 العراق: قبعات حمراء وزرقاء تكرس الخلاف حول علاوي | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 08.02.2020

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سياسة واقتصاد

العراق: قبعات حمراء وزرقاء تكرس الخلاف حول علاوي

أثار تكليف علاوي بتشكيل حكومة انتقالية بالعراق حفيظة المتظاهرين، لكن دعم الصدر لهذا القرار أدى إلى انقسام بين المتظاهرين وظهور "أصحاب القبعات الزرق" في دور عنيف، ليرد المتظاهرون بارتداء قبعات حمراء في دلالة على المواجهة.

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تظاهرات في العراق احتجاجا على قتل محتجين في النجف من قبل أتباع مقتدى الصدر

تشكّلت جماعة "أصحاب القبعات الزرق" في العراق بإعلان من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي لـ "حماية" المتظاهرين بعد اندلاع الحراك الشعبي ضد الحكومة، وانبثقت من رحم "سرايا السلام" التي أسسها عام  2014.

خلال هذه الفترة لعبت دوراً في الحيلولة دون محاولات قوات الأمن العراقية فض خيام المعتصمين في بغداد ومدن الجنوب، وذلك حتى إعلان الصدر سحب تأييده للمتظاهرين.

واشتهرت هذه القوات غير المسلحة خلال الأيام القليلة الماضية بعد انتشار فيديوهات في مواقع التواصل الافتراضية، وهي تعتدي بالهراوات على المتظاهرين السلميين في العراق، وتحاول تفرقتهم. ما أدى إلى تجدد الاحتجاجات بعد أن استولت "القبعات الزرق" على "المطعم التركي" قرب ساحة التحرير في بغداد، الذي اعتبر معقل المتظاهرين على مشارف "المنطقة الخضراء" التي تتواجد فيها أهم مفاصل الحكومة العراقية.

بعد هذه المواجهات غرد الصدر عبر حسابه في تويتر أن عمل "القبعات الزرقاء" هو تأمين المدارس والدوائر الحكومية سلمياً، وليس لتدافع عنه، ما أثار موجة سخرية بين النشطاء الإلكترونيين.
 

كيف تستخدم لعرقلة الحراك

اشتبك أصحاب "القبعات الزرقاء" الأحد الماضي مع المتظاهرين في بغداد ومدن أخرى عقب بيان الصدر، الذي أعلن فيه تأييده لتكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة الانتقالية في البلاد، ما أثار حفيظة الحراك الشعبي، وتجمعوا على إثره في "المطعم التركي" رافضين اختيار علاوي، ومؤكدين أنه لا ينطبق على شروطهم.

وكان المتظاهرون قد اتهموا الصدر في وقت سابق بمحاولته السيطرة على الحراك الشعبي وبلعب "دور مزدوج"، وذلك قبل أن يعلن انسحابه عن دعم المحتجين. وفي هذا السياق يرى مراقبون أن فشل الصدر في إظهار نفسه بصورة "القائد الشعبي" دفعه للجوء إلى خطة بديلة، تتمثل ببث مشاعر "الخوف" لدى الشارع العراقي.

ظهور أصحاب القبعات الزرقاء، كان له دورٌ في إثارة القلق بين العراقيين، وذلك بعد مواجهات النجف والتي أسفرت عن سقوط قتلى وجرح العشرات. ويعتقد خبراء أن هذا يضفي تحدياً جديداً على تجمعات النشطاء بسبب التصادم الجديد الذي خلقه التيار الصدري مع المدنيين، والكبت الذي يمارسونه على المحتجين.

بيد أن الاحتكاك بين الطرفين ينذر بمواجهة غير محسوبة قد تؤثر على اتجاه الاحتجاجات، ويمكن أن ينتهي لصالح المليشيات الموالية لإيران، ومن الممكن أن تؤدي إلى امتداد العنف من النجف إلى ساحة التحرير في بغداد، بناء على ما ذكره المتظاهرون، ولاسيما بعد انتشار فيديوهات عن حملهم للأسلحة النارية.

من جانب آخر فإن انسحاب الصدر وانتشار "القبعات الزرق" يزيد من ارتفاع حدة الأصوات داخل صفوف المحتجين الداعية إلى منح علاوي فرصة لإثبات حسن نيته.

أحمر في مواجهة الأزرق

دفع العنف الذي تسبب فيه أصحاب "القبعات الزرق"، المتظاهرين إلى محاولة خلق ندٍ في المقابل، وللتأكيد على رفضهم القاطع لتدخلات الأحزاب السياسية. 

فقد ذكر مغردون أن المتظاهرين اتفقوا على ارتداء قبعات حمراء في جميع مراكز الاحتجاجات، وذلك وفاء لدماء الشهداء، ولحماية ساحة التحرير من أي تدخل خارجي، على حد تعبيرهم. فيما طالب آخرون بعدم الانقياد وراء "العنف" الذي تسبب فيه "أصحاب القبعات الزرق"، في الوقت الذي يشير فيه مراقبون أن هذا دليلاً على فقدان الصدر دعم المتعاطفين معه من المتظاهرين. 

