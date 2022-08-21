 العراق ـ تواصل البحث وانتشال جثث جديدة من موقع انهيار مزار شيعي | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 22.08.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

العراق ـ تواصل البحث وانتشال جثث جديدة من موقع انهيار مزار شيعي

أعلنت مديرية الدفاع المدني في العراق أن عدد الجثث التي تم انتشالها من تحت ركام مزار "قطارة الإمام علي" الذي تعرض لانهيار غربي محافظة كربلاء وصل إلى سبع جثث، فيما تتواصل أعمال البحث عن ضحايا آخرين.

قطارة الإمام علي من الأماكن المقدسة عند الشيعة (21/8/2022)

" قطارة الإمام علي" من الأماكن المقدسة عند الشيعة

انتشلت فرق الإنقاذ العراقية جثتين إضافيتين لرجل وامرأة من تحت الركام إثر حادث الانهيار الترابي على مزار ديني الذي وقع السبت في محافظة كربلاء في جنوب العراق، ليصبح العدد الإجمالي للضحايا سبعة، كما أفاد الدفاع المدني لوكالة فرانس برس الاثنين (22 آب/أغسطس 2022).

مختارات

استعصاء سياسي واستعراض قوة في الشارع بعض تجليات الأزمة داخل "البيت الشيعي" بين قوى "الإطار التنسيقي" الموالي لإيران وخصمه التيار الصدري. إلى أين تتجه الأزمة؟ وأين السنة والأكراد منها؟

في العراق وفي غضون 24 ساعة كتم هجومٌ صوت ناشط وجرح هجوم آخر صحافيا، ما أحدث صدمة بين مؤيدي "ثورة تشرين" التي خسرت عددا كبيرا من ناشطيها. الأصوات تعالت بالاتهامات لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالتقاعس عن حماية رموز الحراك.

وتتواصل أعمال الإنقاذ منذ السبت إثر الحادثة التي وقعت بعدما انهارت تلّة ترابية على مزار قطارة الإمام علي الواقع على بعد 25 كلم غرب مدينة كربلاء، وذلك بسبب الرطوبة المرتفعة في الصخور وفق السلطات.

وقال مدير الإعلام في الدفاع المدني العراقي جودت عبد الرحمن لفرانس برس الاثنين إنه تمّ "العثور على جثتين لامرأة ورجل هذا الصباح". وأضاف "بهذا يصبح عدد الجثث التي تم إخراجها سبعة، أربعة نساء ورجلان وطفل"، مؤكداً أن "العمل جارٍ للبحث عن ضحايا آخرين". وأشار في الوقت نفسه إلى "معلومات نقلها شهود عيان عن وجود جثة أخرى لامرأة".

وكانت فرق الإنقاذ قد تمكّنت الأحد من انتشال خمس جثث، فيما نجحت بإنقاذ ثلاثة أطفال من تحت الأنقاض، قال الدفاع المدني إنه تمّ نقلهم إلى المستشفى وهم بصحة جيدة.

ورجّح الدفاع المدني في وقتٍ سابق وجود "ستّة إلى ثمانية أشخاص" تحت الأنقاض، وفق ما قال المتحدث باسمه نؤاس صباح شاكر لفرانس برس.

ووقع الحادث حينما انهارت كثبان رملية وصخور بسبب الرطوبة المرتفعة على مبنى المزار الذي تحيط بها مرتفعات صخرية، وفق شاكر الذي أوضح أن "حوالي 30 بالمئة من مساحة المبنى قد انهارت" على الزوار.

وتتوافد أعداد كبيرة من الزوار القادمين من مختلف محافظات العراق، باستمرار لزيارة القطارة التي تعد مقدسة لدى المسلمين الشيعة، لا سيّما خلال عطلة نهاية الأسبوع. ويمتدّ موقع القطارة على مساحة تقدر بألف متر مربع ويضم قاعة تنبع من إحدى جدرانها الصخرية مياه.

ويُعتقد أن الإمام علي ابن طالب قد مرّ من هناك خلال توجهه إلى معركة صفّين في العام 657 ميلادي، وأخرج منبعاً للمياه ولذلك يحمل الموقع أهميّة كبيرة بالنسبة للمسلمين الشيعة.

خ.س/ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ)

  • الحسين دفين المرقدين

    مرقد رأس الحسين في القاهرة، حفيد الرسول القتيل بطف كربلاء. جاء العراق ثائرا على الخليفة الأموي يزيد بن معاوية مطالبا بالخلافة، فقتل ونُقل رأسه إلى الخليفة في دمشق، ويروى أنه لم يُعد إلى الجسد المدفون في كربلاء بل نُقل إلى مصر.

  • الحسين دفين المرقدين

    مرقد الإمام الحسين بكربلاء. لا تعرف التفاصيل الحقيقية عن معركة الطف، لكن يعتقد أن رأس الحسين قد قطع عن الجسد وأرسل مع موكب السبايا من نساء أهل بيته إلى بلاط يزيد بن معاوية في الشام.

