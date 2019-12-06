العراق: قتلى وجرحى برصاص مسلحين "مجهولين" وسط بغداد

قال متظاهرون إن مسلحين مدنيين مجهولين لا يعرف انتمائهم، يستقلون أربع سيارات أطلقوا الرصاص الحي اليوم الجمعة (السادس من ديسمبر/كانون الأول 2019) على المتظاهرين في ساحة الخلاني وسط بغداد، ما تسبب بمقتل 13 متظاهراً وإصابة أكثر من 60 آخرين وسط بغداد.

وأوضح الشهود أن ساحة الخلاني شهدت هتافات مثل "بالروح بالدم نفديك ياعراق"، وسط إطلاق رصاص كثيف وإحراق جانب من مرآب السيارات الذي يتحصن به المتظاهرون.

وأفاد شهود عيان مساء اليوم أن قوات سرايا السلام التابعة للزعيم الشيعي مقتدى الصدر دخلت إلى ساحة الخلاني وأقامت حاجزاً بشرياً يحيط بها لحماية المتظاهرين ومنع توسع رقعة إطلاق الرصاص من قبل المسلحين. لكن مغردون تحدثوا عن تضارب في الأنباء الواردة من موقع المواجهات:

وقال شهود عيان إن حالة من الهدوء الحذر تسود المنطقة وهناك مخاوف من تجدد أعمال العنف، بعد تدخل قوات سرايا السلام في ساحة الخلاني، فيما تجري حالياً عمليات نقل الضحايا والمصابين الى مستشفى الكندي القريب من ساحة التظاهرات.

وحذرت مفوضية حقوق الانسان في العراق في بيان مقتضب "من انفلات الوضع الأمني في ساحة التظاهر وسط بغداد، مما يهدد بسقوط ضحايا في صفوف المتظاهرين السلميين والقوات الأمنية".

وبحسب الشهود فان المنطقة المحصورة بين ساحتي السنك والخلاني تشهد "أوضاع خطرة وحالة اضطراب أمني وانقطاع للتيار الكهربائي".

ولم تعلق السلطات الأمنية الحكومية على مجريات الأحداث في ساحة الخلاني.

ووصف متظاهرون ما يجري بأنه "جريمة شنيعة بحق المتظاهرين الذين لايزالون ينتشرون في الشوارع المؤدية إلى الساحة، وسط حالة من الاستغراب بكيفية وصول المسلحين إلى الساحة المغلقة من قبل القوات الأمنية".

وأوضح المتظاهرون أن أعداداً كبيرة من المتظاهرين في ساحة الخلاني فروا إلى ساحة التحرير بعد اشتداد إطلاق الرصاص الحي.

ع.ح/ز.أ.ب (د ب أ)