العطش - خطر شح المياه - الجزء الأول: النزاع على مصادر المياه العذبة

يتسبب التغير المناخي في ارتفاع درجات الحرارة وتزايد حدة الظواهر الجوية والجفاف وتنضب الينابيع. لكن البشر يحتاجون إلى الماء الذي تقل مصادره باستمرار فتبدأ الصراعات حول توزيع احتياطيات المياه الثمينة.
تتوفر المياه في بعض البلدان ولكن السكان يهدرونها دون مسؤولية. كما تؤثر أزمة المناخ حيث أصبح الجميع بحاجة إلى مياه أكثر في حياتهم اليومية وللزراعة والصناعة بسبب ارتفاع درجات الحرارة المستمر. والآن بدأت الصراعات حول توزيع احتياطيات المياه الثمينة في العديد من البلدان. فصار الماء ثمينا كالذهب.
تعاني مدينة ميندوسينو في كاليفورنيا من نقص في المياه. وفي ألمانيا أيضاً تتوقف أحيانا إمدادات مياه الشرب في بعض المناطق بسبب الحرارة الشديدة. في كثير من الأماكن، انخفض منسوب المياه الجوفية إلى مستويات قياسية. هل سيظل لدينا ما يكفي من مياه الشرب في المستقبل؟ ماذا سيحدث عندما تختفي مياهنا؟
مواعيد البث
الجزء الأول
DW عربية
الأربعاء 10 أغسطس/آب 2022 – 18:15 UTC
الأربعاء 10 أغسطس/آب 2022– 22:15 UTC
الخميس 11 أغسطس/آب 2022– 01:15 UTC
الخميس 11 أغسطس/آب 2022 – 03:00 UTC
الخميس 11 أغسطس/آب 2022 – 05:15 UTC
الخميس 11 أغسطس/آب 2022 – 09:15 UTC
السبت 13 أغسطس/آب 2022 – 06:15 UTC
السبت 13 أغسطس/آب 2022– 10:15 UTC
السبت 13أغسطس/آب 2022– 15:15 UTC
السبت 13 أغسطس/آب 2022– 23:15 UTC
الأحد 14 أغسطس/آب 2022– 13:15 UTC
الأحد 14 أغسطس/آب 2022– 19:15 UTC
الإثنين 15 أغسطس/آب 2022– 16:15 UTC
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