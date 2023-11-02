العراق وإيران.. لمصلحة مَن التبادل التجاري بالعملة الوطنية؟

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يدرس العراق وإيران إمكانية استخدام العملة الوطنية في المعاملات المالية والتبادل التجاري بينهما. فهل هذا ممكن؟ وماذا يستفيد العراق من مثل هذه الخطوة؟ ألا يمكن أن تزيد من هيمنة ونفوذ إيران؟
ضيف الحوار: - د. محمد الفخري: خبير اقتصادي ومالي
يدرس العراق وإيران إمكانية استخدام العملة الوطنية في المعاملات المالية والتبادل التجاري بينهما. فهل هذا ممكن؟ وماذا يستفيد العراق من مثل هذه الخطوة؟ ألا يمكن أن تزيد من هيمنة ونفوذ إيران؟
أجرى رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني محادثات مع الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق في إطار زيارة هي الأولى لرئيس وزراء عراقي منذ اندلاع الحرب في سوريا عام 2011. وتركزت المحادثات حول المياه والأمن والتبادل التجاري.
البرنامج النووي الإيراني وصعود مؤشر العلاقات بين السعودية والصين وروسيا، وموقف دول الخليج من الحرب في أوكرانيا كانت من أهم نقاط جلسات نقاش دارت في مؤتمر ميونخ للأمن.
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