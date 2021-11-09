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العراق

في عام 2003 سقط صدام حسين بعد التدخل الأمريكي، وتخلص العراق بذلك من ديكتاتور حكمه طويلاً. لكن هل أدى ذلك إلى تحقيق الديمقراطية والرخاء وتحسن الأوضاع في البلاد؟

دخلت القوات الدولية التي تقودها الولايات المتحدة، إلى العراق في مارس/ آذار 2003 لتطيح بنظام صدام حسين بحجة امتلاك أسلحة دمار شامل، لكن حتى بعد انسحاب القوات الأمريكية ما يزال العراق ساحة للهجمات والتفجيرات الانتحارية.

Migrants gather near a barbed wire fence in an attempt to cross the border with Poland in the Grodno region, Belarus November 8, 2021. Leonid Scheglov/BelTA/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVE. MANDATORY CREDIT.

أزمة المهاجرين.. الاتحاد الأوروبي يضع 20 دولة تحت الرقابة 09.11.2021

خصص العراق أموالا لإعادة مواطنيه العالقين في بيلاروسيا وغيرها، بينما يراقب الاتحاد الأوروبي الأوضاع في روسيا ودول عربية وأفريقية وأوروبية وآسيوية ولا تينية لتقييم "انتهاكات" ساهمت بأزمة اللاجئين على الحدود مع بيلاروسيا.

Migrants gather near a barbed wire fence in an attempt to cross the border with Poland in the Grodno region, Belarus November 8, 2021. Leonid Scheglov/BelTA/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVE. MANDATORY CREDIT.

واشنطن وموسكو تتدخلان.. أزمة اللاجئين على حدود بولندا تتفاقم! 08.11.2021

في ظل تفاقم الأزمة قررت بولندا إغلاق معبر حدودي مع جارتها بيلاروسيا المتهمة بتسهيل عبور اللاجئين انتقاما من أوروبا. وفيما طالبت واشنطن بيلاروسيا بالتوقف عن "التلاعب" باللاجئين دعت فون دير لاين لفرض عقوبات إضافية عليها.
Mustafa al-Kasimi, Ministerpräsident des Irak, führt eine Unterredung mit Ebrahim Raisi (nicht abgebildet), Präsident des Iran. +++ dpa-Bildfunk +++

العراق ومحاولة اغتيال الكاظمي.. تصعيد أم عودة للمربع الأول؟ 08.11.2021

قوبلت محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بتنديد محلي ودولي، فمن يقف وراء الهجوم على منزله؟ وما تداعيات هذا الهجوم المحتملة؟ وهل يعني ذلك مزيداً من العنف أم عودةً إلى المربع الأول سياسياً؟
***ACHTUNG: Bild nur nür den Beitrag von Killian Bayer und Kristina Schlick verwenden!*** Reportage zur Lage der Jesiden im Nordirak. (2021) Orte: Sinun Mam Rashan --- Zulieferung via Killian Bayer/Kristina Schlick Verwendung ausschließlichim Rahmen der o.g. Berichterstattung erlaubt! Einverständniserklärung zur Abbildung aller abgebildeten Personen oder ihrer Erziehungsberechtigten, sowie der Heimleitung liegt den RedakteurInnen in mündlicher Form vor.

رغم هزيمة "داعش".. مأساة تشريد آلاف الإيزيديين لم تنته بعد 07.11.2021

بعد سبع سنوات على التعذيب والسبي والقتل والتهجير بحق الإيزيديين من قبل تنظيم "الدولة الإسلامية"، لا زال الكثير منهم يعيشون في المخيمات. داعم تنموي من ألمانيا يحاول تشجيعهم على العودة والبدء بحياة جديدة.
FILE PHOTO: Iraqi Prime Minister Mustafa al-Kadhimi speaks during a joint news conference with German Chancellor Angela Merkel (not pictured) at the Chancellery in Berlin, Germany October 20, 2020. Stefanie Loos/Pool via REUTERS/File Photo

تنديد دولي واسع بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي 07.11.2021

تتوالى ردود الأفعال الغاضبة والمنددة دولياً وداخلياً بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي فجر الأحد، وأجمعت الأطراف على أنها "عمل إرهابي". وتحقيقات فتحت لمعرفة الملابسات.
Supporters of Iraqi Shiite armed groups run from security forces after clashes during a protest against the election results in Baghdad, Iraq, November 5, 2021. REUTERS/Ahmed Saad

