العطش - خطر شح المياه ، الجزء الثاني: تهديد الإنسان للطبيعة

ماذا يعني ذلك بالنسبة للتنوع البيولوجي؟



يتناقص باستمرار عدد البلدان التي تتوفر فيها المياه بكثرة. يعود ذلك إلى أزمة المناخ والاكتظاظ السكاني والاستخدام المفرط للمياه. يزداد استهلاك البشر للمياه: في حياتهم اليومية وفي الزراعة والصناعة. في ألمانيا بدأت تجف الجداول والبحيرات الصغيرة وتعاني الغابات والتربة من الجفاف.





أصبح هناك تنافس بين الإنسان والطبيعة على المياه الحيوية. ماذا يعني ذلك بالنسبة للتنوع البيولوجي؟ وكيف يحارب الناس الجفاف في البلدان التي تفتقر إلى وفرة المياه مثل الولايات المتحدة أو المكسيك؟ ماذا سيحدث عندما تختفي مياهنا؟





مواعيد البث

الجزء الثاني

DW عربية

الأربعاء 17 أغسطس/آب 2022 – 18:15 UTC

الأربعاء 17 أغسطس/آب 2022– 22:15 UTC

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الخميس 18 أغسطس/آب 2022 – 03:00 UTC

الخميس 18 أغسطس/آب 2022 – 05:15 UTC

الخميس 18 أغسطس/آب 2022 – 09:15 UTC

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السبت 20 أغسطس/آب 2022– 10:15 UTC

السبت 20 أغسطس/آب 2022– 15:15 UTC

السبت 20 أغسطس/آب 2022– 23:15 UTC

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الأحد 21 أغسطس/آب 2022– 19:15 UTC

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