العراق ـ رفع حظر التجوال بعد دعوة الصدر لأنصاره بالانسحاب

طلب رجل الدين العراقي مقتدى الصدر من أنصاره اليوم (الثلاثاء 30 أغسطس / آب 2022) الانسحاب من وسط بغدادواعتذر للشعب العراقي بعد يومين تقريبا من الاشتباكات العنيفة بين جماعات شيعية متنافسة. وقال الصدر في كلمة بثها التلفزيون "ما يحدث ليست ثورة لأنها ليست سلمية. الدم العراقي حرام"، فيما قررت قيادة العمليات المشتركة العراقية رفع حظر التجوال في العاصمة بغداد وباقي المحافظات، وجاء ذلك مباشرة بعد دعوة الزعيم الشيعي بدعوة أتباعه بالانسحاب.

وسارع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بعدها إلى الإشادة بدعوة زعيم التيار الصدري بوقف العنف، مؤكدا أنها "تمثل أعلى مستويات الوطنية والحرص على حفظ الدم العراقي". وقال الكاظمي، في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر" اليوم، إن كلمة مقتدى الصدر "تحمل الجميع مسؤولية أخلاقية ووطنية بحماية مقدرات العراق والتوقف عن لغة التصعيد السياسي والأمني والشروع في الحوار السريع المثمر لحل الأزمات.

مقتدى الصدر.. زعيم ديني ورقم صعب في المشهد السياسي العراقي اعتزال السياسة نهائيا! مع استمرار التوتر والانسداد السياسي في العراق أعلن مقتدى الصدر، رجل الدين الشيعي المثير للجدل، عن اعتزاله العمل السياسي نهائيا، وإغلاق كافة المؤسسات. وقال الصدر، في بيان "إنني الآن أعلن الاعتزال النهائي وغلق كافة المؤسسات إلا المرقد والمتحف الشريف وهيئة تراث آل الصدر" مشيرا إلى أن الكل في حل منه.

مقتدى الصدر.. زعيم ديني ورقم صعب في المشهد السياسي العراقي العودة إلى السياسة هذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها الصدر اعتزاله السياسة. إذ أنه توارى عن الأنظار عام 2008 وسافر إلى إيران للتحصيل العلمي والدراسة الحوزية على يد كبار فقهاء الشيعة في حوزة قم العلمية حتى عام 2011. وبعد عودته إلى السياسة والمشاركة في السلطة أعلن اعتزاله للسياسة عام 2014 وأمر بإغلاق كل المكاتب التابعة له وقال "أعلنَ عدم تدخلي بالأمور السياسية كافة".

مقتدى الصدر.. زعيم ديني ورقم صعب في المشهد السياسي العراقي من هو مقتدى الصدر؟ ولد مقتدى الصدر في النجف عام 1973، وهو سليل عائلة دينية عريقة. أبوه آية الله العظمى محمد صادق الصدر وهو مرجع شيعي وقد اغتيل عام 1999 في عهد صدام حسين مع اثنين من أبنائه. كما أنه صهر آية الله العظمى محمد باقر الصدر. وتجدر الإشارة إلى أن مقتدى الصدر ليس مرجعا دينيا ولم يصل إلى مرتبة مجتهد، ولا يستطيع إصدار فتاوى دينية.

مقتدى الصدر.. زعيم ديني ورقم صعب في المشهد السياسي العراقي أنصار مخلصون وملتزمون! يعد أنصار التيار الصدري، من الأكثر إخلاصا والتزاما بتعليماته وأوامره. وهو من أكثر الزعماء العراقيين قدرة على حشد الشارع. وقد تبين ذلك في أكثر من حدث، والاعتصام الحالي منذ عدة أسابيع في المنطقة الخضراء يثبت ذلك.

مقتدى الصدر.. زعيم ديني ورقم صعب في المشهد السياسي العراقي ملايين المؤيدين يعد مقتدى الصدر من أكثر زعماء الشيعة نفوذا في العراق. إذ له ملايين الأنصار ولاسيما بين الفقراء. وتعد مدينة الصدر في بغداد معقله الرئيسي. ويمتلك تياره شبكة واسعة من المؤسسات الخيرية التي أسسها والده.