العراق: مصادمات بين قوات الأمن وأنصار فصائل مقربة من إيران 05.11.2021

قالت مصادر في الشرطة العراقية إن العشرات أصيبوا في اشتباكات ببغداد بين قوات الأمن ومؤيدي أحزاب مقربة من إيران تعترض على نتائج الانتخابات البرلمانية، بعد محاولتهم اقتحام المنطقة الخضراء حيث مقر الحكومة والبرلمان.
19/10/2021 Podrosche. Bundespolizisten stehen neben einer Gruppe von Migranten, die zuvor über die deutsch-polnische Grenze gegangen waren. (zu dpa «Zuwanderung via Belarus: Seehofer schreibt an Polens Innenminister») +++ dpa-Bildfunk +++

آلاف المهاجرين يصلون إلى ألمانيا عن طريق بيلاروسيا 01.11.2021

بحسب بيانات جديدة للشرطة الألمانية، سجلت أعداد المهاجرين الذين يصلون إلى ألمانيا عبر حدودها مع بولندا، ارتفاعا ملحوظا. طريق الهجرة الجديد بيلاروسيا - بولندا يشهد إقبالا في ظل التوتر المتواصل بين مينسك وبروكسل.
03.11.2019 FILE PHOTO: The logo of Aramco is seen as security personnel walk before the start of a press conference by Aramco at the Plaza Conference Center in Dhahran, Saudi Arabia November 3, 2019. REUTERS/Hamad I Mohammed/File Photo

العراق والسعودية يعتزمان توقيع عقود ضخمة في مجالات الطاقة 01.11.2021

أفادت جريدة الصباح العراقية الرسمية نقلا عن وزير النفط إحسان عبد الجبار أن العراق يعتزم توقيع عقود تقدر بعشرات مليارات الدولارات مع السعودية للاستثمار في قطاعات الغاز والطاقة البديلة والمياه والصناعات البتروكيماوية.
Eine Beamtin der Bundespolizei bewacht zwei Migranten, die zuvor im Stadtzentrum von Frankfurt (Oder) nahe der deutsch-polnischen Grenze aufgegriffen wurden. In Brandenburg und Sachsen füllen sich die Aufnahmeeinrichtungen mit Menschen, die aus Irak, Syrien oder Afghanistan über Belarus, Polen und das Baltikum nach Deutschland kommen. +++ dpa-Bildfunk +++

الشرطة الألمانية تعثر على مهاجر عراقي ميتا قرب الحدود مع بولندا 29.10.2021

عثرت الشرطة الألمانية قرب الحدود مع بولندا على مجموعة مهاجرين غير قانونيين من ضمنهم مهاجر ميت من العراق. واستطاعت الشرطة القبض على سائق الشاحنة التي كانت تقلهم، بعد محاولة هروبه من المكان.
19/10/2021 Podrosche. Bundespolizisten stehen neben einer Gruppe von Migranten, die zuvor über die deutsch-polnische Grenze gegangen waren. (zu dpa «Zuwanderung via Belarus: Seehofer schreibt an Polens Innenminister») +++ dpa-Bildfunk +++

طريق مينسك- مأساة جديدة على أبواب أوروبا والمنظمات الحقوقية تستغيث 29.10.2021

برلين تصف محادثات مع الجانب العراقي حول تعليق الرحلات بين العراق وبيلاروسيا بـ "الناجحة". ومنظمات حقوقية تطالب بخطة تحترم فيها القوانين الدولية ومعاهدة جنيف لحماية حياة اللاجئين على أبواب أوروبا.

02.03.2020*****A Turkish military convoy is seen parked near the town of Batabu on the highway linking Idlib to the Syrian Bab al-Hawa border crossing with Turkey, on March 2, 2020. - The Syrian government pledged to repel Turkish forces attacking its Russia-backed troops in northwestern Syria as tensions spike between Damascus and Ankara. Since December, Syrian regime forces have led a deadly military offensive against the last major opposition stronghold of Idlib, where Turkey supports some rebel groups. Damascus said it shot down three Turkish drones in the region the day before, while two Syrian warplanes were downed though the pilots escaped unharmed. (Photo by AAREF WATAD / AFP) (Photo by AAREF WATAD/AFP via Getty Images)

تركيا تمدد التفويض لعمليات جيشها عبر الحدود وترسل تعزيزات إلى إدلب 27.10.2021

مجددا، تمدد أنقرة التفويض الممنوح لجيشها للقيام بعمليات عسكرية في سوريا والعراق وليبيا، ضدّ كل جماعة تعتبرها "إرهابية". ومنذ 2013 يتمّ التجديد لهذا التفويض لمدة عام واحد، وهذه المرة اشتدت لهجة المعارضة.