ويرى منتقدون لحركة "القبعات الحمراء" أن هؤلاء يتلقون الدعم من الولايات المتحدة الأمريكية، وقد نشر متظاهرون موالون للصدر صوراً لدونالد ترامب مرتدياً قبعة حمراء، ووصفوهم بـ "جوكرية ترامب".

تعددت الأسماء والهدف واحد

جماعة "أصحاب القبعات الزرقاء" ليست بالشيء الجديد في الثورات وحركة الاحتجاجات التي ضربت بعض الدول العربية خلال السنوات الماضية، إذ ظهرت عدة مجموعات موالية لأنظمة معينة في مختلف هذه الدول تزامناً مع انتشار الاحتجاجات فيها. وذلك بهدف تشكيل معادلات أمنية خاصة بها، وتم استخدامها خلال فترة الربيع العربي والثورات الحالية لتعطيل المتظاهرين وإثارة الخوف في صفوفهم. 

ففي السودان مثلاً ظهرت "الرباطة"، وتعني التسمية قطّاع الطرق، وقد مارست دوراً شبه رسمي في قمع المحتجين تعداها إلى ضرب المواطنين المتظاهرين ضد نظام البشير، وتم اتهامهم بارتكاب أعمالاً وحشية ضد الكثير من الطلاب.

أما في مصر فانتشرت مجموعات "البطلجية"، وارتبط اسمها بنظام الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، وتم توظيفها من أجل القيام بأعمال شغب ضد المتظاهرين في الساحات العامة.

وفي سوريا فإن هذا "الدور" تم توكيله إلى "الشبيحة" إذ عملوا على مساندة النظام بالأسلحة البيضاء بداية، ومن ثم قام بشار الأسد بتحويلهم إلى ميليشات مسلحة تقاتل إلى جانبه، بالإضافة إلى "الشماكرية" في المغرب و"المرتزقة" في ليبيا.  

مرام سالم 

  • Irak Proteste gegen Regierung in Basra (Getty Images/AFP/H. Faleh)

    احتجاجات العراق.. أحداث ومحطات رئيسية

    استقالة لم تقنع المتظاهرين

    استقالة رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، لم تقنع المتظاهرين بإنهاء احتجاجاتهم المتواصلة في بغداد والمناطق الجنوبية، مؤكدين عزمهم على "تنحية جميع رموز الفساد". فيما دعا نائب عراقي إلى محاكمة عبد المهدي وأركان حكومته.

  • Adil Abdul Mahdi (picture-alliance/AP Photo/B. Ozbilici)

    احتجاجات العراق.. أحداث ومحطات رئيسية

    لم يصمد أمام الاحتجاجات

    دفعت المظاهرات عبد المهدي إلى الاستقالة في الـ 29 من تشرين الثاني/نوفمبر، بعد أن سحبت قوى سياسية دعمها له. مجلس النواب العراقي وافق على الاستقالة وأعلنت كتلة سائرون وهي الأكبر، تنازلها عن حقها في ترشيح خليفة لرئيس الوزراء المستقيل وتركت الاختيار للشارع. فيما أكد المتظاهرون أن ذلك ليس كافيا، ورفعوا شعارات منددة برجل الدين الشيعي مقتدى الصدر ومنافسه السياسي الشيعي الآخر هادي العامري.

  • Irak Proteste in Nasiriya (Reuters)

    احتجاجات العراق.. أحداث ومحطات رئيسية

    الرصاص الحي ضد المحتجين

    مع تواصل الاحتجاجات تزداد حدة العنف ويسقط عشرات الضحايا، كما حدث في محافظة ذي قار، حيث سقط في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر فقط، نحو 32 قتيلا وأكثر من 250 جريحا. وقد أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه العميق من استمرار استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين.

  • Irak Bagdad Protestierender vor Schriftzug (picture-alliance/AP Photo/H. Mizban)

    احتجاجات العراق.. أحداث ومحطات رئيسية

    صب مزيد من الزيت على نيران الاحتجاجات

    في خضم الاحتجاجات، نشرت صحيفة نيوريورك تايمز وموقع ذي انترسبت الأمريكيين يوم 20 تشرين الثاني/ نوفمبر، وثائق مسربة من أرشيف الاستخبارات الإيرانية كتبت بين 2014 و2015، كشفت حجم التدخل الإيراني السافر في العراق. وحسب هذه التسريبات فإن البلاد سقطت تماما في قبضة النظام الإيراني بعد عام 2003 والانسحاب الأمريكي من العراق وليصبح معظم المسؤولين مجرد متلقين للأوامر من إيران!

