العطش - خطر شح المياه - الجزء الأول: النزاع على مصادر المياه العذبة



تتوفر المياه في بعض البلدان ولكن السكان يهدرونها دون مسؤولية. كما تؤثر أزمة المناخ حيث أصبح الجميع بحاجة إلى مياه أكثر في حياتهم اليومية وللزراعة والصناعة بسبب ارتفاع درجات الحرارة المستمر. والآن بدأت الصراعات حول توزيع احتياطيات المياه الثمينة في العديد من البلدان. فصار الماء ثمينا كالذهب.



تعاني مدينة ميندوسينو في كاليفورنيا من نقص في المياه. وفي ألمانيا أيضاً تتوقف أحيانا إمدادات مياه الشرب في بعض المناطق بسبب الحرارة الشديدة. في كثير من الأماكن، انخفض منسوب المياه الجوفية إلى مستويات قياسية. هل سيظل لدينا ما يكفي من مياه الشرب في المستقبل؟ ماذا سيحدث عندما تختفي مياهنا؟



مواعيد البث

الجزء الأول

DW عربية

الأربعاء 10 أغسطس/آب 2022 – 18:15 UTC

الأربعاء 10 أغسطس/آب 2022– 22:15 UTC

الخميس 11 أغسطس/آب 2022– 01:15 UTC

الخميس 11 أغسطس/آب 2022 – 03:00 UTC

الخميس 11 أغسطس/آب 2022 – 05:15 UTC

الخميس 11 أغسطس/آب 2022 – 09:15 UTC

السبت 13 أغسطس/آب 2022 – 06:15 UTC

السبت 13 أغسطس/آب 2022– 10:15 UTC

السبت 13أغسطس/آب 2022– 15:15 UTC

السبت 13 أغسطس/آب 2022– 23:15 UTC

الأحد 14 أغسطس/آب 2022– 13:15 UTC

الأحد 14 أغسطس/آب 2022– 19:15 UTC

الإثنين 15 أغسطس/آب 2022– 16:15 UTC



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