 العراق: سبعة مرشحين لرئاسة الجمهورية بينهم امرأة | أخبار | DW | 27.09.2018

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أخبار

العراق: سبعة مرشحين لرئاسة الجمهورية بينهم امرأة

ينتخب البرلمان العراقي الاثنين المقبل رئيساً للجمهورية، وهو منصب مخصص في أعراف البلاد السياسية منذ 2005 للأكراد، المنقسمين منذ عام في أعقاب فشل استفتاء على استقلال إقليم كردستان. ومن بين المرشحين السبعة ولأول مرة امرأة.

Irak Parlament in Bagdad (picture-alliance/AA/Stringer)

ينتخب البرلمان العراقي يوم الاثنين المقبل رئيساً للبلاد من ضمن سبعة مرشحين، بينهم امرأة. وتأتي عملية التصويت في البرلمان المركزي غداة انتخابات تشريعية يشهدها إقليم كردستان العراق - الذي يتمتع بحكم ذاتي في شمال البلاد - يوم الأحد.

وعلى النواب الـ329 الذين تم انتخابهم في أيار/ مايو الماضي الاختيار بين سبعة مرشحين للمنصب، بحسب ما أعلن الخميس (27 أيلول/ سبتمبر 2018) رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الذي انتخب بدوره منتصف الشهر الحالي.

ومن بين أبرز الأسماء المرشحة لخلافة فؤاد معصوم، الذي ينتمي إلى حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، زميله في الحزب رئيس الوزراء السابق في الإقليم نائب رئيس الوزراء في حكومة نوري المالكي بين عامي 2006 و2010 برهم صالح، ومرشح الاتحاد الوطني الكردستاني المنافس فؤاد حسين، الرئيس السابق لديوان رئاسة إقليم كردستان.

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في تطور شائك تشوبه الشبهات والظلال تقدمت العملية السياسية المشلولة في العراق خطوة واحدة، فقد انتخب البرلمان السيد محمد الحلبوسي رئيساً له. ما تبقى هو رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ما مساحة الضوء والظل في انتخابهما؟ (20.09.2018)

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ويخوض الحزبان الكرديان الرئيسيان منافسة شديدة على المنصب، الذي يشغله الاتحاد الوطني الكردستاني منذ العام 2005، حين انتخب مؤسس الحزب الراحل جلال طالباني.

وكان هناك اتفاق ضمني بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني على أن تكون رئاسة العراق من حصة الأول، فيما يكون للثاني منصب رئاسة إقليم كردستان، الذي شغله مسعود بارزاني حتى انتهاء ولايته العام الماضي وتجميد المنصب. لذا، فهذه هي المرة الأولى التي يقدم فيها الحزب الديمقراطي الكردستاني مرشحاً لانتخابات الرئاسة العراقية، إذ يعتبر أن الاتفاق السابق بات بحكم الملغي ولم يعد حكراً على حزب معين، خصوصاً وأنه صاحب الكتلة الكردية الأكبر في البرلمان.

ويجري المرشحان البارزان منذ أيام جولات في بغداد التقيا خلالها قادة وزعماء الكتل السنية والشيعية للحصول على تأييدهم في التصويت. أما المرشحون الخمسة الآخرون، وهم أربعة أكراد وعربي سني، فهم مستقلون أو ينتمون إلى أحزاب كردية صغيرة. ولا يمنع الدستور العراقي أي شخصية من أية قومية كانت من الترشح للمنصب.

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وكان البرلمان العراقي قد أعلن اليوم حصر عدد المتنافسين على منصب رئيس الجمهورية في سبعة مرشحين بعد استيفائهم شروط الترشيح. وذكر مصدر في البرلمان العراقي أنه تمت الموافقة على "أسماء المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية بعد استيفاء الشروط المطلوبة، وهم كل من سروة عبد الواحد، أول امرأة ترشح نفسها للمنصب، وبرهم صالح وفؤاد حسين وعبد الكريم علي عبطان الجبوري وسردار عبد الله وعبد اللطيف رشيد وعمر البرزنجي".

ومن المنتظر أن يعقد البرلمان العراقي يوم الثلاثاء المقبل جلسة حصرية لانتخاب رئيس الجمهورية، في إطار المهلة الدستورية التي حددها الدستور العراقي، والتي تنتهي في الثاني من الشهر المقبل، أي بعد 30 يوماً من أول جلسة يعقدها البرلمان العراقي.

