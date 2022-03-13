العراق يستدعي سفير إيران احتجاجا على قصف أربيل

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف مساء اليوم الأحد (13 مارس/ آذار 2022)، أن الوزارة استدعت السفير الإيراني في بغداد أريج مسجدي للاحتجاج على قصف إيران مدينة أربيل. وقال الصحاف في تصريحات صحفية إن وزارة الخارجية سلمت مسجدي رسالة احتجاج من الحكومة العراقية على خلفية قصف مدينة أربيل بالصواريخ لما يشكله هذا القصف من انتهاك لأمن وسيادة العراق.

ونددت الخارجية العراقية في بيان بما وصفته بـ"الانتهاك السافر الذي طال سيادة وأراضي جمهورية العراق". وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية أن العراق ينتظر وصول رد من الحكومة الإيرانية على هذا القصف الذي يصنف بأنه عدوان سافر ومروع للمدنيين.

وذكر بيان للحكومة العراقية أن المجلس الوزاري للأمن الوطني عقد اجتماعا استثنائيا، اليوم برئاسة القائد العام للقوات المسلحة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي للبحث في الاعتداء الذي استهدف مدينة أربيل فجر اليوم الأحد.

وأكد المجلس في بيان صحفي "أن الاعتداء بالصواريخ الذي انطلق من الأراضي الإيرانية واستهدف مدينة أربيل العراقية، يعد اعتداء على مبدأ حسن الجوار بين العراق وإيران، والعلاقة التاريخية التي تربط شعبي البلدين الجارين، فضلاً عن كونه انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية" .

وكانت وسائل إعلام رسمية إيرانية قالت إن الحرس الثوري الإيراني أعلن مسؤوليته عن الهجوم بالصواريخ الباليستية (12 صاروخا) على أربيل. وقال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف "مركزاً استراتيجياً اسرائيلياً" في أربيل، في حين نفت سلطات إقليم كردستان وجود أي مواقع اسرائيلية على أراضيها.

كما لم تعلق إسرائيل، العدو اللدود لإيران، حتى الآن على الهجمات، فيما قالت سلطات كردستان إن الهجوم استهدف القنصلية الأميركية في أربيل وأسفر عن جرح شخصين.

واشنطن تحتج وتدين الهجوم

كما أدانت الولايات المتحدة اليوم الأحد، بشدة الهجمات الصاروخية على أربيل والتي كانت قد انطلقت من أيران. جاء ذلك في بيان أصدره المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس ووصلت نسخة منه إلى وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وذكر البيان أن "الهجمات كانت انتهاكا شائنا لسيادة العراق. لم تتعرض أي منشآت أمريكية لأي أضرار كما لم يصب أي أشخاص، وليس لدينا أي مؤشرات إلى أن الهجوم كان موجها إلى الولايات المتحدة".

وأضاف البيان أنه يتعين على إيران أن توقف على الفور هجماتها، وتحترم السيادة العراقية، وتوقف تدخلها في الشؤون الداخلية للعراق". وتابع أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب شركائها العراقيين، بما في ذلك من هم بمنطقة كردستان، وسوف تساعد شركاءها في المنطقة في الدفاع عن أنفسهم.

ع.ج/ أ.ح (د ب أ، رويترز)