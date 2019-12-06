 العراق: قتلى وجرحى برصاص مسلحين ″مجهولين″ وسط بغداد | أخبار | DW | 06.12.2019

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أخبار

العراق: قتلى وجرحى برصاص مسلحين "مجهولين" وسط بغداد

قتلى وجرحى في إطلاق رصاص من قبل مسلحين استلقوا أربع سيارات في ساحة الخلاني بوسط بغداد. شهود عيان أفادوا بأن قوات سرايا السلام التابعة لمقتدى الصدر دخلت إلى الساحة وأقامت حاجزاً بشرياً لحماية المتظاهرين.

Irak Proteste gegen Regierung in Bagdad (Getty Images/AFP/S. Arar)

أرشيفية لتظاهرات بشارع الرشيد بالعاصمة العراقية بغداد

قال متظاهرون إن مسلحين مدنيين مجهولين لا يعرف انتمائهم، يستقلون أربع سيارات أطلقوا الرصاص الحي اليوم الجمعة (السادس من ديسمبر/كانون الأول 2019) على المتظاهرين في ساحة الخلاني وسط بغداد، ما تسبب بمقتل 13 متظاهراً وإصابة أكثر من 60 آخرين وسط بغداد.

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وأوضح الشهود أن ساحة الخلاني شهدت هتافات مثل "بالروح بالدم نفديك ياعراق"، وسط إطلاق رصاص كثيف وإحراق جانب من مرآب السيارات الذي يتحصن به المتظاهرون.

وأفاد شهود عيان مساء اليوم أن قوات سرايا السلام التابعة للزعيم الشيعي مقتدى الصدر دخلت إلى ساحة الخلاني وأقامت حاجزاً بشرياً يحيط بها لحماية المتظاهرين ومنع توسع رقعة إطلاق الرصاص من قبل المسلحين. لكن مغردون تحدثوا عن تضارب في الأنباء الواردة من موقع المواجهات:

 

وقال شهود عيان إن حالة من الهدوء الحذر تسود المنطقة وهناك مخاوف من تجدد أعمال العنف، بعد تدخل قوات سرايا السلام في ساحة الخلاني، فيما تجري حالياً عمليات نقل الضحايا والمصابين الى مستشفى الكندي القريب من ساحة التظاهرات.

وحذرت مفوضية حقوق الانسان في العراق في بيان مقتضب "من انفلات الوضع الأمني في ساحة التظاهر وسط بغداد، مما يهدد بسقوط ضحايا في صفوف المتظاهرين السلميين والقوات الأمنية".

وبحسب الشهود فان المنطقة المحصورة بين ساحتي السنك والخلاني تشهد "أوضاع خطرة وحالة اضطراب أمني وانقطاع للتيار الكهربائي".

ولم تعلق السلطات الأمنية الحكومية على مجريات الأحداث في ساحة الخلاني.

ووصف متظاهرون ما يجري بأنه "جريمة شنيعة بحق المتظاهرين الذين لايزالون ينتشرون في الشوارع المؤدية إلى الساحة، وسط حالة من الاستغراب بكيفية وصول المسلحين إلى الساحة المغلقة من قبل القوات الأمنية".

وأوضح المتظاهرون أن أعداداً كبيرة من المتظاهرين في ساحة الخلاني فروا إلى ساحة التحرير بعد اشتداد إطلاق الرصاص الحي.

ع.ح/ز.أ.ب (د ب أ)

  • Protest in Bagdad (picture-alliance/dpa/H. Mizban)

    مظاهرات العراق - شباب عزل يتصدون لرصاص مجهول!

    احتجاجات ضد البطالة

    بدأت المظاهرات العراقية في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر 2019، بساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، بمشاركة أكثر من ألف محتجٍ، مطالبين بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية، ونبذ الفساد، وتحسين نظام التعليم، وإصلاح واقع المؤسسات الحكومية، وركزت على ضرورة إيجاد فرص عمل والتخلص من البطالة المتفشية بين الشباب والمقدرة نسبتها بـ25%.

  • Irak Anti-Regierungsproteste | Ausschreitungen & Gewalt in Bagdad (Reuters/W. al-Okili)

    مظاهرات العراق - شباب عزل يتصدون لرصاص مجهول!

    استقلالية الاحتجاجات

    نأت الأحزاب السياسية بنفسها عن الاحتجاجات، إذ كان الشباب هم المحرك الأساسي لموجة المظاهرات، وذلك بعد قيام شاب بحرق نفسه في سبتمبر/ أيلول الماضي بسبب مصادرة عربته للبيع المتجول. فيما أشارت مصادر إلى أن المتظاهرين في العراق أحرقوا مقرات أحزاب سياسية وفصائل من الحشد الشعبي.

  • Irak Proteste in Bagdad (Getty Images/AFP/A. Al-Rubaye)

    مظاهرات العراق - شباب عزل يتصدون لرصاص مجهول!

