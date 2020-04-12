 ″العربية لغتي″ مبادرة أطلقها لاجئون للحفاظ على لغة الضاد في ألمانيا | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 12.04.2020

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ثقافة ومجتمع

"العربية لغتي" مبادرة أطلقها لاجئون للحفاظ على لغة الضاد في ألمانيا

للحفاظ على اللغة العربية لأطفال اللاجئين والمهاجرين، أسست مجموعة متطوعين سوريين في ماينز الألمانية مشروعا طوعيا يستقطب الأطفال والفتية لتنظيم لقاءات أسبوعية. المجموعة ساهمت أيضا في ربط الأهالي بخبراء تربويين.

أطفال المهاجرين يتعلمون اللغة الألمانية

مشروع لتعليم اللغة العربية في ألمانيا

مع حلول إجازة نهاية الأسبوع تحرص المهندسة السورية حلا الجندي على اصطحاب طفليها إلى مدرسة اللغة العربية التابعة جمعية الأكاديميين السوريين. حيث أسست الجمعية منذ أعوام مشروعا طوعيا يهدف إلى تعليم اللغة العربية لأطفال المهاجرين بطرق مبتكرة وعصرية.

مختارات

تحسنت أوضاع اللاجئين في ألمانيا، إذ تقدمت معرفتهم باللغة الألمانية الضرورية للاندماج، وشاع بينهم إحساس بأنهم محل ترحيب في هذا البلد، لكن هناك مخاوف وتحديات أخرى لا تزال تواجههم وتشعرهم بعدم الرضا. (18.02.2020)

بسبب صعوبة اللغة وعدم إيجاد العمل المناسب لمؤهلاتهم التعليمية والمهنية يضطر بعض اللاجئين إلى العمل لدى أرباب عمل عرب. يوفر لهم هؤلاء فرصة عمل غير قانوني في أغلب الأحيان، لكن في المقابل يستغلون ظروفهم. (18.02.2019)

لا يزال تعليم اللغة العربية من بين الأمور التي تشغل بال المهاجرين العرب، فالمهاجر يريد لأبنائه تعلّم لغتهم الأم، ويسعى إلى عدم إضاعة هذا الإرث بوصفه جزءاً لا يتجزأ من هويته، هناك مبادرات تسعى لتوفير تلك الفرصة. (03.03.2018)

تزداد رغبة اللاجئين في تعليم أطفالهم اللغة الألمانية والحرص على عدم ترك مستقبلهم غامض الملامح، ويزداد معها أيضاً إصرارهم على التمسك بلغة الأجداد والجذور، فإلى أي مدى يمكن تحقيق هذه المعادلة الصعبة؟ (30.06.2017)

باتت اللغة الألمانية من أكثر اللغات التي يقبل الطلاب العرب على تعلمها، وخاصة الراغبين في متابعة دراستهم في ألمانيا، التي لا تحظى فقط بالسمعة الطيبة في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، وإنما بوفرة فرص العمل أيضاً. (19.02.2011)

يقوم مشروع العربية لغتي على مبدأ الحفاظ على اللغة الأم للمهاجرين الأطفال القادمين من الدول العربية. المشروع تم طرحه بشكل بسيط ببداية عام 2016، وذلك بعد موجة اللاجئين الضخمة التي قدمت إلى أوروبا ولا سيما ألمانيا. وتطور المشروع بشكل متدرج ليصبح مشروعا كبيرا ومهما بالنسبة لأكثر من 50 طالب وطالبة في مدينة ماينز وضواحيها في ولاية راينلاند بفالس، ممن انضموا إليه من أجل تحسين لغتهم العربية.

وتعرب الجندي لموقع مهاجر نيوز عن سعادتها لوجود هذا المشروع في المدينة، فالعائلة بذلت الكثير من الجهد من أجل تعليم اللغة العربية لطفلتها البالغة من العمر 8 سنوات وطفلها البالغ من العمر 6 سنوات.

