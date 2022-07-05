 العطش - خطر شح المياه ، الجزء الثاني: تهديد الإنسان للطبيعة | تقارير جديدة | DW | 05.07.2022

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تقارير جديدة

العطش - خطر شح المياه ، الجزء الثاني: تهديد الإنسان للطبيعة

يتسبب التغير المناخي في ارتفاع درجات الحرارة وتزايد حدة الظواهر الجوية والجفاف وتنضب الينابيع. لكن البشر يحتاجون إلى الماء الذي تقل مصادره باستمرار فتبدأ الصراعات حول توزيع احتياطيات المياه الثمينة.

Sendung | Dokumentation Durst Teil 2: Mensch gegen Natur

ماذا يعني ذلك بالنسبة للتنوع البيولوجي؟

Sendung | Dokumentation Durst Teil 2: Mensch gegen Natur


يتناقص باستمرار عدد البلدان التي تتوفر فيها المياه بكثرة. يعود ذلك إلى أزمة المناخ والاكتظاظ السكاني والاستخدام المفرط للمياه. يزداد استهلاك البشر للمياه: في حياتهم اليومية وفي الزراعة والصناعة. في ألمانيا بدأت تجف الجداول والبحيرات الصغيرة وتعاني الغابات والتربة من الجفاف.
 

Sendung | Dokumentation Durst Teil 2: Mensch gegen Natur


أصبح هناك تنافس بين الإنسان والطبيعة على المياه الحيوية. ماذا يعني ذلك بالنسبة للتنوع البيولوجي؟ وكيف يحارب الناس الجفاف في البلدان التي تفتقر إلى وفرة المياه مثل الولايات المتحدة أو المكسيك؟ ماذا سيحدث عندما تختفي مياهنا؟

 

مواعيد البث
الجزء الثاني

DW  عربية

الأربعاء 17 أغسطس/آب 2022 – 18:15 UTC
الأربعاء 17 أغسطس/آب 2022– 22:15 UTC
الخميس 18 أغسطس/آب 2022– 01:15 UTC
الخميس 18 أغسطس/آب 2022 – 03:00 UTC
الخميس 18 أغسطس/آب 2022 – 05:15 UTC
الخميس 18 أغسطس/آب 2022 – 09:15 UTC
السبت 20 أغسطس/آب 2022 – 06:15 UTC
السبت 20 أغسطس/آب 2022– 10:15 UTC
السبت 20 أغسطس/آب 2022– 15:15 UTC
السبت 20 أغسطس/آب 2022– 23:15 UTC
الأحد 21 أغسطس/آب 2022– 13:15 UTC
الأحد 21 أغسطس/آب 2022– 19:15 UTC
الإثنين 22 أغسطس/آب 2022– 16:15 UTC

الجزائر UTC +1

القاهرة  UTC + 2

دبي  UTC + 4

 UTC تعني توقيت عالمي منسق 

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