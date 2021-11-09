في عام 2003 سقط صدام حسين بعد التدخل الأمريكي، وتخلص العراق بذلك من ديكتاتور حكمه طويلاً. لكن هل أدى ذلك إلى تحقيق الديمقراطية والرخاء وتحسن الأوضاع في البلاد؟

دخلت القوات الدولية التي تقودها الولايات المتحدة، إلى العراق في مارس/ آذار 2003 لتطيح بنظام صدام حسين بحجة امتلاك أسلحة دمار شامل، لكن حتى بعد انسحاب القوات الأمريكية ما يزال العراق ساحة للهجمات والتفجيرات الانتحارية.