مشروع بجهد ذاتي

وتوضح الجندي قائلة: قدمنا إلى ألمانيا منذ ما يقارب الخمس سنوات،وكان مهما لنا بالنسبة للعائلة أن يتعرف الأطفال على اللغة العربية ويتقنوا كتابتها، بيد أن المشكلة تمثلت بعدم وجود مدارس كافية مختصة من أجل هذا الأمر، وبالرغم من محاولات التدريس في المنزل إلا أن الأمر لم يكن هو الحل الأمثل، لذلك سارعت المهندسة السورية إلى تسجيل أبنائها في المشروع حالما عرفت عنه، وتقول: أطفالي أحبوا المدرسة وأحبوا تعلم اللغة، حيث نجح القائمون على المشروع في تقديم اللغة إلى الأطفال عن طريق اللعب. وتتابع: أحيانا يكون هذا جيد بالنسبة إلى الأطفال وهو التحايل على الطفل من أجل أن يدرس ويتعلم وبنفس الوقت يستمتع.

أطفال المهاجرين يتعلمون اللغة العربية

من مبادرة "العربية لغتي"

"هذا المشروع هو أحد مشاريع مجموعة الأكاديميين السوريين التطوعية والتي تأسست بداية عام 2016 بجهود ذاتية من أجل تقديم العون للاجئين واللاجئات السوريين وغيرهم من اللاجئين" كما يقول السوري عبد القادر باقي، مؤسس المجموعة. 

ويشرح: " قدمت إلى ألمانيا قبل بداية موجة اللاجئين الكبيرة، وبعد تزايد قدوم اللاجئين إلى ألمانيا، حاولت وعدد من الزملاء تقديم المساعدة والعون للقادمين الجدد لا سيما أن اللغة الألمانية كانت عائقا كبيرا تقف أمام اندماجهم في المجتمع وفهم ما يدور حولهم".

ويضيف:" شملت المجموعة 7 متطوعين ومتطوعات سوريين وكنا ندرس جميعاً في جامعة ماينز لذلك أطلقنا على اسم المجموعة جمعية الأكاديميين السوريين، بدأنا في تقديم ورشات تعريفية للاجئين الراغبين في إكمال دراستهم في الجامعات، وشرحنا لهم عن الشروط المطلوبة  وكيفية التسجيل لدورات اللغة الألمانية والقبول الجامعي.  مع مرور الزمن كبرت مجموعتنا الصغيرة وانضم لنا العديد من اللاجئين والطلبة الراغبين في تقديم يد العون ليبلغ عددنا 65 متطوعا ومتطوعة".

الحفاظ على اللغة الأم للمهاجرين

ومن ضمن الأنشطة التي حرصت عليها الجمعية إتاحة الفرصة للقادمين الجدد من الأطفال بأن يحافظوا على لغتهم الأم وعدم فقدانها داخل المجتمع الألماني. ويقول عبد الباقي نحن نؤكد على ضرورة إتقان اللغة الألمانية لجميع اللاجئين القادمين من أجل الاندماج داخل المجتمع، لكننا نؤكد أيضا على ضرورة عدم فقدان اللاجئ الطفل لغته الأم وضرورة الحفاظ عليها.

وقد أظهرت العديد من الدراسات أن ثنائية اللغة أو التعددية اللغوية بشكل عام، بغض النظر عن ماهية هذه اللغات تعزز من القدرة المعرفية، وتحسن من التركيز وتقوي الذاكرة هذه الأمور جميعها ساعدت جمعية الأكاديميين السوريين في التفاوض مع مؤسسات ألمانية من أجل تلقي بعض المساعدة في هذا المشروع حيث ساهمت جمعيات خيرية مثل الكاريتاس ومالتيزر مثلا في تقديم غرف لاستخدامها كصفوف مدرسية للطلاب وذلك بأسعار رمزية.

