 العراق.. ″صواريخ باليستية″ من خارج الحدود تستهدف أربيل | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 13.03.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

العراق.. "صواريخ باليستية" من خارج الحدود تستهدف أربيل

أعلن مسؤولون أكراد عن سقوط 12 صاروخاً باليستياً على أربيل عاصمة إقليم كردستان دون وقوع إصابات، فيما نقل التلفزيون العراقي الرسمي عن قوة مكافحة الإرهاب أن الصواريخ أطلقت من خارج العراق.

هجوم صاروخي على إربيل - أرشيفية

أفاد مراسل التلفزيون الإيراني في العراق إن الهجمات الصاروخية استهدفت "قواعد إسرائيلية سرية".

قال مسؤولون أكراد إن 12 صاروخاً باليستياً أطلقت من خارج العراق سقطت على أربيل عاصمة إقليم كردستان الذي يتمتع بالحكم الذاتي في شمال البلاد اليوم الأحد (13 مارس/ آذار 2022)، لكنهم أضافوا أنه لم تقع أي إصابات. ونقل التلفزيون العراقي الرسمي عن قوة مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان قولها إن 12 صاروخاً أطلقت من خارج العراق سقطت في أربيل. ولم يتضح على الفور مكان وقوعها.

مختارات

تداعيات مؤتمر التطبيع مع إسرائيل في أربيل بكردستان العراق لا تزال مستمرة، ومذكرات الاعتقال تتوالى. حكومة كردستان تبرأت وحكومة بغداد صعدت أكثر، فما أسباب كل هذه الضجة؟ وما هي أكبر ردود الأفعال؟

مذكرات اعتقال بحق مشاركين في مؤتمر التطبيع الذي نظم في كردستان العراق، وحكومة الإقليم تؤكد التزامها بسياسة الحكومة المركزية فيما يخص موقفها تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

في أول نداء من نوعه، دعا عراقيون خلال مؤتمر بأربيل إلى التطبيع مع إسرائيل، ما أثار إدانات رسمية وحزبية. وفيما اعتبرت بغداد المؤتمر "محاولة للتشويش"، دعا رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر إلى "تجريم واعتقال كل المجتمعين".

من جهته، أفاد مراسل التلفزيون الإيراني في العراق  إن الهجمات الصاروخية  استهدفت "قواعد إسرائيلية سرية". وقال مسؤولون أكراد إن عشرات الصواريخ الباليستية التي أُطلقت من خارج العراق  استهدفت أربيل في وقت سابق اليوم وأضافوا أنه لم تقع إصابات.

وعادةً ما تُستهدف المصالح الأمريكية في العراق بهجمات بصواريخ وطائرات مسيرة مفخخة، لا تتبناها أي جهة، لكنّ واشنطن تتهم فصائل موالية لإيران، تطالب بانسحاب كل القوات الأجنبية من البلاد، بالمسؤولية عنها.  وقال جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان في بيانه إنه "في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، استهدفت مدينة أربيل بـ 12 صاروخاً باليستياً"، مضيفاً "الصواريخ كانت موجّهة إلى القنصلية الأمريكية في أربيل".

بدوره قال مسؤول أمريكي إن الهجوم انطلق من إيران. ولم يقدم المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته، مزيداً من المعلومات. ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن ولم تتوافر أي تفاصيل أخرى.

ووصف متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية الواقعة بأنها "هجوم شائن" لكنه قال إنه لم يصب أي أمريكي بأذى ولم تلحق أضرار بالمنشأت التابعة للحكومة الأمريكية في أربيل.

 وأدان رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني الهجوم قائلاً: "أربيل لن تنحني للجبناء. ندين هذا الهجوم الإرهابي الذي شن على عدد من مناطق أربيل". وأضاف "نطلب من سكان أربيل الأبطال التحلي بالهدوء وتنفيذ توجيهات المؤسسات الأمنية".


