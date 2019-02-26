 العفو الدولية تنتقد الاحتجاز التعسفي لـ10 صحفيين لدى الحوثيين | أخبار | DW | 01.05.2019

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أخبار

العفو الدولية تنتقد الاحتجاز التعسفي لـ10 صحفيين لدى الحوثيين

انتقدت منظمة العفو الدولية الاحتجاز التعسفي لعشرة صحفيين لدى الحوثيين في اليمن، واعتبرت هذا مؤشرا قاتما على الحالة "الأليمة" التي تواجهها حرية الإعلام في اليمن.

Jemen Vertreibung von Journalisten (M. al-Qadhi)

نشرت منظمة "العفو الدولية" على موقعها الإلكتروني تقريرا انتقدت فيه "الاحتجاز التعسفي لعشرة صحفيين، لمدة تقرب من أربع سنوات على أيدي سلطات الأمر الواقع الحوثية". واعتبرت المنظمة التي تعنى بحقوق الإنسان ذلك "مؤشرا قاتما على الحالة الأليمة التي تواجهها حرية الإعلام في اليمن"، مطالبة بالإفراج الفوري عنهم عشية اليوم العالمي لحرية الصحافة.

ووفقا للمنظمة، يتم احتجاز الصحفيين العشرة منذ صيف 2015، وتتم محاكمتهم "بتهم تجسس ملفقة بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير". وأضافت :"خلال فترة احتجازهم، اختفى الرجال قسراً، واحتُجزوا بمعزل عن العالم الخارجي على فترات متقطعة، وحُرموا من الحصول على الرعاية الطبية، وتعرضوا للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة".

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وقالت رشا محمد، الباحثة في شؤون اليمن بمنظمة العفو الدولية: "إن الاحتجاز غير القانوني المطول والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة لهؤلاء الصحفيين العشرة إنما هو تذكير مروع بالمناخ الإعلامي القمعي الذي يواجه الصحفيون في اليمن، ويبرز المخاطر التي يواجهونها على أيدي جميع أطراف النزاع".

وذكرت المنظمة  أيضا أن بعض الصحفيين يعملون في وسائل إعلام إلكترونية تابعة للتجمع اليمني للإصلاح، وهو حزب سياسي يعارض إدارة الأمر الواقع الحوثية. وأضافت رشا محمد قائلة: "من المشين تماماً أن هؤلاء الرجال قد يواجهون عقوبة الإعدام لمجرد قيامهم بوظائفهم. فالتهم الموجهة إليهم زائفة، ويجب إسقاطها فوراً. ويتم استهدافهم بشكل صارخ بسبب عملهم الصحفي وآرائهم السياسية".

ولفتت المنظمة إلى أن "جميع أطراف النزاع، بما في ذلك القوات الحوثية والحكومة اليمنية، والتحالف بقيادة السعودية والإمارات العربية المتحدة، والقوات اليمنية المدعومة إماراتياً، قامت بعمليات احتجاز تعسفية".

و.ب/م.س (د ب أ) 

  • Bildergalerie Jemen Binnenflüchtlinge (Reuters/K. Abdullah)

    النازحون اليمنيون ورحلة الهروب المستمرة من الموت

    غياب أدنى مقومات العيش

    منذ ثلاث سنوات والحرب مستعرة في اليمن. ومنذ بداية الحرب نزح أكثر من ثلاثة ملايين شخص. يعيش هؤلاء النازحون داخل مخيمات ميدانية، مثل تلك القريبة من مدينة عبس في مقاطعة حجة الواقعة في الساحل الشمالي الغربي. يفتقر الناس هناك إلى مقومات العيش االكريم من ماء وغذاء و أدوية.

  • Bildergalerie Jemen Binnenflüchtlinge (Reuters/K. Abdullah)

    النازحون اليمنيون ورحلة الهروب المستمرة من الموت

    من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم!

    هناك 24 مليون شخص، أي حوالي 80 في المائة من اليمنيين، في حاجة ماسة للمساعدة. ووفقاً لليونيسف، يموت طفل واحد على الأقل كل عشر دقائق نتيجة للجوع وسوء التغذية. وتحتاج الأمم المتحدة مبلغ 4.2 مليار دولار لتمويل حاجات اليمنيين من المساعدات هذا العام. وتتطلع المنظمة الدولية في ذلك إلى دعم الدول الأعضاء في مؤتمر المانحين في جنيف.

  • Bildergalerie Jemen Binnenflüchtlinge (Reuters/K. Abdullah)

    النازحون اليمنيون ورحلة الهروب المستمرة من الموت

    الأطفال الأكثر عرضة للخطر

    تفر العديد من العائلات من المناطق المحاصرة في البلاد باتجاه محافظة حجة، التي تضم خُمس جميع النازحين اليمنيين. المدينة ليست الأكثر أماناً. ووفقاً لمركز رصد النزوح الداخلي الدولي (IDMC)، يتعرض الأطفال للمخاطر بشكل خاص. إذ يتم استغلال الأطفال عن طريق الزواج أو تدريبهم على القتال.

  • Bildergalerie Jemen Binnenflüchtlinge (Reuters/K. Abdullah)

    النازحون اليمنيون ورحلة الهروب المستمرة من الموت

    حياة النزوح..

    دخل اليمن عمليا في أزمة سياسية وإنسانية قبل عام 2015، إذ يعيش 50 في المائة من السكان تحت خط الفقر، ولا يحصل 70 في المائة من سكان البوادي على المياه الصالحة للشرب أو الرعاية الطبية. كما أدى العنف من قبل الجماعات الإرهابية إلى نزوح السكان، خاصة في جنوب اليمن. ومع بداية الحرب، ارتفعت أعداد النازحين بشكل كبير.

  • Bildergalerie Jemen Binnenflüchtlinge (Reuters/K. Abdullah)

    النازحون اليمنيون ورحلة الهروب المستمرة من الموت

    وباء الكوليرا

    قبل تصاعد الأزمة في اليمن، كانت البلاد تستورد 80 إلى 90 في المائة من احتياجاتها الغذائية. الآن وبعد إغلاق المطار في صنعاء وحصار الموانئ، لا تصل المساعدات للبلاد بشكل كافي. أكثر من 13 مليون شخص لا يحصلون على مياه شرب، كما تنتشر الأمراض المعدية في معظم أنحاء البلاد. وبحلول نهاية عام 2017، كان حوالي مليون شخص من اليمنيين مصاب بوباء الكوليرا.إعداد: يوليا فرجين/ ترجمة: إيمان ملوك


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