 العراق- قتيلان بقصف طائرات مسيرة على الحشد الشعبي في القائم | أخبار | DW | 25.08.2019

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أخبار

العراق- قتيلان بقصف طائرات مسيرة على الحشد الشعبي في القائم

لقي عنصران من قوات الحشد الشعبي العراقية مصرعهما وأصيب آخر بجروح عندما استهدفت طائرتان مسيرتان مواقعها على الحدود العراقية السورية في القائم غرب البلاد، فيما نشرت مواقع التواصل الاجتماعي أن أحد القتيلين قيادي في الحشد.

Israel Drohne Heron TP (picture alliance/dpa/K. Nietfeld)

أكدت قيادة عمليات الجزيرة التابعة لقوات "الحشد الشعبي" الأحد (25 آب/ أغسطس 2019) سقوط قتلى وجرحى إثر قصف نفذته طائرة مسيرة على مخازن للعتاد في قضاء القائم (550 كيلومتراً غرب بغداد). وكشف بيان قيادة عمليات الأنبار للحشد الشعبي عن "استشهاد مقاتلين اثنين في اللواء 45 بالحشد الشعبي وإصابة آخر بقصف بطائرتين مسيرتين في قاطع عمليات الأنبار".

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وأضاف البيان أن الطائرتين "مجهولتان" واستهدفتا نقطة ثابتة للحشد على بعد 15 كيلومتراً من الحدود العراقية السورية. وأدت الضربة أيضاً إلى احتراق عربتين.  ونشر الحشد عبر حسابه على تطبيق "تلغرام" صوراً تظهر عربات محترقة وقد تعرضت لأضرار كبيرة.

 واللواء 45 تابع، بين ألوية عدة، لـ"كتائب حزب الله" العراقي، الذي تصنفه الولايات المتحدة في لائحة المنظمات الإرهابية الأجنبية.

تأتي هذه الضربة بعد أسابيع من غموض أحاط بانفجارات وقعت في مخازن صواريخ تابعة للحشد الشعبي في العراق، وحمل الأخير الولايات المتحدة مسؤوليتها، ملمحاً في الوقت نفسه إلى ضلوع إسرائيل فيها. كما تعرضت أربع قواعد يستخدمها الحشد الشعبي إلى انفجارات غامضة خلال الشهر الماضي، كان آخرها الثلاثاء في مقر قرب قاعدة بلد الجوية، حيث تتمركز قوة أمريكية، شمال بغداد.

 وتحدثت تقارير عن تورط إسرائيل في تلك العمليات، من دون أن يصدر أي اتهام مباشر بهذا الصدد، ومن دون أن تعلن أي جهة مسؤوليتها.

وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أصدر قبل أيام قراراً بـ"إلغاء كافة الموافقات الخاصة بالطيران في الأجواء العراقية من الاستطلاع والاستطلاع المسلح والطائرات المقاتلة والطائرات المروحية والطائرات المسيرة بكل أنواعها لجميع الجهات العراقية وغير العراقية".

م.م/ ي.أ (د ب أ)

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    الكاتب: زمن البدري


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