 العفو الدولية تدعو قادة العالم لإصدار بيانات واضحة حول مصر | أخبار | DW | 24.09.2019

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أخبار

العفو الدولية تدعو قادة العالم لإصدار بيانات واضحة حول مصر

استغلت منظمة العفو الدولية وجود العديد من قادة العالم في نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لتطالبهم بـ"إصدار إدانات واضحة للحملة القمعية" في مصر على خلفية خروج مظاهرات تطالب برحيل الرئيس المصري.

Ägypten Kairo | Anti-Regierungsproteste (Reuters/A. Abdallah Dalsh)

طالبت منظمة العفو الدولية "قادة العالم بالتحرك" لوقف ما وصفتها بـ "الحملة القمعية" لنظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي". ويأتي طلب المنظمة الحقوقية في وقت يتواجد الرئيس السيسي مع العديد من قادة العالم في نيويورك لحضور أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وذكرت المنظمة عبر موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء (24 أيلول/ سبتمبر 2019) أنه "مع توقع اندلاع مظاهرات أخرى يوم الجمعة المقبل، فإنه يجب على قادة العالم مواجهة  الرئيس عبد الفتاح السيسي ويدينوا بشكل تام حملة القمع التي شنها لمواجهة اندلاع الاحتجاجات خلال الأيام الأخيرة".

وأضافت المنظمة الحقوقية العالمية أنها "وثقت اعتقال ما لا يقل عن 59 شخصا في خمس مدن مصرية خلال الاحتجاجات التي حدثت ليلتي 20 و21 أيلول/سبتمبر الجاري". في المقابل تحدثت منظمات حقوقية مصرية عن اعتقال مئات الأشخاص في جميع أنحاء مصر.

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في مقاله* لـDW عربية يكتب علاء الأسواني "حتى لا نكرر أخطاء ثورة يناير". (24.09.2019)

وأوردت المنظمة المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية "أن 964 شخصا اعتقلوا فيما يتعلق بالاحتجاجات ما بين يومي 19 و 24 أيلول/سبتمبر".

من جانبها ذكرت "المفوضية المصرية للحقوق والحريات" في بيان أن" موجة اعتقالات طالت أكثر من 606 متظاهرا سلميا بالإضافة إلى 37 متظاهرا رفضت أسرهم النشر عنهم"، مطالبة الحكومة المصرية الإفراج الفوري عن "المعتقلين على خلفية مظاهرات 20 أيلول/سبتمبر".

وكانت منظمة "لجنة حماية الصحافيين" قد دانت في بيان نشرته مساء أمس الاثنين "توقيف صحافيين مصريين" أثناء تغطيتم تظاهرات خرجت الجمعة والسبت في القاهرة وبعض المدن المصرية تنادي برحيل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

كما دانت المنظمة غير الحكومية ومقرها نيويورك في بيانها "حجب بعض المواقع الإخبارية وتعطل خدمة الرسائل القصيرة (المسنجر) على موقع فيسبوك خلال اليومين الماضيين". 

وخرجت تظاهرات نادرة الجمعة والسبت في شوارع العاصمة وبعض المدن المصرية وطالبت الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرحيل على خلفية دعوة أطلقت على منصات التواصل الاجتماعي واتهامات بالفساد وجهت له ولبعض قيادات الجيش.

يشار إلى أن السلطات المصرية لم تصدر أي بيان رسمي بشأن الاحتجاجات حتى ساعة إعداد هذا الخبر.

ح.ع.ح/أ.ح (د ب أ، أ ف ب)

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