من جهته، شجب رئيس الحكومة العراقي مصطفى الكاظمي الهجوم في تغريدة، قائلاً: "الاعتداء الذي استهدف مدينة أربيل العزيزة وروّع سكانها هو تعدٍ على أمن شعبنا". وأضاف "ستقوم قواتنا الأمنية بالتحقيق في هذا الهجوم".
كما ندد زعيم التيار الصدري رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر بالهجمات في تغريدة جاء فيها "أربيل تحت مرمى نيران الخسران والخذلان"، مضيفاً "لن تركع أربيل إلا للاعتدال والاستقلال والسيادة".

من جانب آخر وصفت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) القصف بأنه هجوم جبان.  وذكر بيان لبعثة الأمم المتحدة أن "البعثة تدين بشدة الهجمات الصاروخية الشنيعة على أربيل". وأوضح أن على العراقيين "الوقوف صفاً واحداً في مواجهة أي عمل ينتهك سيادة العراق ووحدة أراضيه، أو يهدف إلى تقويض استقرار الوحدة ويجب محاسبة مرتكبي هذا الهجوم الجبان".

ولم يكشف المسؤولون الأكراد حتى الآن عن مكان وقوع الهجوم الصاروخي. وقال متحدث باسم السلطات الإقليمية إنه لم يحدث توقف في الرحلات الجوية في مطار أربيل

ونشر سكان أربيل مقاطع مصورة على الإنترنت لعدة انفجارات كبيرة وقال البعض إن الانفجارات هزت منازلهم. ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من هذه المقاطع.

ع.ح./ع.غ. (رويترز، د ب أ)

  • Irak Mustafa Barzani und Abdel Rahman Araf (picture-alliance/dpa/United Archives/TopFoto)

    محطات في تاريخ الحركة الكردية بالشرق الأوسط

    اتفاقيات سلام عديدة

    وقعت الحكومة العراقية مع الاكراد اتفاقيات سلام عدة، إحداها بين الرئيس العراقي عبد الرحمن عارف الظاهر في الصورة والزعيم الكردي الملا مصطفى البارزاني - يسار الصورة- بعد سلسلة من الثورات. الاتفاقية منحت للأكراد حكما ذاتيا واعترفت باللغة الكردية كلغة رسمية.

  • محطات في تاريخ الحركة الكردية بالشرق الأوسط

    1974 أزمة جديدة

    تأزمت العلاقة بين الحكومة العراقية والحزب الديمقراطي الكردستاني بعد مطالبة الملا مصطفي برزاني بالحصول على آبار نفط كركوك والأكراد ينادون بثورة جديدة.

  • محطات في تاريخ الحركة الكردية بالشرق الأوسط

    1975 الانشقاق الكردي

    جلال طالباني أعلن من دمشق عن تأسيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بما مثل انشقاقا جوهريا تاريخيا وخروجا عن سلطة الملا مصطفى برزاني الذي يعده الاكراد زعيما تاريخيا.

  • محطات في تاريخ الحركة الكردية بالشرق الأوسط

    1987 الوحدة القلقة

    جلال طالباني (يسار) ومسعود برزاني (يمين)، نجل مصطفي برزاني، يعلنان عن تأسيس الجبهة الكردستانية، التي تعرضت فيما بعد الى هزات عنيفة وشهدت حربا بين الزعيمين وحزبيهما.

  • محطات في تاريخ الحركة الكردية بالشرق الأوسط

    1991 انتفاضة آذار

    قوات كردية بقيادة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني بدأت انتفاضة ضد الحكومة العراقية إثر غزو الكويت وهزيمة القوات العراقية فيها. لكن الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين أخمدها بالقوة لينزح على إثرها أكثر من مليون كردي الى دول الجوار.

  • محطات في تاريخ الحركة الكردية بالشرق الأوسط

    1992 انتخابات فوق خط العرض 32

    عُقدت انتخابات برلمانية في أربيل عاصمة الاقليم ضمن منطقة الحماية الجوية الدولية شمال خط العرض 36 ، حصل فيها حزب الاتحاد الوطني الكردستاني على 49.2 بالمئة من الاصوات فيما حصل الحزب الديمقراطي الكردستاني على 50.8 بالمئة ليتقاسما مقاعد البرلمان ويشكلا حكومة جديدة.