  • الحسين دفين المرقدين

    معركة الطف وقعت في 10 محرم سنة 61 هجرية (12 تشرين الأول/ أكتوبر 680 م.) حيث قاد الحسين بن علي بن أبي طالب 73 من أنصاره لقتال جيش تابع ليزيد بن معاوية. من سبايا الطف كانت زينب بنت الإمام علي أخت الحسين وابنته سكينة.

  • الحسين دفين المرقدين

    مرقد السيدة زينب بالقاهرة. يعتقد بعض المؤرخين أن السيدة زينب قد انتقلت من المدينة المنورة إلى مصر وهذا مدون في مسلة بضريحها في القاهرة، فيما يرى آخرون أن الفاطميين قد نقلوا رفاتها إلى القاهرة.

  • الحسين دفين المرقدين

    يبتهلان بالدعاء أمام مرقد الحسين بالقاهرة. المصريون يسمونه مقام سيدنا الحسين.

  • الحسين دفين المرقدين

    يقع المرقد في حي الحسين بالقاهرة بجوار خان الخليلي الشهير والقريب من الجامع الأزهر.

  • الحسين دفين المرقدين

    كربلاء العراق. يحيي الشيعة ذكرى معركة الطف بكربلاء كل عام، ويقيمون مراسم عزاء تستمر 10 أيام وتعرف بعاشوراء، في شهر محرم بالتقويم الهجري.

  • الحسين دفين المرقدين

    يرى بعض المؤرخين أن رأس الحسين قد أعيد مرة أخرى من الشام إلى مدينة كربلاء مع السيدة زينب بعد 40 يوما، ولذلك يحتفل الشيعة بأربعينية مقتل الإمام الحسين، وتدعى باللهجة العراقية" مرّد الروس" أي عودة الرؤوس.

  • الحسين دفين المرقدين

    مرقد الإمام علي بن أبي طالب بمدينة النجف. الأمام علي هو والد الحسين وقد قتل في مسجد الكوفة . حادثة اغتياله ومصرعه جرت في الأيام 19-21 رمضان عام 40 هجري ( 661 م. )

  • الحسين دفين المرقدين

    مكتب بناه الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر ليعتكف فيه أثناء اتخاذه للقرارات المهمة. المكتب اليوم يشغله إمام مسجد سيدنا الحسين في القاهرة.

    الكاتب: زمن البدري


مواضيع ذات صلة

KARBALA, IRAQ - AUGUST 21: Search and rescue work continues after the collapse that occurred Qattara Imam Ali Shrine, which is considered one of the holy places of Shiites, in Karbala, Iraq on August 21, 2022. Karar Essa / Anadolu Agency

العراق- انتشال أربع جثث وسباق لإنقاذ العالقين بـ"قطارة الإمام علي" 21.08.2022

تحاول فرق الإنقاذ العراقية منذ نحو 24 ساعة انتشال أشخاص عالقين تحت الركام إثر انهيار تلٍّ ترابي على مزار ديني شيعي في محافظة كربلاء في جنوب البلاد. وأفاد الدفاع المدني بانتشال أربع جثث حتى الآن.

Supporters of the Coordination Framework take part in a counter-protest against Sadr's loyalists who have been occupying the parliament, outside the capital Baghdad's high-security Green Zone on August 1, 2022. - Iraqi security forces were on high alert in Baghdad as tensions soared after rivals of Shiite Muslim cleric Moqtada Sadr, whose supporters are occupying the parliament, called for counter-demonstrations. (Photo by Ahmad Al-rubaye / AFP) (Photo by AHMAD AL-RUBAYE/AFP via Getty Images)

بعد احتكامهما للشارع.. هل يلجأ طرفا الأزمة العراقية للسلاح؟ 16.08.2022

استعصاء سياسي واستعراض قوة في الشارع بعض تجليات الأزمة داخل "البيت الشيعي" بين قوى "الإطار التنسيقي" الموالي لإيران وخصمه التيار الصدري. إلى أين تتجه الأزمة؟ وأين السنة والأكراد منها؟

BAGHDAD, IRAQ - AUGUST 11: Supporters of Shiite cleric Moqtada al-Sadr continue sit-in protest on the 13th day with the tents that they set up around the Parliament building in the Green Zone, Baghdad, Iraq on August 11, 2022. Murtadha Al-Sudani / Anadolu Agency

تباينت المطالب والأجواء متشابهة ـ بغداد أمام اعتصامين متنافسين 18.08.2022

وجبات ساخنة وماء بارد لمواجهة الحر وخيام ملونة.. أجواء متشابهة تشهدها العاصمة العراقية بغداد، لكن وراء اللقطات المتشابهة لاعتصامين تشهدهما العاصمة، يكمن التباين في المطالب.