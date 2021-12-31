 العراق ـ فتح تحقيق في مقتل عائلة كاملة إثر ملاحقة متهمين بالإرهاب | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 31.12.2021

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العراق ـ فتح تحقيق في مقتل عائلة كاملة إثر ملاحقة متهمين بالإرهاب

أعلنت القوات الأمنية العراقية أنها شرعت بفتح تحقيق على خلفية "العثور على جثث لمواطنين" في منزل شخص قامت القوات الأمنية بمداهمته، أثناء ملاحقتها "متهمين اثنين بالإرهاب" في بابل في وسط البلاد، وفتحت تحقيقا في الواقعة.

دندي عراقي (أرشيف)

أثناء ملاحقة قوة من الاستخبارات والمهمات الخاصة لمتهم بالإرهاب ومحاولة القبض عليه وجدت جثث أفراد أسرته في منزله (أرشيف)

قالت السلطات العراقية إنها شرعت بفتح تحقيق على خلفية "العثور على جثث لمواطنين" في منزل شخص قامت القوات الأمنية بمداهمته، أثناء ملاحقتها "متهمين اثنين بالإرهاب" في بابل في وسط البلاد.

ووقعت الحادثة حينما توجهت قوة مشتركة من الاستخبارات والمهمات الخاصة إلى منزل مطلوب "متهم بالإرهاب" لإلقاء القبض عليه في قرية الرشايد في محافظة بابل الواقعة في وسط العراق، وقام بالاشتباك معهم، حسبما نقلت فرانس برس عن مصدر أمني.

مختارات

وجاء في بيان صدر عن خلية الإعلام الأمني التابعة لرئاسة الوزراء ليل الخميس (30 ديسمبر/كانون أول 2021) أن "القوات الأمنية قامت بملاحقة متهمين اثنين بالإرهاب في منطقة جبلة شمالي محافظة بابل"، مضيفا أنه "بعد تضييق الخناق عليهما قاما بفتح النار العشوائي على القوات الأمنية".

 وأدى ذلك حسب البيان "إلى إصابة عدد من أفراد القوة المنفذة للواجب التي شرعت بفتح تحقيق على خلفية العثور على عدد من جثث لمواطنين في منزلبالمنطقة آنفا". وأشارت خلية الإعلام الأمني إلى أن بيانا سيصدر لاحقا "بالتفاصيل حال الانتهاء من التحقيقات والمتابعات التي تنفذها القوات المختصة".

 في الأثناء نقلت وكالة الأنباء العراقية عن السلطات الأمنية المحلية في بابل قولها في بيان إن "قوة أمنية من قوات سوات وبموافقات قضائية حاصرت المنزل الذي امتنع صاحبه عن تسليم نفسه، وبعد تمكن القوة الأمنية من دخول المنزل وجدت أن جميع أفراد عائلته والبالغ عددهم 20 مدنيا قد استشهدوا وهم داخل المنزل".

وقال مصدر أمني لفرانس برس إن المتهم ينتمي لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، وأن ابن عمه مسؤول في التنظيم. 

وأعلن العراق انتصاره على تنظيم الدولة الإسلامية أواخر عام 2017، لكن التنظيم لا يزال يشن هجمات متفرقة ضد القوات الأمنية، لا سيما في الشمال.

ع.ج/ ع.ج.م (أ ف ب)

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