    وقف التدخلات الإيرانية

    تطورت المظاهرات لتصبح الأكبر منذ تولي رئيس الوزراء عادل عبد المهدي منصبه، وامتدت لتصل إلى مناطق شرق وجنوب العاصمة، وشملت اغلب محافظات جنوب العراق. ورفعت شعارات تطالب بوقف التدخلات الإيرانية في الشأن العراقي.

  • Irak gewaltsame Proteste (picture-alliance/AP Photo/H. Mizban)

    مظاهرات العراق - شباب عزل يتصدون لرصاص مجهول!

    في تحدٍ ضد منع التجول

    فرضت الحكومة العراقية حظر تجول ما بين 3-5 تشرين الأول/أكتوبر، بدعوى الحفاظ على الأمن العام. فيما تحدى المحتجون القرار وخرجوا بالآلاف في بغداد والمدن الجنوبية، وذلك على الرغم من استخدام قوات الأمن للغاز المسيل للدموع والرصاص الحي. وقد ارتفعت حصيلة القتلى حتى هذه اللحظة لتصل إلى اكثر من 100 قتيل، ونحو 6000 مصاب.

  • Irak Baghdad gewaltsame Proteste gegen Regierung (AFP/A. Al-Rubaye)

    مظاهرات العراق - شباب عزل يتصدون لرصاص مجهول!

    حزمة إصلاحات عاجلة

    القيادة العراقية تقر باستخدام ما أسمته "القوة المفرطة" ضد المحتجين، بعد أن نفت في وقت سابق اطلاق الرصاص الحي مباشرة على المتظاهرين. وكانت الحكومة قد أعلنت عن حزمة قرارات عاجلة بشأن أزمتي السكن والبطالة من أجل احتواء المظاهرات، فيما تعهد رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، بالعمل على إجراء إصلاحات واسعة ومحاسبة الفاسدين.

  • Irak Proteste in Bagdad (Getty Images/AFP/A. Al-Rubaye)

    مظاهرات العراق - شباب عزل يتصدون لرصاص مجهول!

    انقطاع عن العالم

    قامت السلطات العراقية بفصل خدمة الإنترنت، كما حجبت بعض مواقع التواصل الاجتماعي في معظم المحافظات باستثناء إقليم كردستان العراق، وذكرت تقارير أن معدل الاتصال مع الانترنت انخفض بما يقارب 70%. وقد وردت تقارير إعلامية تفيد بأن مسلحين مجهولون هاجموا مقرات ووسائل إعلام عربية ودولية في العاصمة العراقية.، كما جرى اعتقال عدد من ناشطي وناشطات منظمات المجتمع المدني.

  • Österreich OPEC | Adil Abd Al-Mahdi, Ölminister Irak (picture-alliance/dpa/H. Neubauer)

    مظاهرات العراق - شباب عزل يتصدون لرصاص مجهول!

    رئيس الوزارء أمام معادلة مستحيلة

    رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، والذي استلم منصبه منذ ما يعادل السنة، يواجه انتقادات عديدة، وعلى الرغم من ظهوره في كلمة لمحاولة امتصاص غضب المحتجين، إلا أنه وجد نفسه أمام معادلة سياسية صعبة، في ظل سيطرة الفصائل السياسية وشبه العسكرية على السلطة.

  • Irak Symbolbild Ölfeld bei Basra (Getty Images/AFP/H. Mohammed)

    مظاهرات العراق - شباب عزل يتصدون لرصاص مجهول!

    عجز مالي هو الأسوأ منذ 16 عاماً

    المرجعية الدينية العليا في العراق طالبت بضرورة قيام الحكومة بتحسينات وتشكيل لجنة مستقلة لمحاسبة الفاسدين، وضرورة محاورة ممثلين عن المتظاهرين، وذلك بعد أن فشلت السلطات في تكليف وزير للتربية خلال عام كامل، وأخفقت في توفير فرص عمل، وفي تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. وقد أشارت تقارير مالية إلى أن العجز المالي في العراق، هو الأسوأ منذ 16 عاماً، ووصل إلى 30 مليار دولار.

  • Köln Demonstration von Irakern (DW/Maram Shahatit)

    مظاهرات العراق - شباب عزل يتصدون لرصاص مجهول!

    تظاهرات العراقيين وصلت ألمانيا

    امتدت الاحتجاجات إلى عراقيي دول مهجر، الذين تظاهروا عبر العالم مرددين ذات الشعارات لتحقيق إصلاحات اقتصادية وسياسية، ولوقف التدخل الإيراني، وقد نظمت منظمات عراقية تظاهرات في لندن وستوكهولم وسدني احتجاجاً على قمع السلطات العراقية للمتظاهرين السلميين.كما شهدت مدن ألمانية عدة تظاهرات ووقفات تضامنية مع العراقيين، كان أكبرها في مدينة كولونيا غرب ألمانيا.


 

مختارات

مظاهرات العراق - شباب عزل يتصدون لرصاص مجهول!  

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