمال. وتشدد "إن إس أو" على أن برنامجها التجسسي مخصص للاستخدام فقط في مجال مكافحة الإرهاب وجرائم أخرى، وأنها تصدر تقنيتها إلى 45 دولة بموافقة الحكومة الإسرائيلية.

ع.ح./ع.ج. (أ ف ب)

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