مقتدى الصدر.. زعيم ديني ورقم صعب في المشهد السياسي العراقي أكبر كتلة برلمانية رغم أن مقتدى الصدر لا يتولى أي منصب حزبي أو رسمي، إلا أن تأثيره ونفوذ السياسي واسع جدا. إذ أن تياره يشارك في الحكومة، وهو كان صاحب أكبر كتلة برلمانية بـ 73 نائبا، قبل تقديم استقالتهم. ولتياره دور كبير في الأزمة السياسية التي يمر بها العراق.

مقتدى الصدر.. زعيم ديني ورقم صعب في المشهد السياسي العراقي استقالة نواب الكتلة الصدرية في تصعيد مع الخصوم السياسيين، استقال نواب الكتلة الصدرية من مجلس النواب "البرلمان" في يونيو/ حزيران الماضي، بعدما دعاهم زعيمهم مقتدى الصدر إلى تقديم استقالاتهم، في ظل الجمود المستمر بخصوص تشكيل حكومة.

مقتدى الصدر.. زعيم ديني ورقم صعب في المشهد السياسي العراقي مطالبة القضاء بحل البرلمان في 10 آب/ أغسطس 2022، طالب مقتدى الصدر القضاء بحلّ البرلمان خلال أسبوع، لكن القضاء اعتبر في وقت لاحق أنه لا يملك هذه الصلاحية ولا التدخل في أمور السلطتين التنفيذية والتشريعية. إذ ينصّ الدستور العراقي في المادة 64 منه على أن حل مجلس النواب يتم "بالأغلبية المطلقة لعدد اعضائه، بناء على طلبٍ من ثلث أعضائه، أو طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية".

مقتدى الصدر.. زعيم ديني ورقم صعب في المشهد السياسي العراقي دور بارز بعد سقوط نظام صدام التيار الصدري عبارة عن شبكة واسعة منتشرة في مختلف أنحاء العراق بين الشيعة، مؤلفة من شخصيات سياسية واجتماعية ودينية وعسكرية. ويمتلك منظمات ومؤسسات خيرية واجتماعية وسياسية وإعلامية وعسكرية. ويشارك التيار بفاعلية وقوة في الحياة السياسية ومراكز القرار في العراق منذ سقوط نظام صدام. إعداد: عرف جابو الكاتب: عارف جابو



وقبلها، نفت قيادة العمليات المشتركة في العراق قيام طائرات بعمليات إنزال لقناصين فوق أسطح مباني المنطقة الخضراء. ووفق بيان لخلية الإعلام الأمني، عبر صفحتها بموقع "فيسبوك" اليوم، طالبت قيادة العمليات المشتركة بـ "ضرورة مكافحة الشائعات وعدم نقل الأخبار الكاذبة والملفقة أو إعادة مقاطع فيديو أو صور تعود إلى أحداث سابقة ومحاولة ايهام الآخرين على أنها حصلت حديثاً ". وأضافت قيادة العمليات أن "هناك من يعمد على نشر مثل هكذا مواضيع دون التدقيق فيها، لافتة إلى "تداول بعض مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يدعي من نشره أن هناك طائرات تقوم بعمليات إنزال لقناصين على سطوح مباني المنطقة الخضراء".

وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام عراقية بأن المحكمة الاتحادية العليا ألغت، اليوم الثلاثاء، جلسة مقررة للنظر في إمكانية حل البرلمان وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة. وكان من المقرر عقد الجلسة اليوم بطلب من التيار الصدري ومستقلين، فيما أفادت مصادر طبية وأمنية بارتفاع حصيلة ضحايا الاضطرابات الأمنية والاشتباكات المسلحة داخل المنطقة الخضراء الحكومية، وفي محيطها، وفي عدد من المناطق والمدن العراقية، إلى 30 قتيلا ونحو 450 مصابا. وشهدت ساعات الصباح الأولى اليوم اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين مسلحي التيار الصدري من جهة والقوات العراقية من جهة أخرى. وينتشر مسلحو وأنصار التيار الصدري في الشوارع المحيطة بالمنطقة الخضراء، قبالة البرلمان العراقي.

و.ب / ح.ز (رويترز/ أ.ف.ب / د.ب.أ)