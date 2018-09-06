العراق- جلسة برلمان استثنائية وإعادة فتح ميناء أم قصر

يعقد البرلمان العراقي اليوم (السبت الثامن من أيلول/ سبتمبر 2018) جلسة استثنائية بناء على طلب من الزعيم الشيعي مقتدى الصدر لمناقشة تداعيات الاوضاع غير المستقرة في محافظة البصرة ومطالب المتظاهرين لحل مشاكلهم وما رافقها من اضطرابات وأعمال عنف أوقعت أكثر من 10 قتلى وأكثر من 100 مصاب.

واستبقت قيادة العمليات المشتركة عقد الجلسة وأعلنت ليل الجمعة / السبت أنها ماضية بتطبيق إجراءات لضبط الأمن والاستقرار بعد أن شهدت محافظة البصرة اضطرابات وعمليات حرق وتدمير طالت الابنية الحكومية ومقار الاحزاب السياسية الشيعية الكبرى في المحافظة ومقر القنصلية الإيرانية فضلا عن سقوط ضحايا وإصابات. وأعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أنه سيحضر جلسة البرلمان برفقة عدد من الوزراء لتدارس أزمة البصرة ومطالب المتظاهرين وما رافقها من انهيار في الوضع الأمني.

من جهة أخرى، أعيد فتح ميناء أم قصر العراقي في الساعة الثالثة صباحا (منتصف الليل بتوقيت غرينتش) من يوم السبت واستؤنفت كل العمليات بعد مغادرة المحتجين مدخل الميناء، وذلك حسبما قال موظفون بالميناء ومصادر حكومية.

وكانت كل العمليات قد توقفت في الميناء منذ يوم الخميس بعد أن أغلق محتجون مدخله.

ويستقبل ميناء أم قصر الذي يقع على بعد 60 كيلومترا جنوبي البصرة شحنات الحبوب والزيوت النباتية والسكر التي تغذي بلدا يعتمد إلى حد كبير على المواد الغذائية المستوردة.

وفي تداعيات إحراق مقر القنصلية الإيرانية في البصرة، ندد المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي "بالاعتداء الهمجي" على القنصلية الايرانية، مذكرا "بالمسؤولية الحساسة للحكومة العراقية في حماية الأماكن الدبلوماسية، ومطالبا بإنزال أشد العقوبات بحق الضالعين في الاعتداء". وتم استدعاء السفير العراقي في طهران إلى مقر وزارة الخارجية لإبلاغه بهذا الاحتجاج. كما دعت الخارجية الإيرانية رعاياها إلى مغادرة البصرة فورا.

في السياق نفسه، دعت وزارة الخارجية البحرينية مساء الجمعة كافة مواطنيها الموجودين في الاراضي العراقية إلى ضرورة المغادرة فورا.

في السياق نفصه، طالب الأمين العام لـ "حركة عصائب أهل الحق" الشيخ قيس الخزعلي ليل اليوم الجمعة / السبت رئيس الوزراء حيدر العبادي بالاستقالة من منصبه على خلفية أحداث البصرة.

م.م/ ع.خ ( د ب ا، رويترز)