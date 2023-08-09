 العراق يحظر استخدام مصطلح "المثلية الجنسية" في الإعلام! | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 09.08.2023

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العراق يحظر استخدام مصطلح "المثلية الجنسية" في الإعلام!

أمرت هيئة عراقية وسائل الإعلام بعدم استخدام مصطلح "المثلية الجنسية" واستبداله بـ"الشذوذ الجنسي"، مبررة ذلك بـ"حماية المجتمع وقيمه". ويثير القرار مخاوف من زيادة الضغط على مجتمع الميم.

مظاهرة لأفراد من مجتمع الميم في بيروت (أرشيف)

القرار يثير مخاوف من زيادة الضغوط على مجتمع الميم

أصدرت هيئة الإعلام والاتصالات في العراق الثلاثاء (الثامن من آب/أغسطس 2023) أوامر لجميع وسائل الإعلام وشركات التواصل الاجتماعي العاملة في الدولة بعدم استخدام مصطلح "المثلية الجنسية" واستخدام تعبير "الشذوذ الجنسي" بدلًا من ذلك، وفقًا لمتحدث باسم الحكومة ووثيقة صادرة عن الهيئة.

مختارات

وجاء في الوثيقة أن الهيئة حظرت استخدام مصطلح "النوع الاجتماعي". كما حظرت على جميع شركات خدمات الهاتف المحمول والإنترنت الحاصلة على ترخيص منها استخدام هذين المصطلحين في أي تطبيقات لها على الهواتف المحمولة. وقال مسؤول حكومي في وقت لاحق إن الموافقة النهائية على القرار لم تصدر بعد.

وجاء في البيان أن هيئة الإعلام والاتصالات توجه بعدم "استخدام مفردة المثلية الجنسية واستخدام المفردة الحقيقية الشذوذ الجنسي". وأوضحت الهيئة أنها تهدف إلى "حماية المجتمع وقيمه الأصيلة من المصطلحات الدخيلة التي أصبحت لها مدلولات مخالفة للنظام العام والآداب العامة".

وقال متحدث باسم الحكومة إن عقوبة انتهاك هذا القرار لم تتحدد بعد لكنها قد تنطوي على غرامة. ولا يجرم العراق صراحة المثلية الجنسية ولكنه يستخدم بنودًا تتعلق بالأخلاق، معرّفة بشكل فضفاض في قانون العقوبات، لاستهداف أفراد مجتمع الميم.

وكثفت الأحزاب العراقية الرئيسية انتقاداتها لحقوق مجتمع الميم في الشهرين الماضيين إذ نظمت الفصائل الشيعية الغاضبة من حرق نسخ من المصحف في السويد والدنمارك احتجاجات شملت إحراق رايات المثليين التي تحمل ألوان قوس قزح. وبحسب موقع "أور وورلد إن داتا"، تجرم أكثر من 60 دولة المثلية الجنسية بينما تبيحها أكثر من 130 دولة.

م.ع.ح/ح.ز (رويترز)

  • Aus der Vogelperspektive ist eine Menschenmenge zu sehen, die eine große Regenbogenflagge trägt.

    في "شهر الفخر".. مسيرات حاشدة لـ"مجتمع الميم" في عدد من مدن العالم

    ساو باولو ـ أكبر مسيرة للمثليين في العالم

    تحت علم بألوان قوس قزح كبير سار الأحد (11 يونيو/حزيران) ملايين الأشخاص في مسيرة للمثليين عبر شوارع ساو باولو في البرازيل. وحسب مصادر المنظمين كان هذا الحدث، بمشاركة أربعة ملايين شخص، أكبر مسيرة لمجتمع الميم في العالم ويتم الاحتفال به منذ 27 عاما في البرازيل.

  • Ein Hund mit Regenbogen-Outfit und -Sonnenbrille geht an einer roten Leine; daneben sind die Beine einer Person zu sehen.

    في "شهر الفخر".. مسيرات حاشدة لـ"مجتمع الميم" في عدد من مدن العالم

    "سياسة اجتماعية لهوية جنسية مختلفة"

    تحت شعار "نريد سياسة اجتماعية لهوية جنسية مختلفة" سارت المسيرة عبر شوارع ساو باولو البزازيلية

  • Eine Person mit Afro-Perücke, buntem Blumenkranz, großen Ohrringen und bunter Schminke lacht in die Kamera.

