 العفو الدولية ـ تداعيات كورونا تهدد الحريات والإعلام المستقل | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 19.10.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

العفو الدولية ـ تداعيات كورونا تهدد الحريات والإعلام المستقل

تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية يحذر المجتمع الدولي من تداعيات جائحة كورونا على الحقوق والحريات في العالم. كما انتقد التقرير دور وسائل التواصل الاجتماعي في نشر المعلومات المضللة.

مظاهرات ضد اجراءات كورونا قوبلت بصرامة، كما حدث في الإكوادور عندما تصدى الجيش للمتظاهرين.

مظاهرات ضد اجراءات كورونا قوبلت بصرامة، كما حدث في الإكوادور عندما تصدى الجيش للمتظاهرين.

حذرت منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي من أنجائحة فيروس كورونا باتت تهدد حرية التعبير والتقارير الإعلامية المستقلة.

وقالت المنظمة اليوم الثلاثاء (19 أكتوبر/ تشرين الأول)، إن "الحق في حرية التعبير تعرض للهجوم على الصعيد العالمي في سياق جائحة كوفيد-19".

مختارات

وأضافت المنظمة أن "حرية التعبير تحظى بأهمية حيوية لأن التدفق الحر للمعلومات الدقيقة والمستندة إلى الأدلة وفي الوقت المناسب يزيد من الوعي بالمخاطر الصحية وكيفية الوقاية منها والتعامل معها".

وأوضحت أنه نتيجة للتدابير الحكومية القمعية، تُرك العديد من الأشخاص دون الحصول على معلومات عن فيروس كورونا، وبالتالي لا يعرفون كيفية حماية أنفسهم ومن حولهم.

وخصّ التقرير بالذكر تقييد الصين للمعلومات المتعلقة بالفيروس كمثال مصيري بشكل خاص. ففي كانون أول/ديسمبر 2019، حاول طاقم طبّي وصحفيون في مدينة ووهان الصينية لفت الانتباه إلى تفشي المرض الذي كان مجهولا آنذاك. وذكر التقرير أنه بدلا من الالتفات إليهم، تمت معاقبتهم وتطرق التقرير إلى قضية الطبيب الصيني تشانغ تشان الذي حوكم بأربع سنوات بعدما فضح معلومات حول انتشار فيروس كورونا في الصين.

مشاهدة الفيديو 02:14

قيود على غير الملقحين في ألمانيا

وبحلول شباط/فبراير2020، كان قد تم التحقيق مع 5511 شخصا نشروا معلومات عن تفشي كوفيد-19 بتهمة "تلفيق ونشر معلومات كاذبة وضارة عمدا"، وفقا لمنظمة العفو الدولية.

ولم يغفل التقرير دور وسائل التواصل الاجتماعي منتقدا دورها في نشر المعلومات المضللة حول انتشار الجائحة. وطالبت المنظمة الدول والشركات المسيرة لصفحات التواصل على تطوير آليات تضمن نشر معلومات دقيقة غير مضللة تقول راجات خوسلا، رئيسة المنظمة عند عرضها للتقرير في العاصمة الألمانية برلين.

و.ب/ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ)

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

ارتفاع اعداد المصابين في كورونا من النساء الحوامل غير الملقحات  

مواضيع ذات صلة

Coronavirus-Modell

كورونا.. علماء فيروسات يتعرضون لتهديدات ومحاولات قتل! 15.10.2021

يواجه بعض علماء الفيروسات الذين تحدثوا عن فيروس كورونا عبر الإعلام الدولي، مضايقات عبر الإنترنت وردود فعل عنيفة وصلت إلى حدّ تهديدات ومحاولات قتل بعضهم. فمن يقف خلفها؟

Facebook founder and CEO Mark Zuckerberg testifies during a Senate Commerce, Science and Transportation Committee and Senate Judiciary Committee joint hearing about Facebook on Capitol Hill in Washington, DC, April 10, 2018. Facebook chief Mark Zuckerberg apologized to US lawmakers Tuesday for the leak of personal data on tens of millions of users as he faced a day of reckoning before a Congress mulling regulation of the global social media giant.In his first-ever US congressional appearance, the Facebook founder and chief executive sought to quell the storm over privacy and security lapses at the social network that have angered lawmakers and Facebook's two billion users. / AFP PHOTO / JIM WATSON (Photo credit should read JIM WATSON/AFP via Getty Images)

مدعون عامون يسائلون فيسبوك حول منشورات مضللة عن لقاحات كورونا 15.10.2021

أعرب 14 مدعياً عاماً أمريكياً عن قلقهم "البالغ" بشأن اتهامات لفيسبوك حول إعفاء بعض المستخدمين البارزين من قواعدها، طالبين من الشركة توضيح فيما إذا كان "ناشرو المعلومات الخاطئة" حول لقاحات كورونا من بين أولئك المستخدمين.

picture-alliance/dpa/D.Fei Symbolbild --FILE--A view of the construction site of a residential property project in Shenzhen city, south China's Guangdong province, 8 June 2015. China will reduce or stop issuing land for new residential housing projects in areas where there is a supply glut, the latest in a series of measures aimed at clearing a property overhang weighing on the economy. China's land ministry will not release vacant land to commercial property developers in cities and other areas where there are large levels of unsold inventory, state television reported on Sunday (21 February 2016), citing a ministry meeting. China has announced a string of measures designed to boost the housing market, a crucial driver of the economy. Real estate investment affects more than 40 other sectors in China, from cement to furniture.

لماذا تستهدف الصين كبرى شركاتها في التكنولوجيا والطاقة والعقارات؟ 11.10.2021

شنت الصين حملة ضد كبرى الشركات الصينية في مجال التكنولوجيا والطاقة والعقارات في الأشهر الأخيرة، ما أثار مخاوف المستثمرين. فما السبب؟ وهل يستطيع الاقتصاد الصيني تحمل تبعات مثل هذه الحملة؟