  • محطات في تاريخ الحركة الكردية بالشرق الأوسط

    1994 حرب الأخوة الأعداء

    اشتباكات بين قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني تمتد الى حرب أهلية شاملة انتهت باتفاق سلام وقع في واشنطن عام 1998.

  • محطات في تاريخ الحركة الكردية بالشرق الأوسط

    2005 بداية عصر الكرد الذهبي في العراق

    بعد اسقاط نظام صدام حسين عام 2003 ، شهد الأكراد ولادة إقليم كردستان العراق بقوات مسلحة وشرطة وبعلم ودستور ونشيد قومي وحكومة وبرلمان مستقلة عن الحكومة المركزية في بغداد. كما انتخب مسعود برزاني رئيسا للإقليم وجلال طالباني رئيسا لجمهورية العراق.

  • محطات في تاريخ الحركة الكردية بالشرق الأوسط

    2009 بداية عصر النفط الكردي

    بدأ الإقليم في تصدير النفط الخام إلى الخارج بمعدل 90 إلى 100 ألف برميل يوميا، ليصل إلى 600 ألف برميل يوميا في 2017. وسبب هذا خلافات حادة مع الحكومة المركزية ومع دول الجوار.

  • محطات في تاريخ الحركة الكردية بالشرق الأوسط

    2014 مشروع الاستفتاء

    مسعود برزاني يعلن عن إجراء استفتاء لاستقلال الإقليم عن العراق. لكن اجتياح داعش لبعض القرى الكردية أجل الاستفتاء. في نفس العام، تلقت قوات البيشمركة دعم الوجستيا وعسكري امن الجيش الأمريكي للمساعدة في مواجهة داعش.

  • محطات في تاريخ الحركة الكردية بالشرق الأوسط

    2017 الاستفتاء بات حقيقة

    رئيس إقليم كردستان مسعود برزاني يعلن عن إجراء استفتاء شعبي نهاية شهر سبتمبر/أيلول لاستقلال الإقليم عن العراق. والحكومة في بغداد ترفض ذلك، كما رفضت الأمم المتحدة الإشراف على عملية الاستفتاء.


مواضيع ذات صلة

Titel: Treffen Bildbeschreibung: Treffen für die Normalisierung der Beziehung von Irak und Israel in der kurdischen Stadt Erbil in Irak. Stichwörter: IRAK, Kurdistan, Erbil, Israel Quelle: IRNA Lizenz: Frei

مؤتمر أربيل للتطبيع مع إسرائيل.. لماذا أثار كل هذا الجدل؟ 28.09.2021

تداعيات مؤتمر التطبيع مع إسرائيل في أربيل بكردستان العراق لا تزال مستمرة، ومذكرات الاعتقال تتوالى. حكومة كردستان تبرأت وحكومة بغداد صعدت أكثر، فما أسباب كل هذه الضجة؟ وما هي أكبر ردود الأفعال؟

BAGHDAD, IRAQ - MAY 06: (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - IRAQI PARLIAMENT/ HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Iraqi PM-designate Mustafa al-Kadhimi who is at the parliament for vote of confidence in Baghdad, Iraq makes a speech on May 06, 2020. Only 15 out of 22 ministers from cabinet of Prime Minister-designate Mustafa al-Kadhimi receive vote of confidence from IraqÄôs parliament. Iraqi Parliament / Handout / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

"محاولة للتشويش".. بغداد ترفض مؤتمراً في أربيل يدعو للتطبيع مع إسرائيل 25.09.2021

في أول نداء من نوعه، دعا عراقيون خلال مؤتمر بأربيل إلى التطبيع مع إسرائيل، ما أثار إدانات رسمية وحزبية. وفيما اعتبرت بغداد المؤتمر "محاولة للتشويش"، دعا رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر إلى "تجريم واعتقال كل المجتمعين".