    في "شهر الفخر".. مسيرات حاشدة لـ"مجتمع الميم" في عدد من مدن العالم

    مسيرة في شوارع هوليود

    أيضا في الولايات المتحدة الأمريكية نُظمت مسيرات في كبريات المدن: في لوس إنجليس اجتذب موكب المثليين الآلاف من الأشخاص عبر شارع هوليود. وهذا الموضوع مثير للجدل سياسيا في أمريكا، إذ يحاول ساسة محافظون حظر العمليات الجراحية لتغيير الهوية الجنسية.

  • US-Präsident Joe Biden spricht an einem Rednerpult ins Mikrofon; die Wand hinter ihm ist mit Regenbogen- und Transgender-Farben geschmückt, außerdem ist ein Logo des Weißen Hauses zu sehen, unter dem Pride 2023 steht.

    في "شهر الفخر".. مسيرات حاشدة لـ"مجتمع الميم" في عدد من مدن العالم

    بايدن يدعو إلى حفل في البيت الأبيض

    الرئيس الأمريكي جو بايدن دعا إلى حفل بمناسبة مسيرة المثليين داخل البيت الأبيض في 10 يونيو/حزيران 2023، وقال "نحبكم ونستمع إليكم وأنتم جزء من المجتمع". وعقب إصدار قوانين تمييزية ضد المثليين في العديد من الولايات الأمريكية فإن دعم الحكومة المكزية يشكل إشارة هامة لمجتمع الميم.

  • Zwei Männer küssen sich in der Abenddämmerung auf einer Straße; im Hintergrund sind zahlreiche Menschen zu sehen.

    في "شهر الفخر".. مسيرات حاشدة لـ"مجتمع الميم" في عدد من مدن العالم

    تل أبيب معقل التسامح

    تل أبيب تعد معقلا للتسامح في الشرق الأوسط: فنحو 150 ألف شخص احتفلوا الأسبوع الماضي في المدينة الإسرائيلية على البحر المتوسط. وجاءت مسيرات المثليين هذا العام على وقع توترات سياسية داخلية. ويخشى مجتمع الميم بسبب الإصلاحات القانونية تدهورا لحقوق أعضائه.

  • Inmitten einer Menschenmenge tanzen mehrere, größtenteils oberkörpferfreie Personen auf einem Wagen. Neben ihnen hält jemand eine Regenbogenflagge hoch.

    في "شهر الفخر".. مسيرات حاشدة لـ"مجتمع الميم" في عدد من مدن العالم

    ذكرى "الزواج للجميع" بفرنسا

    في فرنسا خرج أعضاء مجتمع الميم في نهاية الأسبوع في مسيرات: وفي تولوز لم يتم الاحتفال فقط بالتنوع، بل أيضا بالذكرى العاشرة للزواج للجميع في فرنسا.

  • Mehrere Personen feiern ausgelassen auf einem Wagen, während Konfetti auf sie herab regnet. Im Hintergrund sind ein Kruzifix an einer Wand zu sehen sowie ein Luftballon-Bogen aus blauen und hellrosa Ballons.

    في "شهر الفخر".. مسيرات حاشدة لـ"مجتمع الميم" في عدد من مدن العالم

    روما تحتفل رغم الإجراءات الحكومية

    بالنسبة إلى مجتمع الميم في إيطاليا كانت "مسيرة روما" هذه السنة مهمة للغاية، لأن رئيسة الوزراء المحافظة جورجيا ميلوني أعلنت عدة مرات أنها تنوي التحرك ضد مجموعة الضغط من المثليين. وقبيل المسيرة ألغت الحكومة المحلية في روما جميع المساعدات الموعودة. وبالرغم من ذلك احتفل واحتج الآلاف من الأشخاص في المدينة الأبدية.

  • In der rechten Hälfte des Bildes sind zwei Frauen mit langen dunklen Haaren zu sehen, die sich umarmen und küssen. Um sie herum schweben unzählige Seifenblasen.

    في "شهر الفخر".. مسيرات حاشدة لـ"مجتمع الميم" في عدد من مدن العالم

    مطالب بحقوق المثليين في كوسوفو

    المشاركون في مسيرة للمثليين في بريشتينا يطالبون بالحرية والمساواة داخل مجتمع كوسوفو. وفي الوقت الذي يتم فيه قبول المثلية في أوروبا الغربية يرفض الكثير من الناس في أوروبا الشرقية مجتمع الميم.