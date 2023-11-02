 العراق وإيران.. لمصلحة مَن التبادل التجاري بالعملة الوطنية؟ | DW عربية | رؤية أخرى للأحداث في ألمانيا والعالم العربي | DW | 02.11.2023

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العراق وإيران.. لمصلحة مَن التبادل التجاري بالعملة الوطنية؟

يدرس العراق وإيران إمكانية استخدام العملة الوطنية في المعاملات المالية والتبادل التجاري بينهما. فهل هذا ممكن؟ وماذا يستفيد العراق من مثل هذه الخطوة؟ ألا يمكن أن تزيد من هيمنة ونفوذ إيران؟

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ضيف الحوار:
- د. محمد الفخري: خبير اقتصادي ومالي
 

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