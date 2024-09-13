بسبب السيارات الكهربائية.. حرب الرسوم تشتعل بين الغرب والصين

في مواجهة تصويت دول الاتحاد الأوروبي على رفع الرسوم الجمركية على السيارات الصينية، تنتهج بكين سياسة الترغيب والترهيب، هذا في وقت فرضت فيه واشنطن زيادة بنسبة 100% على رسوم السيارات الكهربائية الصينية.

في الوقت الذي يقترب فيه التصويت على الرسوم الجمركية في الاتحاد الأوروبي على السيارات الكهربائية المصنوعة في الصين، لجأت بكين إلى سياسة العصا والجزرة في التعامل مع التكتل المؤلف من 27 دولة، فهددت بالانتقام من خلال إجراءات تجارية، لكنها في الوقت نفسه قدمت إغراءات لدول رئيسية في التكتل بإجراء محادثات منفردة حول صفقات واستثمارات.

وستطال ضربة الرسوم الجمركية الانتقامية المحتملة في الغالب دولاً مثل إسبانيا وفرنسا وإيطاليا التي عبرت عن دعمها للرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية وستصبح صادراتها من لحوم الخنزير ومنتجات الألبان ومشروب البراندي الكحولي إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم معرضة للخطر.

وقد يشعر أعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل ألمانيا وفنلندا والسويد التي لم تضغط من أجل فرض الرسوم الجمركية بتأثير أقل، نظراً لأن حجم الضرر من سلع التصدير التي حددتها الصين لا يكاد يذكر.

هل تؤتي الخطط الصينية ثمارها؟

فقد اختتم رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز زيارته للصين هذا الأسبوع بالجلوس في سيارة كهربائية صينية واصفاً ذلك بأنه "شرف". ثم فاجأ الاتحاد الأوروبي عندما حث التكتل على إعادة النظر في موقفه. وفي مكافأة لسانشيز، وافقت شركة صينية على بناء مصنع بقيمة مليار دولار في إسبانيا لتصنيع الآلات المستخدمة في إنتاج الهيدروجين، في دعم واضح لطموحات إسبانيا الخضراء.

وبلغ إجمالي صادرات لحم الخنزير ومنتجات الألبان والبراندي من الاتحاد الأوروبي إلى الصين نحو 10 مليارات دولار في عام 2023، لكن لا تخضع جميع المنتجات في هذه الفئات للرسوم الجمركية. وبلغ إجمالي صادرات التكتل إلى الصين العام الماضي أكثر من 280 مليار دولار.

وما زالت الصين تعاني من وطأة الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة خلال إدارة ترامب. ولا تريد بكين حرباً تجارية مع الاتحاد الأوروبي، لكنها أوضحت أنها سترد إذا فرضت بروكسل رسوماً جمركية إضافية على السيارات الكهربائية تصل إلى 35.3 بالمئة.

وارتفعت صادرات السيارات الكهربائية الصينية إلى أوروبا 38 بالمئة في عام 2023، لتصل إلى 656 ألف وحدة متضمنة الشحنات إلى دول أوروبية من خارج الاتحاد الأوروبي. وشكلت أوروبا أكثر من 40 بالمئة من السيارات الكهربائية التي صدرتها الصين العام الماضي، وفقا لحسابات رويترز استناداً إلى بيانات من رابطة سيارات الركاب الصينية.

وتحتاج الصين إلى معارضة 15 دولة على الأقل من أعضاء الاتحاد الأوروبي يمثلون 65 بالمئة من سكان التكتل لمنع زيادة الرسوم الجمركية في التصويت المقرر في أكتوبر/تشرين الأول.

الصين تصنع سيارات كهربائية في هنغاريا To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

واشنطن تتحرك ضد بكين

في غضون ذلك فرضت الولايات المتحدة الجمعة زيادات في الرسوم الجمركية على سلع صينية بمليارات الدولارات تصل إلى 100% على المركبات الكهربائية و25% على بطارياتها، على أن تدخل حيز التنفيذ في غضون أسبوعين. وأعلن البيت الأبيض في أيار/مايو عن الزيادة الكبيرة في الرسوم التي تستهدف قطاعات رئيسية بينها المركبات الكهربائية وأشباه الموصلات والبطاريات والألواح الشمسية، ما أثار رداً غاضباً من بكين.

تأتي الخطوة قبيل انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر الرئاسية التي يسعى الجمهوريون والديموقراطيون على حد سواء خلالها للتعبير عن موقف متشدد حيال الصين في ظل ازدياد حدة المنافسة بين البلدين.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية كاثرين تاي إن الزيادات النهائية "ستستهدف سياسات وممارسات جمهورية الصين الشعبية الضارة التي تؤثر على العمال والشركات الأميركية".

وفضلاً عن زيادة الرسوم الجمركية اعتباراً من هذا العام، أكّد مكتب الممثلة التجارية الأميركية أيضاً أن فرض رسوم نسبتها 50 في المئة على أشباه الموصلات (في زيادة كبيرة عن السابق) سيدخل حيّز التنفيذ عام 2025.

اتُّخذت هذه الإجراءات بعد مراجعة للرسوم التي فُرضت في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب الذي أعلن عن رسوم على منتجات صينية بقيمة 300 مليار دولار تقريباً.

خ.س/ف.ي (رويترز، أ ف ب)