  • Irak Proteste - Iranische Botschaft in Brand gesetz (AFP/H. Hamdani)

    احتجاجات العراق.. أحداث ومحطات رئيسية

    هجوم على قنصليات إيران

    مع تصاعد المظاهرات المطالبة بوقف التدخل الإيراني، هاجم محتجون مبنى القنصلية الإيرانية في كربلاء مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 12 آخرين. وتكرر ذلك مع القنصلية في النجف بعدما أضرم متظاهرون النار في المبنى. واستنكرت إيران إحراق قنصليتيها وطالبت بغداد بحماية مقراتها الدبلوماسية. كما أجج الحادث العنف في العراق.

  • Irak Ajatollah Ali al-Sistani (AFP Photo/Getty Images)

    احتجاجات العراق.. أحداث ومحطات رئيسية

    السيستاني يدعم المحتجين

    في نبرة متصاعدة، أبدى المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله العظمى علي السيستاني مساندته للاحتجاجات في خطبته التي قرأها ممثل عنه يوم الجمعة 15 تشرين الثاني/ نوفمبر. وقال إنه لا يتدخل في أمور السياسة إلا في أوقات الأزمة، محذرا من أن التدخل الخارجي في شؤون البلاد سيجعل العراق ساحة لتصفية الحسابات.

  • Irak Anti-Regierungsproteste & Ausschreitungen in Basra (Reuters/E. al-Sudani)

    احتجاجات العراق.. أحداث ومحطات رئيسية

    تكتيك غير مسبوق!

    مع تصاعد الاحتجاجات والعنف، بدأ المتظاهرون باستخدام تكتيك جديد في مواجهة حملات التضييق والقمع التي تشنها السلطات، حيث بدأوا بقطع الطرق ومنع الوصول إلى المدارس والدوائر الرسمية والدخول في إضراب طوعي، وبالتالي توقف العمل في غالبية مدن جنوب العراق من البصرة وصولاً إلى الكوت والنجف والديوانية والحلة والناصرية.

  • Ayatollah Ali Khamenei Tehran (picture-alliance/abaca/Salam Pix)

    احتجاجات العراق.. أحداث ومحطات رئيسية

    "إيران بره بره".. وخامنئي يرد

    كشفت الاحتجاجات حجم دور وتدخل إيران في العراق، حيث يطالبها المحتجون بالكف عن تدخلها. فيما وصف المرشد الأعلى للثورة الإسلامية علي خامنئي الاحتجاجات بـ"المؤامرة"، التي تهدف للتفريق بين العراق وإيران. وكانت وسائل إعلام إيرانية قد وجهت أصابع الاتهام إلى الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية وأطراف أخرى في تأجيج الأحداث بالعراق.

  • Irak Bagdad Proteste (AFP)

    احتجاجات العراق.. أحداث ومحطات رئيسية

    محاسبة الفاسدين والمتورطين في القمع!

    بعد ثلاثة أسابيع من الاحتجاجات أوصت لجنة تحقيق في الإضطرابات التي شهدها العراق بإحالة عدد من كبار قادة الجيش والأجهزة الأمنية للقضاء على خلفية مقتل متظاهرين. كما تعهدت الحكومة بمحاسبة المتورطين في الفساد. لكن المحتجين الذين تصدرت قضايا الفساد والقمع والبطالة شعاراتهم، يواصلون مظاهراتهم ويطالبون برحيل النظام.

  • Muqtada as-Sadr (picture-alliance/AP Photo/K. Kadim)

    احتجاجات العراق.. أحداث ومحطات رئيسية

    مقتدى الصدر يسحب دعمه!

    شهد موقف رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر تغيرا ملحوظا خلال الاحتجاجات، فمن داعم لحكومة عادل عبد المهدي إلى مطالب باستقالته. الصدر حذر من أن عدم استقالة عبد المهدي قد يحوّل الوضع في العراق إلى ما يشبه سوريا واليمن.

  • Irak Demonstration auf dem Tahrir Square (AFP)

    احتجاجات العراق.. أحداث ومحطات رئيسية

    "بغداد حرة حرة"..

    اندلعت الاحتجاجات السلمية بالعراق في الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2019، ورفع المتظاهرون شعارات تطالب باستقالة الحكومة ووقف التدخل الإيراني. وقد شملت الاحتجاجات العاصمة بغداد والمدن الجنوبية، ورغم سلميتها قوبلت برد أمني عنيف سقط على إثره 257 شخصاً في الشهر الأول من الاحتجاجات. إعداد: م. س/ م.م


مختارات

عراقيون يستأنفون التظاهر ضد مماطلة السلطات بتنفيذ الإصلاحات

في العراق نُظمت مجددا احتجاجات ضد الطبقة السياسية، إذ تجمع مئات الشاب في ساحتين في وسط العاصمة بغداد وأحرقوا إطارات سيارات لإغلاق طرق وجسور وتسببوا طويلا في ازدحامات. واستخدمت قوات الأمن الغز المسيل للدموع. (19.01.2020)  

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