5. Juni 2019, Najaf, Irak, Iraqi Shiite cleric and political leader Moqtada al-Sadr delivers the Eid al-Fitr sermon during the Muslim holiday's morning prayer at the Grand Mosque of Kufa near the central Iraqi shrine city of Najaf, some 160 kilometres south of the capital Baghdad, on June 05, 2019. - Muslims worldwide are celebrating Eid al-Fitr marking the end of the fasting month of Ramadan. (Photo by Haidar HAMDANI / AFP) (Photo credit should read HAIDAR HAMDANI/AFP/Getty Images) Der irakische schiitische Kleriker und politische Führer Moqtada al-Sadr hält am 05. Juni 2019 während des Morgengebets des muslimischen Feiertags in der Großen Moschee von Kufa in der Nähe der zentralirakischen Schreinstadt Najaf, etwa 160 Kilometer südlich der Hauptstadt Bagdad, die Eid al-Fitr-Predigt. - Muslime auf der ganzen Welt feiern das Eid al-Fitr, das das Ende des Fastenmonats Ramadan markiert. Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator

الصدر يطالب دول الجوار بعدم التدخل في الشأن العراقي 24.10.2021

حذر مقتدى الصدر من تدخل الدول المجاورة في الشؤون الداخلية للعراق، ملوحا "باللجوء للطرق الدبلوماسية الدولية لمنع ذلك". فيما يحاول الإطار التنسيقي للقوى الشيعية احتواء أزمة خسارة كيانات سياسية الانتخابات.

BAGHDAD, IRAQ - OCTOBER 11: Supporters of Iraqi Shiite cleric Moqtada al-Sadr take to the streets to celebrate in Baghdad's Tahrir square on October 11, 2021 following the announcement of parliamentary elections' results. Iraqi Shia cleric Muqtada al-SadrÄôs party won most seats in this weekendÄôs early parliamentary elections, initial results showed on Monday.SadrÄôs bloc won 73 seats in the 329-member parliament, followed by Taqaddoum (progress) bloc of Parliament Speaker Mohamed al-Halbousi with 38 seats, according to results cited by the official Iraqi news agency. Ayman Yaqoob / Anadolu Agency

العراق اليوم: مآلات تشكيل الحكومة ونشوة فوز التيار الصدري! 21.10.2021

بدأت مرحلة اللقاءات والاجتماعات لتشكيل حكومة جديدة، التيار الصدري الفائز بالانتخابات يعيش نشوة النصر ، بينما خيمت خيبة الأمل فوق رؤوس تيارات فشلت. أي حكومة تتشكل، من يقودها؟ وهل سيعود العراق إلى المربع الأول؟

Supporters of hardline Iraqi Shiite factions block streets and burn tires after the Electoral Commission announced the results of the parliamentary elections in Basra, Iraq, Sunday, Oct. 17, 2021. Pro-Iran factions in Iraq suffered significant losses in parliament elections held on Oct. 10. (AP Photo/Nabil al-Jurani)

مناصرو الحشد الشعبي في العراق يتظاهرون ضد نتائج الانتخابات التشريعية 19.10.2021

طاف مئات العراقيين الشوارع في بغداد، وفي عدد من المحافظات العراقية في مظاهرات احتجاجية على نتائج الانتخابات البرلمانية التي أظهرت خسارة عدد من  الأحزاب والكيانات الشيعية لمقاعدها في البرلمان العراقي الجديد.
Supporters of hardline Iraqi Shiite factions block streets and burn tires after the Electoral Commission announced the results of the parliamentary elections in Basra, Iraq, Sunday, Oct. 17, 2021. Pro-Iran factions in Iraq suffered significant losses in parliament elections held on Oct. 10. (AP Photo/Nabil al-Jurani)

العراق ـ هل تقود الاتهامات بتزوير الانتخابات إلى توترات سياسية وأمنية؟ 18.10.2021

فيما يتجه التحالف الشيعي الموالي لإيران نحو تسجيل خسارة مدوية في الانتخابات مع فقدانه ثلث عدد نوابه، دعا الرئيس العراقي إلى توحيد الصف الوطني وتغليب لغة الحوار، وسط استعدادات لخروج مظاهرات ومخاوف من توترات سياسية وأمنية.
11.11.2015 A German defense soldier takes the fingerprints of an asylum seeker from Syria in the 'waiting centre' set-up for refugees in Erding, Germany, 11 Novmeber 2015. The soldiers are there provide registration assistance for the Federal Office for Migration and Refugees (BAMF). In the short-term accomodation is on the site of an air base of the German army and is housing up to 5000 migrants in tents and aircraft shelters. Photo: ARMIN WEIGEL/dpa

أكثرهم من سوريا والعراق .. زيادة كبيرة في طلبات اللجوء إلى ألمانيا 17.10.2021

سجلت هيئة شؤون اللاجئين في ألمانيا ازدياداً كبيراً في عدد طلبات اللجوء المقدمة. وشكلت سوريا والعراق وأفغانستان أكثر الدول التي جاءت منها طلبات اللجوء خلال العام الحالي.
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