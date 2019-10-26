العراق- سقوط قتلى خلال فض اعتصام كربلاء والشرطة تنفي

قالت مصادر أمنية وطبية اليوم الثلاثاء (29 أكتوبر/تشرين الأول) إن 13 شخصاً على الأقل قتلوا وأصيب 865 أثناء الليل بعدما فتحت قوات الأمن العراقية النار على محتجين في مدينة كربلاء لفض الاعتصام.

وأفاد شهود عيان بأن قتلى ومصابين سقطوا من جراء استخدام قوات عراقية للرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع لتفريق متظاهرين في بغداد وعدد من المحافظات منذ منتصف الليلة الماضية وحتى فجر اليوم الثلاثاء.

وذكر الشهود، لوكالة الأنباء الالمانية، أن "إطلاق كثيف للرصاص سُمع في شوارع محافظة كربلاء بعدما قامت القوات الأمنية بمطاردة المتظاهرين الذين اكتظت بهم الشوارع في ساعات متأخرة من الليلة الماضية رغم إعلان حظر التجوال". وأوضح الشهود أن "المتظاهرين لا يزالون يتجمعون في خيم الاعتصام في المحافظات التي تشهد حركة احتجاجية كبيرة".

وتداول نشطاء عراقيون مقاطع فيديو يسمع فيها أصوات إطلاق النار فيما يحاول متظاهرون الفرار من المكان:

من جانبها، نفت قيادة شرطة كربلاء سقوط أي قتلى في تظاهرات يوم أمس، وأكدت أن ما تم نشره في وسائل الإعلام عار عن الصحة، وفق ما جاء في بيان لقيادة الشرطة، نقلته وكالة الأنباء العراقية. وأضاف البيان أن "شخصاً واحداً قُتل يوم أمس بالمحافظة وبحادث جنائي وبعيداً عن مكان التظاهرات شرقي المدينة بنحو 2 كيلومتر"، وأكدت القيادة استعدادها "لمرافقة القنوات الإعلامية إلى الطب العدلي"، داعية وسائل الإعلام إلى توخي الحذر.

من جهتها، أعلنت مفوضية حقوق الإنسان العراقية أن إجمالي عدد القتلى في صفوف المتظاهرين منذ الـ25 من الشهر الجاري، موعد اندلاع الموجة الثانية للمظاهرات، وحتى الآن يتجاوز 80 قتيلاً ونحو أربعة آلاف مصاب.

ومن المنتظر أن تعقد الحكومة العراقية اليوم اجتماعها الأسبوعي الذي سيكرس لمناقشة حزمة القرارات التي اتخذها البرلمان العراقي بهدف تلبية مطالب المتظاهرين. كما سيعقد البرلمان العراقي جلسة ثانية ظهر اليوم لمناقشة تداعيات المظاهرات الاحتجاجية والقوانين المدرجة على جدول أعماله.

ع.ح./و.ب. (رويترز، د ب ا)