رسوم رمزية واقبال شديد

أحمد اليونس وهو أحد المتطوعين في المجموعة قال لمهاجر نيوز أنه وكغيره من اللاجئين السوريين في ماينز حاول أن يشغل وقته في أمور مفيدة، حيث سمع عن هذه المجموعة وانضم لها، وساهم أيضا وبشكل تطوعي في تدريس اللغة العربية للطلاب المسجلين، ويقول هناك مجموعات دراسية مختلفة صباحية وبعد الظهر، بحيث يتلقى الطلاب المسجلين في عطلة نهاية الأسبوع دروس اللغة العربية، ويكون مدة اللقاء 3 ساعات لكل مجموعة. ويدفع الطلاب رسوما رمزية للانضمام وذلك من أجل توفير النقود للكتب الدراسية وأوراق العمل والقرطاسية. 

تعليم اللغة العربية في ألمانيا

طرق متعددة لتعلم اللغة العربية

وكانت المجموعة قد عرضت أوراق العمل على مختصين في تدريس اللغة العربية من أجل مساعدتهم في فرز المواد وكيفية تقسيم الطلاب، كما نجحت في استقطاب بعض المعلمين والمعلمات للغة العربية من اللاجئين للانضمام إلى المجموعة، وهو ما ساهم في تجاوب أكبر من قبل الطلاب وأهاليهم.

عبد الباقي أكد أيضا أن المجموعة قامت باستضافة العديد من الخبراء التربويين المتحدثين للغة العربية وذلك في لقاءات خاصة مع الأهالي من أجل زيادة الوعي لدى الآباء والأمهات في كيفية التعامل مع أبنائهم والتغلب على أية مصاعب سلوكية يواجهها الأبناء، كما ساهمت المجموعة في إقامة العديد من المعارض ولا سيما معرض الكتاب العربي في ماينز، وقامت بتنظيم لقاءات متعددة باللغة الألمانية من أجل عرض جوانب من الثقافة السورية للمهتمين من الألمان.

بيد أن أبرز العوائق التي ما زالت تواجه المجموعة، فهي "الموارد المالية" كما يقول عبد الباقي. فبالرغم من الأنشطة العديدة التي تقوم بها الجمعية، تبقى التكاليف المادية أمر مرهق للأعضاء المتطوعين، لا سيما وأن غالبيتهم هم من الشباب والطلبة، لذلك تحاول الجمعية حاليا مخاطبة مؤسسات ألمانية مختلفة من أجل التمكن من رصد دخل مالي يساهم في رفد الأنشطة والمشاريع المتعددة التي تقدمها المجموعة.

علاء جمعة – مهاجر نيوز

  • Deuschland syrischer Imbiss in Bonn (DW/N. Alojayli)

    جولة مصورة - شوارع ألمانيا تتكلم العربية أيضا

    "أهلا وسهلاً" بك في ألمانيا

    اللغة العربية هي اللغة الرابعة الأكثر استخداماً على شبكة الإنترنت والأوسع انتشاراً ونموأ، متفوقةً على الفرنسية والصينية. وتنتشر المطاعم العربية في أرجاء ألمانيا وخصوصا المطاعم السورية حاليا. وتقدم أصنافاً شهية من الأطباق الشرقية لزبائنها من مختلف الأجناس، الأمر الذي أدى لانتشار أسماء هذه الوجبات باللغة العربية.

  • Deutschland Arabische Schrift in Bonn (DW/S. Samir)

    جولة مصورة - شوارع ألمانيا تتكلم العربية أيضا

    في المطاعم و المحلات

    التسوق في المحلات العربية المنتشرة في ألمانيا لم يعد مقصورا على العرب فقط، فهناك الكثير من الألمان، الذين يتسوقون في تلك المحلات أيضا، والتي تبيع مواد غذائية مستوردة من بلاد عربية. ولذلك انتشرت بينهم كلمات مثل "الفلافل والحمص". كما أن كلمة "حلال" أصبحت شائعة جداً بين الألمان.

