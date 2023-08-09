العراق يحظر استخدام مصطلح "المثلية الجنسية" في الإعلام!

أصدرت هيئة الإعلام والاتصالات في العراق الثلاثاء (الثامن من آب/أغسطس 2023) أوامر لجميع وسائل الإعلام وشركات التواصل الاجتماعي العاملة في الدولة بعدم استخدام مصطلح "المثلية الجنسية" واستخدام تعبير "الشذوذ الجنسي" بدلًا من ذلك، وفقًا لمتحدث باسم الحكومة ووثيقة صادرة عن الهيئة.
وجاء في الوثيقة أن الهيئة حظرت استخدام مصطلح "النوع الاجتماعي". كما حظرت على جميع شركات خدمات الهاتف المحمول والإنترنت الحاصلة على ترخيص منها استخدام هذين المصطلحين في أي تطبيقات لها على الهواتف المحمولة. وقال مسؤول حكومي في وقت لاحق إن الموافقة النهائية على القرار لم تصدر بعد.
وجاء في البيان أن هيئة الإعلام والاتصالات توجه بعدم "استخدام مفردة المثلية الجنسية واستخدام المفردة الحقيقية الشذوذ الجنسي". وأوضحت الهيئة أنها تهدف إلى "حماية المجتمع وقيمه الأصيلة من المصطلحات الدخيلة التي أصبحت لها مدلولات مخالفة للنظام العام والآداب العامة".
وقال متحدث باسم الحكومة إن عقوبة انتهاك هذا القرار لم تتحدد بعد لكنها قد تنطوي على غرامة. ولا يجرم العراق صراحة المثلية الجنسية ولكنه يستخدم بنودًا تتعلق بالأخلاق، معرّفة بشكل فضفاض في قانون العقوبات، لاستهداف أفراد مجتمع الميم.
وكثفت الأحزاب العراقية الرئيسية انتقاداتها لحقوق مجتمع الميم في الشهرين الماضيين إذ نظمت الفصائل الشيعية الغاضبة من حرق نسخ من المصحف في السويد والدنمارك احتجاجات شملت إحراق رايات المثليين التي تحمل ألوان قوس قزح. وبحسب موقع "أور وورلد إن داتا"، تجرم أكثر من 60 دولة المثلية الجنسية بينما تبيحها أكثر من 130 دولة.
م.ع.ح/ح.ز (رويترز)
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في "شهر الفخر".. مسيرات حاشدة لـ"مجتمع الميم" في عدد من مدن العالم
ساو باولو ـ أكبر مسيرة للمثليين في العالم
تحت علم بألوان قوس قزح كبير سار الأحد (11 يونيو/حزيران) ملايين الأشخاص في مسيرة للمثليين عبر شوارع ساو باولو في البرازيل. وحسب مصادر المنظمين كان هذا الحدث، بمشاركة أربعة ملايين شخص، أكبر مسيرة لمجتمع الميم في العالم ويتم الاحتفال به منذ 27 عاما في البرازيل.
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"سياسة اجتماعية لهوية جنسية مختلفة"
تحت شعار "نريد سياسة اجتماعية لهوية جنسية مختلفة" سارت المسيرة عبر شوارع ساو باولو البزازيلية
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في "شهر الفخر".. مسيرات حاشدة لـ"مجتمع الميم" في عدد من مدن العالم
مسيرة في شوارع هوليود
أيضا في الولايات المتحدة الأمريكية نُظمت مسيرات في كبريات المدن: في لوس إنجليس اجتذب موكب المثليين الآلاف من الأشخاص عبر شارع هوليود. وهذا الموضوع مثير للجدل سياسيا في أمريكا، إذ يحاول ساسة محافظون حظر العمليات الجراحية لتغيير الهوية الجنسية.
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بايدن يدعو إلى حفل في البيت الأبيض
الرئيس الأمريكي جو بايدن دعا إلى حفل بمناسبة مسيرة المثليين داخل البيت الأبيض في 10 يونيو/حزيران 2023، وقال "نحبكم ونستمع إليكم وأنتم جزء من المجتمع". وعقب إصدار قوانين تمييزية ضد المثليين في العديد من الولايات الأمريكية فإن دعم الحكومة المكزية يشكل إشارة هامة لمجتمع الميم.
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في "شهر الفخر".. مسيرات حاشدة لـ"مجتمع الميم" في عدد من مدن العالم
تل أبيب معقل التسامح
تل أبيب تعد معقلا للتسامح في الشرق الأوسط: فنحو 150 ألف شخص احتفلوا الأسبوع الماضي في المدينة الإسرائيلية على البحر المتوسط. وجاءت مسيرات المثليين هذا العام على وقع توترات سياسية داخلية. ويخشى مجتمع الميم بسبب الإصلاحات القانونية تدهورا لحقوق أعضائه.
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ذكرى "الزواج للجميع" بفرنسا
في فرنسا خرج أعضاء مجتمع الميم في نهاية الأسبوع في مسيرات: وفي تولوز لم يتم الاحتفال فقط بالتنوع، بل أيضا بالذكرى العاشرة للزواج للجميع في فرنسا.
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في "شهر الفخر".. مسيرات حاشدة لـ"مجتمع الميم" في عدد من مدن العالم
روما تحتفل رغم الإجراءات الحكومية
بالنسبة إلى مجتمع الميم في إيطاليا كانت "مسيرة روما" هذه السنة مهمة للغاية، لأن رئيسة الوزراء المحافظة جورجيا ميلوني أعلنت عدة مرات أنها تنوي التحرك ضد مجموعة الضغط من المثليين. وقبيل المسيرة ألغت الحكومة المحلية في روما جميع المساعدات الموعودة. وبالرغم من ذلك احتفل واحتج الآلاف من الأشخاص في المدينة الأبدية.
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في "شهر الفخر".. مسيرات حاشدة لـ"مجتمع الميم" في عدد من مدن العالم
مطالب بحقوق المثليين في كوسوفو
المشاركون في مسيرة للمثليين في بريشتينا يطالبون بالحرية والمساواة داخل مجتمع كوسوفو. وفي الوقت الذي يتم فيه قبول المثلية في أوروبا الغربية يرفض الكثير من الناس في أوروبا الشرقية مجتمع الميم.