وبحسب الدستور العراقي، يفترض أن يتم انتخاب الرئيس قبل يوم الأربعاء المقبل، ويشترط حصول المرشح على ثلثي أصوات النواب. وفي حال عدم التوصل إلى انتخاب رئيس للجمهورية الاثنين، تؤجل الجلسة إلى اليوم التالي على أن تبقى مفتوحة إلى حين انتخاب رئيس.

ح.ع.ح/ ي.أ(د.ب.أ/أ.ف.ب)

  • Irak Jesiden (picture-alliance/ZUMA Wire/D. Honl)

    محنة الأقلية الأيزيدية في العراق ـ في صور

    تاريخ من الاضطهاد

    على مدى مئات السنين، اضطُهدت الأقلية الإيزيدية بسبب بعض معتقداتها الدينية، حيث تجمع الإيزيدية بين الزرادشتية والمانوية والمسيحية والإسلام. على مدار التاريخ، تعرض الإيزيديون للقتل أو الإجبار على التحويل إلى دياناتٍ أخرى ووصل الحد إلى استعبادهم. ورغم أن الأقلية الإيزيدية، الناطقة باللغة الكردية، قد تعرضت للاضطهاد من قبل، خاصةً في العراق، إلا أن ما حدث عام 2014 كان بمثابة تحول مأساوي في تاريخها.

  • Irak Jesiden auf der Flucht (picture-alliance/abaca/Depo Photos/Y. Akgul)

    محنة الأقلية الأيزيدية في العراق ـ في صور

    إبادة جماعية

    في عام 2014، شنّ تنظيم "الدولة الإسلامية" هجوماً كبيراً على مناطق واسعة من العراق وسوريا، وسيطر التنظيم في وقتها على مساحات شاسعة من الأراضي، وعاث فسادً في مناطق مثل جبل سنجار، موطن أجداد الإيزيديين. قتل التنظيم في وقتها أكثر من 5000 شخص واختطف ما يصل إلى 10 آلاف شخص، كثير منهم من الأطفال، والنساء، ووصفت الأمم المتحدة الحدث بأنه "إبادة جماعية".

  • Irak Jesiden (picture-alliance/AP Photo/M. Alleruzzo)

    محنة الأقلية الأيزيدية في العراق ـ في صور

    العبودية والسبي

    قام تنظيم "الدولة الإسلامية" بـ"سبي" مئات الفتيات والنساء في أعقاب الاعتداء، وعرضوهن في ما يسمى "سوق النخاسة"، فباعوا النساء الإيزيديات واشتروهن كـ"سبايا"، وأنشأوا قاعدة بيانات لجميع النساء، بما في ذلك صور لهنّ، لتوثيق من اشتراهنّ ولضمان عدم هروبهن. وبينما تمكنت عشرات من النساء من الهرب والنجاة، ما زالت مئات آخريات في عداد المفقودات.

  • Irak Jesiden (picture-alliance/ZUMA Wire/G. Romero)

    محنة الأقلية الأيزيدية في العراق ـ في صور

    المفقودون

    ما زال الآف الرجال والنساء والأطفال من الإيزديين في عداد المفقودين. فيما يتهم البعض السلطات العراقية بأنها لم تقم بخطوات جدية للعثور على المفقودين، بعد عمليات تحرير الموصل في كانون الأول/ ديسمبر 2017. ويخشى الإيزيديون أن يبقى مصير ما يقارب 3000 إيزيدي مجهولًا إلى أجلٍ غير مسمى.

  • Türkei Flüchtlingscamp Jesiden (picture-alliance/abaca/Deop Photos/Y. Akgul)

    محنة الأقلية الأيزيدية في العراق ـ في صور

    الشتات

    في أعقاب هجوم تنظيم "الدولة الإسلامية" المتشدد على الإيزيديين، فر العديد منهم إلى الدول المجاورة أو إلى أوروبا وخارجها. وبينما وجدت بعض الأسر ملجأ خارج بلدها، أُجبر آخرون على البقاء في مخيمات في كردستان العراق. تساعد الأمم المتحدة في إعادة بناء منازل الإيزيديين في موطن أجدادهم، لكن الكثيرين لازالوا يعتقدون بأن "داعش" يشكل تهديدًا على وجودهم.


مختارات

محنة الأقلية الأيزيدية في العراق ـ في صور

تسكن الأقلية الإيزيدية بالعراق وسوريا، ولعدة قرون تعرضت للاستهداف بسبب معتقداتها الدينية. أكبرها كان عام 2014، حين هاجمت "الدولة الإسلامية" القرى الإيزيدية في العراق، وارتكبت مجازر وُصفت بأنها "إبادة جماعية". (21.08.2018)  

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