  • Deutschland Arabische Schrift in Bonn (DW/S. Samir)

    جولة مصورة - شوارع ألمانيا تتكلم العربية أيضا

    كلمات عربية بذكريات تاريخية

    انتشرت في الأعوام الأخيرة بشكل ملفت للانتباه المقاهي العربية في المدن الألمانية، وترى عربا وألمانا وآخرين يجلسون يدخنون الأرجيلة. غير أن تواجد مقاهي عربية في ألمانيا أمر ليس بالجديد والدليل هذا المقهى الشهير في بون، والذي يعود إلى الحقبة التي كانت فيها مدينة بون عاصمة لألمانيا الاتحادية ومقرا للسفارات والقنصليات المختلفة.

  • Deutschland Arabische Schrift in Bonn (DW/N.A. Alojayli)

    جولة مصورة - شوارع ألمانيا تتكلم العربية أيضا

    المنشآت الصحية تقدم خدماتها بالعربي

    تضع الكثير من الصيدليات والمشافي في ألمانيا تعليمات باللغة العربية، بهدف جذب وتسهيل الأمر على المقيمين العرب والسائحين أيضاً للخدمات التي تقدمها هذه المرافق. وتنتشر السياحة الطبية العربية في ألمانيا وخصوصا في مدينة بون، حيث يعتبر حي "باد غودسبرغ"، أحد أكبر أحياء بون، "حيا عربيا" في نظر الكثيرين من العرب والألمان على السواء.

  • Deutschland Arabische Schrift in Bonn (DW/N.A. Alojayli)

    جولة مصورة - شوارع ألمانيا تتكلم العربية أيضا

    محلات ألمانية تعرض منتجاتها بالعربي

    التواجد العربي كبير في مدن ألمانيا، فهناك المقيمون العرب والسياح واللاجئون العرب أيضا. وتسعى المحلات الألمانية لجذب الزبائن العرب والتيسير عليهم. ولذلك تجد من بين العمال فيها من يتحدثون العربية. وتجد أيضا كلمات باللغة العربية في كل مكان من أقسام تلك المحلات، كما نرى هنا مثلا في أحد محلات سلسلة "ريفه" الشهيرة.

  • Deutschland Arabische Schrift in Bonn (DW/N.A. Alojayli)

    جولة مصورة - شوارع ألمانيا تتكلم العربية أيضا

    منشورات رسمية مترجمة إلى العربية

    اللغة العربية هي إحدى اللغات الرسمية الست المعتمدة في الأمم المتحدة. وتنتشر في الدوائر الحكومية والرسمية الألمانية منشورات تحتوي على اللغة العربية أيضا، لتسهيل تعامل العرب في ألمانيا مع موظفي تلك الدوائر. هنا مثلا اللغة العربية تقع مباشرة بعد الألمانية والإنجليزية وقبل اللغات الأخرى.

  • Deutschland Arabische Schrift in Bonn (DW/S. Samir)

    جولة مصورة - شوارع ألمانيا تتكلم العربية أيضا

    محطات القطار تتكلم العربية

    يتكلم اللغة العربية، كلغة أم، ما يزيد عن 422 مليون نسمة، الأمر الذي يجعلها أحد أكثر اللغات انتشاراً حول العالم، وكذلك في ألمانيا. وفي محطات القطارات في ألمانيا يمكنك أيضا الحصول على الصحف الصادرة بالعربية في "أكشاك" بيع الصحف. وقد تجد أحيانا من يتحدث العربية من بين الموظفين بالسكك الحديد من أبناء الجاليات العربية.

  • Deutschland Arabische Schrift in Bonn (DW/N.A. Alojayli)

    جولة مصورة - شوارع ألمانيا تتكلم العربية أيضا

    العربية في أسواق عيد الميلاد

    للجالية المغربية حضور مميز في الحياة الألمانية بمختلف جوانبها. كما لها أثرُ مهم في انتشار الثقافة العربية في بلاد المهجر. حيث تنتشر المحلات المغربية، خصوصا محلات المواد الغذائية. ويشارك عربٌ أيضا في أسواق عيد الميلاد (الكريسماس)، مثل هذا المحل، الذي يبيع منتجات تقليدية مغربية في بون. اعداد: سمر سمير/ نور العجيلي


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خطواتي الأولى - معلومات للاجئين الجدد في ألمانيا 26.10.2015

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